Sie suchen keine Märchenerzähler, sondern eine Agentur, die liefert? Sunset Digital bespielt für Sie Medien, Suchmaschinen und Köpfe, mit Content, der wirkt, SEO, das rankt, und PR, die bleibt. Lesen Sie, warum Sunset Digital der Partner ist, den smarte Entscheider nicht zufällig wählen.

Sunset Digital: Online Marketing Agentur für kluge Entscheider

Wer sich für Sunset Digital entscheidet, will kein Mittelmaß

Sie suchen nicht nach einer weiteren Agentur mit hübscher Website und leeren Versprechen. Sie suchen einen Partner, der Ihr Unternehmen sichtbar macht und mitdenkt. Sunset Digital arbeitet nicht für Preise, sondern für Platzierungen. Die Münchner Agentur ist kein Allrounder im klassischen Sinne, sondern fokussiert auf das, was Ergebnisse bringt. Das Ziel ist dabei klar: Ihre Inhalte sollen gesehen, verstanden und verbreitet werden.

Ob Platz Eins bei Google (hart), ein Beitrag in den Wirtschaftsmedien oder strategische PR: Sunset Digital denkt in messbaren Größen. Nicht in Präsentationsfolien.

Sunset Digital kennt die Perspektive von Entscheidern

Wenn Sie ein Unternehmen führen oder Marketingbudgets verantworten, wollen Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Sunset Digital wurde von Rainer Brosy gegründet, einem Unternehmer, der seit über 15 Jahren in leitender Position arbeitet, nicht im Marketingtheater, sondern im echten Tagesgeschäft.

Genau das merkt man: Die Konzepte wirken nicht akademisch, sondern praxisnah, strukturiert und lösungsorientiert. Sunset Digital redet nicht über „Awareness“, sondern über Leserkontakt, Sichtbarkeitsmetriken, Linkqualität und Medienrelevanz.

Zahlen, die etwas sagen

Ein paar Eckdaten genügen, um die Relevanz von Sunset Digital zu greifen:

500 Medienplatzierungen pro Monat

pro Monat Über 300 Kunden , vom internationalen Tech-Unternehmen bis zum Spezialanbieter

, vom internationalen Tech-Unternehmen bis zum Spezialanbieter 15 Jahre Erfahrung, kanalübergreifend und medienerprobt

Diese Zahlen sprechen nicht für sich, aber sie sprechen für eine Agentur, die keine Experimente macht. Sunset Digital liefert reproduzierbare Ergebnisse. Genau das interessiert Entscheider. Nicht der Look einer Agentur entscheidet, sondern der Output.

Media Placement mit System

Seeding und Outreach: Von Content-Leichen zu Reichweiten-Booster

Wenn Sie bereits Inhalte erstellt haben, die kaum jemand liest, dann kennen Sie das Problem: Der Content ist gut, aber… niemand sieht ihn. Sunset Digital ändert das. Als erfahrene Content Marketing Agentur weiß Sunset Digital, dass Reichweite nicht zufällig entsteht, sondern gezielt aufgebaut werden muss.

Hier beginnt die eigentliche Arbeit: Relevante Medienkontakte werden individuell angesprochen, nicht mit Standardtexten. Jede Platzierung wird vorbereitet, sauber begründet und in ein redaktionelles Umfeld eingebettet, das Ihre Zielgruppe auch tatsächlich liest.

Sunset Digital agiert nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern folgt einem klaren Plan: Inhalte dorthin bringen, wo sie Relevanz entfalten, und dann Schritt für Schritt die Sichtbarkeit ausbauen.

Native Advertising, das nicht wie Werbung aussieht

Banner werden weggeklickt. Sponsored Posts sind durchschaubar. Native Advertising ist nur dann wirksam, wenn es sich wie ein redaktioneller Beitrag liest, nämlich ohne Täuschung, sondern mit Mehrwert. Sunset Digital entwickelt Inhalte, die sich nahtlos in das Umfeld des jeweiligen Mediums einfügen, ohne ihre Werbeabsicht zu verstecken.

Als Marketing Agentur mit journalistischem Anspruch kennt Sunset Digital die Balance: Aufmerksamkeit ja, aber nicht um jeden Preis. Glaubwürdigkeit bleibt das höchste Gut, besonders, wenn Sie langfristig arbeiten wollen.

