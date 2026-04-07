Stärkt Print die Markenpräsenz junger Unternehmen?

70 % aller Flyer landen im Papierkorb, bevor jemand sie liest. Die restlichen 30 % verkaufen. Markenpräsenz mit Print aufzubauen klingt für frisch gegründete Unternehmen wie ein Relikt aus der Vor-Internet-Zeit. Doch genau diese Annahme verschafft allen, die es trotzdem tun, einen strategischen Vorteil. Während Ihre Konkurrenz um dieselben 8 Sekunden Aufmerksamkeit auf Instagram kämpft, liegt Ihre Visitenkarte drei Wochen lang auf dem Schreibtisch eines potenziellen Kunden.

Das Wichtigste in Kürze

Printprodukte erzielen laut einer Studie der Canada Post eine um 70 % höhere Markenerinnerung als digitale Werbung, weil sie den Tastsinn aktivieren

als digitale Werbung, weil sie den Tastsinn aktivieren Frisch gegründete Unternehmen profitieren besonders von Print, weil physische Materialien Seriosität und Beständigkeit signalisieren, noch bevor eine Reputation existiert

signalisieren, noch bevor eine Reputation existiert Die wirksamste Strategie verbindet Print und Digital: Ein QR Code auf dem Flyer führt zum Onlineshop, eine Visitenkarte verweist auf das LinkedIn Profil

Professioneller Druck muss nicht teuer sein: 500 Visitenkarten auf 400g Papier kosten bei spezialisierten Onlinedruckereien unter 30 €

Warum funktioniert Print in einer digitalen Welt überhaupt noch?

Die Antwort liegt in der Neurowissenschaft. Das menschliche Gehirn verarbeitet physische Materialien anders als digitale Inhalte. Eine Studie der Temple University in Zusammenarbeit mit dem United States Postal Service aus dem Jahr 2015 zeigte: Probanden, die eine Werbebotschaft auf Papier erhielten, wiesen eine stärkere emotionale Reaktion auf und konnten sich an die Marke deutlicher erinnern als die Vergleichsgruppe mit digitaler Werbung.

Der Grund: Papier aktiviert den somatosensorischen Kortex. Sie greifen zu, drehen um, fühlen die Oberfläche. Das Gehirn interpretiert diesen multisensorischen Input als relevanter und speichert ihn tiefer ab. Ein Instagram-Post dagegen verschwindet nach 1,7 Sekunden durchschnittlicher Betrachtungsdauer aus dem Bewusstsein.

Für frisch gegründete Unternehmen kommt ein zweiter Faktor hinzu: Vertrauensvorschuss. Wer eine professionell gestaltete Broschüre überreicht, signalisiert nonverbal: Dieses Unternehmen investiert in Qualität, dieses Unternehmen bleibt. In einer Phase, in der Sie noch keine Google Bewertungen, keine Referenzprojekte und keine jahrelange Marktpräsenz vorweisen können, übernimmt ein hochwertiges Druckprodukt genau diese Aufgabe.

Eine dritte Komponente wird häufig unterschätzt: die Verweildauer. Ein Flyer auf dem Küchentisch bleibt dort liegen. Ein Kalender hängt 365 Tage an der Wand. Ein Aufkleber klebt jahrelang auf einem Laptop. Digitale Werbung dagegen hat eine Halbwertszeit von Stunden.

Werbeformat Durchschnittliche Kontaktdauer Markenerinnerung nach 7 Tagen Social Media Ad 1,7 Sekunden 12 % E-Mail Newsletter 11 Sekunden 18 % Printmailing (Brief) 30+ Sekunden 75 % Visitenkarte Mehrfachkontakt über Wochen 82 %

Quellen: Temple University/USPS 2015, Canada Post Neuromarketing Studie 2015, Deutsche Post Dialogmarketing Monitor 2023

Welche Printprodukte bringen Gründern den größten Effekt pro Euro?

Eine Visitenkarte wiegt mehr als ein Euro: Druckprodukte liefern Markenwert, der weit über ihren Preis hinausgeht

Nicht jedes Druckprodukt eignet sich für jedes Budget. Entscheidend ist das Verhältnis von Kosten zu Kontaktdauer. Ein Werbegeschenk, das täglich benutzt wird, schlägt einen Flyer, der einmal gelesen und weggeworfen wird.

