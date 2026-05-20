InDesign Englisch Deutsch: Das komplette Menü-Glossar
20. Mai 2026
Reading Time: 21 minutes

InDesign Englisch Deutsch: Das komplette Menü-Glossar

Markus Seyfferth

Markus Seyfferth

 Autor Dr. Web
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InDesign Englisch Deutsch ist 2026 nicht mehr nur Übersetzungstabelle, sondern Workflow-Entscheidung. Über 80 Prozent aller YouTube-Tutorials zum Layout-Programm laufen auf Englisch. Wer die deutsche Oberfläche nutzt, sucht erst „Bevel and Emboss“ und findet dann „Abgeflachte Kante und Relief“. Ein Klick zu spät.

Das Wichtigste in Kürze

  • InDesign lässt sich seit 2014 ohne Neukauf über die Creative Cloud auf jede unterstützte Sprache umstellen, eine Neuinstallation pro Sprache ist trotzdem nötig.
  • Englische Tastaturkürzel funktionieren in der deutschen InDesign-Version oft nicht, weil das ~-Zeichen auf deutschen Tastaturen fehlt. Der de/-Trick in der Adobe-Hilfe-URL liefert die deutschen Pendants.
  • Sprachoberfläche, Dokumentsprache und Wörterbuch sind drei verschiedene Einstellungen mit drei verschiedenen Wirkungen. Wer das verwechselt, bekommt englische Silbentrennung auf deutschem Text.
  • Ein vollständiges Menü-Glossar bleibt der schnellste Weg, englische Tutorials auf der deutschen Oberfläche umzusetzen. Unten finden Sie die aktualisierte Übersetzungstabelle für InDesign 2026 (Version 21.2).

Warum sollten Sie InDesign überhaupt zwischen Sprachen wechseln?

Monitor zeigt Adobe InDesign-Menü auf Englisch und Deutsch mit Kabel in Unendlichkeitsform
Adobe-Funktionen und Dokumentation werden zuerst auf Englisch veröffentlicht, KI-Features nur auf Englisch verfügbar

Adobe veröffentlicht den überwiegenden Teil seiner offiziellen Tutorials, Hilfeseiten und Beta-Ankündigungen primär auf Englisch. Die generativen KI-Funktionen wie der AI Assistant sind sogar überall dort verfügbar, wo Adobe Services anbietet, aber ausschließlich auf Englisch. Das ist kein Versehen, sondern Produktstrategie. Adobes Roadmap läuft englischsprachig, die Lokalisierung folgt mit Verzögerung.

Für deutsche Designteams hat das drei praktische Folgen:

Erstens sind die qualitativ stärksten YouTube-Channels zu InDesign auf Englisch. David Blatner, Khara Plicanic, das InDesign Magazine. Wer dort lernt, muss übersetzen.

Zweitens laufen internationale Agenturen und Verlage seit Jahren auf englischen Adobe-Installationen, weil Job-Tickets, Plug-ins und Skripte sich auf englische Menüstrukturen verlassen.

Drittens geben offizielle Adobe-Foren englische Lösungspfade aus, deutsche Foren sind dünner besetzt und schließen Threads oft archiviert ab.

Die Schweizer Publishing-Szene macht das vor. Christian Denzler von publishing.blog, seit über zwei Dekaden in der Branche, beschreibt den Wechsel als reinen Effizienz-Move für Konferenzen und mehrsprachige Teams.

Für mittelständische Druckereien und Werbeagenturen rechnet sich der Aufwand selten täglich, aber projektweise schon: einmal im Quartal eine Schulung mit internationalen Trainern, dreimal im Jahr ein englischsprachiger Kunde mit InCopy-Workflow, fünfmal pro Woche eine Tutorial-Suche, die ohne englische Begriffe ins Leere läuft.

Haben Sie sich schon gefragt, warum Adobe das nicht einfach in einem Klick erlaubt? Die Antwort liegt nicht in technischer Trägheit, sondern in den Lizenzmodellen der Schriftarten-Vendoren und der Silbentrennungs-Engines. Mehr dazu im Kapitel zu App-Sprache versus Dokumentsprache.

Wie stellen Sie InDesign auf Englisch um?

Adobe Creative Cloud-Icon, orangefarbener Pfeil, Sprachmenü mit Deutsch ausgewählt
Drei Klicks in der Creative Cloud genügen, um eine zweite Sprachversion von InDesign zu installieren.

Der Weg führt über die Creative-Cloud-Desktop-App, nicht über InDesign selbst. Drei Schritte, dazwischen eine vollständige Neuinstallation der Sprache.

Schritt 1: App-Sprache in der Creative Cloud festlegen

Öffnen Sie die Creative-Cloud-Desktop-App. Oben rechts auf das Profil-Symbol klicken, Einstellungen wählen. Im linken Menü auf Anwendungen wechseln. Im Abschnitt „Installation“ finden Sie das Dropdown Standard-Installationssprache. Wählen Sie hier „English (International)“ oder eine andere gewünschte Sprache aus.

Schritt 2: InDesign in der neuen Sprache installieren

Wechseln Sie zurück auf den Reiter Alle Anwendungen. InDesign erscheint jetzt mit einem Installations-Button neben dem bestehenden Eintrag. Ein Klick darauf, und die Creative Cloud lädt die englische Sprachfassung herunter. Die deutsche Version bleibt parallel installiert. Beide Varianten erscheinen anschließend nebeneinander im Start-Menü beziehungsweise im Dock.

Schritt 3: Wieder zurück auf Deutsch wechseln

Der Weg ist identisch: App-Sprache auf Deutsch zurückstellen, deutsche InDesign-Version installieren, sofern nicht ohnehin noch vorhanden. Beide Versionen lassen sich gleichzeitig betreiben. Ihre Voreinstellungen, Skripte und Tastaturkürzel-Sets bleiben pro Sprachversion getrennt gespeichert. Heißt: Sie können die englische Oberfläche projektweise zuschalten, ohne Ihre deutsche Arbeitsumgebung zu zerstören.

Das klingt theoretisch. Wir haben drei Agenturen mit gemischten Teams gefragt: Alle drei betreiben Deutsch und Englisch parallel, ohne jemals zurückzukehren.

