Rund elf Prozent Dispozinsen kassiert die Bank, sobald das Konto ins Minus rutscht, auf Ihr Guthaben zahlt sie fast nichts. Dieser Beitrag zeigt, woher diese Lücke kommt und mit welchen Regeln Sie der Schuldenfalle entgehen.

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Dispozinsen gehören zu den teuersten Krediten, die ein Girokonto überhaupt zu bieten hat, und trotzdem nutzen Millionen Menschen sie so selbstverständlich wie den Kaffee am Morgen. Der durchschnittliche Satz liegt aktuell bei rund 11,3 Prozent im Jahr, während die Europäische Zentralbank den Banken auf geparktes Geld gerade einmal 2,0 Prozent zahlt. Diese Spanne ist kein Naturgesetz, sondern eine Geschäftsentscheidung.

Hohe Dispozinsen treffen dabei nicht nur Menschen in Not, sondern auch gut verdienende Haushalte, die das Konto aus reiner Bequemlichkeit überziehen. Genau diese Mischung macht das Geschäft für Banken so verlässlich.

Für Geschäftsführer und Selbstständige ist das mehr als eine Verbraucherfrage. Der betriebliche Kontokorrent funktioniert nach denselben Regeln, und zwei Monate Dauerüberziehung können die Marge eines ganzen Auftrags auffressen, ohne dass im Tagesgeschäft jemand hinschaut.

Wir nehmen diesen Beitrag zum Anlass, die übliche Erklärung der Banken nicht einfach zu übernehmen, sondern gegen die Zahlen zu halten. Die Frage ist nicht nur, womit die Höhe der Dispozinsen begründet wird, sondern ob diese Begründung dem aktuellen Zinsumfeld noch standhält.

Das Wichtigste in Kürze

Dispozinsen liegen 2026 im Schnitt bei rund 11,3 Prozent, die Spanne reicht von null bis über 14 Prozent.

liegen 2026 im Schnitt bei rund 11,3 Prozent, die Spanne reicht von null bis über 14 Prozent. Die Höhe begründen Banken mit Risiko, fehlender Besicherung und einem Einheitssatz für alle Kunden.

Der eigentliche Reibungspunkt ist die Zins-Asymmetrie: viel im Soll, kaum etwas im Haben.

Ein Ratenkredit ist im Mittel rund 25 Prozent günstiger und baut Schulden planbar ab.

Sechs Regeln halten Sie aus der Schuldenfalle, allen voran: den Dispo nie zur Dauereinrichtung machen.

Was ist ein Dispokredit eigentlich?

Dispositionskredit ermöglicht das Überziehen des Girokontos bis zu einem festgelegten Rahmen ohne Antrag oder Einzelprüfung

Der Dispositionskredit, kurz Dispo, ist die von der Bank auf dem Girokonto eingeräumte Möglichkeit, das Konto bis zu einem festen Rahmen ins Minus zu führen. Kein Antrag, kein Termin, keine Einzelprüfung. Diese Bequemlichkeit ist zugleich der Hebel für den Preis.

Wichtig ist die Unterscheidung von Soll- und Habenzins. Dispozinsen fallen auf das Soll an, also auf das ausgeliehene Geld, während der Habenzins auf das Guthaben bei den meisten Girokonten gegen null geht.

Üblich ist ein Rahmen in Höhe von zwei bis drei Netto-Monatsgehältern. Sobald das Konto im Minus steht, laufen die Dispozinsen taggenau, abgerechnet wird meist zum Quartalsende. Genau dann fällt vielen erst auf, wie teuer die letzten Wochen waren.

Ein einfaches Beispiel zeigt die Größenordnung. Bei einem Konto, das an zwanzig Tagen im Monat mit 1.000 Euro überzogen ist, summieren sich übers Jahr rund 75 Euro, ohne dass sich jemand je wirklich verschuldet fühlt.

Die taggenaue Abrechnung ist tückischer, als sie klingt. Ein kurzfristiges Minus von wenigen Tagen kostet kaum etwas, doch weil das Konto nach jedem Gehaltseingang oft schon in der Monatsmitte wieder ins Minus rutscht, zahlen viele Menschen die Dispozinsen faktisch das ganze Jahr über.