Die Effektivitätspyramide für kleine Budgets

Stufe 1: Unverzichtbar (unter 100 €)

Visitenkarten bleiben das meistunterschätzte Marketinginstrument überhaupt. 72 % aller Geschäftskontakte tauschen bei persönlichen Treffen noch immer Visitenkarten aus. Die Karte selbst ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was sie kommuniziert: Grammatur, Veredelung und Druckqualität verraten innerhalb einer Sekunde, ob Sie Professionalist oder Hobbyist sind. 400g Papier mit matter Folienkaschierung kostet bei Onlinedruckereien wie Helloprint für 500 Stück unter 30 €. Diese Investition amortisiert sich beim ersten gewonnenen Auftrag.

Aufkleber sind der günstigste Weg zur flächendeckenden Markenpräsenz. Sie kosten in der Produktion Centbeträge, kleben auf Laptops, Verpackungen, Autos und Schaufenstern. Der Trick: Gestalten Sie den Aufkleber so, dass Menschen ihn freiwillig verwenden wollen. Ein reines Logo klebt niemand auf seinen Laptop. Ein witziger Spruch mit Logo dagegen wird zum Statussymbol.

Stufe 2: Hoher Multiplikator (100 bis 500 €)

Flyer und Postkarten eignen sich für lokale Gründungen mit physischem Einzugsgebiet: Cafés, Friseursalons, Handwerksbetriebe, Praxen. Die Streuung entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. 10.000 Flyer in 10.000 Briefkästen erzielen eine Responserate von 1 bis 3 %. Klingt wenig, bedeutet aber: 100 bis 300 potenzielle Kunden für unter 400 € Druckkosten. Kein digitaler Kanal liefert im lokalen Bereich ein besseres Preis Leistungs Verhältnis.

Verpackungsmaterial mit eigenem Branding verwandelt jede Lieferung in einen Marketingkontakt. Bedrucktes Klebeband, gebrandete Seidenpapiereinlagen oder ein persönlicher Dankesbrief auf hochwertigem Papier: Unboxing Erlebnisse erzeugen Social Media Content, den Ihre Kunden freiwillig produzieren.

Stufe 3: Langzeitwirkung (500 bis 2.000 €)

Broschüren und Kataloge eignen sich für erklärungsbedürftige Produkte oder Dienstleistungen. Eine 12-seitige Broschüre auf Bilderdruckpapier liegt monatelang auf Schreibtischen und Couchtischen. Die Produktionskosten sind höher, aber die Kontaktdauer schlägt jedes andere Format.

Kalender, Notizblöcke, Schreibtischunterlagen sind die Könige der Verweildauer. 365 Tage Markenkontakt für eine einmalige Investition. Besonders Notizblöcke mit nützlichem Inhalt (Maßeinheiten, Tastaturkürzel, Branchenreferenzen) wandern nicht in die Schublade, sondern bleiben auf dem Schreibtisch.

Kostenvergleich: Print vs. Digital für lokale Gründungen

Maßnahme Budget Reichweite Kontaktdauer Kosten pro Kontakt 10.000 Flyer (A5, 135g) ca. 250 € 10.000 Haushalte 5 bis 30 Sekunden 0,025 € Google Ads (lokal, 1 Monat) 250 € 2.000 bis 5.000 Klicks 1,7 Sekunden 0,05 bis 0,13 € 500 Visitenkarten (400g) ca. 25 € 500 Kontakte Wochen bis Monate 0,05 € Instagram Ads (1 Monat) 250 € 8.000 bis 15.000 Impressions 1,7 Sekunden 0,02 bis 0,03 € 200 Notizblöcke (A5, 50 Blatt) ca. 350 € 200 Kontakte 3 bis 12 Monate 1,75 €



Die Tabelle zeigt: Print hat höhere Kosten pro Einzelkontakt, aber eine drastisch längere Kontaktdauer. Für Gründungen, die Vertrauen und Beständigkeit signalisieren müssen, wiegt dieser Faktor schwerer als rohe Reichweite.

Wie verbinden kluge Gründer Print und Digital zu einer Gesamtstrategie?

Aus Papier wächst Digital: QR Codes verwandeln jeden Flyer in einen messbaren Marketingkanal

Die stärkste Markenpräsenz entsteht nicht durch die Wahl zwischen Print und Digital, sondern durch die intelligente Verzahnung beider Kanäle. Dieses Prinzip heißt im Marketing Cross Channel Integration, und gerade für Gründungen mit kleinem Budget entfaltet es die größte Hebelwirkung.