Sonderfall: Mehrere Sprachen gleichzeitig nutzen

Wer regelmäßig zwischen zwei oder drei Sprachversionen wechselt, sollte sich nicht jedes Mal durch die Creative-Cloud-Installation hangeln. Eine pragmatische Lösung beschreibt der Wiener InDesign-Trainer René Andritsch: zwei Sprachversionen parallel installieren, im Dock oder im Start-Menü mit unterschiedlichen Icons und Namen, dann beide nach Bedarf öffnen. Wer noch tiefer einsteigen will, findet bei Klaas Posselt von einmanncombo Skripte, die per Tastendruck zwischen den Sprachversionen umschalten, indem die Sprach-Ordner in den Adobe-Preferences temporär umbenannt werden.

Wo liegt der Unterschied zwischen App-Sprache, Dokumentsprache und Wörterbuch?

Minimalistisches Webbrowser-Fenster mit Textzeilen und oranger Erd-Kugel rechts oben
App-Sprache, Dokumentsprache und Wörterbuch wirken auf drei unterschiedlichen Ebenen.

Das ist die häufigste Verwechslung bei Neu-Umstellern, und Adobe trägt zur Verwirrung bei. Drei Einstellungen sehen ähnlich aus, wirken aber komplett unterschiedlich.

EinstellungWas sie steuertWo Sie sie finden
App-SpracheSprache der Menüs, Dialoge, Voreinstellungen, gesamten OberflächeCreative-Cloud-App → Einstellungen → Anwendungen
DokumentspracheSprache, die im Absatzformat zugewiesen ist und Rechtschreibprüfung sowie Silbentrennung steuertZeichenbedienfeld → Sprache-Dropdown
WörterbuchHyphenation- und Spelling-Engine pro Sprache, optional drittanbieter-eigene WörterbücherVoreinstellungen → Wörterbuch

Ein konkretes Beispiel: Sie nutzen InDesign auf Englisch, layouten aber einen deutschen Geschäftsbericht. App-Sprache Englisch, Dokumentsprache Deutsch (Reformiert), Wörterbuch-Engine Proximity als Adobe-Standard oder optional Dyalog für anspruchsvolle Buchsatz-Anwendungen. Stellen Sie eines davon falsch ein, erhalten Sie nach dem Export deutsche Texte mit englischer Silbentrennung. Sichtbar an grotesken Trenn-Stellen wie „Geschäfts-bericht“ statt „Geschäftsbe-richt“.

Die KI-Alt-Text-Generierung in InDesign 21.2 funktioniert nur, wenn die Sprache im Abschnitt „Erweiterte Zeichenformate“ des Standard-Absatzformats auf Englisch steht. Eine Funktion, die auf der App-Sprache aufzusetzen scheint, hängt in Wahrheit an der Dokumentsprache. Wer KI-Alt-Texte will, muss Dokumente in englischer Sprache anlegen, unabhängig von der Oberflächensprache.

Wo holpern die Tastaturkürzel zwischen den Sprachen?

Eine weiße Tastaturkappe mit oranger Tilde schwebt vor weißem Hintergrund
Die Tilde fehlt auf deutschen Tastaturen. Akzent plus ALT erreichen denselben Shortcut.

Der hässlichste Bruch passiert bei den Tastaturkürzeln. Englischsprachige Tutorials zeigen Shortcuts mit Zeichen, die auf der deutschen Tastatur nicht existieren. Das berühmteste Beispiel: die Tilde.

In englischen Tutorials hört man oft „CMD + OPT + ~“, um die zuletzt benutzte Funktion erneut anzuwenden. Auf einer US-Tastatur eine Sache der Daumen-Akrobatik. Auf einer deutschen Tastatur sucht man die Tilde vergeblich. Die Lösung beschreibt der österreichische InDesign-Trainer René Andritsch: Auf der deutschen Tastatur kommt nicht die Tilde zum Einsatz, sondern der Akzent. Mit CMD/CTRL + OPT/ALT + ´ erreichen Sie das gleiche Ergebnis in deutschen Versionen.

Für die systematische Auflösung gibt es einen eleganten Trick mit der Adobe-Hilfe-URL. Dazu müssen Sie in der URL vor „indesign“ nur „de/“ hinzufügen, schon sind Sie auf der deutschen Seite mit den deutschen Kurzbefehlen. Heißt konkret: aus helpx.adobe.com/indesign/using/default-keyboard-shortcuts.html wird helpx.adobe.com/de/indesign/using/default-keyboard-shortcuts.html. Adobe spiegelt seine komplette Shortcut-Dokumentation in beide Sprachen, die URL-Struktur ist identisch bis auf das Sprachpräfix.

Im Mittelfeld: Sonderzeichen wie das § auf deutschen Tastaturen, das es im englischen Layout nicht gibt. Wer regelmäßig international arbeitet, kommt um zwei Tastatur-Layouts auf demselben Rechner nicht herum. macOS bietet das per Sprache-Schalter in der Menüleiste, Windows über Einstellungen → Zeit und Sprache → Sprache.

Das komplette Menü-Glossar Englisch–Deutsch für InDesign 2026

Aufgeschlagenes Notizbuch mit linierter Innenseite und orangefarbenem Lesezeichenband
Das vollständige Menü-Glossar in beiden Sprachen, von Datei bis Werkzeuge.

Die folgenden Tabellen decken die zehn wichtigsten InDesign-Menüs ab, aktualisiert auf die aktuelle Version 21.2 (Januar 2026). Veraltete Funktionen aus der Digital-Publishing-Suite-Ära wie Folio Builder und Mini Bridge sind entfernt, die neuen KI- und Barrierefreiheits-Funktionen sind ergänzt. Wer parallel mit Typografie-Themen arbeitet, findet bei Dr. Web auch einen Überblick über Schrift-Erkennungstools, die beim Scannen englischsprachiger Layout-Beispiele helfen.

