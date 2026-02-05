Welche Verpackungsdesign-Agentur passt zu Ihrer FMCG-Marke?

Sie haben etwa drei Sekunden. So lange entscheidet ein Blick am Supermarktregal über Erfolg oder Misserfolg Ihres Produkts. Die richtige Verpackungsdesign-Agentur kennt diesen Druck und gestaltet nicht nur schön, sondern auch wirksam.

Das Wichtigste in Kürze

Spezialisierung auf FMCG ist entscheidender als ein beeindruckendes Gesamtportfolio

Gute Agenturen denken vom Regal aus, nicht vom Designpreis

Branchenerfahrung in Ihrer Produktkategorie verkürzt Abstimmungsschleifen erheblich

Die Chemie zwischen Ihrem Team und der Agentur beeinflusst das Endergebnis maßgeblich

Die Wahl der richtigen Verpackungsdesign-Agentur entscheidet darüber, ob Ihr Produkt im Regal auffällt oder untergeht.

Warum ist FMCG-Verpackungsdesign eine eigene Disziplin?

Verpackungsdesign ist nicht gleich Verpackungsdesign. Ein Parfümflakon folgt anderen Gesetzen als eine Müslipackung. Luxusmarken dürfen sich Zeit lassen. Sie arbeiten mit edlen Materialien, aufwendigen Prägungen und Veredelungen. Ihr Kunde nimmt das Produkt bewusst in die Hand, betrachtet es von allen Seiten.

3,4 Sekunden entscheiden über Kaufen oder Liegenlassen. In dieser Zeitspanne muss Ihre Verpackung überzeugen.

Im FMCG-Segment ticken die Uhren anders. Laut der GfK-Studie „Store Effect“ fallen knapp 70 Prozent aller Kaufentscheidungen direkt am Point of Sale. Verbraucher benötigen dabei im Durchschnitt nur wenige Sekunden für ihre Entscheidung. In dieser winzigen Zeitspanne muss Ihr Produkt überzeugen oder es bleibt im Regal liegen.

FMCG-Verpackungsdesign Die Drei-Sekunden-Regel So schnell entscheiden Kunden am Supermarktregal über Kauf oder Nicht-Kauf 0.0 Sekunden Testen Sie selbst! In nur 3,4 Sekunden fällt die Kaufentscheidung. Ihr Verpackungsdesign muss in dieser Zeit überzeugen. Timer starten 3,4 Sek. Entscheidungszeit am Regal 70-80 % Kaufentscheidungen am POS 95 % Kaufentscheidungen unbewusst 72 % von Design beeinflusst Was in 3 Sekunden entscheidet Farbe & Form 60% Erste visuelle Wahrnehmung und Kategoriezuordnung Markenerkennung 25% Logo, Typografie und bekannte Elemente Produktinfo 15% Kernbotschaft und Differenzierung

Die Drei-Sekunden-Regel am Regal

Stellen Sie sich vor: Ihr Joghurt steht zwischen zwanzig Konkurrenzprodukten. Der Kunde hat heute Morgen keinen Einkaufszettel geschrieben. Er greift intuitiv zu dem Produkt, das seine Aufmerksamkeit fängt. Die Verpackung fungiert als stiller Verkäufer. Sie muss ohne Worte kommunizieren, was das Produkt besonders macht.

Eine spezialisierte FMCG-Agentur versteht diese Dynamik aus dem Effeff. Sie gestaltet keine Kunstwerke für Designmagazine, sondern Verkaufshelfer für den Alltag. Der Unterschied zeigt sich in scheinbar kleinen Details: Wie wirkt die Farbgebung unter Neonlicht? Bleibt die Schrift auf drei Meter Entfernung lesbar? Funktioniert die Hierarchie der Informationen auch in der Kühlregalwanne?

Lesetipps:

Massenproduktion stellt andere Anforderungen

Luxusverpackungen entstehen oft in kleinen Auflagen mit aufwendigen Veredelungen. Im FMCG-Bereich sprechen wir von Massenproduktion. Das Design muss auf Hochgeschwindigkeits-Druckmaschinen funktionieren. Farbtoleranzen, Stanzkanten und Klebeflächen erfordern technisches Know-how.

