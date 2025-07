Corporate Design 👨🏼‍🎨 im Wandel: Wie Sie Ihre Marke strategisch führen, visuell schärfen und digital skalieren

Corporate Design (CD) ist mehr als Logo und Farbe, sondern der visuelle Ausdruck einer durchdachten Markenstrategie. Wer heute gestalten will, muss beraten, analysieren, systematisieren und digital denken. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie ein ganzheitliches Corporate Design entwickeln, das nicht nur schön aussieht, sondern funktioniert: strategisch durchdacht, gestalterisch auf den Punkt und technisch zukunftsfähig. Von den Wurzeln der Markenidentität bis zur dynamischen Gestaltung in der Mixed Reality – erfahren Sie, wie modernes CD heute entsteht.

Von Siegelringen zur Markenarchitektur – wie Corporate Design wurde, was heute zählt

Ein visuelles Erscheinungsbild fällt nicht vom Himmel. Auch nicht aus Adobe. Was heute als Corporate Design bekannt ist, basiert auf jahrhundertelanger Entwicklung. Wer einen visuellen Auftritt gestaltet, baut auf einem Fundament aus Zeichen, Symbolen und Kommunikationsbedürfnissen. Dieses Kapitel liefert das Grundverständnis, das jede gestalterische Entscheidung trägt.

Visuelle Identität beginnt im Mittelalter

Handelsfamilien und Machthaber nutzten Siegelringe, um Einfluss sichtbar zu machen. Ein Wachssiegel auf einem Brief stand für Autorität, Verlässlichkeit und Herkunft. Genau darum geht es auch heute noch: Wiedererkennbarkeit schafft Vertrauen. Was früher das Siegel war, ist heute ein Logo mit klaren Regeln.

Exlibris und Embleme: Erste Vorläufer eines Erscheinungsbilds

Buchbesitzer der frühen Neuzeit ließen Exlibris anfertigen – kunstvoll gestaltete Besitzvermerke mit Symbolen, Typografie und grafischen Details. Ziel war nicht Dekoration, sondern Identifikation. Das Bedürfnis, über Gestaltung Zugehörigkeit zu zeigen, war schon damals zentral. Aus diesen Ansätzen entwickelte sich schrittweise, was heute als Markendesign bekannt ist.

Ex Libris: Bookplates From Around the World

Dieses Video auf YouTube ansehen

Der industrielle Umbruch bringt Systematik

Mit der Serienproduktion entstanden neue Anforderungen. Produkte mussten unterscheidbar sein. Unternehmen wie AEG begannen, visuelle Standards zu definieren. Diese Markenbilder sollten überall funktionieren: auf Maschinen, Dokumenten, Verpackungen. Der visuelle Auftritt wurde zum wirtschaftlichen Faktor. Corporate Design wurde zur Pflichtaufgabe unternehmerischer Kommunikation.

Die Systematisierung in den 50er und 60er Jahren

Design wurde planbar. Otl Aicher entwickelte für die Olympischen Spiele 1972 ein visuelles Konzept, das Maßstäbe setzte. Er dachte in Rastern, Farben, Piktogrammen – nicht in Einzelteilen, sondern in einem System. Das visuelle Erscheinungsbild bekam Struktur und wurde Teil der Unternehmensstrategie. Was früher intuitiv entstand, wurde nun methodisch erarbeitet.

Olympische Spiele München 1972 Otl Aicher und das Design

Dieses Video auf YouTube ansehen

Digitales Design fordert neue Prinzipien

In den 80er und 90er Jahren verlagerte sich Kommunikation zunehmend auf digitale Oberflächen. Damit reichten klassische Printsysteme nicht mehr aus. Ein visuelles Erscheinungsbild musste plötzlich auf Bildschirmen bestehen, auf kleinen Displays, in Animationen. Logos mussten skalieren, Farben leuchten, Typografie flexibel funktionieren.

Heute braucht Corporate Design Flexibilität

Moderne Markenführung arbeitet mit dynamischen Systemen. Logos verändern sich je nach Kontext. Farbwelten passen sich Plattformen an. Die Bildsprache reagiert auf Zielgruppen. Auch Typografie wird nicht mehr statisch gesetzt, sondern modular verwendet. Ein starkes Erscheinungsbild funktioniert heute nur, wenn alle Komponenten zusammenspielen.

Warum historische Kenntnisse heute relevant sind

Gestaltung lebt von Bewusstsein. Wer Markenauftritte entwickelt, profitiert davon, die Entwicklung visueller Identität zu kennen. Denn bestimmte Gestaltungsentscheidungen wiederholen sich nicht zufällig. Corporate Design hat sich aus konkreten Anforderungen entwickelt – von Machtsymbolen über Markenpolitik bis hin zu responsivem Design.

Wenn Sie ein Erscheinungsbild aufbauen oder weiterentwickeln, lohnt sich dieser Rückblick. Nicht, um etwas zu kopieren. Sondern um zu verstehen, warum bestimmte Regeln Sinn ergeben. Und warum visuelle Klarheit kein Zufall ist, sondern Ergebnis bewusster Entscheidungen.

Identität gestalten: Warum ohne Strategie kein Corporate Design funktioniert

Corporate Design ist keine Dekoration, sondern eine strategische Aufgabe. Farben, Schriften und Logos lösen nichts aus, wenn die Richtung fehlt. Sie gestalten keinen Auftritt, sondern ein System. Und dieses System braucht Substanz, Klarheit und Zielbewusstsein. Genau hier beginnt der Unterschied zwischen zufälliger Gestaltung und einem tragfähigen Markenbild.

Was Corporate Identity vom Look unterscheidet

Corporate Design ist Teil eines größeren Ganzen: der Corporate Identity. Damit ist nicht nur gemeint, wie Ihr Unternehmen aussieht, sondern auch, wie es denkt, wie es kommuniziert und wie es handelt. Der visuelle Auftritt ist nur ein Ausdruck davon. Ohne die strategischen Grundlagen bleibt jede Gestaltung oberflächlich.

Zur Corporate Identity gehören:

die Kommunikationskultur Ihres Unternehmens

die gelebten Werte

das Verhalten gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitenden

und der visuelle Auftritt

Corporate Design übersetzt diese Identität in sichtbare Formen.

Wenn Sie Corporate Identity und Gestaltung voneinander trennen, sprechen Sie nur über Mittel – aber nicht über Wirkung. Ein Erscheinungsbild funktioniert nur dann, wenn es auf etwas basiert.

Die Bestandteile strategischer Markenführung

Um ein konsistentes Designsystem zu entwickeln, müssen Sie zuerst definieren, wofür Ihr Unternehmen steht. Diese Fragen helfen beim Einstieg:

Was unterscheidet Ihr Unternehmen von der Konkurrenz?

Welchen Nutzen bieten Sie Ihrer Zielgruppe?

Welches Gefühl soll mit Ihrem Auftritt verknüpft sein?

Je klarer Ihre Antworten, desto gezielter gelingt die gestalterische Umsetzung. Ein Corporate Design ohne diese Vorarbeit bleibt beliebig.

Branding als Verlängerung der Identität

Ein gutes Markendesign ist keine zufällige Zusammenstellung. Sondern das Ergebnis strategischer Entscheidungen. Im Zentrum steht die Markenbotschaft – kurz: Was soll Ihre Zielgruppe denken, fühlen, erkennen?

Ein durchdachtes Erscheinungsbild sorgt dafür, dass diese Botschaft verstanden wird. Dabei zählt nicht nur die äußere Form, sondern auch die Konsequenz in der Anwendung. Farbcodes, Typografie und Bildsprache tragen diese Markenbotschaft in jede Situation hinein.