Datei (File)

EnglischDeutsch
New > Document…Neu > Dokument…
New > Book…Neu > Buch…
New > Library…Neu > Bibliothek…
Open…Öffnen…
Browse in Bridge…In Bridge suchen…
Open RecentLetzte Dateien öffnen
CloseSchließen
SaveSpeichern
Save As…Speichern unter…
Check In…Einchecken
Save a Copy…Kopie speichern…
RevertZurück zur letzten Version
Place…Platzieren…
Place from CC Libraries…Aus CC-Bibliotheken platzieren…
Import XML…XML importieren…
Import PDF Comments…PDF-Kommentare importieren…
Adobe PDF PresetsAdobe PDF-Vorgaben
Export…Exportieren…
Export to PDF (Print)Als PDF (Druck) exportieren
Export to PDF (Interactive)Als PDF (interaktiv) exportieren
Export for > EPUB (Reflowable)Exportieren für > EPUB (umfließbar)
Export for > EPUB (Fixed Layout)Exportieren für > EPUB (fixiertes Layout)
Publish OnlineOnline veröffentlichen
Document Presets > Define…Dokumentvorgaben > Definieren…
Document Setup…Dokument einrichten…
File Info…Dateiinformationen…
Package…Verpacken…
Print Presets > Define…Druckvorgaben > Definieren…
Print…Drucken…
Print Booklet…Broschüre drucken…
Preferences > Generative AIVoreinstellungen > Generative KI
ExitBeenden

Bearbeiten (Edit)

EnglischDeutsch
UndoRückgängig
RedoWiederholen
CutAusschneiden
CopyKopieren
PasteEinfügen
Paste without FormattingUnformatiert einfügen
Paste IntoIn die Auswahl einfügen
Paste in PlaceAn Originalposition einfügen
ClearLöschen
DuplicateDuplizieren
Step and Repeat…Duplizieren und versetzt einfügen…
Place and LinkPlatzieren und Verknüpfen
Select AllAlles auswählen
Deselect AllAuswahl aufheben
Edit OriginalOriginal bearbeiten
Edit With > Other…Bearbeiten mit > Andere…
Edit in Story EditorIm Textmodus bearbeiten
Quick ApplySchnell anwenden
Find/Change…Suchen/Ersetzen…
Find NextWeitersuchen
Spelling > Check Spelling…Rechtschreibprüfung > Rechtschreibprüfung…
Spelling > Dynamic SpellingRechtschreibprüfung > Dynamische Rechtschreibprüfung
Spelling > AutocorrectRechtschreibprüfung > Autokorrektur
Spelling > User Dictionary…Rechtschreibprüfung > Benutzerwörterbuch…
Transparency Blend Space > Document RGBTransparenzfüllraum > Dokument-RGB
Transparency Blend Space > Document CMYKTransparenzfüllraum > Dokument-CMYK
Transparency Flattener Presets…Transparenzreduzierungsvorgaben…
Color Settings…Farbeinstellungen…
Assign Profiles…Profile zuweisen…
Convert to Profile…In Profil umwandeln…
Keyboard Shortcuts…Tastaturbefehle…
Menus…Menüs…
Preferences > General…Voreinstellungen > Allgemein…
Preferences > Interface…Voreinstellungen > Benutzeroberfläche…
Preferences > Type…Voreinstellungen > Eingabe…
Preferences > Advanced Type…Voreinstellungen > Erweiterte Eingabe…
Preferences > Composition…Voreinstellungen > Satz…
Preferences > Units & Increments…Voreinstellungen > Einheiten und Einteilungen…
Preferences > Grids…Voreinstellungen > Raster…
Preferences > Guides & Pasteboard…Voreinstellungen > Hilfslinien und Montagefläche…
Preferences > Dictionary…Voreinstellungen > Wörterbuch…
Preferences > Spelling…Voreinstellungen > Rechtschreibung…
Preferences > Autocorrect…Voreinstellungen > Autokorrektur…
Preferences > Notes…Voreinstellungen > Notizen…
Preferences > Track Changes…Voreinstellungen > Änderungen verfolgen…
Preferences > Display Performance…Voreinstellungen > Anzeigeleistung…
Preferences > Appearance of Black…Voreinstellungen > Schwarzdarstellung…
Preferences > File Handling…Voreinstellungen > Dateihandhabung…
Preferences > Clipboard Handling…Voreinstellungen > Zwischenablageoptionen…
Preferences > Generative AI…Voreinstellungen > Generative KI…

Layout (Layout)

EnglischDeutsch
Pages > Add PageSeiten > Seite hinzufügen
Pages > Insert Pages…Seiten > Seiten einfügen…
Pages > Move Pages…Seiten > Seiten verschieben…
Pages > Delete Pages…Seiten > Seiten löschen…
Pages > Apply Master to Pages…Seiten > Musterseite auf Seiten anwenden…
Margins and Columns…Ränder und Spalten…
Ruler Guides…Hilfslinien…
Create Guides…Hilfslinien erstellen…
Create Alternate Layout…Alternatives Layout erstellen…
Liquid LayoutLiquid Layout
Flex LayoutFlex Layout
First PageErste Seite
Previous PageVorherige Seite
Next PageNächste Seite
Last PageLetzte Seite
Next SpreadNächster Druckbogen
Previous SpreadVorheriger Druckbogen
Go to Page…Gehe zu Seite…
Go BackZurück
Go ForwardVor
Numbering & Section Options…Nummerierungs- und Abschnittsoptionen…
Table of Contents…Inhaltsverzeichnis…
Update Table of ContentsInhaltsverzeichnis aktualisieren
Table of Contents Styles…Inhaltsverzeichnisformate…

Schrift (Type)

