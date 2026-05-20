InDesign Englisch Deutsch: Das komplette Menü-Glossar

InDesign Englisch Deutsch ist 2026 nicht mehr nur Übersetzungstabelle, sondern Workflow-Entscheidung. Über 80 Prozent aller YouTube-Tutorials zum Layout-Programm laufen auf Englisch. Wer die deutsche Oberfläche nutzt, sucht erst „Bevel and Emboss“ und findet dann „Abgeflachte Kante und Relief“. Ein Klick zu spät.

Das Wichtigste in Kürze

InDesign lässt sich seit 2014 ohne Neukauf über die Creative Cloud auf jede unterstützte Sprache umstellen, eine Neuinstallation pro Sprache ist trotzdem nötig.

Englische Tastaturkürzel funktionieren in der deutschen InDesign-Version oft nicht, weil das ~-Zeichen auf deutschen Tastaturen fehlt. Der de/ -Trick in der Adobe-Hilfe-URL liefert die deutschen Pendants.

-Trick in der Adobe-Hilfe-URL liefert die deutschen Pendants. Sprachoberfläche , Dokumentsprache und Wörterbuch sind drei verschiedene Einstellungen mit drei verschiedenen Wirkungen. Wer das verwechselt, bekommt englische Silbentrennung auf deutschem Text.

, Dokumentsprache und Wörterbuch sind drei verschiedene Einstellungen mit drei verschiedenen Wirkungen. Wer das verwechselt, bekommt englische Silbentrennung auf deutschem Text. Ein vollständiges Menü-Glossar bleibt der schnellste Weg, englische Tutorials auf der deutschen Oberfläche umzusetzen. Unten finden Sie die aktualisierte Übersetzungstabelle für InDesign 2026 (Version 21.2).

Warum sollten Sie InDesign überhaupt zwischen Sprachen wechseln?

Adobe-Funktionen und Dokumentation werden zuerst auf Englisch veröffentlicht, KI-Features nur auf Englisch verfügbar

Adobe veröffentlicht den überwiegenden Teil seiner offiziellen Tutorials, Hilfeseiten und Beta-Ankündigungen primär auf Englisch. Die generativen KI-Funktionen wie der AI Assistant sind sogar überall dort verfügbar, wo Adobe Services anbietet, aber ausschließlich auf Englisch. Das ist kein Versehen, sondern Produktstrategie. Adobes Roadmap läuft englischsprachig, die Lokalisierung folgt mit Verzögerung.

Für deutsche Designteams hat das drei praktische Folgen:



Erstens sind die qualitativ stärksten YouTube-Channels zu InDesign auf Englisch. David Blatner, Khara Plicanic, das InDesign Magazine. Wer dort lernt, muss übersetzen.



Zweitens laufen internationale Agenturen und Verlage seit Jahren auf englischen Adobe-Installationen, weil Job-Tickets, Plug-ins und Skripte sich auf englische Menüstrukturen verlassen.



Drittens geben offizielle Adobe-Foren englische Lösungspfade aus, deutsche Foren sind dünner besetzt und schließen Threads oft archiviert ab.

Die Schweizer Publishing-Szene macht das vor. Christian Denzler von publishing.blog, seit über zwei Dekaden in der Branche, beschreibt den Wechsel als reinen Effizienz-Move für Konferenzen und mehrsprachige Teams.

Für mittelständische Druckereien und Werbeagenturen rechnet sich der Aufwand selten täglich, aber projektweise schon: einmal im Quartal eine Schulung mit internationalen Trainern, dreimal im Jahr ein englischsprachiger Kunde mit InCopy-Workflow, fünfmal pro Woche eine Tutorial-Suche, die ohne englische Begriffe ins Leere läuft.

Haben Sie sich schon gefragt, warum Adobe das nicht einfach in einem Klick erlaubt? Die Antwort liegt nicht in technischer Trägheit, sondern in den Lizenzmodellen der Schriftarten-Vendoren und der Silbentrennungs-Engines. Mehr dazu im Kapitel zu App-Sprache versus Dokumentsprache.

Wie stellen Sie InDesign auf Englisch um?

Drei Klicks in der Creative Cloud genügen, um eine zweite Sprachversion von InDesign zu installieren.

Der Weg führt über die Creative-Cloud-Desktop-App, nicht über InDesign selbst. Drei Schritte, dazwischen eine vollständige Neuinstallation der Sprache.

Schritt 1: App-Sprache in der Creative Cloud festlegen

Öffnen Sie die Creative-Cloud-Desktop-App. Oben rechts auf das Profil-Symbol klicken, Einstellungen wählen. Im linken Menü auf Anwendungen wechseln. Im Abschnitt „Installation“ finden Sie das Dropdown Standard-Installationssprache. Wählen Sie hier „English (International)“ oder eine andere gewünschte Sprache aus.

Schritt 2: InDesign in der neuen Sprache installieren

Wechseln Sie zurück auf den Reiter Alle Anwendungen. InDesign erscheint jetzt mit einem Installations-Button neben dem bestehenden Eintrag. Ein Klick darauf, und die Creative Cloud lädt die englische Sprachfassung herunter. Die deutsche Version bleibt parallel installiert. Beide Varianten erscheinen anschließend nebeneinander im Start-Menü beziehungsweise im Dock.

Schritt 3: Wieder zurück auf Deutsch wechseln

Der Weg ist identisch: App-Sprache auf Deutsch zurückstellen, deutsche InDesign-Version installieren, sofern nicht ohnehin noch vorhanden. Beide Versionen lassen sich gleichzeitig betreiben. Ihre Voreinstellungen, Skripte und Tastaturkürzel-Sets bleiben pro Sprachversion getrennt gespeichert. Heißt: Sie können die englische Oberfläche projektweise zuschalten, ohne Ihre deutsche Arbeitsumgebung zu zerstören.

Das klingt theoretisch. Wir haben drei Agenturen mit gemischten Teams gefragt: Alle drei betreiben Deutsch und Englisch parallel, ohne jemals zurückzukehren.