Die visuelle Sprache muss zur Marke passen

Ein modernes Erscheinungsbild verlangt Konsistenz. Farben, Formen und Schriftarten wirken nicht unabhängig voneinander, sondern verstärken oder schwächen Ihre Aussage. Wenn Sie als Hersteller für Präzision stehen, sollte Ihre Typografie genau das transportieren. Wenn Sie Nähe betonen möchten, braucht Ihr Farbspektrum Wärme. Design ist kein Zufall – Design ist Argumentation.

Eine Entscheidungstabelle für den strategischen Einstieg

Entscheidungsebene Zentrale Frage Wirkung auf das Erscheinungsbild Markenkern Was ist der unverwechselbare Charakter der Marke? Tonalität, Formenwahl, Bildsprache Zielgruppe Wen möchten Sie erreichen und berühren? Farbwahl, Ansprache, Bildauswahl Wettbewerbsposition Wodurch unterscheiden Sie sich vom Marktumfeld? Logoform, visuelle Codes, Claim Markenbotschaft Welche zentrale Aussage soll transportiert werden? Typografie, Layoutstruktur, Stilkonsequenz Anwendungsbreite Wo wird das Corporate Design konkret sichtbar? Systematik, Skalierbarkeit, mediale Anpassung



Nutzen Sie diese Tabelle als Ausgangspunkt für Ihre Konzeption. Jede gestalterische Entscheidung, die später getroffen wird, steht im Zusammenhang mit einer dieser Ebenen. Je klarer Sie an dieser Stelle arbeiten, desto reibungsloser läuft der Gestaltungsprozess.

Zielgruppe sichtbar machen: fünf fiktive Personen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Erwartungen und Mediennutzungsverhalten – als Grundlage für wirksames Corporate Design.

Ohne Strategie bleibt Gestaltung nur Verpackung

Ein professionelles Erscheinungsbild ist kein Selbstzweck. Corporate Design wirkt, wenn es auf einer tragfähigen Strategie basiert. Wenn Ihre Gestaltung keine Fragen beantwortet, bleibt sie beliebig. Wenn dagegen jeder Bestandteil auf ein Ziel hin ausgerichtet ist, entsteht ein konsistenter Markenauftritt – verständlich, präzise und relevant.

Gutes Design beginnt nie im Grafikprogramm. Gutes Design beginnt mit Klarheit.

Der Anfang zählt: Wie Briefing und Analyse Ihr Corporate Design auf Kurs bringen

Kein professionelles Erscheinungsbild beginnt mit Farbe und Form. Es beginnt mit Fragen, mit Struktur, mit Klarheit. Wenn Sie ein Corporate Design entwickeln möchten, brauchen Sie keine Moodboards, sondern Informationen. Und zwar solche, die über Oberflächen hinausgehen. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie durch ein sauberes Briefing und eine gründliche Analyse die Basis für ein tragfähiges Designsystem legen.

Ohne Briefing keine Richtung

Ein gutes Corporate Design braucht ein starkes Fundament. Das Briefing liefert dieses Fundament. Dabei geht es nicht um einen Fragebogen zum Ausfüllen, sondern um ein echtes Gespräch auf Augenhöhe. Ziel ist es, Anforderungen, Erwartungen und Ziele zu klären – bevor der erste Entwurf entsteht.

Im Briefing geht es um:

die Zielgruppe und deren Bedürfnisse

den aktuellen Stand des Markenauftritts

das Wettbewerbsumfeld

technische Rahmenbedingungen

funktionale Anforderungen an das Erscheinungsbild

Je klarer das Briefing, desto gezielter lassen sich Entscheidungen treffen. Investieren Sie an dieser Stelle ausreichend Zeit. Jede Minute, die Sie hier investieren, sparen Sie im späteren Verlauf doppelt.

Strukturiertes Briefing: Diese fünf Bestandteile schaffen Klarheit für ein konsistentes Corporate Design – von der Zielgruppe bis zu den konkreten Anforderungen.

Rebriefing als Absicherung

Nicht alles, was gesagt wurde, wurde auch richtig verstanden. Deshalb folgt auf ein umfassendes Briefing ein Rebriefing. Hier spiegeln Sie die wesentlichen Punkte zurück und stellen sicher, dass alle Beteiligten vom Gleichen sprechen. Ein Rebriefing schafft Vertrauen und schützt vor Fehlinterpretationen.

Wenn das Rebriefing sauber dokumentiert ist, dient es als Referenz für den gesamten Projektverlauf. Was vereinbart wurde, lässt sich später überprüfen. Was sich ändert, lässt sich begründen.

Das Unternehmen wirklich verstehen

Ein visuelles Erscheinungsbild kann nur funktionieren, wenn es das Unternehmen abbildet. Und damit ist nicht die Geschäftsadresse gemeint. Lernen Sie die Strukturen, Prozesse und Werte kennen. Fragen Sie nach, wie intern kommuniziert wird, was intern funktioniert – und was nicht. Ein Corporate Design, das an der Realität vorbeigestaltet wird, erzeugt Reibung statt Wirkung.

Die wichtigsten Analysefelder im Überblick:

Organisatorischer Aufbau

Kommunikationsverhalten

Markengeschichte

Veränderungsbereitschaft

Nutzen Sie Workshops, Interviews und interne Dokumente, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Fragen Sie konkret nach Beispielen aus dem Alltag. Relevanz entsteht nicht im Konjunktiv, sondern in der konkreten Beobachtung.

Ein erfolgreiches Corporate Design basiert auf einem tiefen Verständnis des Unternehmens. Die Infografik zeigt vier zentrale Analysefelder: organisatorischer Aufbau, Kommunikationsverhalten, Markengeschichte und Veränderungsbereitschaft – allesamt entscheidend, um nicht an der Oberfläche zu gestalten, sondern Substanz sichtbar zu machen.

Zielgruppenanalyse ohne Schablone

Sie gestalten nicht für sich selbst, sondern für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Deshalb ist eine Zielgruppenanalyse Pflicht. Nicht als kreative Fingerübung, sondern als strukturierte Recherche. Analysieren Sie, was diese Menschen brauchen, wie sie denken, wie sie Entscheidungen treffen. Und was sie davon abhält.

Konzentrieren Sie sich auf:

demografische Merkmale

Bedürfnisse und Erwartungen

mediale Gewohnheiten

Kommunikationsstil

Zielgruppen lassen sich nicht konstruieren, sie lassen sich erkennen. Wenn Sie Ihre Zielgruppe verstanden haben, können Sie gestalten, was anspricht – und weglassen, was stört. Ein Corporate Design, das seine Adressaten verfehlt, ist nur Design. Kein System. Keine Identität.

Der Markt als Kontextgeber

Kein Markenauftritt funktioniert im luftleeren Raum. Ihre Gestaltung wird immer in einem Umfeld wahrgenommen. Wer zu nah an der Konkurrenz arbeitet, verliert an Profil. Wer zu weit entfernt ist, wird nicht verstanden. Die Marktanalyse hilft dabei, das richtige Maß zu finden.

Folgende Fragen sind entscheidend:

Welche visuellen Konventionen dominieren den Markt?

Wo bieten sich Differenzierungsmöglichkeiten?

Welche Gestaltungsprinzipien sind bereits besetzt?

Die Marktanalyse ist kein Kreativhemmnis, sondern ein Navigationsinstrument. Sie zeigt, wo Ihr Gestaltungsspielraum liegt – und wo er bewusst eingeschränkt werden sollte.

Markenwerte, die nicht nur schön klingen

Jede Marke steht für bestimmte Werte. Zumindest theoretisch. Entscheidend ist, ob diese Werte in der Praxis auch wahrgenommen werden. Fragen Sie Ihre Auftraggeber, wofür das Unternehmen steht. Und fragen Sie Kunden, was sie davon merken. Je größer die Diskrepanz, desto dringender wird die Gestaltung zur strategischen Aufgabe.

Die wichtigsten Leitfragen:

Was kann das Unternehmen besser als andere?

Wo entsteht für Kunden ein konkreter Nutzen?

Welche Werte lassen sich glaubhaft nach außen tragen?