Davon zu trennen ist die geduldete Überziehung. Schiebt sich das Konto über den vereinbarten Rahmen hinaus, duldet die Bank das in der Regel, verlangt dafür aber einen noch höheren Satz. Diese stille Eskalationsstufe übersehen die meisten Kontoinhaber.

Der Dispo ist also ein Kurzfrist-Werkzeug, das sich anfühlt wie eine Verlängerung des eigenen Geldes. Diese Verwechslung kostet bares Geld, denn der Kredit verschwindet nicht von allein, sondern nur durch echte Gutschriften wie Gehalt oder Rechnungseingang.

Warum sind die Dispozinsen so hoch?

11,3 Prozent im Soll, 2,0 Prozent im Haben, die Spanne ist die eigentliche Nachricht.

Die ehrliche Antwort hat mehrere Schichten, und keine davon trägt die Last allein. Banken verweisen zuerst auf das Risiko. Da allen Kunden derselbe Dispozins angeboten werden muss, kalkuliert das Institut mit einem Einheitssatz, der die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit aller Nutzer abdeckt.

Im Klartext heißt das: Eine Kundin mit erstklassiger Bonität subventioniert über ihre Dispozinsen die riskanteren Konten mit. Bei einem klassischen Ratenkredit prüft die Bank die Bonität einzeln, weshalb der Satz dort meist deutlich niedriger ausfällt.

Hinzu kommt die fehlende Besicherung. Der Dispo ist sofort abrufbar und ungesichert, das treibt die kalkulierten Kosten. Außerdem müssen Institute für gezogene Linien Eigenkapital vorhalten, was die Bank ebenfalls einpreist.

Dieses Argument der Eigenkapitalunterlegung ist real, erklärt aber nicht die volle Höhe. Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben gelten für jede Kreditart, auch für den deutlich günstigeren Ratenkredit, und sie haben sich in den vergangenen Jahren nicht so verschoben, dass sie einen zweistelligen Aufschlag rechtfertigen würden.

Der Dispo ist für Banken zudem bequem zu verwalten, weil er automatisch läuft und keinen Vertriebsaufwand erzeugt. Hohe Dispozinsen bedeuten damit Ertrag fast ohne Akquise, ein Grund mehr, warum die Institute an der Höhe festhalten.

Der letzte und unbequemste Punkt ist die Trägheit des Marktes. Die Verbraucherzentrale Hamburg weist seit Jahren darauf hin, dass Transparenz und Beratung allein die Dispozinsen nicht drücken, solange kaum jemand das Konto wechselt. Sinkende Leitzinsen geben Banken nur zögerlich an den Dispo weiter, steigende dagegen zügig.

Ein Blick auf die jüngere Zinsgeschichte schärft das Bild. Die EZB hat den Einlagesatz seit Mitte 2024 in mehreren Schritten von vier auf zwei Prozent halbiert. Die durchschnittlichen Dispozinsen sind im selben Zeitraum von über zwölf auf rund 11,3 Prozent gesunken, also kaum.

Diese Lesart deckt sich mit der Beobachtung der Verbraucherschützer, dass selbst deutliche Leitzinssenkungen kaum bei den Kontoinhabern ankommen.

Die verzögerte Weitergabe ist der Kern unserer redaktionellen Einordnung. Ein Satz, der nach oben schnell und nach unten langsam reagiert, beschreibt kein Risiko mehr, sondern eine Preissetzungsmacht gegenüber einer wenig wechselwilligen Kundschaft.

Wie viel verdienen die Banken am Dispo?

Rund 4,5 Millionen Konten im Minus, das Geschäft trägt sich über die Masse.

Eine branchenweite Gewinnzahl veröffentlicht niemand, und genau das ist Teil des Problems. Greifbar wird das Geschäft über die Marge. Die Refinanzierung kostet die Bank derzeit nur einen Bruchteil dessen, was sie über die Dispozinsen verlangt.

