Welche Vorteile bringt mir die Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur?

Ein paar Fragen zur Einstimmung: Wie sieht die Organisationsstruktur in Deinem Unternehmen aus? Verfügst Du über eine eigene Marketingabteilung, oder hast Du einen angestellten Marketingspezialisten im Haus, der sich um alles kümmern muss? Oder ist Dein Unternehmen gar selbst für Marketing & Werbung verantwortlich?

Egal ob Du ein Inhouse Marketing-Team leitest, eine All-in-one Fachkraft beschäftigst oder selbst alles bezüglich Marketing, Werbung oder Internet in die Hand nimmst. Das Wissen in diesen Themenfeldern verändert sich schnell, und es ist sehr zeitintensiv, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Erst recht, wenn Du die Jobs auch noch selbst umsetzt, während das Kerngeschäft immer Vorrang hat. Die Tendenz nur das zu machen, was man kennt und beherrscht, der womöglich für das eigene Unternehmen tödliche „Dienst nach Vorschrift”, ist groß.

Werbeagentur / Full-Service Agentur

Wer keine Werbe- und Marketing-Trends verpassen und Vertriebsideen zum Fliegen bringen möchte, der kommt um die Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur nicht herum, egal wie „Full Service” diese Geschäftsbeziehung dann ausgestaltet sein mag.

Die Werbeagentur Deines Vertrauens hat die Finger am Puls der Zeit. Das Team beherrscht sein Handwerk und lernt in Fortbildungen neues Know-how hinzu. Die langjährige Geschäftsbeziehung mit einer professionellen Full-Service Werbeagentur spart Zeit und Geld. Und die gemeinsam umgesetzten Produkte und Kampagnen unterstützen Dich dabei, die Marktstellung Deines Unternehmens so zu verbessern, das im Idealfall das ausgegebene Werbebudget messbar als rentable Investition in das Unternehmenswachstum verbucht werden kann.

Mit einer vertrauenswürdigen und proaktiv agierenden Agentur an Deiner Seite kannst Du Dich also ganz auf Deine Kernaufgaben wie z.B. die Produktentwicklung und Produktoptimierung, fokussieren und Deine Unternehmensvision verwirklichen.

Die vielfältigen Agenturtypen innerhalb der Agenturlandschaft sind ziemlich verwirrend. Agenturen firmieren z.B. als Digitalagentur, Internetagentur, Webdesign Agentur, Designagentur, Kreativagentur, oder Medienagentur. Manche Agenturen haben einen noch höheren Spezialisierungsgrad und bieten gezielt Leistungen als WordPress Agentur, WooCommerce Agentur, Magento Agentur, Amazon Agentur, Shopify Agentur, SEO Agentur, SEA Agentur oder PR-Agentur an. Und manchmal versteckt sich hinter all diesen Agenturtypen nur eine einzige Agentur, die eine Zielseite für jede ihrer Leistungen anbietet, um in Google & Co. besser zu ranken.

Auf Dr. Web finden wir eine Agentur, die zwischenmenschlich gut zu Deinem Unternehmen passt. Dabei macht es keinen Unterschied, ob Du zunächst nur auf der Suche bist nach einer Digitalagentur, die für Du ein einzelnes Projekt erfolgreich umsetzt, oder ob Du dein gesamtes Online Marketing-Programm in die Hände einer Lead-Agentur legen möchten.

Eine Agentur in der Nähe Deines Unternehmensstandortes, wie z.B. Berlin, Hamburg, München oder Köln, hat den Vorteil, dass persönliche Treffen für Workshops und Projektbesprechungen unkompliziert möglich sind. Doch selbst falls die Agentur in einer anderen Stadt beheimatet sein sollte, so bist Du ja nicht aus der Welt, und ein enger Kontakt via E-Mail, Telefon, einem Projektmanagement-Account und Videokonferenzen ebenfalls gut möglich.

Die Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur

Persönliche, harmonische zwischenmenschliche Beziehungen sind auch in einer zunehmend digitalisierten Unternehmenswelt ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Wir empfehlen deshalb, die handelnden Persönlichkeiten hinter der Agentur mindestens einmal persönlich kennenzulernen. Die Chemie, ein angenehmer Stallgeruch, gegenseitige Sympathie, sind auch in einer „Geschäftsehe” von großer Wichtigkeit.