Welche Begriffe beschreiben die Marke am treffendsten?

Diese Antworten bilden die Grundlage für ein authentisches Erscheinungsbild. Ein Corporate Design, das mit den inneren Werten der Marke nichts zu tun hat, bleibt leere Hülle. Gestaltung wird dann austauschbar – und damit wirkungslos.

Zusammenhänge schaffen, bevor gestaltet wird

Wenn Sie sich die Mühe machen, sauber zu analysieren, sparen Sie sich spätere Korrekturschleifen. Design ist kein Selbstzweck. Ein Erscheinungsbild erfüllt seine Aufgabe dann, wenn es auf überprüfbaren Grundlagen aufbaut. Briefing, Rebriefing und Analyse liefern genau diese Grundlage. Ohne sie bleibt jedes Design im Zweifel nur Dekoration.

Gestaltung sichtbar machen: Wie Sie mit einem Corporate Design den Kern Ihrer Marke transportieren

Ein professionelles Erscheinungsbild entsteht nicht durch Zufall. Es ist das Ergebnis präziser Entscheidungen, strategischer Ableitungen und klarer Anforderungen. In diesem Kapitel geht es um die konkrete Umsetzung: Wie entwickelt sich aus Analyse, Briefing und Markenwerten ein funktionierendes Corporate Design?

Die wichtigsten Bausteine im Überblick

Ein konsistentes Erscheinungsbild beruht auf festen Bestandteilen. Diese Elemente sollten nicht nur grafisch zusammenpassen, sondern auch inhaltlich auf die Markenstrategie abgestimmt sein. Dazu gehören:

das Logo als zentrales Identifikationszeichen

eine definierte Farbwelt mit eindeutiger Signalwirkung

typografische Konstanten für Klarheit und Wiedererkennbarkeit

eine Bildsprache mit emotionaler Tiefe

ein Gestaltungsraster als strukturierender Rahmen

Jedes einzelne dieser Elemente erfüllt eine konkrete Funktion. Nur wenn alle Bausteine sinnvoll aufeinander abgestimmt sind, entsteht ein Erscheinungsbild, das wiedererkannt wird – und verstanden.

Logos, die mehr tun als gut auszusehen

Ein Logo ist kein Schmuckstück. Es markiert den Absender, vermittelt Haltung und wirkt oft als erstes visuelles Signal. Achten Sie bei der Entwicklung auf:

Unverwechselbarkeit

Klarheit in der Form

Funktionalität in kleinen Größen

Eignung für verschiedene Medien

Vermeiden Sie überflüssige Details. Was auf dem Monitor gut aussieht, muss auch auf Visitenkarten, Werbemitteln und digitalen Anwendungen funktionieren. Ein gutes Logo steht für sich – ohne Erläuterung, ohne Erklärtext.

Schrift als Stimme der Marke

Typografie wird oft unterschätzt. Dabei beeinflusst sie massiv, wie Inhalte wahrgenommen werden. Eine zu verspielte Schrift untergräbt Seriosität. Eine zu technische Variante erzeugt Distanz. Wenn Sie ein Corporate Design aufbauen, achten Sie auf:

Lesbarkeit in verschiedenen Anwendungen

einen Schriftcharakter, der zur Markenbotschaft passt

funktionierende Kombinationen für Überschriften, Fließtext und Auszeichnungen

Konsistenz in digitalen und analogen Medien

Die gewählte Schrift wirkt permanent. Sie begleitet Formulare, Webseiten, Präsentationen, Anzeigen. Deshalb braucht diese Entscheidung Substanz.

Farben, die mehr sagen als Schwarz auf Weiß

Farbe erzeugt Wirkung. Nicht als Trend, sondern als Instrument. Ein durchdachtes Farbkonzept sorgt für Orientierung, Differenzierung und emotionale Tiefe. Sie brauchen nicht viele Farben, sondern die richtigen Kombinationen.

Bei der Farbwahl helfen folgende Kriterien:

psychologische Wirkung der Farbtöne

Differenzierung zum Wettbewerbsumfeld

technische Umsetzbarkeit für Print und Digital

Barrierefreiheit und Kontrastverhältnisse

Ein Farbcode ist mehr als ein Hex-Wert. Er transportiert Bedeutung, Wiedererkennung und oft auch Vertrauen. Bauen Sie Ihre Markenidentität nicht auf einem Zufall auf.

Bildsprache, die Haltung kommuniziert

Ein Bild sagt nicht mehr als tausend Worte – aber es wirkt schneller. Ob Fotografie, Illustration oder Keyvisual: Die visuelle Sprache muss konsistent sein. Achten Sie auf:

Bildmotive, die zur Tonalität der Marke passen

Wiedererkennbare Stilmittel

Realitätsbezug statt gestellter Szenen

Vermeidung generischer Stock-Ästhetik

Authentizität schlägt Symbolik. Wenn Ihre Marke nahbar wirken soll, sollten die Bilder das auch zeigen. Wenn Sie Professionalität ausstrahlen möchten, vermeiden Sie inszenierte Klischees.

Bessere Fotos und Videos mit guter Bildkomposition und Bildsprache

Dieses Video auf YouTube ansehen

Raster und Ordnung: Struktur sichtbar machen

Gestaltungsraster helfen, Inhalte zu strukturieren und visuelle Hierarchien klar zu definieren. Sie bringen Ruhe in die Kommunikation und fördern die Wiedererkennbarkeit. Ein solches Raster sollte nicht einengen, sondern Orientierung bieten.

Folgende Aspekte spielen eine Rolle:

Modulare Raster für verschiedene Anwendungsszenarien

Verbindliche Raumaufteilungen

Flexibilität für digitale Formate

Ausgewogenheit zwischen Weißraum und Informationsdichte

Ein durchdachtes Gestaltungsraster sorgt dafür, dass Inhalte systematisch wirken – auch wenn sie variieren. Corporate Design ist keine Sammlung schöner Einzelformen, sondern ein funktionierendes Zusammenspiel.

Ohne System bleibt Gestaltung Fragment

Was wirkt, wirkt nicht zufällig. Wenn Sie ein Erscheinungsbild entwickeln möchten, brauchen Sie Regeln, Prinzipien und Kriterien. Farbe, Schrift, Form und Bildsprache müssen nicht nur passen – sie müssen zusammenarbeiten. Nur dann entsteht ein Corporate Design, das die Marke stärkt, Orientierung bietet und Wiedererkennung schafft. Alles andere bleibt Stückwerk.

Präsentation mit Substanz: Wie Sie Ihr Corporate Design überzeugend vorstellen

Ein starkes Corporate Design entfaltet seine Wirkung nicht nur im Ergebnis, sondern auch im Moment der Präsentation. Gerade hier entscheidet sich, ob Auftraggeber den Gedanken folgen, die Systematik erkennen und den Wert der Gestaltung verstehen. Wer nur schöne Entwürfe zeigt, verschenkt Potenzial. Zeigen Sie, wie durchdacht der Aufbau ist – und warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden.

Vorbereitung schlägt Bauchgefühl

Gestaltung überzeugt nicht von selbst. Sie überzeugen. Und zwar nicht durch Lautstärke, sondern durch Klarheit. Gehen Sie bei der Präsentation Ihres Erscheinungsbilds strategisch vor. Erklären Sie nicht, was zu sehen ist. Erklären Sie, warum genau dieses Design funktioniert.

Bereiten Sie die Präsentation so auf, dass sie:

strukturiert durch das Projekt führt

zentrale Entscheidungen nachvollziehbar macht

die strategische Herleitung sichtbar werden lässt

konkrete Anwendungsszenarien zeigt

typische Fragen vorwegnimmt

Eine gute Präsentation ist kein Bühnenauftritt, sondern ein Beleg für methodisches Denken.