Ein Vergleich macht das plastisch: Die EZB zahlt Banken auf Einlagen 2,0 Prozent, der Hauptrefinanzierungssatz liegt bei 2,15 Prozent. Dem stehen rund 11,3 Prozent Dispozinsen gegenüber. Die Differenz von etwa neun Prozentpunkten ist die Rohmarge, bevor Verwaltungs- und Risikokosten abgezogen werden.

Das oft genannte Risiko relativiert sich zudem. Der Dispo hängt am Girokonto, auf das regelmäßig Gehalt oder Rente fließt, und genau dieser Eingang reduziert das Minus automatisch. Aus Sicht der Bank ist der Dispokredit damit weit besser abgesichert, als der hohe Risikoaufschlag vermuten lässt.

Auffällig ist auch, dass Banken die Dispozinsen selten aktiv bewerben. Beworben werden Tagesgeld und Ratenkredit, der Dispo dagegen wirkt im Hintergrund, gerade weil sein Preis dem direkten Vergleich entzogen bleibt.

Über die Masse wird daraus ein verlässliches Geschäft. Schätzungen aus Girokonto-Vergleichen zufolge stehen rund 4,5 Millionen Konten in Deutschland im Minus, eine amtliche Zahl ist das nicht, die Größenordnung ist aber unbestritten.

Eine Beispielrechnung erdet das: Ein Minus von 2.500 Euro über einen Monat kostet bei 11,3 Prozent rund 23,54 Euro. Das klingt harmlos. Auf sechs Monate Dauerminus summiert sich daraus jedoch ein Betrag, der jeden günstigen Ratenkredit übertrifft.

Warum bleibt das so? Weil der Wettbewerb schwach ist. Solange die meisten Kontoinhaber ihre Dispozinsen nicht einmal kennen, fehlt der Druck, der die Preise bewegen würde. Der Dispo ist für Banken eine der wenigen Ertragsquellen, die kaum jemand aktiv vergleicht.

Was kostet was im Vergleich?

Je schneller das Geld fließt, desto teurer wird es.

Der Dispo wirkt günstig, weil sein Preis im Quartal versteckt und über Tage gestreut ist. Im direkten Vergleich der Kreditarten verliert er diese Tarnung sofort.

Kreditart Zinsniveau (2026) Verfügbarkeit Besicherung Sinnvoll für Dispokredit rund 11,3 % sofort, ohne Antrag keine wenige Tage Engpass Geduldete Überziehung über dem Dispozins automatisch keine gar nicht, Notnagel Ratenkredit im Mittel rund 25 % unter dem Dispo nach Prüfung je nach Höhe planbarer Abbau Kontokorrentkredit (Firma) individuell, oft zweistellig nach Linienvergabe teils Sicherheiten kurzfristige Liquidität

Die Tabelle zeigt das Muster: Je schneller und unbürokratischer das Geld fließt, desto teurer wird es. Der Ratenkredit kostet etwas Geduld bei der Beantragung, belohnt diese aber mit festen Raten und einem klaren Enddatum.

Rechnen wir das Dauerminus konkret durch. Bei durchschnittlich 4.000 Euro Minus über ein halbes Jahr fallen bei 11,3 Prozent rund 226 Euro Dispozinsen an. Nach Ablösung über einen Ratenkredit zu etwa acht Prozent sinkt die Zinslast spürbar, und die Schuld schrumpft mit jeder Rate.

Mehrere kleine Überziehungen im Monat summieren sich am Ende oft zu höheren Dispozinsen als ein einzelnes, größeres Minus. Die Summe der Tage entscheidet, nicht das Gefühl, nur kurz im Minus gewesen zu sein.

Noch teurer wird die geduldete Überziehung. Diese Stufe beginnt jenseits des vereinbarten Rahmens, und der Zinssatz liegt dort oft noch ein gutes Stück über den ohnehin hohen Dispozinsen. Diese Stufe regelmäßig zu erreichen, ist ein deutliches Warnsignal, keine bequeme Reserve.