Eine Agentur ohne FMCG-Erfahrung unterschätzt diese Anforderungen regelmäßig. Das Ergebnis: Das wunderschöne Konzept aus der Präsentation sieht in der Produktion plötzlich anders aus. Korrekturschleifen kosten Zeit und Geld. Eine spezialisierte Agentur liefert von Anfang an produktionsreife Entwürfe.

Welche Kriterien trennen Spezialisten von Generalisten?

Der Agenturmarkt für Verpackungsdesign ist unübersichtlich. Rankings und Awards helfen nur bedingt bei der Orientierung. Viele Auszeichnungen bewerten primär die visuelle Ästhetik, während praktische Aspekte wie die tatsächliche Marktperformance vernachlässigt werden.

Branchenfokus und Referenzen prüfen

Fragen Sie konkret nach: Welche Projekte hat die Agentur in Ihrer Produktkategorie umgesetzt? Eine Agentur mit Erfahrung bei Getränkeverpackungen bringt nicht automatisch Expertise für Tiefkühlkost mit. Die spezifischen Anforderungen an Materialien, Druckverfahren und Regalumfeld unterscheiden sich erheblich.

Schauen Sie sich die Referenzen kritisch an. Ein beeindruckendes Portfolio mit Luxusmarken sagt wenig darüber aus, ob die Agentur auch den Preisdruck im Lebensmitteleinzelhandel versteht. Bitten Sie um Case Studies, die den gesamten Prozess dokumentieren. Von der Marktanalyse über die Konzeptphase bis zum fertigen Produkt im Regal.

Verständnis für Handelsanforderungen

Der Handel stellt eigene Regeln auf. Regalplätze sind knapp und umkämpft. Category Manager entscheiden, ob Ihr Produkt überhaupt gelistet wird. Eine gute FMCG-Agentur kennt diese Gatekeeping-Funktion des Handels.

Sie weiß, welche Verpackungsformate in welchen Regaltypen funktionieren. Sie versteht, warum ein Zentimeter mehr Höhe über Listung oder Ablehnung entscheiden kann. Dieses Handelswissen lässt sich nicht in Designkursen erlernen. Es entsteht durch jahrelange Zusammenarbeit mit FMCG-Herstellern.

Erfahrung mit Lebensmittelrecht und Pflichtangaben

Die Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV) definiert präzise, welche Angaben auf Verpackungen stehen müssen. Produktbezeichnung, Zutatenverzeichnis, Allergenkennzeichnung, Nährwertdeklaration, Mindesthaltbarkeitsdatum. Die Schrift muss mindestens 1,2 Millimeter groß sein. Bei kleineren Verpackungen unter 80 Quadratzentimetern sind 0,9 Millimeter erlaubt.

Eine spezialisierte Agentur jongliert mühelos mit diesen rechtlichen Anforderungen. Sie integriert Pflichtangaben so geschickt ins Design, dass sie nicht stören, aber trotzdem gut lesbar bleiben. Generalisten unterschätzen diesen Aspekt regelmäßig. Das führt zu späten Korrekturen und verzögerten Markteinführungen.

Wie läuft ein professioneller Agenturprozess ab?

Der Ablauf eines Verpackungsdesign-Projekts folgt bewährten Phasen. Allerdings unterscheidet sich die Tiefe der einzelnen Schritte je nach Agentur erheblich. Ein strukturierter Prozess schützt vor bösen Überraschungen.

Vom Briefing bis zur Druckfreigabe: Ein strukturierter Agenturprozess vermeidet kostspielige Korrekturschleifen.

Briefing und Marktanalyse

Alles beginnt mit dem Briefing. Je präziser Sie Ihre Anforderungen formulieren, desto zielgerichteter arbeitet die Agentur. Gute Agenturen stellen kritische Fragen: Wer ist Ihre Zielgruppe? Welche Wettbewerber stehen neben Ihnen im Regal? Welche Markenwerte soll die Verpackung transportieren?