QR Codes: Die Brücke zwischen Papier und Pixel

Jedes Druckprodukt sollte einen konkreten digitalen Folgekontakt ermöglichen. Der QR Code ist das einfachste Werkzeug dafür, wird aber meistens falsch eingesetzt. Der häufigste Fehler: Der QR Code führt einfach zur Startseite. Niemand scannt einen QR Code, um dann auf einer generischen Homepage zu landen.

Die richtige Strategie:

Druckprodukt QR Code Ziel Warum Visitenkarte Calendly Terminbuchung oder LinkedIn Profil Sofortige Konversion statt Umweg Flyer Landingpage mit Gutscheincode Messbare Responserate Verpackungsbeilage Google Bewertungsseite Social Proof aufbauen Broschüre Produktvideo oder Konfigurator Erklärungsbedürftiges ergänzen Aufkleber Instagram Profil oder TikTok Kanal Community aufbauen

Print als Conversion Trigger für digitale Kanäle

Ein Rechenbeispiel: Angenommen, Sie betreiben ein lokales Reinigungsunternehmen und verteilen 5.000 Flyer in Ihrer Stadt. Jeder Flyer enthält einen QR Code mit einem Gutscheincode für 15 % Rabatt auf die Erstbuchung. Bei einer typischen Responserate von 2 % ergäben sich 100 Websitebesuche. Bei einer Conversion Rate von 10 % wären das 10 Neukunden. Bei einem durchschnittlichen Auftragswert von 120 € entspräche das 1.200 € Umsatz aus einer Flyeraktion, die in der Produktion 200 € gekostet hat.

Der messbare Rückkanal ist dabei entscheidend. Ohne QR Code oder spezifischen Gutscheincode wissen Sie nie, welcher Kunde über den Flyer kam. Nutzen Sie für jede Printaktion einen eigenen Trackingmechanismus:

Einzigartige Gutscheincodes pro Druckprodukt (FLYER2026, MESSE2026)

pro Druckprodukt (FLYER2026, MESSE2026) Dedizierte Landingpages (ihrefirma.de/flyer statt ihrefirma.de)

(ihrefirma.de/flyer statt ihrefirma.de) UTM Parameter im QR Code Link für Google Analytics Auswertung

Digital als Verstärker für Print

Die Verzahnung funktioniert auch umgekehrt. Bewerben Sie Ihre Printmaterialien über digitale Kanäle:

Instagram Story: „Unsere neuen Visitenkarten sind da. Wer eine will, kommt am Samstag zum Markt“

E-Mail Newsletter: „Exklusiver Gutschein nur per Post. Wer auf unserer Adressliste steht, bekommt ihn im Briefkasten“

Website: „Bestellen Sie kostenlos unser Lookbook“

Diese Strategie klingt paradox, funktioniert aber. Sie nutzen den digitalen Kanal für Reichweite und den physischen Kanal für Vertiefung und Vertrauen.

„Gründer, die Print und Digital trennen, verschenken die Hälfte ihres Marketingbudgets. Die Visitenkarte muss den Kunden ins Netz bringen, und die Website muss Lust auf die Broschüre machen.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was kostet eine professionelle Corporate Identity auf Print?

Professionelle Farbdefinition muss nicht teuer sein: Kostenlose Tools liefern den Einstieg, Profis die Perfektion

Dieser Abschnitt beantwortet die Frage, die sich jeder Gründer stellt: Wie viel muss investiert werden, bevor das erste Druckprodukt in Auftrag gegeben werden kann? Die Antwort überrascht die meisten, denn professionelle Drucksachen kosten weniger, als amateurhafte.

Die drei Säulen der Print Corporate Identity

Säule 1: Visuelles Grundgerüst

Bevor Sie drucken, brauchen Sie drei festgelegte Elemente: Logo, Farbpalette und Schriftsystem. Ohne diese drei Elemente produzieren Sie keine konsistente Markenpräsenz, sondern ein Sammelsurium einzelner Drucksachen, die nicht zueinander gehören.