Sonderfall: Mehrere Sprachen gleichzeitig nutzen

Wer regelmäßig zwischen zwei oder drei Sprachversionen wechselt, sollte sich nicht jedes Mal durch die Creative-Cloud-Installation hangeln. Eine pragmatische Lösung beschreibt der Wiener InDesign-Trainer René Andritsch: zwei Sprachversionen parallel installieren, im Dock oder im Start-Menü mit unterschiedlichen Icons und Namen, dann beide nach Bedarf öffnen. Wer noch tiefer einsteigen will, findet bei Klaas Posselt von einmanncombo Skripte, die per Tastendruck zwischen den Sprachversionen umschalten, indem die Sprach-Ordner in den Adobe-Preferences temporär umbenannt werden.

Wo liegt der Unterschied zwischen App-Sprache, Dokumentsprache und Wörterbuch?

App-Sprache, Dokumentsprache und Wörterbuch wirken auf drei unterschiedlichen Ebenen.

Das ist die häufigste Verwechslung bei Neu-Umstellern, und Adobe trägt zur Verwirrung bei. Drei Einstellungen sehen ähnlich aus, wirken aber komplett unterschiedlich.

Einstellung Was sie steuert Wo Sie sie finden App-Sprache Sprache der Menüs, Dialoge, Voreinstellungen, gesamten Oberfläche Creative-Cloud-App → Einstellungen → Anwendungen Dokumentsprache Sprache, die im Absatzformat zugewiesen ist und Rechtschreibprüfung sowie Silbentrennung steuert Zeichenbedienfeld → Sprache-Dropdown Wörterbuch Hyphenation- und Spelling-Engine pro Sprache, optional drittanbieter-eigene Wörterbücher Voreinstellungen → Wörterbuch

Ein konkretes Beispiel: Sie nutzen InDesign auf Englisch, layouten aber einen deutschen Geschäftsbericht. App-Sprache Englisch, Dokumentsprache Deutsch (Reformiert), Wörterbuch-Engine Proximity als Adobe-Standard oder optional Dyalog für anspruchsvolle Buchsatz-Anwendungen. Stellen Sie eines davon falsch ein, erhalten Sie nach dem Export deutsche Texte mit englischer Silbentrennung. Sichtbar an grotesken Trenn-Stellen wie „Geschäfts-bericht“ statt „Geschäftsbe-richt“.

Die KI-Alt-Text-Generierung in InDesign 21.2 funktioniert nur, wenn die Sprache im Abschnitt „Erweiterte Zeichenformate“ des Standard-Absatzformats auf Englisch steht. Eine Funktion, die auf der App-Sprache aufzusetzen scheint, hängt in Wahrheit an der Dokumentsprache. Wer KI-Alt-Texte will, muss Dokumente in englischer Sprache anlegen, unabhängig von der Oberflächensprache.

Wo holpern die Tastaturkürzel zwischen den Sprachen?

Die Tilde fehlt auf deutschen Tastaturen. Akzent plus ALT erreichen denselben Shortcut.

Der hässlichste Bruch passiert bei den Tastaturkürzeln. Englischsprachige Tutorials zeigen Shortcuts mit Zeichen, die auf der deutschen Tastatur nicht existieren. Das berühmteste Beispiel: die Tilde.

In englischen Tutorials hört man oft „CMD + OPT + ~“, um die zuletzt benutzte Funktion erneut anzuwenden. Auf einer US-Tastatur eine Sache der Daumen-Akrobatik. Auf einer deutschen Tastatur sucht man die Tilde vergeblich. Die Lösung beschreibt der österreichische InDesign-Trainer René Andritsch: Auf der deutschen Tastatur kommt nicht die Tilde zum Einsatz, sondern der Akzent. Mit CMD/CTRL + OPT/ALT + ´ erreichen Sie das gleiche Ergebnis in deutschen Versionen.

Für die systematische Auflösung gibt es einen eleganten Trick mit der Adobe-Hilfe-URL. Dazu müssen Sie in der URL vor „indesign“ nur „de/“ hinzufügen, schon sind Sie auf der deutschen Seite mit den deutschen Kurzbefehlen. Heißt konkret: aus helpx.adobe.com/indesign/using/default-keyboard-shortcuts.html wird helpx.adobe.com/de/indesign/using/default-keyboard-shortcuts.html . Adobe spiegelt seine komplette Shortcut-Dokumentation in beide Sprachen, die URL-Struktur ist identisch bis auf das Sprachpräfix.

Im Mittelfeld: Sonderzeichen wie das § auf deutschen Tastaturen, das es im englischen Layout nicht gibt. Wer regelmäßig international arbeitet, kommt um zwei Tastatur-Layouts auf demselben Rechner nicht herum. macOS bietet das per Sprache-Schalter in der Menüleiste, Windows über Einstellungen → Zeit und Sprache → Sprache.

Das komplette Menü-Glossar Englisch–Deutsch für InDesign 2026

Das vollständige Menü-Glossar in beiden Sprachen, von Datei bis Werkzeuge.

Die folgenden Tabellen decken die zehn wichtigsten InDesign-Menüs ab, aktualisiert auf die aktuelle Version 21.2 (Januar 2026). Veraltete Funktionen aus der Digital-Publishing-Suite-Ära wie Folio Builder und Mini Bridge sind entfernt, die neuen KI- und Barrierefreiheits-Funktionen sind ergänzt. Wer parallel mit Typografie-Themen arbeitet, findet bei Dr. Web auch einen Überblick über Schrift-Erkennungstools, die beim Scannen englischsprachiger Layout-Beispiele helfen.