Das Ergebnis sind Artikel und Formate, die gelesen, geteilt und zitiert werden. Keine Platzierung zum Selbstzweck, sondern ein strategischer Baustein Ihrer Kommunikationskette.

Ein Netzwerk, das auf Beziehungen basiert

Viele Agenturen rühmen sich mit „Kontakten zu Medien“. Sunset Digital denkt weiter. Kontakte allein bringen Ihnen keinen Beitrag in einem Leitmedium. Entscheidend ist der Kontext und die Relevanz des Themas.

Sunset Digital hat über Jahre ein internationales Netzwerk aufgebaut, das nicht aus Excel-Listen besteht, sondern aus gewachsenen Beziehungen zu Redaktionen, Fachportalen und Meinungsführern. Diese Nähe wird genutzt, nie ausgenutzt.

Wenn Ihr Thema Substanz hat, sorgt Sunset Digital dafür, dass es dort auftaucht, wo es zählt.

PR-Arbeit mit Verantwortung statt Streuverlust

Als PR Agentur mit Medienzugang und Content-Expertise liefert Sunset Digital nicht nur Inhalte, sondern auch Platzierungen. Entscheidend ist dabei der Zusammenhang: Ihre Marke wird nicht wahllos verteilt, sondern gezielt positioniert.

Dabei geht es nicht nur um die Quantität der Veröffentlichungen, sondern um die Passung der Medien zur Zielgruppe. Denn eine Erwähnung im falschen Medium bringt Ihnen wenig. Sunset Digital erkennt diese Zusammenhänge und richtet die Platzierungsstrategie daran aus.

Das Ziel bleibt dabei immer gleich: Sichtbarkeit, für Marken, die ernst genommen werden wollen.

Sichtbar sein, wo es zählt Sunset Digital kombiniert die Stärke einer Content Marketing Agentur mit dem Fingerspitzengefühl einer PR Agentur und dem strategischen Denken einer Marketing Agentur. Das Ergebnis: Ihre Inhalte erreichen die Richtigen – nicht nur Irgendwen.

SEO

Technisch sauber allein reicht nicht. Was bringen valide Quellcodes und XML-Sitemaps, wenn Ihre Inhalte niemand versteht – oder Google sie falsch einordnet? Sunset Digital denkt Onpage-SEO ganzheitlich: Technik und Text bilden bei jeder Maßnahme eine funktionierende Einheit.

Die Agentur prüft nicht nur Ladezeiten, Meta-Angaben oder URL-Strukturen. Sunset Digital geht einen Schritt weiter und analysiert auch die semantische Struktur Ihrer Inhalte, die interne Verlinkung und die Content-Hierarchie.

Gearbeitet wird dabei mit Profi-Tools wie Sistrix, ahrefs, Screaming Frog und Ryte – also nicht mit Bauchgefühl, sondern mit verlässlicher Datenbasis. Damit Sie verstehen, warum bestimmte Maßnahmen empfohlen werden und wie diese wirken.

Links sind nicht gleich Links. Sunset Digital verfolgt keine generische Backlink-Strategie, sondern baut gezielt Reputation durch Relevanz auf. Jeder Link muss inhaltlich passen und im Umfeld Sinn ergeben.

Dabei profitieren Sie von einem gewachsenen Netzwerk, das Sunset Digital seit Jahren aktiv pflegt, nicht über Linktausch oder dubiose Plattformen, sondern über Medienkontakte, Expertenbeiträge und Platzierungen mit redaktioneller Substanz.

Das Ziel ist Vertrauen, nicht nur Linkjuice. Wenn Ihre Website von glaubwürdigen Quellen empfohlen wird, steigen Sichtbarkeit und Autorität automatisch. Genau hier setzt die Agentur an und bleibt auch bei steigendem Konkurrenzdruck konsequent.

Sunset Digitals SEO-Ansatz: Kein Buzzword-Bingo

Algorithmen ändern sich. Prinzipien nicht. Sunset Digital folgt keiner Hype-Logik, sondern entwickelt SEO-Strategien, die langfristig funktionieren.

Sie erhalten keine Standard-Berichte mit bunten Balken, sondern klare Handlungsempfehlungen: präzise formuliert, nachvollziehbar begründet.

Der Fokus liegt auf nachhaltigem Wachstum. Deshalb steht am Anfang immer eine gründliche Analyse Ihrer Website, Ihrer Konkurrenz und Ihrer Zielgruppe. Darauf basieren Maßnahmen, die nicht am Whiteboard entstehen, sondern aus Erfahrung und Werkzeugwissen.