Auftraggeber aktiv einbinden

Ein Corporate Design betrifft nicht nur Kommunikation, sondern auch Prozesse, Kultur und Selbstverständnis. Involvieren Sie Ihre Auftraggeber frühzeitig, statt sie mit fertigen Lösungen zu konfrontieren. Wenn Sie den Prozess mitdenken lassen, steigt die Akzeptanz – und das Verständnis für die Gestaltung wächst.

Erklären Sie:

wie das Briefing in die visuelle Umsetzung eingeflossen ist

welche strategischen Fragen den Ausschlag gegeben haben

welche Markenwerte wie visualisiert wurden

welche Anwendungsszenarien bei der Entwicklung berücksichtigt wurden

Bauen Sie eine Brücke zwischen Analyse und Gestaltung. Dann wird aus einem Designvorschlag ein nachvollziehbares System.

Zeigen, wie es funktioniert – nicht nur, wie es aussieht

Die rein ästhetische Wirkung reicht nicht. Entscheidend ist, ob das Erscheinungsbild im Alltag funktioniert. Zeigen Sie echte Anwendungsbeispiele – auf Geschäftspapieren, Verpackungen, Webseiten, Social-Media-Profilen oder Präsentationsfolien. Nutzen Sie Mockups, um die Systematik sichtbar zu machen.

Dabei gilt:

Weniger ist mehr – vermeiden Sie visuelle Überforderung

Qualität schlägt Quantität – lieber drei starke Szenarien als 15 beliebige

Wiederholung erzeugt Sicherheit – zeigen Sie, dass das System trägt

Ein flexibles Erscheinungsbild überzeugt nicht durch Masse, sondern durch Konsistenz.

Die richtige Haltung gegenüber Feedback

Kritik kommt fast immer. Und oft aus Richtungen, mit denen Sie nicht rechnen. Bleiben Sie sachlich. Und bleiben Sie im System. Nicht jede subjektive Meinung muss übernommen werden. Wenn Ihre Gestaltung auf nachvollziehbaren Entscheidungen basiert, haben Sie Argumente.

Fragen Sie konkret nach:

Was irritiert?

Wo fehlt Orientierung?

Was funktioniert gut?

Wo zeigen sich Anwendungsschwierigkeiten?

Machen Sie Ihr Corporate Design erklärbar – nicht verhandelbar.

Checkliste: So gelingt Ihre Designpräsentation

Ziel und Nutzen des Corporate Designs in einem Satz benennen

Struktur der Präsentation vorab festlegen

Strategische Herleitung der Gestaltung transparent machen

Die Verbindung von Markenwerten und Gestaltungselementen aufzeigen

Konkrete Anwendungsszenarien visualisieren

Typische Rückfragen antizipieren

Offenes, aber systembasiertes Feedback zulassen

Entscheidungsspielräume klar begrenzen

Keine Diskussion auf Geschmacksniveau zulassen

Ergebnisse sauber dokumentieren

Tabelle: Präsentation vs. Wirkung

Präsentationsfaktor Wirkung auf die Wahrnehmung des Corporate Designs Strategische Einordnung erhöht das Verständnis für das Gesamtkonzept Klare Argumentation für Gestaltungselemente stärkt die Glaubwürdigkeit der visuellen Entscheidungen Anwendungsbeispiele mit Wiedererkennung zeigen Funktionalität und Alltagstauglichkeit Frühzeitige Einbindung der Auftraggeber fördert Identifikation und reduziert Widerstände Systematische Reaktion auf Feedback vermittelt Sicherheit und Professionalität

Dokumentation mit System: Warum jedes Corporate Design ein Handbuch braucht

Ein Erscheinungsbild, das sich nicht dokumentieren lässt, lässt sich auch nicht anwenden. Sie können noch so klar gestalten – ohne ein sauberes Regelwerk bleibt Ihr Corporate Design im Alltag dem Zufall überlassen. Farben verändern sich, Logos werden gestreckt, Schriftgrößen geraten durcheinander. Genau deshalb braucht jedes Designsystem eine verbindliche und verständliche Dokumentation.

Das Ziel: Einheit durch Klarheit

Ein Designhandbuch – oft als CD Manual oder Brandportal bezeichnet – ist kein Selbstzweck. Es dient einem einzigen Ziel: Konsistenz über alle Medien, Abteilungen und Dienstleister hinweg. Das Dokument zeigt, wie Gestaltung funktioniert, wo ihre Grenzen liegen und wie neue Anwendungen daraus entwickelt werden können.

Ein gutes Regelwerk ist:

klar gegliedert

verständlich formuliert

visuell nachvollziehbar

technisch präzise

aktuell und flexibel erweiterbar

Vermeiden Sie überladene Texte und zähe Seiten ohne praktischen Nutzen. Was nicht angewendet wird, nützt nichts.

Inhalte, die wirklich gebraucht werden

Nicht jede Gestaltung braucht 200 Seiten Regelwerk. Entscheidend ist, was tatsächlich im Alltag zum Einsatz kommt. Konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Bausteine:

Logo: Varianten, Platzierung, Mindestgrößen, Schutzraum

Farben: Primär- und Sekundärfarben, Farbwerte für Print und Digital

Schrift: Hausschrift, Einsatzbereiche, Schriftschnitte, Auszeichnungen

Bildsprache: Beispielbilder, Stilmittel, Do’s and Don’ts

Gestaltungssysteme: Raster, Abstände, Layoutprinzipien

Anwendungsbeispiele: Geschäftsausstattung, Website, Social Media

Ein klar dokumentiertes Corporate Design vermeidet Missverständnisse und verhindert gestalterischen Wildwuchs.

Brandportal oder PDF?

Gedruckte Manuals waren einmal Standard. Heute arbeiten viele Unternehmen mit digitalen Brandportalen. Die Entscheidung hängt von der Unternehmensstruktur ab. Wenn regelmäßig neue Anwendungen entstehen, ist ein digitales System sinnvoll. In stabilen Kommunikationsumfeldern kann auch ein PDF reichen.

Ein Brandportal bietet:

zentrale Aktualisierung

differenzierte Zugriffsrechte

Versionierung und Dateiverwaltung

Direktverlinkung zu Templates, Assets und Anwendungsbeispielen

Wichtig ist nicht das Format, sondern die Anwendbarkeit. Egal ob PDF oder Portal: Wer mit dem Material arbeitet, muss schnell finden, was gebraucht wird.

Sobald das Corporate Design steht, folgt die Übergabe. Hier trennt sich die gute Agentur von der schlampigen. Sichern Sie eine vollständige und nachvollziehbare Übergabe ab:

offizielle Dateien in druckfähiger und bearbeitbarer Form

alle definierten Farbwerte (CMYK, RGB, HEX, ggf. HKS oder Pantone)

alle verwendeten Schriften mit Lizenznachweis

Logos in allen definierten Varianten (positiv, negativ, Monochrom)

Bildauswahl mit klarer Lizenzlage

Je sauberer die Datenübergabe, desto nachhaltiger lässt sich das Corporate Design anwenden und weiterentwickeln.

Tabelle: Was ins CD Manual gehört

Bestandteil Inhalt und Nutzen Logo Varianten, Schutzräume, Anwendungshinweise Farbwelt Farbdefinitionen, Kombinationen, Kontraste Typografie Hausschriften, Einsatzbereiche, Kombinationen Bildsprache Bildmotive, Stilmittel, Beispielbilder Gestaltungselemente Raster, Formen, grafische Bausteine Anwendungsbeispiele Corporate Website, Geschäftsausstattung, Präsentationen Dateiformate Downloadpakete für Print, Web, Office-Anwendungen Freigabeprozesse Ansprechpartner, Checklisten, Verantwortlichkeiten



Ein Regelwerk ist nur dann hilfreich, wenn es funktioniert. Lassen Sie sich nicht vom Umfang beeindrucken. Ein gutes Designhandbuch erklärt die Anwendung – nicht die Gestaltung. Klar. Präzise. Nutzbar.