Element Günstige Lösung Professionelle Lösung Logo Canva, Looka (ab 0 €) Grafikdesigner (800 bis 3.000 €) Farbpalette Coolors.co Generator (0 €) Teil des CI Prozesses Schriftsystem Google Fonts (0 €) Lizenzierte Schriften (50 bis 500 €) Styleguide Selbst erstellt in Canva (0 €) Designagentur (1.500 bis 5.000 €)

Für Gründungen mit sehr kleinem Budget reicht ein selbst erstelltes Grundgerüst mit Canva und Google Fonts vollkommen aus. Entscheidend ist nicht, ob das Logo 5.000 € gekostet hat, sondern ob Sie es konsequent und überall identisch einsetzen.

Säule 2: Vorlagensystem

Erstellen Sie für jedes Druckprodukt eine Druckvorlage mit exakten Maßen, Beschnittzugabe und Farbwerten. Diese Vorlage nutzen Sie bei jeder Nachbestellung. Professionelle Onlinedruckereien stellen dafür kostenlose Vorlagen in den gängigen Formaten (PDF, InDesign, Canva) zur Verfügung.

Säule 3: Druckpartner

Die Wahl des Druckpartners beeinflusst die wahrgenommene Qualität Ihrer Marke mehr als jedes andere Element. Eine Visitenkarte auf dünnem 250g Papier aus dem Bürodrucker kommuniziert eine andere Botschaft als dieselbe Karte auf 400g Papier mit Softtouch Veredelung aus der Druckerei.

Typische Fehler bei der Print CI

Farbabweichungen sind der häufigste Fehler. Ihr Logo sieht auf dem Bildschirm anders aus als auf Papier. Der Grund: Bildschirme arbeiten mit RGB Farben (Lichtmischung), Drucker mit CMYK (Farbmischung). Legen Sie Ihre Druckdaten immer im CMYK Farbraum an und bestellen Sie einen Proof, bevor Sie große Auflagen drucken.

Falsche Auflösung ist der zweithäufigste Fehler. Bilder aus dem Internet haben 72 dpi, Druckdaten brauchen mindestens 300 dpi. Ein Logo, das auf Instagram gestochen scharf aussieht, wird auf einer Visitenkarte pixelig und amateurhaft.

Fehlende Beschnittzugabe führt zu weißen Rändern, wo keine sein sollten. Legen Sie bei randabfallenden Drucksachen immer 3 mm Beschnitt an jeder Seite an.

Welche Druckveredelungen machen den Unterschied?

Matt oder glänzend? Die Veredelung entscheidet, ob die Visitenkarte in der Hosentasche verschwindet oder auf dem Schreibtisch bleibt

Die Veredelung entscheidet darüber, ob eine Visitenkarte nach dem ersten Anfassen in der Hosentasche verschwindet oder auf dem Schreibtisch liegen bleibt. Für Gründungen ist sie das günstigste Upgrade mit dem größten Wirkungsunterschied.

Veredelungsarten im Überblick

Folienkaschierung überzieht das gesamte Druckprodukt mit einer dünnen Folie. Matte Kaschierung wirkt elegant und zurückhaltend, glänzende Kaschierung wirkt auffällig und knallig. Kosten: Ab 5 € Aufpreis pro 500 Visitenkarten.

Softtouch Veredelung erzeugt eine samtige, gummiartige Oberfläche, die zum Anfassen einlädt. Der haptische Effekt ist sofort spürbar und bleibt in Erinnerung. Softtouch Visitenkarten werden nachweislich länger in der Hand gehalten als unveredelte Karten.

Heißfolienprägung drückt metallische oder farbige Folien in das Papier. Gold, Silber oder Kupfer erzeugen einen Premiumeindruck, der weit über den tatsächlichen Mehrpreis hinausgeht. Kosten: Ab 30 € Aufpreis pro 500 Visitenkarten.

Relieflack (partieller UV Lack) hebt einzelne Elemente (Logo, Name) haptisch vom Untergrund ab. Besonders wirkungsvoll auf matter Kaschierung: Die glänzenden Lackelemente erzeugen einen Kontrast, der sofort auffällt.

Letterpress (Buchdruck) presst die Schrift in das Papier und erzeugt eine fühlbare Vertiefung. Die teuerste, aber auch eindrucksvollste Veredelung. Kosten: Ab 150 € für 200 Visitenkarten.

Welche Veredelung passt zu welcher Branche?