Professionelle Agenturen führen eine eigene Marktanalyse durch. Sie fotografieren das Regalumfeld, analysieren Wettbewerberverpackungen und identifizieren visuelle Codes der Kategorie. Diese Vorarbeit kostet Zeit und Geld. Sie verhindert aber, dass das Design an der Realität vorbeigeht.

Konzeptphase und Varianten

Nach der Analyse folgt die kreative Phase. Die Agentur entwickelt mehrere Designrichtungen, die unterschiedliche Ansätze zeigen. Drei bis fünf Konzepte sind üblich. Weniger deutet auf mangelnde Kreativität hin. Mehr führt zu Entscheidungsparalyse auf Kundenseite.

Jedes Konzept sollte begründet sein. Warum diese Farben? Warum diese Typografie? Warum diese Bildsprache? Agenturen, die nur nach Bauchgefühl gestalten, liefern selten nachhaltig erfolgreiche Ergebnisse. Design muss auf Strategie basieren.

Reinzeichnung und Druckbegleitung

Das ausgewählte Konzept wird zur Reinzeichnung weiterentwickelt. Hier zeigt sich, ob die Agentur ihr Handwerk versteht. Druckdaten müssen technisch einwandfrei sein. Farben werden in den richtigen Farbräumen angelegt. Schriften werden in Pfade umgewandelt. Stanzkonturen exakt positioniert.

Erstklassige Agenturen begleiten auch die Druckproduktion. Sie prüfen Andrucke, kontrollieren Farbtreue und stellen sicher, dass das Ergebnis dem Entwurf entspricht. Dieser Service kostet extra, lohnt sich aber bei wichtigen Produkteinführungen.

Typische Stolpersteine und wie Sie sie vermeiden

Der häufigste Fehler: zu viele Entscheider auf Kundenseite. Wenn Marketing, Vertrieb, Geschäftsführung und Produktentwicklung alle mitreden, entstehen Kompromissdesigns. Sie gefallen niemandem richtig und fallen am Regal nicht auf.

Definieren Sie vorab, wer finale Entscheidungen trifft. Halten Sie das Feedback strukturiert und gebündelt. Vermeiden Sie Formulierungen wie „Mir gefällt das nicht". Sagen Sie stattdessen: „Die Schrift ist für unsere ältere Zielgruppe zu klein." Präzises Feedback beschleunigt den Prozess.

8-12 Wochen Projektdauer Der Agenturprozess Von der ersten Idee bis zur fertigen Verpackung im Regal 1 Briefing Woche 1-2 2 Analyse Woche 2-3 3 Konzept Woche 3-6 4 Ausarbeitung Woche 6-9 5 Produktion Woche 9-12 Klicken Sie auf eine Phase für Details Briefing Anforderungen definieren und Ziele festlegen Aufgaben in dieser Phase Zielgruppe analysieren

Zielgruppe analysieren Budget klären

Budget klären Zeitplan festlegen

Zeitplan festlegen Wettbewerber benennen Tipp für Auftraggeber Je präziser Ihr Briefing, desto zielgerichteter das Ergebnis. Investieren Sie Zeit in diese Phase. Analyse Markt und Regalumfeld untersuchen Aufgaben in dieser Phase Regalfotos erstellen

Regalfotos erstellen Wettbewerber analysieren

Wettbewerber analysieren Kategoriecodes identifizieren

Kategoriecodes identifizieren Trends recherchieren Tipp für Auftraggeber Diese Phase verhindert, dass das Design an der Realität vorbeigeht. Unterstützen Sie mit internen Daten. Konzept Designrichtungen entwickeln Aufgaben in dieser Phase 3-5 Konzepte erstellen

3-5 Konzepte erstellen Moodboards präsentieren

Moodboards präsentieren Farb- und Formsprache definieren

Farb- und Formsprache definieren Feedback einarbeiten Tipp für Auftraggeber Jedes Konzept sollte strategisch begründet sein. Fragen Sie nach dem Warum hinter dem Design. Ausarbeitung Gewähltes Konzept finalisieren Aufgaben in dieser Phase Reinzeichnung erstellen