Englisch Deutsch New > Document… Neu > Dokument… New > Book… Neu > Buch… New > Library… Neu > Bibliothek… Open… Öffnen… Browse in Bridge… In Bridge suchen… Open Recent Letzte Dateien öffnen Close Schließen Save Speichern Save As… Speichern unter… Check In… Einchecken Save a Copy… Kopie speichern… Revert Zurück zur letzten Version Place… Platzieren… Place from CC Libraries… Aus CC-Bibliotheken platzieren… Import XML… XML importieren… Import PDF Comments… PDF-Kommentare importieren… Adobe PDF Presets Adobe PDF-Vorgaben Export… Exportieren… Export to PDF (Print) Als PDF (Druck) exportieren Export to PDF (Interactive) Als PDF (interaktiv) exportieren Export for > EPUB (Reflowable) Exportieren für > EPUB (umfließbar) Export for > EPUB (Fixed Layout) Exportieren für > EPUB (fixiertes Layout) Publish Online Online veröffentlichen Document Presets > Define… Dokumentvorgaben > Definieren… Document Setup… Dokument einrichten… File Info… Dateiinformationen… Package… Verpacken… Print Presets > Define… Druckvorgaben > Definieren… Print… Drucken… Print Booklet… Broschüre drucken… Preferences > Generative AI Voreinstellungen > Generative KI Exit Beenden

Bearbeiten (Edit)

Englisch Deutsch Undo Rückgängig Redo Wiederholen Cut Ausschneiden Copy Kopieren Paste Einfügen Paste without Formatting Unformatiert einfügen Paste Into In die Auswahl einfügen Paste in Place An Originalposition einfügen Clear Löschen Duplicate Duplizieren Step and Repeat… Duplizieren und versetzt einfügen… Place and Link Platzieren und Verknüpfen Select All Alles auswählen Deselect All Auswahl aufheben Edit Original Original bearbeiten Edit With > Other… Bearbeiten mit > Andere… Edit in Story Editor Im Textmodus bearbeiten Quick Apply Schnell anwenden Find/Change… Suchen/Ersetzen… Find Next Weitersuchen Spelling > Check Spelling… Rechtschreibprüfung > Rechtschreibprüfung… Spelling > Dynamic Spelling Rechtschreibprüfung > Dynamische Rechtschreibprüfung Spelling > Autocorrect Rechtschreibprüfung > Autokorrektur Spelling > User Dictionary… Rechtschreibprüfung > Benutzerwörterbuch… Transparency Blend Space > Document RGB Transparenzfüllraum > Dokument-RGB Transparency Blend Space > Document CMYK Transparenzfüllraum > Dokument-CMYK Transparency Flattener Presets… Transparenzreduzierungsvorgaben… Color Settings… Farbeinstellungen… Assign Profiles… Profile zuweisen… Convert to Profile… In Profil umwandeln… Keyboard Shortcuts… Tastaturbefehle… Menus… Menüs… Preferences > General… Voreinstellungen > Allgemein… Preferences > Interface… Voreinstellungen > Benutzeroberfläche… Preferences > Type… Voreinstellungen > Eingabe… Preferences > Advanced Type… Voreinstellungen > Erweiterte Eingabe… Preferences > Composition… Voreinstellungen > Satz… Preferences > Units & Increments… Voreinstellungen > Einheiten und Einteilungen… Preferences > Grids… Voreinstellungen > Raster… Preferences > Guides & Pasteboard… Voreinstellungen > Hilfslinien und Montagefläche… Preferences > Dictionary… Voreinstellungen > Wörterbuch… Preferences > Spelling… Voreinstellungen > Rechtschreibung… Preferences > Autocorrect… Voreinstellungen > Autokorrektur… Preferences > Notes… Voreinstellungen > Notizen… Preferences > Track Changes… Voreinstellungen > Änderungen verfolgen… Preferences > Display Performance… Voreinstellungen > Anzeigeleistung… Preferences > Appearance of Black… Voreinstellungen > Schwarzdarstellung… Preferences > File Handling… Voreinstellungen > Dateihandhabung… Preferences > Clipboard Handling… Voreinstellungen > Zwischenablageoptionen… Preferences > Generative AI… Voreinstellungen > Generative KI…

Layout (Layout)

Englisch Deutsch Pages > Add Page Seiten > Seite hinzufügen Pages > Insert Pages… Seiten > Seiten einfügen… Pages > Move Pages… Seiten > Seiten verschieben… Pages > Delete Pages… Seiten > Seiten löschen… Pages > Apply Master to Pages… Seiten > Musterseite auf Seiten anwenden… Margins and Columns… Ränder und Spalten… Ruler Guides… Hilfslinien… Create Guides… Hilfslinien erstellen… Create Alternate Layout… Alternatives Layout erstellen… Liquid Layout Liquid Layout Flex Layout Flex Layout First Page Erste Seite Previous Page Vorherige Seite Next Page Nächste Seite Last Page Letzte Seite Next Spread Nächster Druckbogen Previous Spread Vorheriger Druckbogen Go to Page… Gehe zu Seite… Go Back Zurück Go Forward Vor Numbering & Section Options… Nummerierungs- und Abschnittsoptionen… Table of Contents… Inhaltsverzeichnis… Update Table of Contents Inhaltsverzeichnis aktualisieren Table of Contents Styles… Inhaltsverzeichnisformate…

Schrift (Type)