Redesign strategisch angehen: Wie Sie einen bestehenden Auftritt überarbeiten, ohne alles einzureißen

Ein Corporate Design veraltet nicht über Nacht. Es verliert schleichend an Schärfe, Relevanz oder Funktion. Manchmal kippt das Erscheinungsbild durch neue Anforderungen, manchmal durch zu viele „kleine Anpassungen“. Spätestens dann lohnt ein Redesign. Aber nicht jedes Redesign muss radikal sein. Und nicht jede Überarbeitung braucht einen kompletten Neustart. Was zählt, ist der richtige Zeitpunkt – und ein klarer Fahrplan.

Warum ein Redesign nötig wird

Ein visuelles Erscheinungsbild sollte dem Unternehmen dienen, nicht schaden. Wenn Kunden den Auftritt altmodisch finden, Mitarbeitende sich mit dem Design nicht mehr identifizieren oder die Anwendung in digitalen Formaten zur Dauerbaustelle wird, ist Handlungsbedarf da. Häufige Gründe für ein Redesign:

veränderte Zielgruppen oder Märkte

neue Produkte oder Dienstleistungen

interne Reorganisation oder Fusion

technologische Entwicklungen

gestalterischer Verschleiß durch jahrelange Nutzung

Infografik: Redesign als Prozess verstehen – das Zusammenspiel aus Bestandssichtung, kreativer Weiterentwicklung und konsequenter Umsetzung entscheidet über den Erfolg eines überarbeiteten visuellen Auftritts.

Ein Redesign ist kein kosmetischer Eingriff, sondern eine strategische Maßnahme.

Analyse vor Aktion

Bevor Sie gestalten, analysieren Sie. Prüfen Sie, was noch funktioniert – und was nicht. Bewahren Sie das, was trägt. Und hinterfragen Sie das, was schwächelt. Diese Bestandsaufnahme entscheidet darüber, wie tiefgreifend die Überarbeitung ausfallen sollte.

Stellen Sie sich folgende Fragen:

Welche Elemente des bestehenden Erscheinungsbilds funktionieren zuverlässig?

Welche Bestandteile sind visuell oder technisch überholt?

Wo entstehen Brüche im Auftritt – intern wie extern?

Was sagen Kunden, Partner und Mitarbeitende zum Design?

Gibt es wiederkehrende Probleme in der Anwendung?

Ein Redesign muss nicht alles neu machen. Manchmal reicht ein klarer Schnitt an der richtigen Stelle.

Evolution oder Neuanfang?

Nicht jedes Redesign verlangt eine völlige Neuausrichtung. Oft genügt ein sogenannter „Refresh“ – also eine sanfte Überarbeitung. Wann eine Evolution genügt und wann eine Revolution nötig wird, hängt vom Ergebnis Ihrer Analyse ab.

Ein Refresh empfiehlt sich, wenn:

der visuelle Kern noch funktioniert

nur bestimmte Medien Probleme bereiten

die Bildsprache veraltet wirkt

Typografie und Farbsystem überarbeitet werden sollen

Ein vollständiges Redesign wird nötig, wenn:

der Markenauftritt nicht mehr zur Positionierung passt

Zielgruppen das Design nicht mehr einordnen können

gravierende Mängel bei Konsistenz, Lesbarkeit oder Skalierbarkeit bestehen

die Unternehmensstruktur sich grundlegend verändert hat

Setzen Sie die Maßnahme in Relation zur Wirkung. Manchmal ist weniger mehr. Manchmal nicht.

Stakeholder mitnehmen

Ein Corporate Design verändert nicht nur die Außendarstellung. Es verändert auch Prozesse, Tools, Routinen. Binden Sie die relevanten Personen frühzeitig ein. Vor allem interne Teams, die später mit dem Design arbeiten. Wer mitentscheiden darf, trägt Entscheidungen mit.

Klären Sie Zuständigkeiten

Schaffen Sie Raum für Rückfragen

Dokumentieren Sie Wünsche, aber priorisieren Sie strategisch

Kommunizieren Sie Nutzen und Ziele klar und ohne Floskeln

Akzeptanz entsteht nicht durch Präsentation, sondern durch Einbindung.

Checkliste für ein strukturiertes Redesign

Nutzen Sie diese Liste als Fahrplan – von der Idee bis zur Umsetzung:

Schritt Ziel der Phase Ist-Analyse Funktionsfähigkeit und Schwächen des bestehenden Erscheinungsbilds erkennen Zieldefinition Klare Anforderungen an das neue Erscheinungsbild formulieren Projektteam aufstellen Zuständigkeiten, Kompetenzen, Kommunikation klären Stakeholder einbinden Frühzeitige Transparenz und Feedback ermöglichen Designsystem bewerten Raster, Farben, Schrift, Bildsprache einzeln prüfen Medienanalyse durchführen Relevante Anwendungsbereiche erfassen (Print, Digital, Office etc.) Entscheidung: Refresh oder Redesign Passenden Umfang festlegen Alte Stärken sichern Funktionierende Elemente ins neue System integrieren Redesign umsetzen Gestaltung anpassen, Systematik überarbeiten Testszenarien entwickeln Anwendung in realen Kontexten prüfen Anwendung dokumentieren Neues Regelwerk erstellen oder aktualisieren Schulung und Rollout Interne Einführung, Feedbackphasen, finale Implementierung



Ein Redesign ohne Plan führt zu Beliebigkeit. Ein gut vorbereitetes Redesign führt zu einem Erscheinungsbild, das trägt – auch unter veränderten Bedingungen. Nicht alles muss neu gemacht werden. Aber alles muss passen.

Adaptionen mit System: Wie Sie Ihr Corporate Design erfolgreich auf verschiedene Medien übertragen

Ein durchdachtes Corporate Design funktioniert nicht nur auf dem Moodboard, sondern in Präsentationen, auf Messeständen, Visitenkarten, Webseiten und Verpackungen. Und zwar wiedererkennbar, konsistent und anpassungsfähig. Genau hier trennt sich die gute Gestaltung von der überforderten. Adaption bedeutet nicht, möglichst viel zu verändern, sondern gezielt das Erscheinungsbild auf neue Formate zu übersetzen – ohne die Identität zu verwässern.

Anpassung ist kein Kompromiss

Ein Corporate Design muss flexibel einsetzbar sein – aber eben nicht beliebig. Unterschiedliche Medien stellen unterschiedliche Anforderungen. Was im Querformat wirkt, funktioniert nicht automatisch im Hochformat. Was im Print glänzt, kann im Web grell wirken. Deshalb gilt: Anpassen ja, verändern nein.

Zentrale Fragen bei jeder Adaption:

Welche technischen Bedingungen gibt das Medium vor?

Welche Gestaltungselemente sind unverzichtbar?

Wo liegt die Grenze zwischen Variation und Verfälschung?

Ein guter Markenauftritt bleibt auch in unterschiedlichen Formaten erkennbar – gerade weil er Regeln einhält.

Digital first oder Print als Ursprung?

Die meisten Erscheinungsbilder entstehen heute mit Blick auf digitale Touchpoints. Trotzdem brauchen viele Unternehmen weiterhin Printprodukte: Broschüren, Geschäftsausstattung, Verpackungen. Und spätestens dann wird klar: Ein flexibles Corporate Design funktioniert in beide Richtungen.

Deshalb lohnt sich bei der Gestaltung ein Blick auf:

Lesbarkeit auf Bildschirmen und in Druckerzeugnissen

Farbwirkung in RGB und CMYK

Rasterlogik für flexible Formate

Icon- und Bildeinsatz auf mobilen Endgeräten

Dokumentenvorlagen für interne Anwendungen

Jede Adaption ist ein Test auf Systemfestigkeit.

Selbstcheck für Designer: Wie systematisch arbeiten Sie wirklich?