EnglischDeutsch
Add Fonts from Adobe Fonts…Schriftarten aus Adobe Fonts hinzufügen…
FontSchrift
SizeSchriftgrad
CharacterZeichen
ParagraphAbsatz
TabsTabulatoren
GlyphsGlyphen
StoryTextabschnitt
Character Styles…Zeichenformate…
Paragraph Styles…Absatzformate…
Create OutlinesIn Pfade umwandeln
Find Font…Schriftart suchen…
Change Case > UPPERCASEGroß-/Kleinschreibung ändern > GROSSBUCHSTABEN
Change Case > lowercaseGroß-/Kleinschreibung ändern > kleinbuchstaben
Change Case > Title CaseGroß-/Kleinschreibung ändern > Erster Buchstabe Im Wort Groß
Change Case > Sentence caseGroß-/Kleinschreibung ändern > Erster buchstabe im satz groß
Type on a Path > OptionsPfadtext > Optionen
Type on a Path > Delete Type from PathPfadtext > Text aus Pfad löschen
Notes > New NoteNotizen > Neue Notiz
Notes > Convert to NoteNotizen > In Notiz umwandeln
Notes > Remove All NotesNotizen > Alle Notizen entfernen
Track Changes > Track Changes in Current StoryÄnderungen verfolgen > Änderungen in aktuellem Textabschnitt verfolgen
Track Changes > Enable Tracking in All StoriesÄnderungen verfolgen > Änderungsverfolgung in allen Textabschnitten aktivieren
Track Changes > Accept ChangeÄnderungen verfolgen > Änderung annehmen
Track Changes > Reject ChangeÄnderungen verfolgen > Änderung ablehnen
Track Changes > Accept All Changes > In This DocumentÄnderungen verfolgen > Alle Änderungen annehmen > In diesem Dokument
Insert FootnoteFußnote einfügen
Document Footnote Options…Optionen für Dokumentfußnoten…
Hyperlinks & Cross-References > New Hyperlink…Hyperlinks und Querverweise > Neuer Hyperlink…
Hyperlinks & Cross-References > New Hyperlink from URLHyperlinks und Querverweise > Neuer Hyperlink aus URL
Hyperlinks & Cross-References > Convert URLs to Hyperlinks…Hyperlinks und Querverweise > URLs in Hyperlinks konvertieren…
Hyperlinks & Cross-References > Insert Cross-Reference…Hyperlinks und Querverweise > Querverweis einfügen…
Hyperlinks & Cross-References > Update Cross-ReferenceHyperlinks und Querverweise > Querverweis aktualisieren
Text Variables > Define…Textvariablen > Definieren…
Text Variables > Insert Variable > Chapter NumberTextvariablen > Variable einfügen > Kapitelnummer
Text Variables > Insert Variable > Creation DateTextvariablen > Variable einfügen > Erstellungsdatum
Text Variables > Insert Variable > File NameTextvariablen > Variable einfügen > Dateiname
Text Variables > Insert Variable > Last Page NumberTextvariablen > Variable einfügen > Letzte Seitenzahl
Text Variables > Insert Variable > Modification DateTextvariablen > Variable einfügen > Änderungsdatum
Text Variables > Insert Variable > Running HeaderTextvariablen > Variable einfügen > Lebender Kolumnentitel
Bulleted & Numbered Lists > Apply BulletsAufzählungs- und nummerierte Listen > Aufzählungszeichen anwenden
Bulleted & Numbered Lists > Apply NumbersAufzählungs- und nummerierte Listen > Nummerierung anwenden
Bulleted & Numbered Lists > Define Lists…Aufzählungs- und nummerierte Listen > Listen definieren…
Insert Special Character > SymbolsSonderzeichen einfügen > Symbole
Insert Special Character > MarkersSonderzeichen einfügen > Marken
Insert Special Character > Hyphens and DashesSonderzeichen einfügen > Trenn- und Gedankenstriche
Insert Special Character > Quotation MarksSonderzeichen einfügen > Anführungszeichen
Insert White Space > Em SpaceLeerraum einfügen > Geviert
Insert White Space > En SpaceLeerraum einfügen > Halbgeviert
Insert White Space > Nonbreaking SpaceLeerraum einfügen > Geschütztes Leerzeichen
Insert White Space > Hair SpaceLeerraum einfügen > 1/24-Geviert
Insert White Space > Thin SpaceLeerraum einfügen > Achtelgeviert
Insert Break Character > Column BreakUmbruchzeichen einfügen > Spaltenumbruch
Insert Break Character > Frame BreakUmbruchzeichen einfügen > Rahmenumbruch
Insert Break Character > Page BreakUmbruchzeichen einfügen > Seitenumbruch
Insert Break Character > Forced Line BreakUmbruchzeichen einfügen > Harter Zeilenumbruch
Insert Break Character > Discretionary Line BreakUmbruchzeichen einfügen > Bedingter Zeilenumbruch
Fill with Placeholder TextMit Platzhaltertext füllen
Show Hidden CharactersVerborgene Zeichen einblenden

Objekt (Object)