Englisch Deutsch Add Fonts from Adobe Fonts… Schriftarten aus Adobe Fonts hinzufügen… Font Schrift Size Schriftgrad Character Zeichen Paragraph Absatz Tabs Tabulatoren Glyphs Glyphen Story Textabschnitt Character Styles… Zeichenformate… Paragraph Styles… Absatzformate… Create Outlines In Pfade umwandeln Find Font… Schriftart suchen… Change Case > UPPERCASE Groß-/Kleinschreibung ändern > GROSSBUCHSTABEN Change Case > lowercase Groß-/Kleinschreibung ändern > kleinbuchstaben Change Case > Title Case Groß-/Kleinschreibung ändern > Erster Buchstabe Im Wort Groß Change Case > Sentence case Groß-/Kleinschreibung ändern > Erster buchstabe im satz groß Type on a Path > Options Pfadtext > Optionen Type on a Path > Delete Type from Path Pfadtext > Text aus Pfad löschen Notes > New Note Notizen > Neue Notiz Notes > Convert to Note Notizen > In Notiz umwandeln Notes > Remove All Notes Notizen > Alle Notizen entfernen Track Changes > Track Changes in Current Story Änderungen verfolgen > Änderungen in aktuellem Textabschnitt verfolgen Track Changes > Enable Tracking in All Stories Änderungen verfolgen > Änderungsverfolgung in allen Textabschnitten aktivieren Track Changes > Accept Change Änderungen verfolgen > Änderung annehmen Track Changes > Reject Change Änderungen verfolgen > Änderung ablehnen Track Changes > Accept All Changes > In This Document Änderungen verfolgen > Alle Änderungen annehmen > In diesem Dokument Insert Footnote Fußnote einfügen Document Footnote Options… Optionen für Dokumentfußnoten… Hyperlinks & Cross-References > New Hyperlink… Hyperlinks und Querverweise > Neuer Hyperlink… Hyperlinks & Cross-References > New Hyperlink from URL Hyperlinks und Querverweise > Neuer Hyperlink aus URL Hyperlinks & Cross-References > Convert URLs to Hyperlinks… Hyperlinks und Querverweise > URLs in Hyperlinks konvertieren… Hyperlinks & Cross-References > Insert Cross-Reference… Hyperlinks und Querverweise > Querverweis einfügen… Hyperlinks & Cross-References > Update Cross-Reference Hyperlinks und Querverweise > Querverweis aktualisieren Text Variables > Define… Textvariablen > Definieren… Text Variables > Insert Variable > Chapter Number Textvariablen > Variable einfügen > Kapitelnummer Text Variables > Insert Variable > Creation Date Textvariablen > Variable einfügen > Erstellungsdatum Text Variables > Insert Variable > File Name Textvariablen > Variable einfügen > Dateiname Text Variables > Insert Variable > Last Page Number Textvariablen > Variable einfügen > Letzte Seitenzahl Text Variables > Insert Variable > Modification Date Textvariablen > Variable einfügen > Änderungsdatum Text Variables > Insert Variable > Running Header Textvariablen > Variable einfügen > Lebender Kolumnentitel Bulleted & Numbered Lists > Apply Bullets Aufzählungs- und nummerierte Listen > Aufzählungszeichen anwenden Bulleted & Numbered Lists > Apply Numbers Aufzählungs- und nummerierte Listen > Nummerierung anwenden Bulleted & Numbered Lists > Define Lists… Aufzählungs- und nummerierte Listen > Listen definieren… Insert Special Character > Symbols Sonderzeichen einfügen > Symbole Insert Special Character > Markers Sonderzeichen einfügen > Marken Insert Special Character > Hyphens and Dashes Sonderzeichen einfügen > Trenn- und Gedankenstriche Insert Special Character > Quotation Marks Sonderzeichen einfügen > Anführungszeichen Insert White Space > Em Space Leerraum einfügen > Geviert Insert White Space > En Space Leerraum einfügen > Halbgeviert Insert White Space > Nonbreaking Space Leerraum einfügen > Geschütztes Leerzeichen Insert White Space > Hair Space Leerraum einfügen > 1/24-Geviert Insert White Space > Thin Space Leerraum einfügen > Achtelgeviert Insert Break Character > Column Break Umbruchzeichen einfügen > Spaltenumbruch Insert Break Character > Frame Break Umbruchzeichen einfügen > Rahmenumbruch Insert Break Character > Page Break Umbruchzeichen einfügen > Seitenumbruch Insert Break Character > Forced Line Break Umbruchzeichen einfügen > Harter Zeilenumbruch Insert Break Character > Discretionary Line Break Umbruchzeichen einfügen > Bedingter Zeilenumbruch Fill with Placeholder Text Mit Platzhaltertext füllen Show Hidden Characters Verborgene Zeichen einblenden

Objekt (Object)