Beantworten Sie die folgenden Fragen mit Ja oder Nein – und prüfen Sie, wie klar Ihre Adaptionen strukturiert sind:

Wird das Logo in jeder Anwendung korrekt skaliert und platziert? Nutzen Sie definierte Farbwerte für Print und Digital – oder „so ungefähr“? Haben Ihre Layouts ein gemeinsames Raster – auch über unterschiedliche Formate hinweg? Ist der Kontrast Ihrer Schriftgestaltung auf allen Endgeräten lesbar? Bleibt Ihre Bildsprache konsistent, egal ob Präsentation oder Broschüre? Sind alle verwendeten Icons systematisch eingebunden – oder Einzelstücke? Würde jemand ohne Briefing die Marke anhand Ihrer Anwendung erkennen?

Auswertung:

6–7 × Ja : Ihr Corporate Design ist auf einem sehr soliden Fundament.

: Ihr Corporate Design ist auf einem sehr soliden Fundament. 4–5 × Ja : Gutes Gespür, aber Luft nach oben – besonders bei Systematik und Medienlogik.

: Gutes Gespür, aber Luft nach oben – besonders bei Systematik und Medienlogik. 0–3 × Ja: Zeit für ein Update. Vielleicht nicht am Erscheinungsbild selbst, aber am Umgang damit.

Typische Medien – typische Herausforderungen

Medium Worauf Sie achten sollten Website Responsive Design, Bildauflösung, Lesbarkeit auf Mobilgeräten Präsentationen Kontrast, Schriftgröße, Wiedererkennbarkeit bei Projektion Social Media Formatvielfalt, Varianten des Logos, Skalierbarkeit von Icons Geschäftsausstattung CMYK-Farbwerte, Papierwahl, Positionierung von Logoelementen Verpackungen Lesbarkeit auf kleinen Flächen, konsistente Farbwirkung Messewände und Roll-ups Fernwirkung, Klarheit, visuelle Ruhe trotz großer Fläche



Ein Corporate Design lebt nicht von seiner Ursprungsdatei. Es lebt von der Anwendung. Und genau hier entscheidet sich, ob aus einer guten Gestaltung ein funktionierendes System wird. Jede Adaption ist eine Chance zur Bestätigung – oder ein Risiko für Brüche. Sie entscheiden.

Zukunft gestalten: Wie Corporate Design in dynamischen Systemen funktioniert

Ein modernes Corporate Design muss heute mehr leisten als jemals zuvor. Es reicht nicht, auf Papier gut auszusehen oder in einer Präsentation zu funktionieren. Marken leben in Bewegung: auf Websites, in Apps, über Bewegtbild, in Augmented Reality, im Social Feed. Ein statisches Designsystem gerät da schnell an seine Grenzen. Was heute zählt, ist Flexibilität mit System.

Flexibel, aber nicht beliebig

Der Wunsch nach Wandel ist legitim. Design darf sich verändern, soll reagieren, muss sich anpassen. Aber eben kontrolliert. Das Gegenteil von Beliebigkeit ist nicht Starrheit, sondern Struktur. Ein gutes Designsystem erlaubt Variation – innerhalb klarer Grenzen.

Was bedeutet das konkret?

Farbvarianten für unterschiedliche Kampagnen, aber mit fester Farbmatrix

Logovarianten für kleine und große Formate, aber mit gleichem Grundkonzept

Layouts, die skalieren – aber nicht zerfallen

Designentscheidungen, die schnell anpassbar sind – aber nicht jedes Mal neu gedacht werden müssen

Dynamisches Corporate Design braucht Systematik

Flexibilität beginnt nicht im Entwurf, sondern in der Struktur. Wenn Sie Ihr Corporate Design modular aufbauen, entstehen daraus automatisch Anpassungsmöglichkeiten – ohne dass der Wiedererkennungswert leidet.

Bausteine eines dynamischen Designsystems:

Modulare Layouts mit festen Spalten, Zonen und Wiederholungselementen

mit festen Spalten, Zonen und Wiederholungselementen Typografische Skalierung für verschiedene Devices

für verschiedene Devices Farbcodes mit Primär- und Zusatzfarben für digitale Anwendungen

mit Primär- und Zusatzfarben für digitale Anwendungen Komponentensysteme für Web und Mobile (z. B. Buttons, Karten, Navigationsleisten)

für Web und Mobile (z. B. Buttons, Karten, Navigationsleisten) Animierte Logoelemente mit klarer Logik und fester Zeitstruktur

Gestaltung wird zur Architektur. Und genau das macht sie zukunftsfähig.

Designsysteme als Fundament für Wachstum

Ein Designsystem ist mehr als ein Regelwerk. Es ist ein lebendes System, das Entwicklung erlaubt, ohne ständig neu beginnen zu müssen. Gerade in digitalen Projekten wird deutlich, wie wertvoll diese Struktur ist.

Ein gutes Designsystem:

reduziert Abstimmungsaufwand

beschleunigt Rollouts

ermöglicht konsistente Nutzererfahrungen

spart Budget bei langfristiger Nutzung

entlastet Designteams durch klar definierte Module

Ein starres System ist schwerfällig. Ein System ohne Struktur ist gefährlich. Dazwischen liegt das, was funktioniert.

Statisches vs. dynamisches Designsystem

Kriterium Statisches Designsystem Dynamisches Designsystem Logo Feste Variante für alle Formate Adaptierbar je nach Medium (z. B. responsive) Typografie Feste Schriftschnitte in fixer Hierarchie Skalierbare Typohierarchie für verschiedene Screens Farbverwendung Strikte Farbkombinationen ohne Variation Flexibler Farbkanon mit ergänzenden Varianten Gestaltungsraster Einheitliches Raster für Print Modulares Raster für Print, Web, Mobile Bildsprache Einheitlicher Stil für alle Medien Variabler Stilrahmen mit definierter Tonalität Anwendungslogik Anwendungsbezogene Gestaltung je Medium Medienneutrale Bausteine mit klarer Logik Effizienz bei Neuprojekten hoher Aufwand bei neuen Formaten hoher Wiederverwendungsgrad Wartung und Weiterentwicklung aufwendig, oft manuell systemisch planbar und skalierbar



Ein Corporate Design, das auf starren Vorlagen basiert, wird früher oder später zum Bremsklotz. Dynamik bedeutet nicht Chaos – sondern Struktur mit Bewegungsspielraum. Wenn Sie Marken visuell führen möchten, brauchen Sie kein starres Regelwerk, sondern ein durchdachtes System. Und das beginnt nicht mit einem Entwurf, sondern mit einem Plan.

Mehr als nur schön: Wie Sie mit Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit gestalten, was wirklich zählt

Ein Corporate Design erzählt nicht nur, wer Sie sind – sondern auch, wie Sie denken. Spätestens bei Themen wie Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit zeigt sich, ob Ihre Gestaltung mit der Zeit geht oder bloß gut aussieht. Wer heute visuell kommuniziert, muss mitdenken: Ressourcen, Zugänglichkeit, Fairness. Gestaltung bekommt Bedeutung, wenn sie Verantwortung übernimmt.

Nachhaltiges Design ist kein Stilmittel

Grüntöne im Logo machen kein nachhaltiges Unternehmen. Nachhaltigkeit im Erscheinungsbild beginnt deutlich früher: bei der Auswahl von Materialien, bei der Produktionskette, bei den Anforderungen an digitale Assets. Fragen Sie sich:

Wie viele Farben braucht das Erscheinungsbild tatsächlich – auch im Druck?

Können Sie auf Sonderfarben verzichten, ohne Wirkung zu verlieren?

Ist das Layout ressourcenschonend realisierbar (Papierformate, Weißraum, Druckarten)?

Welche Bildsprache unterstützt die Werte der Marke ohne Greenwashing?

Reduzierung ist kein Verlust, sondern eine gestalterische Entscheidung mit Wirkung.