EnglischDeutsch
Transform > MoveTransformieren > Verschieben
Transform > ScaleTransformieren > Skalieren
Transform > RotateTransformieren > Drehen
Transform > ShearTransformieren > Scheren
Transform > Rotate 90° CWTransformieren > Um 90 Grad drehen (Uhrzeigersinn)
Transform > Rotate 90° CCWTransformieren > Um 90 Grad drehen (gegen Uhrzeigersinn)
Transform > Flip HorizontalTransformieren > Horizontal spiegeln
Transform > Flip VerticalTransformieren > Vertikal spiegeln
Transform > Clear TransformationsTransformieren > Transformationen löschen
Arrange > Bring to FrontAnordnen > In den Vordergrund
Arrange > Bring ForwardAnordnen > Schrittweise nach vorne
Arrange > Send BackwardAnordnen > Schrittweise nach hinten
Arrange > Send to BackAnordnen > In den Hintergrund
Select > First Object AboveAuswählen > Erstes Objekt darüber
Select > Next Object AboveAuswählen > Nächstes Objekt darüber
Select > Next Object BelowAuswählen > Nächstes Objekt darunter
Select > Last Object BelowAuswählen > Letztes Objekt darunter
Select > ContainerAuswählen > Container
Select > ContentAuswählen > Inhalt
Select > Previous ObjectAuswählen > Vorheriges Objekt
Select > Next ObjectAuswählen > Nächstes Objekt
GroupGruppieren
UngroupGruppierung aufheben
LockSperren
Unlock All on SpreadAlles auf Druckbogen entsperren
HideAusblenden
Show All on SpreadAlles auf Druckbogen anzeigen
Insert HTML…HTML einfügen…
Generate QR Code…QR-Code generieren…
Text Frame Options…Textrahmenoptionen…
Anchored Object > OptionsVerankertes Objekt > Optionen
Anchored Object > InsertVerankertes Objekt > Einfügen
Anchored Object > ReleaseVerankertes Objekt > Lösen
Fitting > Fill Frame ProportionallyAnpassen > Rahmen proportional füllen
Fitting > Fit Content ProportionallyAnpassen > Inhalt proportional anpassen
Fitting > Fit Frame to ContentAnpassen > Rahmen an Inhalt anpassen
Fitting > Fit Content to FrameAnpassen > Inhalt an Rahmen anpassen
Fitting > Center ContentAnpassen > Inhalt zentrieren
Fitting > Frame Fitting Options…Anpassen > Rahmeneinpassungsoptionen…
Content > GraphicInhalt > Grafik
Content > TextInhalt > Text
Content > UnassignedInhalt > Nicht zugewiesen
Effects > Transparency…Effekte > Transparenz…
Effects > Drop Shadow…Effekte > Schlagschatten…
Effects > Inner Shadow…Effekte > Schatten nach innen…
Effects > Outer Glow…Effekte > Schein nach außen…
Effects > Inner Glow…Effekte > Schein nach innen…
Effects > Bevel and Emboss…Effekte > Abgeflachte Kante und Relief…
Effects > Satin…Effekte > Glanz…
Effects > Basic Feather…Effekte > Einfache weiche Kante…
Effects > Directional Feather…Effekte > Direktionale weiche Kante…
Effects > Gradient Feather…Effekte > Weiche Verlaufskante…
Effects > Clear EffectsEffekte > Effekte löschen
Effects > Global Light…Effekte > Globales Licht…
Corner Options…Eckenoptionen…
Object Layer Options…Objektebenenoptionen…
Object Export Options…Objektexportoptionen…
Captions > Caption Setup…Beschriftungen > Beschriftung einrichten…
Captions > Generate Live CaptionBeschriftungen > Dynamische Beschriftung erstellen
Captions > Generate Static CaptionBeschriftungen > Statische Beschriftung erstellen
Clipping Path > Options…Beschneidungspfad > Optionen…
Image Color Settings…Farbeinstellungen für Bild…
Interactive > Convert to ButtonInteraktiv > In Schaltfläche umwandeln
Interactive > Convert to CheckboxInteraktiv > In Kontrollkästchen umwandeln
Interactive > Convert to Combo BoxInteraktiv > In Kombinationsfeld umwandeln
Interactive > Convert to List BoxInteraktiv > In Listenfeld umwandeln
Interactive > Convert to Radio ButtonInteraktiv > In Optionsfeld umwandeln
Interactive > Convert to Text FieldInteraktiv > In Textfeld umwandeln
Interactive > Convert to Motion PathInteraktiv > In Bewegungspfad umwandeln
Interactive > Set Tab Order…Interaktiv > Aktivierungsreihenfolge festlegen…
Paths > JoinPfade > Verbinden
Paths > Open PathPfade > Pfad öffnen
Paths > Close PathPfade > Pfad schließen
Paths > Reverse PathPfade > Pfad umkehren
Paths > Make Compound PathPfade > Verknüpften Pfad erstellen
Paths > Release Compound PathPfade > Verknüpften Pfad freigeben
Pathfinder > AddPathfinder > Addieren
Pathfinder > SubtractPathfinder > Subtrahieren
Pathfinder > IntersectPathfinder > Schnittmenge bilden
Pathfinder > Exclude OverlapPathfinder > Überlappung ausschließen
Pathfinder > Minus BackPathfinder > Hinteres Objekt abziehen
Convert Shape > RectangleForm konvertieren > Rechteck
Convert Shape > Rounded RectangleForm konvertieren > Abgerundetes Rechteck
Convert Shape > EllipseForm konvertieren > Ellipse
Convert Shape > TriangleForm konvertieren > Dreieck
Convert Shape > PolygonForm konvertieren > Polygon
Convert Shape > LineForm konvertieren > Linie
Convert Point > CornerPunkt konvertieren > Eckpunkt
Convert Point > SmoothPunkt konvertieren > Kurvenpunkt
Convert Point > SymmetricalPunkt konvertieren > Symmetrischer Kurvenpunkt
Display Performance > Fast DisplayAnzeigeleistung > Schnelle Anzeige
Display Performance > Typical DisplayAnzeigeleistung > Normale Anzeige
Display Performance > High Quality DisplayAnzeigeleistung > Anzeige mit hoher Qualität

Tabelle (Table)

EnglischDeutsch
Insert Table…Tabelle einfügen…
Convert Text to Table…Text in Tabelle umwandeln…
Convert Table to Text…Tabelle in Text umwandeln…
Table Options > Table Setup…Tabellenoptionen > Tabelle einrichten…
Table Options > Alternating Row Strokes…Tabellenoptionen > Abwechselnde Zeilenkonturen…
Table Options > Alternating Column Strokes…Tabellenoptionen > Abwechselnde Spaltenkonturen…
Table Options > Alternating Fills…Tabellenoptionen > Abwechselnde Flächen…
Table Options > Headers and Footers…Tabellenoptionen > Tabellenkopf und -fuß…
Cell Options > Text…Zellenoptionen > Text…
Cell Options > Strokes and Fills…Zellenoptionen > Konturen und Flächen…
Cell Options > Rows and Columns…Zellenoptionen > Zeilen und Spalten…
Cell Options > Diagonal Lines…Zellenoptionen > Diagonale Linien…
Insert > Row…Einfügen > Zeile…
Insert > Column…Einfügen > Spalte…
Delete > RowLöschen > Zeile
Delete > ColumnLöschen > Spalte
Delete > TableLöschen > Tabelle
Select > CellAuswählen > Zelle
Select > RowAuswählen > Zeile
Select > ColumnAuswählen > Spalte
Select > TableAuswählen > Tabelle
Select > Header RowsAuswählen > Tabellenkopfzeilen
Select > Body RowsAuswählen > Tabellenkörperzeilen
Select > Footer RowsAuswählen > Tabellenfußzeilen
Merge CellsZellen verbinden
Unmerge CellsZellverbindung aufheben
Split Cell HorizontallyZelle horizontal teilen
Split Cell VerticallyZelle vertikal teilen
Convert Rows > To HeaderZeilen umwandeln > In Tabellenkopf
Convert Rows > To BodyZeilen umwandeln > In Tabellenkörper
Convert Rows > To FooterZeilen umwandeln > In Tabellenfuß
Distribute Rows EvenlyZeilen gleichmäßig verteilen
Distribute Columns EvenlySpalten gleichmäßig verteilen
Go to Row…Gehe zu Zeile…
Edit HeaderKopfzeile bearbeiten
Edit FooterFußzeile bearbeiten

Ansicht (View)