Reinzeichnung erstellen Pflichtangaben integrieren

Pflichtangaben integrieren Varianten anlegen

Varianten anlegen Mockups produzieren Tipp für Auftraggeber Hier zeigt sich die technische Kompetenz der Agentur. Achten Sie auf Produktionsreife. Produktion Druckdaten erstellen und begleiten Aufgaben in dieser Phase Druckdaten aufbereiten

Druckdaten aufbereiten Proofs prüfen

Proofs prüfen Andruck begleiten

Andruck begleiten Qualität kontrollieren Tipp für Auftraggeber Erstklassige Agenturen begleiten auch die Produktion. Fragen Sie nach diesem Service. Typische Stolpersteine vermeiden ✗ Zu viele Entscheider ohne klare Hierarchie ✗ Unstrukturiertes Feedback in vielen Einzelmails ✗ Nachträgliche Änderungen am Briefing ✗ Fehlende Freigabeprozesse

Was kostet gutes Verpackungsdesign und was beeinflusst den Preis?

Die Preisspanne für Verpackungsdesign ist enorm. Von 500 Euro bei Crowdsourcing-Plattformen bis zu mehreren zehntausend Euro bei renommierten Agenturen. Diese Bandbreite verwirrt viele Auftraggeber.

Professionelles Verpackungsdesign rechnet sich, wenn die Investition auf Millionen von Produkteinheiten verteilt wird.

Preismodelle verstehen

Die meisten Agenturen arbeiten mit Pauschalpreisen pro Projekt. Sie erhalten ein Angebot, das alle vereinbarten Leistungen umfasst. Der Vorteil: Kostensicherheit. Der Nachteil: Änderungswünsche außerhalb des Briefings kosten extra.

Einige Agenturen rechnen nach Aufwand ab. Sie zahlen einen Stundensatz und bekommen am Ende eine detaillierte Abrechnung. Dieses Modell eignet sich für komplexe Projekte mit unklarem Umfang. Es erfordert aber Vertrauen, da die Endkosten schwer vorhersagbar sind.

Erfolgsbasierte Modelle sind selten, gewinnen aber an Bedeutung. Die Agentur beteiligt sich am Risiko und erhält einen Bonus, wenn das Produkt erfolgreich ist. Solche Vereinbarungen setzen eine enge Partnerschaft voraus.

Was treibt die Kosten nach oben?

Die Anzahl der Varianten ist ein wesentlicher Kostentreiber. Eine Produktfamilie mit zehn verschiedenen Sorten kostet mehr als eine einzelne Verpackung. Auch wenn das Grunddesign gleich bleibt, müssen Texte angepasst, Bilder ausgetauscht und Reinzeichnungen erstellt werden.

Abstimmungsrunden kosten Zeit und damit Geld. Jede zusätzliche Korrekturschleife verlängert das Projekt. Agenturen kalkulieren meist zwei bis drei Korrekturrunden ein. Wer mehr braucht, zahlt drauf. Bereiten Sie Ihr Feedback daher sorgfältig vor.

Die Druckvorstufe wird oft unterschätzt. Bei komplexen Verpackungen mit Sonderfräsungen, Prägungen oder speziellen Druckverfahren steigt der technische Aufwand erheblich. Fragen Sie vorab, ob diese Leistungen im Angebot enthalten sind.

Wann lohnt sich die Investition in eine spezialisierte Agentur?

Eine Faustregel: Je höher das Produktionsvolumen, desto eher rechnet sich professionelles Design. Bei einem Produkt, das millionenfach produziert wird, verteilen sich die Designkosten auf winzige Centbeträge pro Einheit.

Bei Produktneueinführungen oder umfassenden Relaunches lohnt sich die Investition besonders. Die Verpackung entscheidet wesentlich über den Markterfolg. Ein paar tausend Euro mehr für eine spezialisierte Agentur können sich in deutlich höheren Absatzzahlen auszahlen.

Wie finden Sie die passende Agentur für Ihre Marke?

Die Suche nach der richtigen Agentur gleicht der Partnersuche. Fachliche Kompetenz ist wichtig, aber die Chemie muss ebenfalls stimmen. Schließlich arbeiten Sie über Wochen oder Monate eng zusammen.