Ein responsives Design bringt nichts, wenn es vier Megabyte groß ist. Auch Websites, Apps und digitale PDFs verbrauchen Ressourcen. Gestalten Sie bewusst:

optimierte Bildgrößen für Webformate

vektorbasierte Icons statt aufwendiger Illustrationen

typografische Konsistenz, um Ladezeiten zu minimieren

dunkle UI-Varianten, wo sie sinnvoll sind

Nachhaltigkeit endet nicht beim Layout, sondern beginnt bei jeder Datei.

Barrierefreiheit ist kein Extra

Ein Corporate Design muss funktionieren – für alle. Barrierefreiheit betrifft nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch ältere Zielgruppen, mobile Nutzer, Menschen mit Sprachbarrieren. Wer ausschließt, verliert Wirkung. Wer mitdenkt, gewinnt Reichweite.

Achten Sie in Ihrem Designsystem auf:

ausreichende Farbkontraste (z. B. für Text auf farbigem Hintergrund)

klare Hierarchien in der Typografie

Verzicht auf rein farbliche Kodierungen (z. B. Grün = OK, Rot = falsch)

barrierefreie Schriftarten (offen, gut lesbar, keine Exoten)

skalierbare Layouts für verschiedene Bildschirmgrößen

Alternativtexte und verständliche Bildunterschriften

Barrierefreiheit ist keine Einschränkung, sondern ein Qualitätsmerkmal.

Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit im Corporate Design

Bereich Worauf Sie konkret achten sollten Druckproduktion Verzicht auf Sonderfarben, nachhaltige Papierwahl, Druckformate optimieren Farbsystem Reduzierte Farbpalette, gute Kontraste, umweltfreundliche Umsetzungen Typografie gut lesbare Schriften, flexible Größen, klare Auszeichnungshierarchien Webdesign schnelle Ladezeiten, skalierbare Komponenten, energiearme Umsetzung Bildsprache realistische Motive, keine klischeehaften Nachhaltigkeitsinszenierungen Interaktionsdesign Tastaturnavigation, Fokuszustände, kein reiner Farbeinsatz für Funktionen PDFs & Downloads barrierefreie Dokumente, strukturierte Lesereihenfolge, Lesezeichen

Corporate Design überzeugt nicht durch Farbe, sondern durch Konsequenz. Wenn Ihre Gestaltung Ressourcen schont, niemanden ausschließt und dennoch Wirkung erzeugt, erfüllt das Erscheinungsbild seinen Zweck. Entscheidend ist nicht, wie gut ein Design aussieht, sondern wie verantwortungsvoll es umgesetzt wurde.

Orientierung im Wandel: Wie sich Corporate Design weiterentwickelt, ohne an Klarheit zu verlieren

Corporate Design ist kein starres System, sondern ein lebendiger Rahmen. Marken verändern sich, Märkte bewegen sich, Zielgruppen wandeln sich. Der visuelle Auftritt muss damit Schritt halten – ohne sich selbst zu verlieren. Konstante Weiterentwicklung sichert Relevanz, Konsistenz bewahrt Wiedererkennbarkeit.

Warum Anpassungen notwendig werden

Corporate Design lebt vom Kontext. Neue Geschäftsfelder, strategische Neuausrichtungen oder gesellschaftliche Veränderungen werfen Fragen auf:

Passen die bisherigen Gestaltungselemente noch zur aktuellen Markenrealität?

Unterstützen die Farben, Formen und Typografie die neuen Kommunikationsziele?

Entsteht durch neue Touchpoints oder Kanäle ein Bedarf an zusätzlichen Designregeln?

Anpassungen sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck strategischer Klarheit.

Wie Sie ein bestehendes Erscheinungsbild weiterentwickeln

Eine Weiterentwicklung muss nicht alles infrage stellen. Oft genügen gezielte Eingriffe, um eine neue Phase einzuleiten. Typische Ansatzpunkte:

Farbsystem differenzieren: Sekundärfarben erweitern, Akzentfarben schärfen

Sekundärfarben erweitern, Akzentfarben schärfen Typografie ergänzen: Schriftsysteme für neue Formate oder Zielgruppen

Schriftsysteme für neue Formate oder Zielgruppen Bildsprache erneuern: neue Themenwelten, realistischere Motive, bessere Diversität

neue Themenwelten, realistischere Motive, bessere Diversität Layoutsystem aktualisieren: modularer, digitalfreundlicher, responsiv

Ein stimmiges Erscheinungsbild bleibt erkennbar – auch nach einer Evolution.

Was bei Redesigns häufig schiefläuft

Der Bruch mit dem Bestehenden ist selten die Lösung. Wenn Marken plötzlich ganz anders auftreten, verlieren sie oft Vertrauen und Wiedererkennung. Häufige Fehler:

Redesign aus Geschmacksgründen, nicht aus strategischem Anlass

Verzicht auf bekannte Kernmotive oder Markenfarben

neue Formen ohne funktionalen Mehrwert

fehlende Übergangsphase für interne wie externe Umstellung

Ein gutes Corporate Design lässt sich weiterentwickeln, ohne sich zu verleugnen.

Tabelle: Evolution statt Revolution – so bleibt Corporate Design anschlussfähig

Ausgangspunkt Handlungsempfehlung Neue Kommunikationskanäle Gestaltungsmittel auf Social Media, Video oder App abstimmen Strategiewechsel im Unternehmen Designelemente neu priorisieren, aber nicht über Bord werfen Rebranding nötig Bestehende Elemente integrieren statt komplett ersetzen Feedback aus dem Markt Wiedererkennbare Gestaltung beibehalten, Irritation vermeiden Technologische Veränderungen Assets und Layouts flexibel und modular halten



Wenn Corporate Design sich weiterentwickelt, geht es nicht um Trendanpassung. Es geht um strategische Schärfung. Gestalterische Anpassung braucht Klarheit, nicht Moden. Wer die eigene Linie kennt, kann sie auch selbstbewusst weiterzeichnen.

Designrichtlinien schreiben, die mehr leisten als nur erklären

Viele Corporate-Design-Projekte scheitern nicht an der Gestaltung, sondern an der Umsetzung. Was in der Präsentation überzeugt, verpufft im Alltag, wenn es nicht klar dokumentiert ist. Ein Design Manual ist keine Formsache. Es ist ein Werkzeug. Und Werkzeuge müssen funktionieren.

Was eine gute Dokumentation leisten muss

Ein Design Manual macht Vorgaben – aber nicht, um Kontrolle auszuüben. Es schafft Klarheit, um Entscheidungen zu ermöglichen. Wenn Ihre Richtlinien nicht nur beschreiben, was erlaubt ist, sondern auch warum etwas so gestaltet wurde, entstehen keine Missverständnisse, sondern Sicherheit.

Richtlinien sind besonders dann stark, wenn sie:

gestalterische Entscheidungen nachvollziehbar machen

Prinzipien statt nur Regeln vermitteln

Anwendungsszenarien zeigen, nicht nur technische Spezifikationen

Alternativen aufzeigen, wenn etwas nicht passt

das Corporate Design nicht fesseln, sondern anleiten

Gestaltungsrichtlinien, die zu restriktiv sind, werden ignoriert. Richtlinien, die mitdenken, werden umgesetzt.

Was unbedingt hinein muss – und was nicht

Nicht jede Information gehört in ein Design Manual. Einmal definieren, endlos wiederholen, bringt niemanden weiter. Wichtiger ist: Die richtigen Inhalte an den richtigen Stellen.

Pflichtteile eines guten Manuals:

Logo: Varianten, Platzierung, Schutzraum

Farbwelt: Primär- und Sekundärfarben mit Anwendungsbeispielen

Typografie: Schriftschnitte, Einsatzbereiche, Lesbarkeit

Layoutprinzipien: Raster, Abstände, Bild-Text-Verhältnisse

Bildsprache: Stil, Bildauswahl, Rechte

Anwendungsbeispiele: Plakate, Anzeigen, Website, Social Media

Do’s and Don’ts: häufige Fehler vermeiden

Unnötig sind:

historische Ausführungen zur Unternehmensgeschichte

lange Begründungstexte für offensichtliche Regeln

zu enge Vorschriften für Spezialanwendungen

Sie schreiben kein Regelwerk, sondern ein Gestaltungsinstrument. Und das darf gerne schlank, klar und praxisnah ausfallen.

