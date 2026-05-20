Mistral-CEO Arthur Mensch zieht eine klare Linie. Französische Militär-Codebasen sollten nicht von US-KI-Modellen gescannt werden, fordert der Chef des wichtigsten europäischen KI-Anbieters. Im Hintergrund schwelt eine größere Frage: Wie souverän ist Europas Cybersecurity überhaupt noch, wenn die leistungsfähigsten KI-Modelle aus den USA kommen?

Mensch warnt vor einer wachsenden Cybersecurity-Abhängigkeit Europas. Moderne KI kann nicht nur Texte erzeugen. Die aktuelle Modellgeneration kann Angriffe orchestrieren, Exploits vorschlagen und Schwachstellen in fremdem Code aufspüren. Wer Quellcode an ein US-Modell zur Analyse gibt, übergibt zugleich Informationen, die im Ernstfall gegen ihn verwendet werden könnten.

Was kann Anthropics Mythos eigentlich?

Anthropic-Modell Claude 3.5 Sonnet findet Sicherheitslücken in Rekordzeit. EU verhandelt Zugang für Vulnerability-Assessment

Das Modell Mythos von Anthropic hat sich einen Namen damit gemacht, Software-Schwachstellen in Rekordzeit zu finden. Genau diese Fähigkeit ist der Grund, warum die EU separate Gespräche mit Anthropic über den Zugang zu dem Modell führt. Ein Abkommen wie das mit OpenAI gibt es bislang nicht.

Der Punkt liegt nicht in der Frage, ob das Modell missbraucht würde. Der Punkt liegt darin, dass die Kontrolle über Trainingsdaten, Auswertungen und Logs außerhalb Europas liegt. Wer eine Codebase analysieren lässt, hinterlässt Spuren in den Telemetriedaten des Anbieters.

Wieso betrifft das den DACH-Mittelstand?

Deutsche und österreichische Mittelständler nutzen KI-Systeme wie Claude und GPT für Sicherheitsaufgaben in kritischer Infrastruktur, ohne die Datenschutzfolgen zu kennen

Frankreichs Militär ist nur die Spitze des Eisbergs. In Deutschland und Österreich betreiben Tausende Mittelständler kritische Infrastruktur, die unter NIS-2 fällt. Viele nutzen Claude, GPT-5.5 und Gemini täglich für Code-Reviews, Pentests und Sicherheitsaudits. Wer in LLM-Workflows einsteigt, sollte zumindest wissen, welche Daten den eigenen Standort verlassen.

Auch Anthropics jüngste Großkunden-Erfolge zeigen, dass die US-Anbieter aktiv um genau die Workflows kämpfen, in denen Code in die Cloud wandert. Mit jedem neuen Enterprise-Vertrag landet mehr europäisches Geschäftswissen in fremden Rechenzentren.

Wer seinen Code in fremde Hände gibt, gibt auch seine Verteidigungsfähigkeit ab. Das gilt für Frankreichs Militär und für jeden deutschen Mittelständler, der kritische Infrastruktur betreibt. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wo stehen die europäischen Alternativen?

Europäische KI-Anbieter wie Mistral und Aleph Alpha entwickeln souveräne Alternativen, müssen aber noch Leistungseinbußen bei Geschwindigkeit und Funktionalität akzeptieren

Mistral selbst, Aleph Alpha, Silo AI und ein Dutzend kleinerer Anbieter arbeiten an souveränen Alternativen. Das Größenproblem bleibt. Anthropic hat einen Jahresumsatz von 44 Milliarden Dollar erreicht, Mistral liegt deutlich darunter. Wer auf europäische Modelle setzt, akzeptiert heute noch Einbußen bei Geschwindigkeit, Multimodalität und Code-Verständnis.

Die Wette von Mensch lautet: Wenn der Souveränitäts-Druck in Brüssel und Paris stärker wird, verschiebt sich der Markt. Bis dahin gilt für DACH-Entscheider die alte Regel: Daten klassifizieren, sensible Codebasen lokal halten und Audits nur mit Anbietern fahren, deren Logs in der EU bleiben.

LLM-Ratgeber vergleicht Sprachmodelle, erklärt Datenwege und hilft bei Hosting-Entscheidungen für sensible Anwendungen in deutschen Rechenzentren

Den Einstieg in mehr Souveränität erleichtern mehrere Anker. Der LLMs-Ratgeber klärt, welches Modell wofür taugt, und beleuchtet die Datenwege jedes Anbieters. Wer Hosting-Entscheidungen für sensible Anwendungen trifft, findet im WordPress-Hosting-Vergleich einen Überblick mit Fokus auf deutsche Rechenzentren. Für die GEO-Sichtbarkeit der eigenen Marke in KI-Antworten liefert der GEO-Ratgeber den Praxis-Rahmen.

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