Englisch Deutsch Transform > Move Transformieren > Verschieben Transform > Scale Transformieren > Skalieren Transform > Rotate Transformieren > Drehen Transform > Shear Transformieren > Scheren Transform > Rotate 90° CW Transformieren > Um 90 Grad drehen (Uhrzeigersinn) Transform > Rotate 90° CCW Transformieren > Um 90 Grad drehen (gegen Uhrzeigersinn) Transform > Flip Horizontal Transformieren > Horizontal spiegeln Transform > Flip Vertical Transformieren > Vertikal spiegeln Transform > Clear Transformations Transformieren > Transformationen löschen Arrange > Bring to Front Anordnen > In den Vordergrund Arrange > Bring Forward Anordnen > Schrittweise nach vorne Arrange > Send Backward Anordnen > Schrittweise nach hinten Arrange > Send to Back Anordnen > In den Hintergrund Select > First Object Above Auswählen > Erstes Objekt darüber Select > Next Object Above Auswählen > Nächstes Objekt darüber Select > Next Object Below Auswählen > Nächstes Objekt darunter Select > Last Object Below Auswählen > Letztes Objekt darunter Select > Container Auswählen > Container Select > Content Auswählen > Inhalt Select > Previous Object Auswählen > Vorheriges Objekt Select > Next Object Auswählen > Nächstes Objekt Group Gruppieren Ungroup Gruppierung aufheben Lock Sperren Unlock All on Spread Alles auf Druckbogen entsperren Hide Ausblenden Show All on Spread Alles auf Druckbogen anzeigen Insert HTML… HTML einfügen… Generate QR Code… QR-Code generieren… Text Frame Options… Textrahmenoptionen… Anchored Object > Options Verankertes Objekt > Optionen Anchored Object > Insert Verankertes Objekt > Einfügen Anchored Object > Release Verankertes Objekt > Lösen Fitting > Fill Frame Proportionally Anpassen > Rahmen proportional füllen Fitting > Fit Content Proportionally Anpassen > Inhalt proportional anpassen Fitting > Fit Frame to Content Anpassen > Rahmen an Inhalt anpassen Fitting > Fit Content to Frame Anpassen > Inhalt an Rahmen anpassen Fitting > Center Content Anpassen > Inhalt zentrieren Fitting > Frame Fitting Options… Anpassen > Rahmeneinpassungsoptionen… Content > Graphic Inhalt > Grafik Content > Text Inhalt > Text Content > Unassigned Inhalt > Nicht zugewiesen Effects > Transparency… Effekte > Transparenz… Effects > Drop Shadow… Effekte > Schlagschatten… Effects > Inner Shadow… Effekte > Schatten nach innen… Effects > Outer Glow… Effekte > Schein nach außen… Effects > Inner Glow… Effekte > Schein nach innen… Effects > Bevel and Emboss… Effekte > Abgeflachte Kante und Relief… Effects > Satin… Effekte > Glanz… Effects > Basic Feather… Effekte > Einfache weiche Kante… Effects > Directional Feather… Effekte > Direktionale weiche Kante… Effects > Gradient Feather… Effekte > Weiche Verlaufskante… Effects > Clear Effects Effekte > Effekte löschen Effects > Global Light… Effekte > Globales Licht… Corner Options… Eckenoptionen… Object Layer Options… Objektebenenoptionen… Object Export Options… Objektexportoptionen… Captions > Caption Setup… Beschriftungen > Beschriftung einrichten… Captions > Generate Live Caption Beschriftungen > Dynamische Beschriftung erstellen Captions > Generate Static Caption Beschriftungen > Statische Beschriftung erstellen Clipping Path > Options… Beschneidungspfad > Optionen… Image Color Settings… Farbeinstellungen für Bild… Interactive > Convert to Button Interaktiv > In Schaltfläche umwandeln Interactive > Convert to Checkbox Interaktiv > In Kontrollkästchen umwandeln Interactive > Convert to Combo Box Interaktiv > In Kombinationsfeld umwandeln Interactive > Convert to List Box Interaktiv > In Listenfeld umwandeln Interactive > Convert to Radio Button Interaktiv > In Optionsfeld umwandeln Interactive > Convert to Text Field Interaktiv > In Textfeld umwandeln Interactive > Convert to Motion Path Interaktiv > In Bewegungspfad umwandeln Interactive > Set Tab Order… Interaktiv > Aktivierungsreihenfolge festlegen… Paths > Join Pfade > Verbinden Paths > Open Path Pfade > Pfad öffnen Paths > Close Path Pfade > Pfad schließen Paths > Reverse Path Pfade > Pfad umkehren Paths > Make Compound Path Pfade > Verknüpften Pfad erstellen Paths > Release Compound Path Pfade > Verknüpften Pfad freigeben Pathfinder > Add Pathfinder > Addieren Pathfinder > Subtract Pathfinder > Subtrahieren Pathfinder > Intersect Pathfinder > Schnittmenge bilden Pathfinder > Exclude Overlap Pathfinder > Überlappung ausschließen Pathfinder > Minus Back Pathfinder > Hinteres Objekt abziehen Convert Shape > Rectangle Form konvertieren > Rechteck Convert Shape > Rounded Rectangle Form konvertieren > Abgerundetes Rechteck Convert Shape > Ellipse Form konvertieren > Ellipse Convert Shape > Triangle Form konvertieren > Dreieck Convert Shape > Polygon Form konvertieren > Polygon Convert Shape > Line Form konvertieren > Linie Convert Point > Corner Punkt konvertieren > Eckpunkt Convert Point > Smooth Punkt konvertieren > Kurvenpunkt Convert Point > Symmetrical Punkt konvertieren > Symmetrischer Kurvenpunkt Display Performance > Fast Display Anzeigeleistung > Schnelle Anzeige Display Performance > Typical Display Anzeigeleistung > Normale Anzeige Display Performance > High Quality Display Anzeigeleistung > Anzeige mit hoher Qualität

Tabelle (Table)

Englisch Deutsch Insert Table… Tabelle einfügen… Convert Text to Table… Text in Tabelle umwandeln… Convert Table to Text… Tabelle in Text umwandeln… Table Options > Table Setup… Tabellenoptionen > Tabelle einrichten… Table Options > Alternating Row Strokes… Tabellenoptionen > Abwechselnde Zeilenkonturen… Table Options > Alternating Column Strokes… Tabellenoptionen > Abwechselnde Spaltenkonturen… Table Options > Alternating Fills… Tabellenoptionen > Abwechselnde Flächen… Table Options > Headers and Footers… Tabellenoptionen > Tabellenkopf und -fuß… Cell Options > Text… Zellenoptionen > Text… Cell Options > Strokes and Fills… Zellenoptionen > Konturen und Flächen… Cell Options > Rows and Columns… Zellenoptionen > Zeilen und Spalten… Cell Options > Diagonal Lines… Zellenoptionen > Diagonale Linien… Insert > Row… Einfügen > Zeile… Insert > Column… Einfügen > Spalte… Delete > Row Löschen > Zeile Delete > Column Löschen > Spalte Delete > Table Löschen > Tabelle Select > Cell Auswählen > Zelle Select > Row Auswählen > Zeile Select > Column Auswählen > Spalte Select > Table Auswählen > Tabelle Select > Header Rows Auswählen > Tabellenkopfzeilen Select > Body Rows Auswählen > Tabellenkörperzeilen Select > Footer Rows Auswählen > Tabellenfußzeilen Merge Cells Zellen verbinden Unmerge Cells Zellverbindung aufheben Split Cell Horizontally Zelle horizontal teilen Split Cell Vertically Zelle vertikal teilen Convert Rows > To Header Zeilen umwandeln > In Tabellenkopf Convert Rows > To Body Zeilen umwandeln > In Tabellenkörper Convert Rows > To Footer Zeilen umwandeln > In Tabellenfuß Distribute Rows Evenly Zeilen gleichmäßig verteilen Distribute Columns Evenly Spalten gleichmäßig verteilen Go to Row… Gehe zu Zeile… Edit Header Kopfzeile bearbeiten Edit Footer Fußzeile bearbeiten

Ansicht (View)