Bei Stiftung Warentest lagen die durchschnittlichen Dispozinsen im Test von Juni 2025 bei 11,22 Prozent, im Mai 2024 noch über zwölf Prozent. Die Bandbreite zwischen den Instituten bleibt enorm, regional reicht sie von gut zehn Prozent in Berlin bis fast zwölf Prozent in Nordrhein-Westfalen.

Eine Bank, die mir auf Guthaben zwei Prozent zahlt und im Minus elf verlangt, betreibt kein Risikomanagement, sondern Margenpflege. Diese Spanne von neun Punkten ist die eigentliche Nachricht, nicht die vielzitierte Bequemlichkeit des Dispos. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wo liegt die rechtliche Grenze?

Das Wucherverbot zieht eine Grenze, die in der Praxis fast nie greift.

Eine feste gesetzliche Obergrenze für die Dispozinsen kennt das deutsche Recht nicht. Die Grenze zieht das Wucherverbot nach § 138 BGB, wonach ein Zins, der ungefähr das Doppelte des marktüblichen Satzes übersteigt, als sittenwidrig gilt.

Diese Schranke greift in der Praxis selten, weil der marktübliche Satz selbst schon hoch ist. Solange der Durchschnitt bei elf Prozent liegt, müsste eine einzelne Bank schon mehr als zwanzig Prozent verlangen, um überhaupt in die Nähe der Sittenwidrigkeit zu geraten.

Die Bürgerbewegung Finanzwende kritisiert seit Jahren, dass diese Obergrenze viel zu großzügig bemessen ist und zweistellige Dispozinsen in die Überschuldung treiben können. Ihre Forderung ist konkret: ein gesetzlicher Deckel, der die Dispozinsen an den Leitzins koppelt, statt sie dem Ermessen der Institute zu überlassen.

Ein an den Leitzins gekoppelter Deckel würde die Dispozinsen automatisch mitsenken, sobald die EZB lockert. Genau diese Kopplung fehlt heute, weshalb die Sätze auch in einer Phase fallender Leitzinsen oben kleben bleiben.

Seit 2016 müssen Banken die aktuellen Dispozinsen gut sichtbar veröffentlichen, nicht versteckt im Kleingedruckten. Diese Pflicht geht auf die Umsetzung einer europäischen Kreditrichtlinie zurück. Die Transparenz hat den Vergleich erleichtert, die Höhe der Sätze aber kaum bewegt.

Greift eine Kundin den Dispo über längere Zeit und in erheblichem Umfang ab, ist die Bank nach § 504a BGB zur Beratung über günstigere Alternativen verpflichtet. Ausgelöst wird diese Pflicht, sobald jemand über Monate hinweg einen erheblichen Teil des Rahmens dauerhaft nutzt.

In der Realität bleibt dieses Gespräch häufig aus, oder es führt zu einem Zusatzprodukt statt zu echter Entlastung. Für die Redaktion bleibt der Befund unbequem: Information, Transparenz und Beratung sind drei richtige Instrumente, doch zusammengenommen senken sie die Dispozinsen nicht spürbar. Das spricht für ein Strukturproblem, nicht für ein Aufklärungsdefizit.

Was bedeutet der Dispo für Ihr Geschäftskonto?

Auf dem Firmenkonto frisst der Kontokorrent die Marge eines ganzen Auftrags.

Für Unternehmen heißt der Dispo Kontokorrentkredit, das Prinzip ist dasselbe, die Beträge sind größer. Gerade in der Gründungsphase wirkt eine eingeräumte Linie wie ein bequemes Sicherheitsnetz für schwankende Einnahmen.

Diese Bequemlichkeit hat ihren Preis, und er trifft direkt die Marge. Der Kontokorrent ist die teuerste Form, kurzfristige Liquidität zu beschaffen, und er verleitet dazu, strukturelle Engpässe immer wieder kurzfristig zu überbrücken.

Ein Gründer, der die Linie als selbstverständlich behandelt, verwechselt eine teure Notreserve mit echtem Betriebskapital.