Branche Empfohlene Veredelung Begründung Kreativbranche, Design Letterpress auf Naturpapier Handwerkliche Qualität, Individualität Beratung, Finanzen Matte Kaschierung + Heißfolie Silber Seriös, premium, zurückhaltend Gastronomie, Einzelhandel Softtouch + partieller UV Lack Einladend, hochwertig, bezahlbar Tech Startups Matte Kaschierung, reduziert Minimalistisch, modern, kein Schnickschnack Handwerk Robustes 600g Papier, unveredelt Authentisch, solide, ehrlich

Wie nutzen Gründer lokale Printstrategien für maximale Sichtbarkeit?

Im Stadtviertel sichtbar werden: Lokale Printstrategien machen Neugründungen zum Gesprächsthema

Lokale Printstrategien sind für stationäre Gründungen das, was SEO für Onlineshops ist: der wichtigste Kanal für die erste Kundengewinnung. In einem Radius von 5 Kilometern schlägt ein gut platzierter Flyer jede Google Anzeige.

Strategie 1: Das Gründungspaket für den Stadtteil

In den ersten vier Wochen nach Eröffnung verteilen Sie ein Gründungspaket an die umliegenden Haushalte und Geschäfte. Dieses Paket enthält:

Eröffnungsflyer (A5, beidseitig) mit Gutscheincode für den Erstbesuch

(A5, beidseitig) mit Gutscheincode für den Erstbesuch Aufkleber mit Logo und einem Spruch, der zum Stadtteil passt

mit Logo und einem Spruch, der zum Stadtteil passt Visitenkarte für den Kühlschrank (mit Magnetfolie auf der Rückseite)

Das gesamte Paket kostet in der Produktion bei einer Auflage von 1.000 Stück zwischen 300 und 500 €. Die Verteilung übernehmen Sie selbst oder beauftragen einen lokalen Verteildienst für circa 50 € pro 1.000 Haushalte.

Strategie 2: Kooperationsprint mit Nachbargeschäften

Legen Sie Ihre Flyer in komplementären Geschäften aus. Ein Friseursalon legt Flyer des benachbarten Cafés aus und umgekehrt. Ein Fahrradladen kooperiert mit dem Outdoor Geschäft nebenan. Diese Strategie kostet nichts außer einem Gespräch und funktioniert, weil die Zielgruppen sich überschneiden.

Strategie 3: Events und Messen als Printanlass

Jede lokale Veranstaltung ist eine Gelegenheit, physische Materialien zu verteilen. Bereiten Sie für jedes Event ein spezifisches Druckprodukt vor:

Gewerbeschau: Broschüre mit Leistungsübersicht

Wochenmarkt: Postkarte mit saisonalem Angebot

Networking Event: Visitenkarte mit QR Code zur Terminbuchung

Der Schlüssel liegt in der Anlassbezogenheit. Ein generischer Flyer für alle Anlässe wirkt austauschbar. Ein Flyer, der sich auf den konkreten Anlass bezieht („Sondergründungsangebot zum Brunnenfest“), erzeugt Relevanz.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei Printprodukten?

Graspapier besteht zu 40 % aus sonnengetrocknetem Gras und macht Nachhaltigkeit fühlbar

Nachhaltigkeit ist kein optionales Marketingfeature mehr, sondern ein Entscheidungskriterium. 61 % der deutschen Konsumenten achten laut dem Umweltbewusstsein in Deutschland Report 2022 des Umweltbundesamts beim Kauf auf Umweltverträglichkeit. Für Printmaterialien bedeutet das: Wer auf Recyclingpapier, vegane Farben und klimaneutralen Versand setzt, gewinnt einen Wettbewerbsvorteil.

Nachhaltige Druckoptionen im Vergleich

Option Mehrpreis Wirkung beim Kunden FSC zertifiziertes Papier 0 bis 5 % Standard, erwartet Recyclingpapier (100 %) 5 bis 15 % Positiv, sichtbar (Haptik) Vegane Druckfarben (ohne tierische Bestandteile) 0 bis 3 % Nischenrelevant, B Corp Kunden Klimaneutraler Versand 0,50 bis 2 € pro Bestellung Erwartet, Basishygiene Graspapier 10 bis 20 % Aufmerksamkeitsstark, Gesprächsstarter

Graspapier verdient besondere Erwähnung. Das Material besteht zu 40 % aus sonnengetrocknetem Gras und fühlt sich spürbar anders an als herkömmliches Papier. Die leichte Maserung und der natürliche Farbton erzeugen eine Optik, die sofort auffällt. Für Gründungen im Bereich Nachhaltigkeit, Bio oder regionale Produkte ist Graspapier ein Differenzierungsmerkmal, das die Markenpositionierung physisch erlebbar macht.