Englisch Deutsch Overprint Preview Überdruckenvorschau Proof Setup Proof einrichten Proof Colors Farbproof Zoom In Einzoomen Zoom Out Auszoomen Fit Page in Window Seite in Fenster einpassen Fit Spread in Window Druckbogen in Fenster einpassen Actual Size Originalgröße Entire Pasteboard Ganze Montagefläche Match Pasteboard to Theme Color Montagefläche an Motivfarbe anpassen Rotate Spread > 90° CW Druckbogen drehen > 90 Grad im UZS Rotate Spread > 90° CCW Druckbogen drehen > 90 Grad gegen UZS Rotate Spread > 180° Druckbogen drehen > 180 Grad Rotate Spread > Clear Rotation Druckbogen drehen > Drehung löschen Screen Mode > Normal Bildschirmmodus > Normal Screen Mode > Preview Bildschirmmodus > Vorschau Screen Mode > Bleed Bildschirmmodus > Anschnitt Screen Mode > Slug Bildschirmmodus > Infobereich Screen Mode > Presentation Bildschirmmodus > Präsentation Display Performance > Fast Display Anzeigeleistung > Schnelle Anzeige Display Performance > Typical Display Anzeigeleistung > Normale Anzeige Display Performance > High Quality Display Anzeigeleistung > Anzeige mit hoher Qualität Hide Rulers Lineale ausblenden Extras > Hide Frame Edges Extras > Rahmenkanten ausblenden Extras > Show Text Threads Extras > Textverkettungen einblenden Extras > Show Assigned Frames Extras > Zugewiesene Rahmen einblenden Extras > Hide Hyperlinks Extras > Hyperlinks ausblenden Extras > Hide Notes Extras > Notizen ausblenden Extras > Hide Link Badge Extras > Verknüpfungsmarke ausblenden Extras > Hide Content Grabber Extras > Inhaltsauswahlwerkzeug ausblenden Extras > Hide Live Corners Extras > Dynamische Ecken ausblenden Extras > Hide Anchored Object Control Extras > Steuerelement für verankertes Objekt ausblenden Extras > Hide Alt-Text Badge Extras > Alt-Text-Badge ausblenden Grids & Guides > Hide Guides Raster und Hilfslinien > Hilfslinien ausblenden Grids & Guides > Lock Guides Raster und Hilfslinien > Hilfslinien sperren Grids & Guides > Lock Column Guides Raster und Hilfslinien > Spaltenhilfslinien sperren Grids & Guides > Snap to Guides Raster und Hilfslinien > An Hilfslinien ausrichten Grids & Guides > Smart Guides Raster und Hilfslinien > Intelligente Hilfslinien Grids & Guides > Show Baseline Grid Raster und Hilfslinien > Grundlinienraster einblenden Grids & Guides > Show Document Grid Raster und Hilfslinien > Dokumentraster einblenden Grids & Guides > Snap to Document Grid Raster und Hilfslinien > Am Dokumentraster ausrichten Structure > Show Structure Struktur > Struktur einblenden Structure > Hide Tag Markers Struktur > Tag-Marken ausblenden Structure > Show Tagged Frames Struktur > Rahmen mit Tags einblenden Story Editor > Hide Changes Textmodus > Änderungen ausblenden Story Editor > Hide Style Name Column Textmodus > Formatnamensspalte ausblenden Story Editor > Hide Depth Ruler Textmodus > Tiefenlineal ausblenden Story Editor > Show Paragraph Break Marks Textmodus > Absatzumbruchzeichen einblenden Story Editor > Expand All Footnotes Textmodus > Alle Fußnoten maximieren

Fenster (Window)

Englisch Deutsch Arrange > Cascade Anordnen > Überlappend Arrange > Tile Anordnen > Neben-/Untereinander Arrange > Float in Window Anordnen > Im Fenster verschiebbar Arrange > Consolidate All Windows Anordnen > Alle Fenster zusammenführen Arrange > New Window Anordnen > Neues Fenster Arrange > Split Window Anordnen > Fenster teilen Arrange > Minimize Anordnen > Minimieren Workspace > Advanced Arbeitsbereich > Erweitert Workspace > Book Arbeitsbereich > Buch Workspace > Digital Publishing Arbeitsbereich > Digitale Veröffentlichung Workspace > Essentials Arbeitsbereich > Grundlagen Workspace > Interactive for PDF Arbeitsbereich > Interaktiv für PDF Workspace > Printing and Proofing Arbeitsbereich > Druckausgabe und Proofs Workspace > Typography Arbeitsbereich > Typografie Workspace > Reset Essentials Arbeitsbereich > Grundlagen zurücksetzen Workspace > New Workspace… Arbeitsbereich > Neuer Arbeitsbereich… Workspace > Delete Workspace… Arbeitsbereich > Arbeitsbereich löschen… Articles Artikel CC Libraries CC-Bibliotheken Color > Color Farbe > Farbe Color > Gradient Farbe > Verlauf Color > Swatches Farbe > Farbfelder Comments Kommentare Control Steuerung Editorial > Assignments Redaktionelle Aufgaben > Aufgaben Editorial > Notes Redaktionelle Aufgaben > Notizen Editorial > Track Changes Redaktionelle Aufgaben > Änderungen verfolgen Effects Effekte Info Informationen Interactive > Animation Interaktiv > Animation Interactive > Bookmarks Interaktiv > Lesezeichen Interactive > Buttons and Forms Interaktiv > Schaltflächen und Formulare Interactive > EPUB Interactivity Preview Interaktiv > EPUB-Interaktivitätsvorschau Interactive > Hyperlinks Interaktiv > Hyperlinks Interactive > Liquid Layout Interaktiv > Liquid Layout Interactive > Media Interaktiv > Medien Interactive > Object States Interaktiv > Objektstatus Interactive > Page Transitions Interaktiv > Seitenübergänge Interactive > Timing Interaktiv > Zeitpunkt Layers Ebenen Links Verknüpfungen Object & Layout > Align Objekt und Layout > Ausrichten Object & Layout > Pathfinder Objekt und Layout > Pathfinder Object & Layout > Transform Objekt und Layout > Transformieren Output > Attributes Ausgabe > Attribute Output > Flattener Preview Ausgabe > Reduzierungsvorschau Output > Preflight Ausgabe > Preflight Output > Separations Preview Ausgabe > Separationsvorschau Output > Trap Presets Ausgabe > Überfüllungsvorgaben Pages Seiten Properties Eigenschaften Stroke Kontur Styles > Cell Styles Formate > Zellenformate Styles > Character Styles Formate > Zeichenformate Styles > Object Styles Formate > Objektformate Styles > Paragraph Styles Formate > Absatzformate Styles > Table Styles Formate > Tabellenformate Text Wrap Textumfluss Tools Werkzeuge Type & Tables > Character Schrift und Tabellen > Zeichen Type & Tables > Conditional Text Schrift und Tabellen > Bedingter Text Type & Tables > Cross-References Schrift und Tabellen > Querverweise Type & Tables > Glyphs Schrift und Tabellen > Glyphen Type & Tables > Index Schrift und Tabellen > Index Type & Tables > Paragraph Schrift und Tabellen > Absatz Type & Tables > Story Schrift und Tabellen > Textabschnitt Type & Tables > Table Schrift und Tabellen > Tabelle Utilities > Background Tasks Hilfsprogramme > Hintergrundaufgaben Utilities > Data Merge Hilfsprogramme > Datenzusammenführung Utilities > Script Label Hilfsprogramme > Skriptetikett Utilities > Scripts Hilfsprogramme > Skripte Utilities > Tags Hilfsprogramme > Tags Utilities > Tool Hints Hilfsprogramme > Werkzeughinweise

