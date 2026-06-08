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68.000 Punkte: Tokios Börse reitet die KI-Welle

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
68.000 Punkte: Tokios Börse reitet die KI-Welle

Tokios Leitindex eilt von Rekord zu Rekord, befeuert von der weltweiten KI-Euphorie. Ausgerechnet ein Land, das KI im Alltag eher spät einsetzt, profitiert kräftig. Der Grund liegt in den Zulieferern und im schwachen Yen.

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Der Nikkei 225 hat erstmals die Marke von 68.000 Punkten übersprungen, getragen von der globalen KI-Euphorie. Allein zuletzt legte der Index fast drei Prozent zu. Hinter dem Rekord steckt eine engere Geschichte, als die runde Zahl vermuten lässt.

Das Wichtigste in Kürze

  • Neues Allzeithoch: Der Nikkei 225 steht erstmals über 68.000 Punkten, rund drei Prozent im jüngsten Schub.
  • Wenige Treiber: SoftBank und Chip-Ausrüster wie Advantest und Tokyo Electron tragen den Löwenanteil.
  • Yen als Verstärker: Die schwache Währung hebt die Gewinne der Exporteure zusätzlich.

Was den Rekord wirklich trägt

Eine Hand balanciert auf einer Schaufel einen wackeligen Yen-Münzturm mit Schild und Flagge
Japans Börsenaufschwung stützt sich auf wenige Konzerne: SoftBank und Chip-Ausrüster wie Advantest profitieren von der globalen KI-Expansion

Der Aufschwung ist schmaler, als er aussieht. Wenige Schwergewichte bewegen den Index: SoftBank mit seinen KI-Beteiligungen sowie Chip-Ausrüster wie Advantest und Tokyo Electron, die Maschinen für die Halbleiterfertigung liefern. Steigen diese Titel, zieht der ganze Nikkei mit.

Japan verdient dabei nicht mit eigener KI-Software, sondern als Zulieferer der weltweiten Aufrüstung. Die Werkzeuge für Nvidias und Huaweis Chips kommen zu großen Teilen aus Japan. Das Land verkauft also die Schaufeln im KI-Goldrausch, während es selbst bei der Anwendung eher zögert.

Ein schwacher Yen hebelt den Effekt zusätzlich, weil Exporterlöse in Landeswährung anschwellen. Genau hier mahnt die Geschichte zur Vorsicht. Über Jahrzehnte lag der Nikkei unter seinem Hoch von 1989, jetzt notiert er weit darüber, getragen von einer Handvoll Aktien. Niedrige Zinsen treiben Aktien rund um den Globus, weshalb auch hierzulande die Frage nach dem nächsten Zinsschritt die Kurse bewegt.

Ein Rekord aus drei Aktien ist kein breiter Aufschwung, sondern ein konzentriertes Risiko. Ein Japan-Fonds im Depot bedeutet oft vor allem ein Investment in KI-Zulieferer.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Anleger im deutschsprachigen Raum beachten

Holzkasten mit sechs Fächern, eins gefüllt mit Blattgold, daneben Text „Japan-Fonds“ und Winkekatze
Ein breit klingender Japan-Fonds steckt oft voller weniger KI-Zulieferer.

Für deutsche Anlegerinnen und Anleger ist der Nikkei ein indirekter KI-Einstieg, aber mit Tücken. Ein breit klingender Japan-Indexfonds steckt voller weniger Tech-Werte, das Klumpenrisiko reist mit. Zugleich entscheidet der Yen über die Rendite, je nachdem ob der Fonds die Währung absichert oder nicht.

Schauen Sie deshalb genau in den Fonds hinein. Prüfen Sie die größten Positionen, klären Sie die Währungsabsicherung und überlegen Sie, ob Sie diesen KI-Einstieg nicht ohnehin schon über US-Techwerte im Depot haben. Für Firmen, die Liquidität anlegen, lohnt der Blick auf [ruhigere Wege je nach Rechtsform](https://www.drweb.de/liquiditaet-anlegen-unternehmen/). Dem Boom hinterherzulaufen heißt oft, das Risiko zum Höchstkurs zu kaufen.

Solange die globale KI-Nachfrage läuft, dürften Tokios Zulieferer gefragt bleiben. Verlässt sich aber jemand allein auf die runde Rekordzahl, übersieht er, wie schmal das Fundament darunter ist.

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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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