Besonders tückisch ist das für Betriebe mit saisonalem Geschäft. Ein Händler, der das Konto regelmäßig vor dem Weihnachtsgeschäft ins Minus führt und danach ausgleicht, zahlt über die Jahre eine beträchtliche Summe an Dispozinsen, ohne dass diese Kosten je in einer einzelnen Rechnung sichtbar werden.

Die Asymmetrie verschärft sich auf der Firmenseite sogar. Wie unser Beitrag zu der Frage, was Unternehmen mit überschüssiger Liquidität je nach Rechtsform anfangen können, zeigt, verzinsen die meisten Kontokorrentkonten Guthaben gar nicht, kassieren im Minus aber zweistellig.

Für planbaren Kapitalbedarf gibt es bessere Werkzeuge. Ein klassischer Betriebsmittelkredit, eine projektbezogene Finanzierung oder Factoring decken längere Engpässe zu deutlich niedrigeren Konditionen ab als der dauerhaft gezogene Kontokorrent.

Für klare Verhältnisse sorgt zuerst die Trennung von Privatem und Geschäftlichem. Ein passendes digitales Geschäftskonto schafft Überblick, und die Frage, ob Freelancer überhaupt ein separates Konto brauchen, beantwortet sich meist mit einem klaren Ja. Aus diesem Überblick erwächst die Kontrolle, die teure Dauerüberziehungen erst überflüssig macht.

Was passiert, wenn Sie den Dispo nicht zurückzahlen?

Aus einem Engpass wird eine Spirale, sobald der erste Stein fällt.

Der Dispo ist rechtlich jederzeit fällig. Die Bank kann die Rückführung innerhalb einer angemessenen Frist verlangen, auch dann, sofern das Konto seit Jahren stabil im Minus läuft. Diese Klausel überrascht viele Kontoinhaber im ungünstigsten Moment.

Bleibt der Ausgleich aus, beginnt eine Eskalation in Stufen. Zuerst steigt die Belastung durch die teure geduldete Überziehung. Reagiert der Kunde nicht, folgen Mahnungen, und die Bank kann den Dispo kürzen oder ganz streichen.

Im nächsten Schritt droht die Kündigung des Girokontos. Eine negative Meldung an die Schufa erschwert dann nicht nur künftige Kredite, sondern oft auch die Eröffnung eines neuen Kontos und Verträge bei Mobilfunk oder Energieversorgern.

Gut zu wissen: Ein Anspruch auf ein Basiskonto bleibt auch nach einer Kündigung bestehen, dieses Konto kommt allerdings in der Regel ohne Dispo aus.

Genau hier schließt sich der Kreis zur Schuldenfalle. Mit jedem Monat im Minus wachsen die Dispozinsen weiter und fressen einen Teil des Spielraums, der eigentlich für die Rückzahlung gebraucht würde. Aus einem Liquiditätsengpass wird so eine sich selbst verstärkende Spirale.

Den Ausweg sollte man suchen, bevor die Bank ihn vorgibt. Ein frühes Gespräch, eine Umschuldung oder die Hilfe einer gemeinnützigen Schuldnerberatung kosten deutlich weniger Substanz als das Abwarten bis zur Kündigung.

Mit welchen Regeln entgehen Sie der Schuldenfalle?

Sechs Regeln halten den Dispo da, wo er hingehört, bei wenigen Tagen.

Die Schuldenfalle schnappt selten dramatisch zu, sie schleicht sich an. Aus einem kurzen Engpass wird eine Gewohnheit, aus der Gewohnheit ein Dauerzustand. Sechs Regeln halten Sie auf Abstand.