Öffentlichkeitsarbeit mit Plan: Sunset Digital als Ihre externe PR-Abteilung

PR-Konzeption, die zur Marke passt

Viele Agenturen pressen Ihre Marke in vorgefertigte Schablonen. Sunset Digital arbeitet anders. Als erfahrene PR Agentur entwickelt Sunset Digital individuelle Konzepte, die sich an Ihrer Unternehmensidentität orientieren und nicht an einem festen Maßnahmenkatalog.

Sie erhalten keine Pressearbeit nach Schema F, sondern eine maßgeschneiderte Kommunikationsstrategie, die Ihre Botschaft in der Sprache Ihrer Zielgruppe vermittelt. Ob Produktinnovation, Standorterweiterung oder Positionierung zu Branchenthemen: Sunset Digital stellt sicher, dass die Themen nicht nur gesendet, sondern auch gehört werden.

Pressearbeit mit Storytelling-Fokus

Niemand will Worthülsen lesen. Redaktionen schon gar nicht. Sunset Digital entwickelt Pressematerialien, die journalistisch gedacht und sauber recherchiert sind. Keine aufgeblasenen Ankündigungen, sondern klare Geschichten mit Relevanz und Substanz.

Jeder Text ist so aufgebaut, dass er Redaktionen die Arbeit erleichtert, mit nutzbaren Zitaten, echten Neuigkeiten und einem Fokus auf Leserinteresse statt PR-Prosa. Das erhöht die Abdruckwahrscheinlichkeit spürbar – und sorgt für positive Wahrnehmung ohne gekaufte Reichweite.

Outreach mit Fingerspitzengefühl und langem Hebel

Eine gute Geschichte reicht nicht, wenn niemand davon erfährt. Sunset Digital übernimmt den gezielten Versand Ihrer Botschaften. Und das nicht automatisiert, sondern redaktionell begleitet.

Mit Feingefühl für Timing, Ansprache und Themenumfeld sorgt Sunset Digital dafür, dass Ihre Nachricht nicht untergeht. Die Agentur kennt die Anforderungen der Redaktionen – und vermeidet die klassischen Fehler, die viele PR-Meldungen ins Leere laufen lassen.

Jede Aussendung wird vorbereitet, segmentiert und nachbereitet. So entsteht Vertrauen auf Medienseite und Sichtbarkeit auf Unternehmensseite.

Markenbildung über Public Relations

Gerade im B2B-Bereich entscheidet der öffentliche Eindruck oft darüber, ob ein Unternehmen als kompetent und verlässlich wahrgenommen wird. Sunset Digital nutzt Public Relations als strategisches Werkzeug, nicht als kosmetisches Beiwerk.

Ein durchdachtes PR-Konzept stärkt Ihre Marke, verbessert die Google-Ergebnisse, erhöht die Sichtbarkeit bei Investoren und stärkt das Vertrauen potenzieller Kunden.

Glaubwürdigkeit entsteht nicht von selbst sondern muss aktiv aufgebaut werden. Sunset Digital übernimmt diesen Part für Sie, professionell und mit klarem Blick auf Ihre Ziele.

Öffentlichkeitsarbeit mit Relevanz Sunset Digital positioniert Ihr Unternehmen gezielt in der Öffentlichkeit – mit journalistischem Anspruch und strategischer Tiefe. Als externe PR Agentur übernimmt Sunset Digital Aufgaben, die sonst intern kaum leistbar wären.

Content & Design

Maßgeschneiderte Content-Erstellung mit journalistischer Qualität

Sunset Digital schreibt nicht, um Seiten zu füllen. Als Content Marketing Agentur mit redaktionellem Anspruch entwickelt Sunset Digital Inhalte, die auf Ihrer Unternehmensidentität aufbauen – und auf Ihre Zielgruppen zugeschnitten sind.

Sie erhalten keine Textblöcke mit Keyword-Füllung, sondern gut recherchierte Beiträge mit klarem Informationswert. Ob Fachartikel, Blog, Whitepaper oder Service-Seite: Die Inhalte sind verständlich, glaubwürdig und strukturiert.

Dabei greift Sunset Digital auf erfahrene Texter mit journalistischem Hintergrund zurück, denn nur wer schreibt wie ein Profi, wird auch gelesen wie einer.