Die richtigen Fragen im Erstgespräch

Bitten Sie um ein persönliches Kennenlernen. Telefonkonferenzen reichen für die erste Einschätzung nicht aus. Achten Sie darauf, wer am Gespräch teilnimmt. Sitzt die Geschäftsführung dabei oder nur der Vertrieb? Werden Sie später mit denselben Personen zusammenarbeiten?

Stellen Sie konkrete Fragen: Wie viele FMCG-Projekte hat die Agentur im letzten Jahr umgesetzt? Wer wird operativ an Ihrem Projekt arbeiten? Wie sieht der typische Zeitplan aus? Gute Agenturen antworten präzise und transparent.

Fragen Sie nach gescheiterten Projekten. Eine Agentur, die behauptet, noch nie ein Projekt verloren zu haben, ist entweder sehr klein oder nicht ganz ehrlich. Interessanter ist, was die Agentur aus Misserfolgen gelernt hat.

Portfolio-Check: Worauf Sie wirklich achten sollten

Ein schönes Portfolio ist Grundvoraussetzung, nicht Qualitätsmerkmal. Schauen Sie genauer hin: Wie vielfältig sind die Projekte? Zeigt die Agentur nur Highlights oder auch solide Basisarbeit? Wirken die Designs austauschbar oder individuell?

Achten Sie darauf, ob die Agentur Erfahrung in Ihrer spezifischen Produktkategorie mitbringt. Professionelle Dienstleister wie die Verpackungsdesign Agentur MILK verstehen die besonderen Anforderungen an Kühlregaloptik, Frische-Codes und die Kommunikation von Nährwerten aus dem Alltag. Dieses Spezialwissen macht den Unterschied zwischen einer hübschen Verpackung und einer, die tatsächlich verkauft.

Fragen Sie nach den Geschichten hinter den Projekten. Wie war die Ausgangssituation? Welche Herausforderungen gab es? Wie hat sich das Produkt nach dem Relaunch entwickelt? Agenturen, die solche Details nennen können, haben tatsächlich an den Projekten gearbeitet.

Testprojekt oder Pitch?

Klassische Pitches sind in der Kritik. Agenturen investieren viel Zeit in unbezahlte Konzepte. Die Qualität leidet, weil nicht alle Informationen vorliegen. Trotzdem sind Pitches verbreitet, besonders bei größeren Budgets.

Eine Alternative ist das bezahlte Testprojekt. Sie beauftragen die Agentur mit einer kleineren Aufgabe. Vielleicht einem einzelnen Produkt aus Ihrer Linie. So erleben Sie die Zusammenarbeit im echten Alltag. Passt die Kommunikation? Hält die Agentur Termine ein? Wie reagiert sie auf Kritik?

Testprojekte kosten zwar Geld, liefern aber belastbare Erkenntnisse. Ein beeindruckender Pitch kann täuschen. Ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt spricht für sich.

Welche Warnsignale sollten Sie bei der Agenturwahl beachten?

Nicht jede Agentur, die sich professionell präsentiert, hält, was sie verspricht. Bestimmte Warnsignale sollten Sie aufhorchen lassen.

Zu schnelle Zusagen

Seriöse Agenturen nehmen sich Zeit für die Angebotsphase. Sie stellen Rückfragen, klären Rahmenbedingungen und formulieren realistische Zeitpläne. Wenn eine Agentur sofort zusagt und am liebsten morgen starten würde, fehlt entweder die Auslastung oder die Sorgfalt.

Awards schmücken die Agenturwand, aber was zählt, ist die Performance am Point of Sale.

Misstrauisch sollten Sie auch bei unrealistisch niedrigen Preisen werden. Qualität hat ihren Preis. Eine Agentur, die deutlich unter dem Marktniveau anbietet, wird irgendwo sparen müssen. Meist an der Zeit, die sie in Ihr Projekt investiert.

Kein Interesse an Ihrer Zielgruppe

Eine Agentur, die nicht nach Ihrer Zielgruppe fragt, hat ein Problem. Design ist kein Selbstzweck. Es soll Menschen ansprechen. Wenn die Agentur nur über Ästhetik redet, aber nicht über Käuferverhalten und Marktumfeld, fehlt das strategische Fundament.