Notbremse statt Konto. Nutzen Sie den Dispo nur für wenige Tage bis zum nächsten Geldeingang, nie als stillen Ersatz für fehlendes Einkommen. Den eigenen Satz kennen. Schauen Sie nach, welche Dispozinsen Ihre Bank verlangt. Die Veröffentlichung ist Pflicht, der Wert oft überraschend hoch. Dauerminus umschulden. Bleibt das Konto länger als ein, zwei Monate im Minus, lösen Sie den Betrag mit einem günstigeren Ratenkredit ab. Geduldete Überziehung meiden. Über den Rahmen hinaus wird es am teuersten. Reizen Sie die vereinbarte Linie nie bis zur Kante aus. Puffer aufbauen. Schon ein kleines Polster auf dem Konto verhindert, dass Lastschriften ins Minus kippen und Dispozinsen auslösen. Wechselbereitschaft zeigen. Vergleichen Sie regelmäßig. Allein die Drohung des Wechsels verschiebt das Kräfteverhältnis zu Ihren Gunsten.

Diese Regeln klingen schlicht, ihre Wirkung ist es nicht. Der teuerste Fehler beim Dispo ist nicht die einmalige Überziehung, sondern die Gewöhnung an sie. Eine ehrliche monatliche Kontrolle des Kontostands ist die billigste Versicherung gegen die Spirale.

Lohnt sich Wechsel oder Umschuldung?

Ein Ratenkredit liegt im Mittel rund 25 Prozent unter dem Dispo.

In den meisten Fällen lautet die Antwort ja, und die Rechnung ist erstaunlich einfach. Ein Ratenkredit liegt im Mittel rund 25 Prozent unter den Dispozinsen und ersetzt eine unkontrollierte Gebühr durch eine feste, endliche Rate.

Bei einem dauerhaften Minus von 3.000 Euro summiert sich die Ersparnis über mehrere Jahre schnell auf einen vierstelligen Betrag. Hinzu kommt der psychologische Effekt: Eine Rate mit Enddatum diszipliniert, ein offener Dispo lädt zum Weiterschieben ein.

Rechnen wir auch das durch. Ein Dauerminus von 3.000 Euro kostet bei 11,3 Prozent rund 339 Euro Dispozinsen im Jahr. Derselbe Betrag als Ratenkredit zu etwa sieben Prozent verursacht im ersten Jahr deutlich weniger Zinsen, und am Ende der Laufzeit steht die Null, nicht das alte Minus.

Schon ein Wechsel zu einem Konto mit drei Prozentpunkten niedrigeren Dispozinsen senkt die jährliche Belastung sofort, ohne dass sich am eigenen Verhalten etwas ändern muss.

Der Wechsel des gesamten Girokontos ist die zweite Stellschraube. Die Sätze unterscheiden sich zwischen den Instituten um mehrere Prozentpunkte, und die Deutsche Bundesbank dokumentiert diese Streuung in ihrer Zinsstatistik. Ein günstigeres Konto wirkt bei jeder künftigen Überziehung, nicht nur einmalig.

Der Wechsel selbst ist heute leichter als sein Ruf. Seit 2016 sind Banken zu einem Kontowechselservice verpflichtet, der Lastschriften und Daueraufträge weitgehend automatisch mitnimmt. Die alte Ausrede vom Aufwand zieht damit nicht mehr.

Der nächste Zinsentscheid der EZB steht im Juni 2026 an, und die Märkte rechnen eher mit stabilen bis leicht steigenden Sätzen, ein weiterer Grund, beim Dispo nicht auf Entlastung von allein zu warten.

Für Unternehmen gilt dasselbe in größerem Maßstab. Statt den Kontokorrent als Dauerlösung zu fahren, klärt ein offenes Gespräch mit der Hausbank über eine reguläre Betriebsmittellinie oder ein Darlehen oft günstigere Konditionen. Der erste Schritt bleibt in jedem Fall derselbe: hinschauen, rechnen, vergleichen.

Glossar

Dispositionskredit ermöglicht Kontoüberziehung bis vereinbarte Grenze, Dispozinsen betragen durchschnittlich 11,3 Prozent. Geduldete Überziehung über Dispo-Rahmen hinaus wird von Bank toleriert

Dispositionskredit (Dispo): Von der Bank auf dem Girokonto eingeräumte, betraglich begrenzte Überziehungsmöglichkeit ohne gesonderten Antrag.

Dispozinsen: Zinssatz, den die Bank für die Nutzung des eingeräumten Dispositionskredits berechnet, aktuell im Schnitt rund 11,3 Prozent.