Infografiken und Logos, die Wiedererkennung schaffen

Gestaltung ist kein Selbstzweck. Sunset Digital denkt Design immer funktional. Inhalte sollen nicht nur gut aussehen, sondern verständlicher werden.

Infografiken werden auf Basis Ihrer Inhalte entwickelt, nicht aus Templates zusammengebaut. Das Ergebnis: Grafiken, die komplexe Zusammenhänge erfassbar machen – ohne Schnörkel.

Auch Logos entstehen nicht im stillen Kämmerlein, sondern im Kontext Ihrer Marke und Zielgruppe. Sunset Digital achtet auf Wiedererkennbarkeit, Markenpassung und Skalierbarkeit – damit Ihr Auftritt konsistent wirkt, egal ob auf LinkedIn, Verpackung oder im Pressebericht.

Lektorat inklusive

Fehlerhafte Texte werfen auf Ihre Marke ein falsches Licht. Sunset Digital überlässt das nicht dem Zufall. Jeder Text durchläuft ein professionelles Lektorat, bei dem Rechtschreibung, Stil und Logik geprüft werden.

So entsteht ein stimmiger Auftritt und das Vertrauen, das Sie für Ihre Botschaft brauchen. Denn Sorgfalt wirkt, auch wenn sie unauffällig bleibt.

Sunset Digitals Handschrift: Klarheit, Kreativität, Konsistenz

Ob Text, Grafik oder Logo: Sunset Digital setzt auf eine einheitliche Linie mit Wiedererkennungswert. Sie erhalten nicht nur einzelne Leistungen, sondern ein abgestimmtes Gesamtbild.

Die Inhalte passen zu Ihrer Marke, zur Tonalität Ihrer Branche und zum Informationsbedürfnis Ihrer Zielgruppe. Sunset Digital kombiniert kreatives Denken mit redaktioneller Disziplin.

Was Sunset Digital beim Thema Content & Design liefert:

Leistung Nutzen für Ihr Unternehmen Journalistisch erstellte Inhalte Vertrauenswürdige Kommunikation mit Substanz Infografiken und Visuals Komplexe Themen verständlich und attraktiv machen Logogestaltung Markenaufbau mit klarer visueller Identität Lektorat Sprachliche Qualität auf Unternehmensniveau Konsistenz in Ton & Design Einheitlicher Markenauftritt über alle Kanäle

Inhalte, die Ihre Marke tragen Sunset Digital liefert Content und Design aus einem Guss – sauber recherchiert, visuell durchdacht und handwerklich präzise. Keine Fülltexte, sondern Inhalte mit strategischer Tiefe.

Sunset Digital als Premium-Partner

300+ Kunden, nationale wie internationale – und kein Projekt von der Stange

Sunset Digital betreut über 500 Unternehmen, von der spezialisierten B2B-Marke bis hin zu internationalen Konzernen. Entscheidend ist dabei nicht die Zahl, sondern die Konsequenz, mit der jedes Projekt individuell aufgesetzt wird.

Sunset Digital versteht sich nicht als Lieferant, sondern als strategischer Partner. Deshalb beginnt die Zusammenarbeit nicht mit einer Preisliste, sondern mit einer Analyse. Was bringt Ihrem Unternehmen echten Nutzen? Welche Kanäle sind zielführend? Wo lohnt sich Investition und wo nicht?

Das Ergebnis: Lösungen, die zu Ihrem Geschäftsmodell, Ihrer Marktposition und Ihrer Zielgruppe passen. Kein standardisierter Ablauf, sondern echte Strategiearbeit.

Kundenbindung statt Kundenverwaltung: So arbeitet Sunset Digital intern

Sie möchten nicht bei jeder Rückfrage mit jemand anderem sprechen? Genau deshalb arbeitet Sunset Digital mit festen Ansprechpartnern und klaren Zuständigkeiten. Sie haben immer Zugriff auf dieselben Personen und sprechen mit Menschen, die Ihr Projekt kennen und verstehen.

Das interne Setup ist bewusst schlank gehalten. Keine künstlichen Hürden, keine Umwege, kein Ticket-Wirrwarr. Sunset Digital setzt auf Verlässlichkeit, kurze Reaktionszeiten und nachvollziehbare Kommunikation.

Wer Verantwortung trägt, braucht Partner, die liefern und nicht Systeme, die ausbremsen.