Tabelle: Typische Fehler in Design Manuals – und wie Sie es besser machen

Problem Bessere Lösung Zu viele Fachbegriffe ohne Erklärung Kurze Begriffsdefinitionen oder Glossar am Ende hinzufügen Nur Verbote, keine positiven Beispiele Gute Anwendungen visuell zeigen, nicht nur Fehler anprangern Keine gestalterische Herleitung Warum-Fragen gleich mit beantworten Kein Bezug zu digitalen Medien Responsive Gestaltung und digitale Assets integrieren Unstrukturierte Gliederung Inhaltsverzeichnis, klare Kapitel, konsistente Sprache



Wer ein starkes Corporate Design will, braucht keine Bibel, sondern ein präzises Werkzeug. Design Manuals funktionieren dann, wenn sie verstanden und benutzt werden. Nicht, wenn sie ungelesen im Ordner verstauben.

Design in Bewegung: Wie Gestaltung lebendig wird, ohne beliebig zu sein

Bewegung ist längst Standard. Nicht nur im Webdesign, sondern auch in Präsentationen, Interfaces, Apps und sozialen Medien. Wenn Sie heute ein Corporate Design entwickeln, reicht ein statisches Regelwerk nicht mehr aus. Ein durchdachtes Erscheinungsbild berücksichtigt auch, wie Farben, Formen und Typografie sich im Raum und in der Zeit verhalten.

Wann Bewegung überzeugt – und wann sie stört

Animationen steigern die Aufmerksamkeit. Sie unterstützen die Benutzerführung. Sie schaffen Verbindung zwischen Gestaltung und Inhalt. Aber: Bewegung, die keinen Zweck erfüllt, wirkt beliebig. Und beliebig ist das Gegenteil von konsistent.

Folgende Fragen helfen Ihnen bei der Bewertung:

Verstärkt die Animation eine Aussage?

Lenkt sie den Blick gezielt?

Ist die Bewegung funktional begründet?

Passt die Dynamik zur Tonalität der Marke?

Bleibt das Bewegungskonzept auf Dauer tragfähig?

Gut eingesetzte Bewegung ordnet Informationen, nicht Chaos.

Was Sie definieren sollten

Ein Corporate Design mit Bewegung braucht Regeln. Keine Endlosliste, aber ein System. Damit nicht jede Agentur, jedes Team, jede App eine eigene Dynamik entwickelt.

Definieren Sie:

Animationsprinzipien (Ein- und Ausblendungen, Übergänge)

Geschwindigkeiten und Timing

Bewegungskurven (linear, ease-in, ease-out)

Mikrointeraktionen (Buttons, Menüs, Formulare)

Einsatzbereiche (Web, App, Video, Präsentation)

Verbote (z. B. übertriebene 3D- oder Zoom-Effekte)

Bewegung ist Teil des visuellen Tons. Sie sagt genauso viel wie Farbe oder Schrift. Deshalb gehört sie in das Designsystem.

Checkliste: Bewegung im Corporate Design richtig einsetzen

Ziel und Funktion der Animation definieren

Stil und Geschwindigkeit auf das Markenbild abstimmen

Bewegungskonzept mit dem Interfacedesign abstimmen

Motion-Guidelines erstellen, nicht nur Einzelfälle dokumentieren

Standardisierte Komponenten für UI-Elemente anlegen

Plattformgrenzen und technische Anforderungen beachten

Barrierefreiheit prüfen (z. B. reduzierte Bewegungsoptionen)

Übergänge sparsam, aber gezielt nutzen

Störungen durch zu viele gleichzeitige Bewegungen vermeiden

Motion als strategischen Designbaustein begreifen

Corporate Design hört nicht beim Layout auf. Es lebt – durch Bewegung, die leitet, unterstützt und markentypisch wirkt. Wer hier zu vage bleibt, riskiert Unstimmigkeit. Wer klug definiert, schafft Klarheit – auf jedem Bildschirm.

Pflege und Weiterentwicklung: Corporate Design als System, nicht als Denkmal

Corporate Design ist kein Projekt mit Start und Endpunkt. Sobald Gestaltung sichtbar wird, beginnt die Arbeit an der Konsistenz. Marken verändern sich. Produkte kommen hinzu. Technologien wachsen. Erwartungen steigen. Ein Corporate Design, das standhält, ist nie fertig – sondern strukturiert erweiterbar.

Der Unterschied zwischen Fortschritt und Stilbruch

Wer ein Erscheinungsbild modernisiert, läuft Gefahr, die eigene Linie zu verlieren. Der Wunsch nach Frische darf nicht zu Beliebigkeit führen. Gleichzeitig muss ein Designsystem atmungsfähig bleiben. Die Herausforderung liegt im maßvollen Wandel.

Typische Anlässe für gezielte Weiterentwicklungen:

neue Produkte, Services oder Zielgruppen

neue Medienformate oder Plattformen

interne oder externe Kritikpunkte

Markenfusionen oder Umstrukturierungen

Dabei geht es nicht darum, jedes Jahr ein neues Logo zu erfinden. Es geht darum, ein belastbares System zu pflegen, das auf Veränderungen vorbereitet ist.

Prozesse etablieren statt Reaktionen improvisieren

Spontane Eingriffe führen zu Flickwerk. Wer langfristig konsistent gestalten möchte, braucht klare Prozesse für die Weiterentwicklung. Das betrifft nicht nur die Gestaltung, sondern auch den Umgang mit Rückmeldungen, technischen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben.

Pflege braucht Struktur. Sonst kippt Strategie in Chaos.

Richten Sie deshalb Folgendes ein:

ein zentrales Dokumentationssystem (kein PDF-Grab)

eine verantwortliche Stelle für Design-Entscheidungen

ein Change-Log für Anpassungen

einen festen Turnus für Reviews und Updates

eine nachvollziehbare Historie (Was wurde wann, warum geändert?)

Tabelle: Unterschied zwischen Pflege und Relaunch

Pflege Relaunch Feine Anpassung bestehender Elemente Grundlegende Neuausrichtung Kontinuität steht im Vordergrund Bruch mit alten Regeln möglich Evolution im Rahmen des bestehenden Systems Neuer Aufbau eines kompletten Systems Nutzererwartung bleibt stabil Relevante Umgewöhnung notwendig Anpassung an technische oder rechtliche Rahmen Strategische Neupositionierung



Ein gutes Corporate Design altert nicht, weil es Trends jagt, sondern weil es strukturell belastbar ist. Wer regelmäßig pflegt, spart sich den radikalen Schnitt.

Was bleibt?

Ein gutes Corporate Design ist mehr als eine schöne Form. Es ist ein System, das Orientierung schafft, Entscheidungen vereinfacht und Ihre Marke erkennbar macht – nach außen und nach innen.

Wer sich konsequent mit dem eigenen Erscheinungsbild auseinandersetzt, gewinnt Klarheit – in der Gestaltung, in der Kommunikation, in der Unternehmensführung. Dabei geht es nicht um Ästhetik um der Ästhetik willen. Sondern um funktionale Gestaltung, die trägt.

Corporate Design ist kein Kunstprojekt. Auch kein Marken-Make-up. Ein starkes Gestaltungssystem wirkt dort, wo andere noch über Farbe diskutieren. Und: Wer einmal konsequent gedacht hat, erkennt schneller, wo Veränderung nötig wird – und wo nicht.

Das lohnt sich. Für Ihre Marke. Und für die Menschen, die mit ihr arbeiten.

Tipp: Hochschule Konstanz ⎮ Wirkung von Design verstehen (PDF), besucht am 11.7.2025