EnglischDeutsch
Overprint PreviewÜberdruckenvorschau
Proof SetupProof einrichten
Proof ColorsFarbproof
Zoom InEinzoomen
Zoom OutAuszoomen
Fit Page in WindowSeite in Fenster einpassen
Fit Spread in WindowDruckbogen in Fenster einpassen
Actual SizeOriginalgröße
Entire PasteboardGanze Montagefläche
Match Pasteboard to Theme ColorMontagefläche an Motivfarbe anpassen
Rotate Spread > 90° CWDruckbogen drehen > 90 Grad im UZS
Rotate Spread > 90° CCWDruckbogen drehen > 90 Grad gegen UZS
Rotate Spread > 180°Druckbogen drehen > 180 Grad
Rotate Spread > Clear RotationDruckbogen drehen > Drehung löschen
Screen Mode > NormalBildschirmmodus > Normal
Screen Mode > PreviewBildschirmmodus > Vorschau
Screen Mode > BleedBildschirmmodus > Anschnitt
Screen Mode > SlugBildschirmmodus > Infobereich
Screen Mode > PresentationBildschirmmodus > Präsentation
Display Performance > Fast DisplayAnzeigeleistung > Schnelle Anzeige
Display Performance > Typical DisplayAnzeigeleistung > Normale Anzeige
Display Performance > High Quality DisplayAnzeigeleistung > Anzeige mit hoher Qualität
Hide RulersLineale ausblenden
Extras > Hide Frame EdgesExtras > Rahmenkanten ausblenden
Extras > Show Text ThreadsExtras > Textverkettungen einblenden
Extras > Show Assigned FramesExtras > Zugewiesene Rahmen einblenden
Extras > Hide HyperlinksExtras > Hyperlinks ausblenden
Extras > Hide NotesExtras > Notizen ausblenden
Extras > Hide Link BadgeExtras > Verknüpfungsmarke ausblenden
Extras > Hide Content GrabberExtras > Inhaltsauswahlwerkzeug ausblenden
Extras > Hide Live CornersExtras > Dynamische Ecken ausblenden
Extras > Hide Anchored Object ControlExtras > Steuerelement für verankertes Objekt ausblenden
Extras > Hide Alt-Text BadgeExtras > Alt-Text-Badge ausblenden
Grids & Guides > Hide GuidesRaster und Hilfslinien > Hilfslinien ausblenden
Grids & Guides > Lock GuidesRaster und Hilfslinien > Hilfslinien sperren
Grids & Guides > Lock Column GuidesRaster und Hilfslinien > Spaltenhilfslinien sperren
Grids & Guides > Snap to GuidesRaster und Hilfslinien > An Hilfslinien ausrichten
Grids & Guides > Smart GuidesRaster und Hilfslinien > Intelligente Hilfslinien
Grids & Guides > Show Baseline GridRaster und Hilfslinien > Grundlinienraster einblenden
Grids & Guides > Show Document GridRaster und Hilfslinien > Dokumentraster einblenden
Grids & Guides > Snap to Document GridRaster und Hilfslinien > Am Dokumentraster ausrichten
Structure > Show StructureStruktur > Struktur einblenden
Structure > Hide Tag MarkersStruktur > Tag-Marken ausblenden
Structure > Show Tagged FramesStruktur > Rahmen mit Tags einblenden
Story Editor > Hide ChangesTextmodus > Änderungen ausblenden
Story Editor > Hide Style Name ColumnTextmodus > Formatnamensspalte ausblenden
Story Editor > Hide Depth RulerTextmodus > Tiefenlineal ausblenden
Story Editor > Show Paragraph Break MarksTextmodus > Absatzumbruchzeichen einblenden
Story Editor > Expand All FootnotesTextmodus > Alle Fußnoten maximieren

Fenster (Window)

EnglischDeutsch
Arrange > CascadeAnordnen > Überlappend
Arrange > TileAnordnen > Neben-/Untereinander
Arrange > Float in WindowAnordnen > Im Fenster verschiebbar
Arrange > Consolidate All WindowsAnordnen > Alle Fenster zusammenführen
Arrange > New WindowAnordnen > Neues Fenster
Arrange > Split WindowAnordnen > Fenster teilen
Arrange > MinimizeAnordnen > Minimieren
Workspace > AdvancedArbeitsbereich > Erweitert
Workspace > BookArbeitsbereich > Buch
Workspace > Digital PublishingArbeitsbereich > Digitale Veröffentlichung
Workspace > EssentialsArbeitsbereich > Grundlagen
Workspace > Interactive for PDFArbeitsbereich > Interaktiv für PDF
Workspace > Printing and ProofingArbeitsbereich > Druckausgabe und Proofs
Workspace > TypographyArbeitsbereich > Typografie
Workspace > Reset EssentialsArbeitsbereich > Grundlagen zurücksetzen
Workspace > New Workspace…Arbeitsbereich > Neuer Arbeitsbereich…
Workspace > Delete Workspace…Arbeitsbereich > Arbeitsbereich löschen…
ArticlesArtikel
CC LibrariesCC-Bibliotheken
Color > ColorFarbe > Farbe
Color > GradientFarbe > Verlauf
Color > SwatchesFarbe > Farbfelder
CommentsKommentare
ControlSteuerung
Editorial > AssignmentsRedaktionelle Aufgaben > Aufgaben
Editorial > NotesRedaktionelle Aufgaben > Notizen
Editorial > Track ChangesRedaktionelle Aufgaben > Änderungen verfolgen
EffectsEffekte
InfoInformationen
Interactive > AnimationInteraktiv > Animation
Interactive > BookmarksInteraktiv > Lesezeichen
Interactive > Buttons and FormsInteraktiv > Schaltflächen und Formulare
Interactive > EPUB Interactivity PreviewInteraktiv > EPUB-Interaktivitätsvorschau
Interactive > HyperlinksInteraktiv > Hyperlinks
Interactive > Liquid LayoutInteraktiv > Liquid Layout
Interactive > MediaInteraktiv > Medien
Interactive > Object StatesInteraktiv > Objektstatus
Interactive > Page TransitionsInteraktiv > Seitenübergänge
Interactive > TimingInteraktiv > Zeitpunkt
LayersEbenen
LinksVerknüpfungen
Object & Layout > AlignObjekt und Layout > Ausrichten
Object & Layout > PathfinderObjekt und Layout > Pathfinder
Object & Layout > TransformObjekt und Layout > Transformieren
Output > AttributesAusgabe > Attribute
Output > Flattener PreviewAusgabe > Reduzierungsvorschau
Output > PreflightAusgabe > Preflight
Output > Separations PreviewAusgabe > Separationsvorschau
Output > Trap PresetsAusgabe > Überfüllungsvorgaben
PagesSeiten
PropertiesEigenschaften
StrokeKontur
Styles > Cell StylesFormate > Zellenformate
Styles > Character StylesFormate > Zeichenformate
Styles > Object StylesFormate > Objektformate
Styles > Paragraph StylesFormate > Absatzformate
Styles > Table StylesFormate > Tabellenformate
Text WrapTextumfluss
ToolsWerkzeuge
Type & Tables > CharacterSchrift und Tabellen > Zeichen
Type & Tables > Conditional TextSchrift und Tabellen > Bedingter Text
Type & Tables > Cross-ReferencesSchrift und Tabellen > Querverweise
Type & Tables > GlyphsSchrift und Tabellen > Glyphen
Type & Tables > IndexSchrift und Tabellen > Index
Type & Tables > ParagraphSchrift und Tabellen > Absatz
Type & Tables > StorySchrift und Tabellen > Textabschnitt
Type & Tables > TableSchrift und Tabellen > Tabelle
Utilities > Background TasksHilfsprogramme > Hintergrundaufgaben
Utilities > Data MergeHilfsprogramme > Datenzusammenführung
Utilities > Script LabelHilfsprogramme > Skriptetikett
Utilities > ScriptsHilfsprogramme > Skripte
Utilities > TagsHilfsprogramme > Tags
Utilities > Tool HintsHilfsprogramme > Werkzeughinweise