Hilfe (Help)

Englisch Deutsch InDesign Help… InDesign-Hilfe… InDesign Support Center… InDesign Support Center… About InDesign… Über InDesign… System Info… Systeminformationen… Manage Extensions… Erweiterungen verwalten… Manage Account… Konto verwalten… Sign Out Abmelden Updates… Aktualisierungen…

Englisch Deutsch Selection Tool Auswahl-Werkzeug Direct Selection Tool Direktauswahl-Werkzeug Page Tool Seitenwerkzeug Gap Tool Lückenwerkzeug Content Collector Tool Inhaltsaufnahme-Werkzeug Content Placer Tool Inhaltsplatzierungs-Werkzeug Type Tool Text-Werkzeug Type on a Path Tool Pfadtext-Werkzeug Line Tool Linienzeichner-Werkzeug Pen Tool Zeichenstift-Werkzeug Add Anchor Point Tool Ankerpunkt-Hinzufügen-Werkzeug Delete Anchor Point Tool Ankerpunkt-Löschen-Werkzeug Convert Direction Point Tool Richtungspunkt-Umwandeln-Werkzeug Pencil Tool Buntstift-Werkzeug Smooth Tool Glätten-Werkzeug Erase Tool Radieren-Werkzeug Rectangle Frame Tool Rechteckrahmen-Werkzeug Ellipse Frame Tool Ellipsenrahmen-Werkzeug Polygon Frame Tool Polygonrahmen-Werkzeug Rectangle Tool Rechteck-Werkzeug Ellipse Tool Ellipse-Werkzeug Polygon Tool Polygon-Werkzeug Scissors Tool Schere-Werkzeug Free Transform Tool Frei-Transformieren-Werkzeug Rotate Tool Drehen-Werkzeug Scale Tool Skalieren-Werkzeug Shear Tool Scheren-Werkzeug Gradient Swatch Tool Verlaufsfarbfeld-Werkzeug Gradient Feather Tool Weiche-Verlaufskante-Werkzeug Note Tool Notiz-Werkzeug Eyedropper Tool Pipette-Werkzeug Measure Tool Messwerkzeug Hand Tool Hand-Werkzeug Zoom Tool Zoom-Werkzeug Swap Fill and Stroke Fläche und Kontur austauschen Apply Color Farbe anwenden Apply Gradient Verlauf anwenden Apply None „Ohne“ anwenden

Wer beim Layouten neuer Web-Projekte zusätzliche Vorlagen sucht, findet bei Dr. Web auch eine kuratierte Übersicht zu HTML-Templates, die sich als Inspirationsquelle für Printprojekte nutzen lassen.

Welche Stolperfallen lauern beim Sprachwechsel?

Adobes KI-Alt-Text-Generator arbeitet ausschließlich mit englischer Dokumentsprache.

Sechs Punkte, die Adobe nicht im Tutorial erwähnt.

Plug-ins müssen pro Sprachversion installiert werden. Wer ein kommerzielles Skript wie axaio MadeToTag oder ein Plug-in wie ALT-Text for InDesign nutzt, installiert das Tool einmal pro Sprachversion neu. Die Lizenzen einiger Anbieter unterscheiden zwischen Sprachversionen, andere binden an die Adobe-ID und übertragen automatisch.

Voreinstellungen reisen nicht mit. Tastaturkürzel-Sets, Workspaces, Farbeinstellungen und benutzerdefinierte Menüs sind pro Sprachversion getrennt gespeichert. Wer monatelang ein eigenes Set aufgebaut hat, exportiert es vor dem Wechsel und importiert es in der neuen Sprachversion. Datei → Voreinstellungen → Tastaturbefehle → Speichern unter.

Geteilte Dokumente bleiben sprachneutral. Eine INDD-Datei aus der englischen InDesign-Version öffnet sich problemlos in der deutschen, und umgekehrt. Was geteilt wird, sind aber die Sprach-Tags der Absatzformate. Heißt: Ein US-Designer setzt sein Standardformat auf „English: USA“, der deutsche Kollege übernimmt das Dokument und wundert sich, warum Wörter falsch getrennt werden. Lösung: Vor der Übergabe das Standardabsatzformat auf die Zielsprache umstellen.

GREP-Stile sind sprachunabhängig formuliert, aber sprachabhängig konfiguriert. Wer in der deutschen Version einen GREP-Stil schreibt, der nach „Mr.“ sucht, findet in englischen Tutorials „Mr.“ als Trefferbeispiel. Der GREP-Code funktioniert identisch, die im Dialog auswählbaren Bedingungen aber tragen unterschiedliche Namen. Hier hilft das Glossar oben weiter.

Schriftarten mit Sprach-Tags ändern ihr Verhalten. OpenType-Features wie Ligaturen, alternative Glyphen oder Stilsätze sind oft an die Dokumentsprache geknüpft. Eine Schrift wie Adobe Caslon verhält sich in „German“ anders als in „English“ beim Setzen der „ck“-Ligatur und der ß-Trennung. Beim Sprachwechsel des Dokuments diese Features bewusst nachjustieren.

KI-Funktionen arbeiten nur mit englischer Dokumentsprache. Wie oben erwähnt: Der KI-generierte Alt-Text setzt englischsprachige Absatzformate voraus. Wer für deutsche Publikationen barrierefreie Alt-Texte will, generiert sie zunächst auf Englisch und übersetzt manuell nach. Adobe arbeitet an Mehrsprachigkeit, ein Termin ist nicht offiziell.