Achten Sie auf echte Neugier. Gute Agenturen wollen verstehen, warum Ihre Kunden kaufen. Sie interessieren sich für Marktforschungsergebnisse, Wettbewerbsanalysen und Verkaufszahlen. Dieses Verständnis fließt in jede Designentscheidung ein.

Nur Awards, keine Abverkaufszahlen

Design-Awards sind schön fürs Ego und gut fürs Marketing. Aber sie sagen wenig über die Verkaufswirkung aus. Jurys bewerten Kreativität, Innovation und handwerkliche Qualität. Ob das preisgekrönte Design auch am Regal funktioniert, interessiert sie nicht.

Fragen Sie nach messbaren Erfolgen. Wie haben sich die Absatzzahlen nach dem Relaunch entwickelt? Welches Feedback kam vom Handel? Agenturen, die solche Zahlen liefern können, haben verstanden, worum es im FMCG-Geschäft wirklich geht.

Glossar: 15 wichtige Fachbegriffe zum Verpackungsdesign

Artworking

Artworking bezeichnet die technische Aufbereitung von Designdaten für die Druckproduktion. Die Reinzeichnung übersetzt kreative Entwürfe in druckfähige Dateien mit korrekten Farbprofilen, Beschnittzugaben und Stanzkonturen.

Druckvorstufe

Die Druckvorstufe (englisch: Prepress) umfasst alle Arbeitsschritte zwischen dem fertigen Design und dem eigentlichen Druckvorgang. Dazu gehören Farbseparation, Proofing und die Erstellung von Druckplatten oder Druckzylindern.

FMCG

FMCG steht für Fast Moving Consumer Goods. Im Deutschen werden diese Produkte auch als Schnelldreher bezeichnet. Typische Beispiele sind Lebensmittel, Getränke, Kosmetik und Haushaltsreiniger mit hoher Umschlagsgeschwindigkeit und niedrigen Stückpreisen.

Keyline

Eine Keyline ist die technische Kontur einer Verpackung. Sie definiert Stanzkanten, Rillen, Falzlinien und Klebelaschen. Keylines sind die Grundlage für die exakte Positionierung des Designs auf der Verpackung.

LMIV

Die LMIV (Lebensmittelinformations-Verordnung) ist eine EU-Verordnung, die Pflichtangaben auf Lebensmittelverpackungen regelt. Sie schreibt unter anderem Zutatenverzeichnis, Allergenkennzeichnung und Nährwertdeklaration vor.

Monomaterial

Monomaterial-Verpackungen bestehen aus nur einem Werkstoff. Sie lassen sich leichter recyceln als Verbundmaterialien und gewinnen im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte an Bedeutung.

Der Nutri-Score ist ein freiwilliges Nährwertkennzeichnungssystem mit einer fünfstufigen Skala von A bis E. Er bewertet den Nährwert von Lebensmitteln anhand eines Algorithmus und soll Verbrauchern die Kaufentscheidung erleichtern.

POS

POS steht für Point of Sale und bezeichnet den Ort, an dem die Kaufentscheidung fällt. Im FMCG-Bereich ist dies typischerweise das Supermarktregal. Verpackungsdesign optimiert speziell für die Wirkung am POS.

Primärverpackung

Die Primärverpackung umhüllt das Produkt direkt. Sie steht in Kontakt mit dem Inhalt und ist das, was Verbraucher im Regal sehen. Beispiele sind Joghurtbecher, Chipstüten oder Getränkeflaschen.

Proof

Ein Proof ist ein verbindlicher Farbmusterabzug, der zeigt, wie das gedruckte Ergebnis aussehen wird. Er dient zur Freigabe vor dem Produktionsdruck und als Referenz für die Druckerei.

Relaunch

Ein Relaunch ist die Neugestaltung einer bestehenden Verpackung. Anders als bei einer Produktneueinführung ist die Marke bereits am Markt etabliert. Der Relaunch soll Aufmerksamkeit erneuern, ohne bestehende Käufer zu verlieren.

Sekundärverpackung

Die Sekundärverpackung fasst mehrere Primärverpackungen zusammen. Beispiele sind Kartontrays, Sixpack-Ringe oder Displayverpackungen. Sie dient dem Transport und der Präsentation am Regal.