Hilfe (Help)

EnglischDeutsch
InDesign Help…InDesign-Hilfe…
InDesign Support Center…InDesign Support Center…
About InDesign…Über InDesign…
System Info…Systeminformationen…
Manage Extensions…Erweiterungen verwalten…
Manage Account…Konto verwalten…
Sign OutAbmelden
Updates…Aktualisierungen…

Werkzeuge (Tools)

EnglischDeutsch
Selection ToolAuswahl-Werkzeug
Direct Selection ToolDirektauswahl-Werkzeug
Page ToolSeitenwerkzeug
Gap ToolLückenwerkzeug
Content Collector ToolInhaltsaufnahme-Werkzeug
Content Placer ToolInhaltsplatzierungs-Werkzeug
Type ToolText-Werkzeug
Type on a Path ToolPfadtext-Werkzeug
Line ToolLinienzeichner-Werkzeug
Pen ToolZeichenstift-Werkzeug
Add Anchor Point ToolAnkerpunkt-Hinzufügen-Werkzeug
Delete Anchor Point ToolAnkerpunkt-Löschen-Werkzeug
Convert Direction Point ToolRichtungspunkt-Umwandeln-Werkzeug
Pencil ToolBuntstift-Werkzeug
Smooth ToolGlätten-Werkzeug
Erase ToolRadieren-Werkzeug
Rectangle Frame ToolRechteckrahmen-Werkzeug
Ellipse Frame ToolEllipsenrahmen-Werkzeug
Polygon Frame ToolPolygonrahmen-Werkzeug
Rectangle ToolRechteck-Werkzeug
Ellipse ToolEllipse-Werkzeug
Polygon ToolPolygon-Werkzeug
Scissors ToolSchere-Werkzeug
Free Transform ToolFrei-Transformieren-Werkzeug
Rotate ToolDrehen-Werkzeug
Scale ToolSkalieren-Werkzeug
Shear ToolScheren-Werkzeug
Gradient Swatch ToolVerlaufsfarbfeld-Werkzeug
Gradient Feather ToolWeiche-Verlaufskante-Werkzeug
Note ToolNotiz-Werkzeug
Eyedropper ToolPipette-Werkzeug
Measure ToolMesswerkzeug
Hand ToolHand-Werkzeug
Zoom ToolZoom-Werkzeug
Swap Fill and StrokeFläche und Kontur austauschen
Apply ColorFarbe anwenden
Apply GradientVerlauf anwenden
Apply None„Ohne“ anwenden

Wer beim Layouten neuer Web-Projekte zusätzliche Vorlagen sucht, findet bei Dr. Web auch eine kuratierte Übersicht zu HTML-Templates, die sich als Inspirationsquelle für Printprojekte nutzen lassen.

Welche Stolperfallen lauern beim Sprachwechsel?

Bild im orangeroten Rahmen mit einer hellgrauen Sprechblase und einer EN-Markierung davor
Adobes KI-Alt-Text-Generator arbeitet ausschließlich mit englischer Dokumentsprache.

Sechs Punkte, die Adobe nicht im Tutorial erwähnt.

Plug-ins müssen pro Sprachversion installiert werden. Wer ein kommerzielles Skript wie axaio MadeToTag oder ein Plug-in wie ALT-Text for InDesign nutzt, installiert das Tool einmal pro Sprachversion neu. Die Lizenzen einiger Anbieter unterscheiden zwischen Sprachversionen, andere binden an die Adobe-ID und übertragen automatisch.

Voreinstellungen reisen nicht mit. Tastaturkürzel-Sets, Workspaces, Farbeinstellungen und benutzerdefinierte Menüs sind pro Sprachversion getrennt gespeichert. Wer monatelang ein eigenes Set aufgebaut hat, exportiert es vor dem Wechsel und importiert es in der neuen Sprachversion. Datei → Voreinstellungen → Tastaturbefehle → Speichern unter.

Geteilte Dokumente bleiben sprachneutral. Eine INDD-Datei aus der englischen InDesign-Version öffnet sich problemlos in der deutschen, und umgekehrt. Was geteilt wird, sind aber die Sprach-Tags der Absatzformate. Heißt: Ein US-Designer setzt sein Standardformat auf „English: USA“, der deutsche Kollege übernimmt das Dokument und wundert sich, warum Wörter falsch getrennt werden. Lösung: Vor der Übergabe das Standardabsatzformat auf die Zielsprache umstellen.

GREP-Stile sind sprachunabhängig formuliert, aber sprachabhängig konfiguriert. Wer in der deutschen Version einen GREP-Stil schreibt, der nach „Mr.“ sucht, findet in englischen Tutorials „Mr.“ als Trefferbeispiel. Der GREP-Code funktioniert identisch, die im Dialog auswählbaren Bedingungen aber tragen unterschiedliche Namen. Hier hilft das Glossar oben weiter.

Schriftarten mit Sprach-Tags ändern ihr Verhalten. OpenType-Features wie Ligaturen, alternative Glyphen oder Stilsätze sind oft an die Dokumentsprache geknüpft. Eine Schrift wie Adobe Caslon verhält sich in „German“ anders als in „English“ beim Setzen der „ck“-Ligatur und der ß-Trennung. Beim Sprachwechsel des Dokuments diese Features bewusst nachjustieren.