Nicht immer läuft in der Zusammenarbeit alles glatt. Stress ist vorprogrammiert, wenn z.B. die Deadline naht und auf beiden Seiten die Nerven blank liegen, weil noch so viele To-Do`s offen sind. Bei Druck auf dem Kessel ist es gut zu wissen, dass „die” von der Agentur nette Typen sind und die Sachebene von der persönlichen Ebene getrennt bleibt.

Hast Du die Zeit und Nerven ein ganzes Bündel an Agenturen zu orchestrieren, oder wird Dir wohl bei dem Gedanken, dass Du alle Frage- und Aufgabenstellungen mit einer Person oder einigen wenigen Ansprechpartnern angehen kannst, die im Laufe eines Unternehmenslebens Priorität haben?

Eine Werbeagentur, die das Label „Full-Service” trägt, verfügt aufgrund eines breit aufgestellten Fachmitarbeiterstabs bzw. eng angebundenen externen Experten über Kernkompetenzen in allen Leistungsbereichen, für die Dein Unternehmen potentiell einen Bedarf hat, als da wären z.B.:

die Weiterentwicklung der Markenidentität (Branding, Brand Identity Design) und Sicherstellung eines einheitlichen Markenauftritts,

(Branding, Brand Identity Design) und Sicherstellung eines einheitlichen Markenauftritts, der inhaltliche und funktionale Ausbau, ggf. Anbindung und Pflege eines Online-Shops, der Unternehmenswebsite und dessen technische Wartung,

die Durchführung von Werbekampagnen in Print, Web, TV, Social Media und Außenbereich, inklusive der Werbemittelerstellung, Auswahl der Werbeträger und Anzeigenschaltung,

das Posten von Content in den Social Media Kanälen (Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest) und Business-Netzwerken (LinkedIn, XING), inklusive Interaktion mit Followern,

Produkt- und Verpackungsdesign,

E-Mail-Marketing und E-Mail-Automation (Newsletter, Folgemails nach Produktbestellung oder E-Mail-Anfrage),

und E-Mail-Automation (Newsletter, Folgemails nach Produktbestellung oder E-Mail-Anfrage), Planung und Durchführung von Events,

SEO-Services, On-Page wie Technical SEO und Optimierung der Ladezeiten – Off-Page wie Backlinkaufbau, Social Signals Acquisition, Reputationsmanagement, Local SEO (u.a. Google My Business Profil, Bewertungsportale, lokale Verzeichnisse),

– Off-Page wie Backlinkaufbau, Social Signals Acquisition, Reputationsmanagement, Local SEO (u.a. Google My Business Profil, Bewertungsportale, lokale Verzeichnisse), Suchmaschinenwerbung (SEA): Planung, Schaltung und Pflege von Anzeigenkampagnen, geschaltet auf Google oder Bing,

(SEA): Planung, Schaltung und Pflege von Anzeigenkampagnen, geschaltet auf Google oder Bing, Konzeption und Produktion von Printmaterialien Flyer, Produktbroschüren und Visitenkarten

Die Vielfalt der oben aufgeführten Leistungen zeigt, dass die Zeiten, in denen eine Werbeagentur Branding, Printkonzeption und Printkreation beherrschen musste und bei entsprechender Kundengröße noch einen TV-Spot-Etat verwaltete, längst der Vergangenheit angehören.

Ist die Werbeagentur auf digitale Prozesse eingestellt?

Das Digitalzeitalter, in dem ein Großteil der Kaufprozesse im Internet entschieden werden, die Sichtbarkeit im oberen Bereich der ersten Google Suchtrefferseite qualifizierte Leads und Umsatz generiert, und eine schnell ladende und intuitiv zu bedienende Website oder App den Unterschied zwischen Kauftransaktion oder Nutzerabbruch ausmacht, unterzieht auch die Werbeagenturen der digitalen Transformation.

Da die Digitalisierung auch vor Deinem Unternehmen nicht Halt macht, solltest Du bei der Auswahl einer Werbeagentur darauf achten, dass diese nachweislich über digitale Kompetenzen verfügt. Ist die Werbeagentur noch zu sehr in der prädigitalen Epoche verhaftet, besteht die große Gefahr der Fehlallokation des Werbe- und Kommunikationsbudgets.