Wer regelmäßig zwischen den Sprachversionen wechselt, ergänzt diese Liste schnell um eigene Stolperfallen. Eine Empfehlung: Notieren Sie Auffälligkeiten beim ersten Projekt nach dem Wechsel in eine kleine Datei. Das spart beim zweiten Wechsel die halbe Frust-Zeit. Wer parallel an englischsprachigen Landing-Pages arbeitet, sollte das Glossar gleich für Web-Begriffe miterweitern.

Wer InDesign 2026 ernsthaft lernen will, kommt um die englische Oberfläche nicht herum. Adobes KI-Funktionen wie der Alt-Text-Generator funktionieren ohnehin nur auf Englisch, und die besten Tutorials kommen aus den USA. Unser Glossar ist die schnellste Brücke zwischen beiden Welten. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Glossar

Adobe Fonts: Bibliothek lizenzierter Schriften, in der Creative Cloud enthalten. Bis 2019 als Typekit bekannt, seitdem Adobe Fonts.

Adobe Firefly: Adobes generative-KI-Plattform für Bilderzeugung, Text-zu-Bild und Alt-Text-Generierung in InDesign, Photoshop und Illustrator.

App-Sprache: Sprache der InDesign-Oberfläche, also Menüs, Dialoge, Voreinstellungen. Einstellbar nur über die Creative-Cloud-Desktop-App.

ARIA-Label: Accessible Rich Internet Applications. Metadaten-Tag für barrierefreie Inhalte, in InDesign 21.2 für Hyperlinks, Querverweise und Objekte verfügbar.

Creative Cloud: Adobes Abonnementmodell und gleichzeitig die Desktop-App, über die alle Adobe-Produkte verwaltet werden, inklusive Sprachauswahl.

Dokumentsprache: Sprache, die einem Absatzformat zugewiesen ist und Rechtschreibprüfung sowie Silbentrennung steuert. Unabhängig von der App-Sprache.

Dyalog: Drittanbieter-Wörterbuch-Engine für anspruchsvolle Buchsatz-Anwendungen, optional in InDesign integrierbar.

EPUB: Dateiformat für E-Books. Existiert in zwei Varianten: umfließbar (Reflowable, Text passt sich Bildschirmgröße an) und fixiertes Layout (Fixed Layout, Seite bleibt wie InDesign-Vorlage).

Flex Layout: Neue InDesign-Funktion seit Version 21.0 für responsive, interaktive Layouts mit verschachtelbaren Containern.

GREP-Stil: Bedingte Formatierung, die auf reguläre Ausdrücke reagiert. Sprachunabhängig im Code, sprachabhängig in der Menü-Beschriftung.

IDML: InDesign Markup Language. Offenes Austauschformat zwischen InDesign-Versionen, auch zwischen Sprachversionen kompatibel.

Liquid Layout: InDesign-Funktion zur regelbasierten Layout-Anpassung an unterschiedliche Seitenformate.

Proximity: Standard-Wörterbuch-Engine in InDesign, zuständig für Silbentrennung und Rechtschreibprüfung in allen unterstützten Sprachen.

Tastaturkürzel-Set: Konfigurierbare Sammlung an Shortcuts, getrennt pro Sprachversion gespeichert. Exportierbar und importierbar.

Wörterbuch: Sprachspezifische Datenbank für Silbentrennung und Rechtschreibung. Pro Sprache verfügbar, plus benutzerdefinierte Wörterbücher.

Quellen

Adobe Inc. | Neue und erweiterte Funktionen, neueste Version von InDesign | https://helpx.adobe.com/de/indesign/using/whats-new.html | besucht am 18.05.2026

Adobe Inc. | Alt-Text für Bilder generieren | https://helpx.adobe.com/de/indesign/using/alt-text-generation.html | besucht am 18.05.2026

Adobe Inc. | Häufig gestellte Fragen zu den generativen Funktionen in InDesign | https://helpx.adobe.com/de/indesign/using/generative-ai-faq-indesign.html | besucht am 18.05.2026

Adobe Inc. | Ändern der Sprache für Creative Cloud-Applikationen | https://helpx.adobe.com/creative-cloud/apps/manage-apps/creative-cloud-apps/change-language-for-creative-cloud-apps.html | besucht am 18.05.2026

Adobe Inc. | Ändern der Wörterbuchvoreinstellungen in InDesign | https://helpx.adobe.com/indesign/using/change-dictionary-preferences.html | besucht am 18.05.2026

Adobe Inc. | InDesign 21.2 Release-Announcement | https://community.adobe.com/announcements-670/adobe-indesign-21-2-january-2026-ai-alt-text-aria-accessibility-for-epub-and-key-fixes-1547829 | besucht am 18.05.2026

Adobe Inc. | InDesign Versionshinweise | https://helpx.adobe.com/de/indesign/release-notes.html | besucht am 18.05.2026

René Andritsch | Andere Tastaturkurzbefehle in Sprachversionen von InDesign | https://reneandritsch.com/unterschiede-bei-tastaturkurzbefehlen-in-sprachversionen-von-indesign | besucht am 18.05.2026

Klaas Posselt (einmanncombo) | Sprache der Programmoberfläche von InDesign ändern | https://einmanncombo.de/sprache-der-programmoberflaeche-von-indesign-aendern/ | besucht am 18.05.2026

Klaas Posselt (einmanncombo) | Adobe InDesign 2026 (21.0) erschienen | https://einmanncombo.de/adobe-indesign-2026-erschienen/ | besucht am 18.05.2026

Klaas Posselt (einmanncombo) | Ab Adobe InDesign 21.2: Alternativtexte per KI generieren | https://einmanncombo.de/adobe-indesign-21-2-alternativtexte-per-ki-generieren/ | besucht am 18.05.2026

Christian Denzler (publishing.blog) | Schnell die Interfacesprache in InDesign ändern | https://publishing.blog/schnell-die-interfacesprache-in-indesign-aendern/ | besucht am 18.05.2026