Greenwashing vermeiden

Drucken Sie nur, was Sie brauchen. Die nachhaltigste Printaktion ist die, die nicht stattfindet, weil die Auflage realistisch kalkuliert wurde. 5.000 Flyer, von denen 4.000 im Lager verstauben, sind ökologisch und ökonomisch sinnlos. Onlinedruckereien ermöglichen heute auch Kleinauflagen ab 50 Stück, sodass Sie testen können, bevor Sie skalieren.

Wie erkennen Sie, ob Ihre Printmaterialien wirken?

Hinter jedem QR Code stecken messbare Daten: Printmarketing ist längst kein Blindflug mehr

Die größte Kritik an Printmarketing lautet: Nicht messbar. Das stimmt nur, sofern Sie es falsch machen. Mit den richtigen Trackingmechanismen messen Sie die Performance Ihrer Drucksachen genauso präzise wie eine Google Ads Kampagne.

Fünf Trackingmethoden für Printmaterialien

Methode 1: Einzigartige Gutscheincodes. Jedes Druckprodukt erhält einen eigenen Code (FLYER-SOMMER-2026, MESSE-GRUENDERTAG). Sie sehen im Warenwirtschaftssystem oder Shopsystem exakt, welcher Kanal wie viele Einlösungen generiert.

Methode 2: Dedizierte Landingpages. Statt ihrefirma.de drucken Sie ihrefirma.de/flyer auf den Flyer. In Google Analytics oder Plausible sehen Sie, wie viele Besucher über diese URL kommen.

Methode 3: QR Code Tracking. Dynamische QR Codes (über Dienste wie QR Code Generator oder Bitly) zählen jeden Scan und liefern Daten zu Zeitpunkt, Standort und Gerät.

Methode 4: Befragung am Point of Sale. Die einfachste Methode: Fragen Sie jeden Neukunden, wie er auf Sie aufmerksam geworden ist. Erfassen Sie die Antworten systematisch in einer Tabelle.

Methode 5: UTM Parameter in QR Code URLs. Versehen Sie jede URL im QR Code mit UTM Parametern (utm_source=flyer&utm_medium=print&utm_campaign=gruendung). Google Analytics ordnet jeden Besucher dem richtigen Printprodukt zu.

ROI Berechnung für Printaktionen

Ein Rechenbeispiel: Angenommen, Sie investieren 500 € in 5.000 Flyer inklusive Verteilung. Der Gutscheincode auf dem Flyer wird 80 Mal eingelöst. Ihr durchschnittlicher Warenkorbwert liegt bei 45 €. Der Umsatz aus der Aktion betrüge 3.600 €. Bei einer Marge von 40 % wäre der Rohertrag 1.440 €. Abzüglich 500 € Druckkosten blieben 940 € Gewinn. Der ROI läge bei 188 %.

Dieses Rechenbeispiel zeigt: Printaktionen sind nicht nur messbar, sondern oft profitabler als digitale Kampagnen, sofern sie gezielt eingesetzt werden. Der Schlüssel liegt in der Kombination aus klarem Call-to-Action, eindeutigem Trackingmechanismus und realistischer Auflage.

Glossar: 15 wichtige Fachbegriffe zu Printmarketing

Beschnittzugabe von 3 mm verhindert weiße Ränder beim Zuschnitt durch minimale Verschiebungen des Druckformats

Beschnittzugabe

Beschnittzugabe bezeichnet den Bereich von üblicherweise 3 mm, der über das endgültige Druckformat hinausragt. Sie verhindert weiße Ränder, die beim Zuschnitt durch minimale Verschiebungen entstehen könnten.

Call-to-Action (CTA) ist eine klare Handlungsaufforderung auf dem Druckprodukt, etwa „Jetzt QR Code scannen“ oder „Gutschein einlösen“. Ohne CTA bleibt jedes Druckprodukt ein passives Informationsmedium ohne messbaren Rückkanal.