In einer zunehmend digitalisierten Welt muss Deine Firma an allen digitalen Schnittstellen (Touch Points) wie die eigene Website, der organischen (SEO) und anzeigenbasierten Suche (SEA), Social Networks, Bewertungsportalen und E-Mail-Marketing sehr gut aufgestellt sein!

Noch nicht ganz überzeugt? Du liebäugelst doch mit einem eigenen Mitarbeiterstab, oder tendierst zu einer Kooperation mit einem oder mehreren Freelancern? Spielen wir das einmal durch.

Eigene Mitarbeiter vs. Mitarbeiter einer Werbeagentur

Mitarbeiter kennen keine Prioritätskonflikte und stehen ganz im Dienst des Unternehmens. In einer vom Fachkräftemangel geprägten Branche ist es jedoch schwer die passenden Mitarbeiter zu finden und auch langfristig zu binden. Erfahrene Mitarbeiter kosten viel Geld und verursachen Fixkosten. Zudem haben Mitarbeiter einen Urlaubsanspruch, wollen Überstunden abfeiern und sind manchmal krank.

Zu den Gehaltskosten addieren sich noch weitere Ausgaben für Büroräumlichkeiten und Büroausstattung. Stellt sich zudem die Frage der Auslastung: Habe ich genügend Aufgaben, um meine Mitarbeiter dauerhaft auszulasten? Und sind diese Projekte attraktiv genug, damit die Arbeitsmotivation des Personals hoch bleibt und keiner auf die Idee kommt aus Boreout den Arbeitsplatz zu wechseln?

Was ist, wenn der Top-Mitarbeiter ein attraktives Jobangebot bekommt und samt seinem Spezialwissen die Firma verlässt? Da läuten die Alarmglocken!

Lebenslange Nibelungentreue gegenüber dem Arbeitgeber gibt es unter Kreativen eher selten; diese denken selbst unternehmerisch und möchten durch einen Arbeitgeberwechsel ihren eigenen Marktwert steigern.

Und wie steht es mit Freelancern? Freelancer sind unternehmerisch handelnde und freiheitsliebende Kreative, die wissen, dass sie ihr Geld wert sind. Fähige deutschsprachige und mitdenkende Freelancer, die zu einem rechnerischen Stundensatz für Dich arbeiten, der mit dem eines festangestellten Mitarbeiters vergleichbar ist, wirst Du in der Digitalbranche nicht antreffen.

Findest Du einen guten Freelancer, der für Dich den einen oder anderen Job zu Deiner Zufriedenheit erledigt, so bist Du sehr von dessen Kapazitätsauslastung abhängig. Bekommt er einen lukrativer Großauftrag, ist für Deine Arbeiten wahrscheinlich keine Zeit mehr übrig und meldet sich vielleicht über Wochen oder Monate nicht mehr zurück. Gut, das mag nach Schwarzmalerei klingen. Es kommt eben entscheidend darauf an, wie umfangreich und prioritär die Aufgaben sind.

Werbeagenturen haben es leichter die besten Talente zu rekrutieren und zu halten, weil sie aufgrund ihres Kundenstamms ein abwechslungsreiches Spektrum an Projekten verantworten und ein inspirierendes Arbeitsumfeld bieten können.

Und eine gut geführte Kreativagentur organisiert und dokumentiert ihre Arbeitsprozesse so, dass im Falle einer Kündigung Deines Ansprechpartners das angesammelte Wissen nicht verloren geht und ohne große Reibungsverluste mit dem Nachfolger weitergearbeitet werden kann.

Für die allermeisten Unternehmen gilt folgende betriebswirtschaftliche Kalkulation: das jährliche Budget für Marketing und Werbung rechtfertigt nicht die Kosten für ein Inhouse-Team.

Einzelkämpfende Freelancer scheiden aufgrund stark schwankender Kapazitäten ebenfalls aus, vor allem wenn Kommunikationsmaßnahmen kontinuierlich umzusetzen sind. Die vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit mit einer zum eigenen Unternehmen passenden Werbeagentur, ist nach allen Abwägungen die beste Option.

Wissenswert: Laut statista firmieren noch knapp 28.000 Agenturen als Werbeagentur. Einige von diesen Werbeagenturen sind im GWA, dem Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e. V. , organisiert.

Beitragsbild: Unsplash