Was „Premium oder nichts“ im Alltag konkret heißt

Sunset Digital nimmt nicht jeden Auftrag an. Das Team prüft genau, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll ist. Wenn eine Maßnahme keinen messbaren Mehrwert verspricht, sagt Sunset Digital das offen.

Premium bedeutet hier: Substanz statt Show. Dazu gehört auch, dass Projektpläne nicht schöngeredet werden, sondern ehrlich eingeschätzt.

Wenn Sie mit Sunset Digital zusammenarbeiten, können Sie erwarten, dass Aufwand, Wirkung und Zeitrahmen realistisch benannt werden. Keine Übertreibung, keine Blender-Taktik, sondern klare Worte.

Vertrauen durch Erfahrung: Die Gründerstory als Qualitätsindikator

Rainer Brosy ist nicht nur Gründer von Sunset Digital, sondern bereits seit über einem Jahrzehnt als Geschäftsführer erfolgreicher Agenturen aktiv. Seine Laufbahn begann mit webkarat, später folgten Seoplus.Expert und Marketingplus.Expert.

Mit Sunset Digital hat er die Erfahrungen aus mehreren Agenturstationen gebündelt und daraus eine inhabergeführte Marketingagentur mit klarer Ausrichtung entwickelt.

Diese unternehmerische Perspektive prägt die Arbeitsweise: Langfristigkeit statt Schnellschuss, Verantwortung statt Effekthascherei. Genau das unterscheidet Sunset Digital von vielen Wettbewerbern.

Qualität ist kein Zufall Sunset Digital überzeugt nicht durch Versprechen, sondern durch Struktur, Haltung und eine verlässliche Führung. Wer ernsthaft nach einem Partner sucht, findet hier keine Show – sondern ein funktionierendes System.

Über Sunset Digital: Ihre Online Marketing Agentur aus München – mit CTA

Gegründet 2019 mit langjährigem Know-how aus Webkarat und Marketingplus.Expert

Hinter Sunset Digital steht kein Schnellstart aus dem Nichts, sondern ein klarer Entwicklungspfad. Rainer Brosy, Gründer und Geschäftsführer, bringt über fünfzehn Jahre Erfahrung aus dem Aufbau und der Führung erfolgreicher Agenturen mit.

Wir verkaufen keine Leistungen, wir lösen konkrete Probleme. Wenn das nicht möglich ist, sagen wir es – auch wenn’s unangenehm wird. Rainer Brosy, Geschäftsführer der Sunset Digital

Vor Sunset Digital war er bereits mit Webkarat, später mit Seoplus.Expert und Marketingplus.Expert aktiv – stets mit dem Ziel, maßgeschneiderte Marketinglösungen für Ihr Unternehmen zu entwickeln. Mit Sunset Digital hat er ein Setup geschaffen, das aus Learnings gewachsen ist und nun in klaren Strukturen umgesetzt wird.

Inhabergeführt, persönlich ansprechbar, strategisch denkend

Sie wollen keine endlosen Abstimmungsschleifen oder Projektmanager ohne Entscheidungskompetenz. Sunset Digital ist inhabergeführt und bewusst unabhängig organisiert.

Das bedeutet für Sie: klare Entscheidungen, nachvollziehbare Prozesse und ein Ansprechpartner, der die Verantwortung nicht weiterreicht. Die Agentur denkt nicht in Stundenbudgets, sondern in unternehmerischen Zielen, und arbeitet dementsprechend fokussiert.

Das Team hinter der Marke: Kompetenz statt Show

Bei Sunset Digital sprechen keine Phrasen, sondern Ergebnisse. Die Mitarbeitenden bringen Fachwissen, Spezialkenntnisse und redaktionelle Erfahrung mit.

Sie treffen nicht auf bunte Titel und Agentur-Showroom-Rhetorik, sondern auf ein eingespieltes Team mit Fokus auf Umsetzung und Verlässlichkeit. Für jedes Projekt werden Expertinnen und Experten eingebunden, die nicht nur fachlich passen, sondern sich auch mit Ihrem Thema befassen wollen.

Sie suchen eine Agentur, die Ihre Marke wirklich versteht? Dann sprechen Sie mit uns.

Sunset Digital GmbH

Friedenheimer Brücke 20

80639 München

Deutschland

E-Mail: hello@sunset-digital.com

Website: https://www.sunset-digital.com

Ihr Ansprechpartner: Rainer Brosy

Telefon: 0152 54 150 149

Lesetipps