CMYK

CMYK steht für Cyan, Magenta, Yellow und Key (Schwarz) und bezeichnet das Farbmodell im Offsetdruck. Druckdaten müssen in diesem Farbraum angelegt werden, da RGB Farben (Bildschirmfarben) nicht identisch gedruckt werden können.

Corporate Identity (CI)

Corporate Identity (CI) umfasst alle visuellen, sprachlichen und kulturellen Elemente, die eine Marke einheitlich erkennbar machen. Im Printbereich betrifft sie Logo, Farben, Schriften und Bildsprache.

Cross Channel Marketing

Cross Channel Marketing bezeichnet die strategische Verzahnung mehrerer Kommunikationskanäle. Im Kontext dieses Artikels meint es die Verbindung von Printprodukten mit digitalen Touchpoints wie QR Codes, Landingpages und Social Media.

Druckveredelung

Druckveredelung bezeichnet alle Verfahren, die nach dem eigentlichen Druck die Oberfläche oder Haptik eines Druckprodukts verändern. Dazu gehören Folienkaschierung, Heißfolienprägung, partieller UV Lack und Letterpress.

Folienkaschierung

Folienkaschierung überzieht die Oberfläche eines Druckprodukts mit einer dünnen Kunststofffolie. Sie schützt vor Abrieb und Feuchtigkeit und verändert die Haptik: matt für elegante, glänzend für auffällige Wirkung.

FSC Zertifizierung

FSC Zertifizierung (Forest Stewardship Council) bestätigt, dass das verwendete Papier aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft stammt. Im Printmarketing signalisiert das FSC Siegel ökologisches Bewusstsein gegenüber umweltbewussten Kunden.

Grammatur

Grammatur gibt das Gewicht von Papier in Gramm pro Quadratmeter (g/m²) an. Visitenkarten verwenden typischerweise 300 bis 400g, Flyer 135 bis 250g. Höhere Grammatur signalisiert höhere Qualität.

Letterpress

Letterpress (Buchdruck) ist ein Druckverfahren, bei dem die Schrift physisch in das Papier gepresst wird. Die entstehende Vertiefung ist fühlbar und erzeugt einen handwerklichen Premiumeindruck.

Offsetdruck

Offsetdruck ist das Standarddruckverfahren für mittlere und große Auflagen ab circa 500 Stück. Die Qualität übertrifft den Digitaldruck, der Stückpreis sinkt mit steigender Auflage deutlich.

QR Code

QR Code (Quick Response Code) ist ein zweidimensionaler Strichcode, der mit Smartphone Kameras gelesen wird. Im Printmarketing dient er als Brücke zum digitalen Kanal: ein Scan genügt, um den Kunden auf eine Landingpage, ein Profil oder ein Buchungstool zu führen.

Responserate

Responserate misst den Anteil der Empfänger eines Werbemittels, die eine gewünschte Handlung ausführen. Bei Flyern liegt sie typischerweise zwischen 1 und 3 %, bei personalisierten Mailings zwischen 3 und 5 %.

Softtouch Veredelung

Softtouch Veredelung erzeugt eine samtige, gummiartige Oberfläche auf Druckprodukten. Der haptische Effekt verstärkt die Verweildauer in der Hand und erzeugt eine unterbewusste Premiumwahrnehmung.

UTM Parameter

UTM Parameter (Urchin Tracking Module) sind Textanhänge an URLs, die den Ursprung eines Websitebesuchs identifizieren. Im Printkontext ermöglichen sie die exakte Zuordnung eines QR Code Scans zum jeweiligen Druckprodukt in Google Analytics.

Quellen

Temple University / USPS | A Bias for Action: The Neuroscience Behind the Response-Driving Power of Direct Mail | https://www.uspsoig.gov/document/rarc-wp-15-012 | besucht am 07.04.2026

Canada Post | A Bias for Action | https://www.canadapost-postescanada.ca/cpc/en/business/marketing/campaign/neuroscience.page | besucht am 07.04.2026

Deutsche Post | Dialogmarketing Monitor 2023 | https://www.deutschepost.de/de/d/dialog-marketing-monitor.html | besucht am 07.04.2026

Umweltbundesamt | Umweltbewusstsein in Deutschland 2022 | https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltbewusstsein-in-deutschland-2022 | besucht am 07.04.2026