Geduldete Überziehung: Überziehung über den vereinbarten Dispo-Rahmen hinaus, die die Bank toleriert und mit einem noch höheren Satz belegt.

Kontokorrentkredit: Geschäftliche Variante des Dispos, also eine kurzfristige Kreditlinie auf dem Firmenkonto.

Ratenkredit: Klassischer Kredit mit fester Laufzeit und gleichbleibenden Raten, meist deutlich günstiger als der Dispo.

Umschuldung: Ablösung eines teuren Kredits durch einen günstigeren, etwa des Dispos durch einen Ratenkredit.

Bonität: Einschätzung der Kreditwürdigkeit einer Person oder eines Unternehmens.

Einheitssatz: Für alle Kunden gleicher Dispozins, der die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit abbildet.

Wucherverbot (§ 138 BGB): Rechtliche Grenze, ab der ein Zins als sittenwidrig gilt, in der Regel beim etwa Doppelten des marktüblichen Satzes.

Beratungspflicht (§ 504a BGB): Pflicht der Bank, bei längerer und hoher Dispo-Nutzung über günstigere Alternativen zu beraten.

Kontowechselservice: Gesetzlich vorgeschriebene Unterstützung der Banken beim Umzug von Lastschriften und Daueraufträgen zu einem neuen Konto.

EZB-Einlagesatz: Zinssatz, zu dem Banken Geld bei der Europäischen Zentralbank parken, aktuell 2,0 Prozent.

Liquidität: Verfügbarkeit kurzfristig einsetzbarer Zahlungsmittel in einem Haushalt oder Unternehmen.

Häufige Fragen

Banken rechtfertigen hohe Dispozinsen mit Risiko und fehlender Besicherung. Schwacher Wettbewerb führt dazu, dass sinkende Leitzinsen nur langsam weitergegeben werden

Warum sind die Dispozinsen so hoch? Banken begründen die Höhe mit Risiko, fehlender Besicherung und einem Einheitssatz für alle Kunden. Hinzu kommt ein schwacher Wettbewerb, weil nur wenige Kontoinhaber wechseln. Dadurch geben Institute sinkende Leitzinsen nur zögerlich an die Dispozinsen weiter. Wie hoch dürfen die Dispozinsen maximal sein? Eine feste Obergrenze nennt das Gesetz nicht. Die Grenze zieht das Wucherverbot nach § 138 BGB, wonach ein Zins von etwa dem Doppelten des marktüblichen Satzes als sittenwidrig gilt. In der Praxis greift diese Schranke selten. Was ist der Unterschied zwischen Dispo und geduldeter Überziehung? Der Dispo ist der vertraglich eingeräumte Rahmen. Die geduldete Überziehung beginnt jenseits dieses Rahmens, läuft automatisch und ist mit einem höheren Zinssatz belegt. Behandeln Sie diese Stufe als Notnagel, nicht als Reserve. Ist ein Ratenkredit günstiger als der Dispo? In der Regel ja. Ein Ratenkredit liegt im Mittel rund 25 Prozent unter den Dispozinsen und bietet feste Raten mit klarem Enddatum. Bei längerem Minus lohnt sich die Umschuldung daher fast immer. Muss die Bank die Dispozinsen veröffentlichen? Ja. Seit 2016 sind Banken gesetzlich verpflichtet, die aktuellen Dispozinsen gut sichtbar auf ihrer Website auszuweisen. Ein kurzer Blick dorthin lohnt sich, weil der Wert oft höher liegt als vermutet. Gilt der Dispo auch für das Geschäftskonto? Ja, dort heißt er Kontokorrentkredit. Das Prinzip ist identisch, die Beträge sind größer und die Wirkung auf die Marge ist entsprechend stärker. Eine kurzfristige Linie sollte nie zur Dauerfinanzierung werden.

Quellen

Dispozinsen in Deutschland steigen weiter. Verbraucherzentrale und Finanzwende fordern Regulierung, da zehn Prozent Zinsen zu hoch sind