KI-Funktionen arbeiten nur mit englischer Dokumentsprache. Wie oben erwähnt: Der KI-generierte Alt-Text setzt englischsprachige Absatzformate voraus. Wer für deutsche Publikationen barrierefreie Alt-Texte will, generiert sie zunächst auf Englisch und übersetzt manuell nach. Adobe arbeitet an Mehrsprachigkeit, ein Termin ist nicht offiziell.

Wer regelmäßig zwischen den Sprachversionen wechselt, ergänzt diese Liste schnell um eigene Stolperfallen. Eine Empfehlung: Notieren Sie Auffälligkeiten beim ersten Projekt nach dem Wechsel in eine kleine Datei. Das spart beim zweiten Wechsel die halbe Frust-Zeit. Wer parallel an englischsprachigen Landing-Pages arbeitet, sollte das Glossar gleich für Web-Begriffe miterweitern.

Wer InDesign 2026 ernsthaft lernen will, kommt um die englische Oberfläche nicht herum. Adobes KI-Funktionen wie der Alt-Text-Generator funktionieren ohnehin nur auf Englisch, und die besten Tutorials kommen aus den USA. Unser Glossar ist die schnellste Brücke zwischen beiden Welten.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Glossar

Adobe Fonts: Bibliothek lizenzierter Schriften, in der Creative Cloud enthalten. Bis 2019 als Typekit bekannt, seitdem Adobe Fonts.

Adobe Firefly: Adobes generative-KI-Plattform für Bilderzeugung, Text-zu-Bild und Alt-Text-Generierung in InDesign, Photoshop und Illustrator.

App-Sprache: Sprache der InDesign-Oberfläche, also Menüs, Dialoge, Voreinstellungen. Einstellbar nur über die Creative-Cloud-Desktop-App.

ARIA-Label: Accessible Rich Internet Applications. Metadaten-Tag für barrierefreie Inhalte, in InDesign 21.2 für Hyperlinks, Querverweise und Objekte verfügbar.

Creative Cloud: Adobes Abonnementmodell und gleichzeitig die Desktop-App, über die alle Adobe-Produkte verwaltet werden, inklusive Sprachauswahl.

Dokumentsprache: Sprache, die einem Absatzformat zugewiesen ist und Rechtschreibprüfung sowie Silbentrennung steuert. Unabhängig von der App-Sprache.

Dyalog: Drittanbieter-Wörterbuch-Engine für anspruchsvolle Buchsatz-Anwendungen, optional in InDesign integrierbar.

EPUB: Dateiformat für E-Books. Existiert in zwei Varianten: umfließbar (Reflowable, Text passt sich Bildschirmgröße an) und fixiertes Layout (Fixed Layout, Seite bleibt wie InDesign-Vorlage).

Flex Layout: Neue InDesign-Funktion seit Version 21.0 für responsive, interaktive Layouts mit verschachtelbaren Containern.

GREP-Stil: Bedingte Formatierung, die auf reguläre Ausdrücke reagiert. Sprachunabhängig im Code, sprachabhängig in der Menü-Beschriftung.

IDML: InDesign Markup Language. Offenes Austauschformat zwischen InDesign-Versionen, auch zwischen Sprachversionen kompatibel.

Liquid Layout: InDesign-Funktion zur regelbasierten Layout-Anpassung an unterschiedliche Seitenformate.

Proximity: Standard-Wörterbuch-Engine in InDesign, zuständig für Silbentrennung und Rechtschreibprüfung in allen unterstützten Sprachen.

Tastaturkürzel-Set: Konfigurierbare Sammlung an Shortcuts, getrennt pro Sprachversion gespeichert. Exportierbar und importierbar.

Wörterbuch: Sprachspezifische Datenbank für Silbentrennung und Rechtschreibung. Pro Sprache verfügbar, plus benutzerdefinierte Wörterbücher.

Quellen

Adobe Inc. | Neue und erweiterte Funktionen, neueste Version von InDesign | https://helpx.adobe.com/de/indesign/using/whats-new.html | besucht am 18.05.2026

Adobe Inc. | Alt-Text für Bilder generieren | https://helpx.adobe.com/de/indesign/using/alt-text-generation.html | besucht am 18.05.2026

Adobe Inc. | Häufig gestellte Fragen zu den generativen Funktionen in InDesign | https://helpx.adobe.com/de/indesign/using/generative-ai-faq-indesign.html | besucht am 18.05.2026

Adobe Inc. | Ändern der Sprache für Creative Cloud-Applikationen | https://helpx.adobe.com/creative-cloud/apps/manage-apps/creative-cloud-apps/change-language-for-creative-cloud-apps.html | besucht am 18.05.2026

Adobe Inc. | Ändern der Wörterbuchvoreinstellungen in InDesign | https://helpx.adobe.com/indesign/using/change-dictionary-preferences.html | besucht am 18.05.2026

Adobe Inc. | InDesign 21.2 Release-Announcement | https://community.adobe.com/announcements-670/adobe-indesign-21-2-january-2026-ai-alt-text-aria-accessibility-for-epub-and-key-fixes-1547829 | besucht am 18.05.2026

Adobe Inc. | InDesign Versionshinweise | https://helpx.adobe.com/de/indesign/release-notes.html | besucht am 18.05.2026

René Andritsch | Andere Tastaturkurzbefehle in Sprachversionen von InDesign | https://reneandritsch.com/unterschiede-bei-tastaturkurzbefehlen-in-sprachversionen-von-indesign | besucht am 18.05.2026

Klaas Posselt (einmanncombo) | Sprache der Programmoberfläche von InDesign ändern | https://einmanncombo.de/sprache-der-programmoberflaeche-von-indesign-aendern/ | besucht am 18.05.2026

Klaas Posselt (einmanncombo) | Adobe InDesign 2026 (21.0) erschienen | https://einmanncombo.de/adobe-indesign-2026-erschienen/ | besucht am 18.05.2026

Klaas Posselt (einmanncombo) | Ab Adobe InDesign 21.2: Alternativtexte per KI generieren | https://einmanncombo.de/adobe-indesign-21-2-alternativtexte-per-ki-generieren/ | besucht am 18.05.2026

Christian Denzler (publishing.blog) | Schnell die Interfacesprache in InDesign ändern | https://publishing.blog/schnell-die-interfacesprache-in-indesign-aendern/ | besucht am 18.05.2026

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