Shelf Impact

Shelf Impact beschreibt die Wirkung einer Verpackung im Regalumfeld. Ein hoher Shelf Impact bedeutet, dass das Produkt aus der Masse hervorsticht und die Aufmerksamkeit von Käufern auf sich zieht.

Stanzkontur

Die Stanzkontur definiert die äußere Form einer Verpackung. Sonderformen abseits klassischer Rechtecke können den Shelf Impact erhöhen, erfordern aber spezielle Stanzwerkzeuge und erhöhen die Produktionskosten.

Verpackungsverordnung

Die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) ersetzt ab August 2026 die bisherige Verpackungsrichtlinie. Sie schreibt strengere Kennzeichnungsvorgaben für Materialzusammensetzung, Recyclingfähigkeit und Rezyklatanteil vor.

FAQ

Die wichtigsten Fragen zur Agenturauswahl auf einen Blick beantwortet.

Wie lange dauert ein typisches Verpackungsdesign-Projekt? Für ein einzelnes Produkt sollten Sie mit acht bis zwölf Wochen rechnen. Dieser Zeitraum umfasst Briefing, Marktanalyse, Konzeptphase, Abstimmungsrunden und Reinzeichnung. Bei komplexen Produktfamilien oder wenn Marktforschung eingebunden wird, kann das Projekt auch sechs Monate oder länger dauern. Planen Sie immer Puffer für unvorhergesehene Verzögerungen ein. Was kostet ein professionelles Verpackungsdesign? Die Preisspanne reicht von etwa 500 Euro für einfache Projekte bei Crowdsourcing-Plattformen bis zu 50.000 Euro oder mehr bei Full-Service-Agenturen mit umfassender Strategiearbeit. Für ein mittelständisches FMCG-Produkt mit professioneller Agenturbetreuung sollten Sie mit 5.000 bis 15.000 Euro rechnen. Entscheidend ist das Leistungspaket: Sind Marktanalyse, Konzeptvarianten und Druckbegleitung enthalten? Woran erkenne ich, ob eine Agentur wirklich auf FMCG spezialisiert ist? Spezialisierte Agenturen können konkrete Referenzen in Ihrer Produktkategorie vorweisen. Sie stellen im Erstgespräch Fragen zu Handelskanälen, Regalumfeld und Zielgruppen. Sie kennen die Anforderungen der LMIV und können erklären, wie sie Pflichtangaben ins Design integrieren. Achten Sie darauf, ob die Agentur über Abverkaufszahlen ihrer Projekte sprechen kann. Sollte ich mehrere Agenturen parallel beauftragen? Davon ist abzuraten. Parallele Beauftragungen führen zu Verwirrung und doppelter Arbeit auf Ihrer Seite. Besser ist ein strukturierter Auswahlprozess: Identifizieren Sie drei bis fünf geeignete Agenturen, führen Sie Erstgespräche, holen Sie vergleichbare Angebote ein und entscheiden Sie dann für eine Agentur. Bei Unsicherheit hilft ein bezahltes Testprojekt. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit beim Verpackungsdesign? Nachhaltigkeit hat sich vom Alleinstellungsmerkmal zur Grundvoraussetzung entwickelt. Verbraucher erwarten zunehmend recycelbare oder kompostierbare Verpackungen. Die EU-Verpackungsverordnung verschärft ab 2026 die Anforderungen an Materialien und Kennzeichnung. Eine gute Agentur berücksichtigt diese Entwicklungen von Anfang an und berät Sie zu Monomaterialien, Rezyklatanteilen und recyclinggerechtem Design. Kann ich mein bestehendes Design selbst optimieren oder brauche ich eine Agentur? Kleine Anpassungen wie Textänderungen oder Farbkorrekturen können intern erfolgen, wenn Sie über entsprechende Grafikkapazitäten verfügen. Für strategische Neuausrichtungen, Relaunches oder die Entwicklung neuer Produktlinien empfiehlt sich professionelle Unterstützung. Agenturen bringen einen unvoreingenommenen Blick von außen mit und verfügen über Erfahrung, die schwer intern aufzubauen ist.