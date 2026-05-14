Das Landgericht Bonn hat den ehemaligen Promi-Steuerberater Hanno Berger zu zehn Jahren Haft verurteilt. Berger gilt als Schlüsselfigur im milliardenschweren Cum-Ex-Skandal, der den deutschen Staat schätzungsweise 36 Milliarden Euro Steuerausfall gekostet hat. Das Urteil setzt einen Schlusspunkt unter eines der größten Strafverfahren der deutschen Wirtschaftsgeschichte und schickt ein klares Signal an Geschäftsführer und Buchhalter im Mittelstand.

Hand aufs Herz: Wer denkt schon beim Stichwort „Cum-Ex“ zuerst an die eigene Buchhaltung? Genau hier liegt der Fehler. Das Berger-Urteil ist mehr als nur eine Schlagzeile aus der Finanzbranche. Es definiert neu, wo bei Steuergestaltung die Grenze zur Straftat verläuft.

Das Wichtigste in Kürze

Hanno Berger zu zehn Jahren Haft verurteilt, Schlüsselfigur im Cum-Ex-Komplex

Cum-Ex-Schaden für deutschen Staat: rund 36 Milliarden Euro

Urteil verschärft die Compliance-Latte auch für mittelständische Steuergestaltung

Banken, Berater und Investoren müssen mit verschärfter Aufsicht rechnen

Was hinter dem Cum-Ex-Konstrukt steckt

Banker Berger half Banken und Investoren bei Cum-Ex-Geschäften, um Kapitalertragsteuer mehrfach erstattet zu bekommen. Das Landgericht sah darin Bandenbetrug

Cum-Ex bezeichnet eine Steuergestaltung, bei der sich Banken und Investoren über Aktienverkäufe rund um den Dividendenstichtag Kapitalertragsteuer mehrfach erstatten ließen, obwohl sie nur einmal abgeführt wurde. Berger entwickelte die Konstruktion mit, beriet Banken und Investoren in der praktischen Umsetzung. Das Bonner Landgericht wertete das nicht als legale Gestaltung, sondern als bandenmäßige, gewerbsmäßige Steuerhinterziehung. Berger floh 2012 in die Schweiz, wurde 2022 ausgeliefert und steht seit 2023 in mehreren Verfahren vor Gericht.

Warum das Urteil eine Zeitenwende markiert

Bonner Gericht verschärft Maßstäbe: Steuersparmodelle sind strafbar, wenn sie primär dem Staat Steuern entziehen statt wirtschaftliche Vorteile zu bringen

Bisher lautete in der Steuerberater-Branche die Faustregel: Was nicht ausdrücklich verboten ist, gilt als zulässige Gestaltung. Das Bonner Gericht zieht eine andere Linie. Sobald eine Konstruktion erkennbar darauf zielt, dem Staat Steuern zu entziehen, statt eigene wirtschaftliche Vorteile zu erzielen, kann sie strafbar sein. Diese Logik wirkt weit über Cum-Ex hinaus. Sie betrifft jede aggressive Steuergestaltung, von Lizenz-Strukturen über Sale-and-Lease-Back-Modelle bis zu komplizierten Holding-Konstruktionen, mit denen mittelständische Geschäftsführer regelmäßig in Berührung kommen.

Der Berger-Fall macht deutlich, dass aggressive Steuergestaltung für deutsche Geschäftsführer kein Kavaliersdelikt mehr ist. Wer 2026 noch glaubt, sein Berater übernehme schon das Haftungsrisiko, sollte das Urteil noch einmal lesen. Die persönliche Verantwortung des Mandanten wächst. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche Folgen das Urteil für die Mittelstands-Buchhaltung hat

Banken verstärken Kontrollen und erhöhen Compliance-Kosten für Mittelstand. Dokumentationspflicht für Steutergestaltungen wächst

Drei Konsequenzen sind absehbar.

Erstens werden Banken und Wirtschaftsprüfer ihre internen Prüfprozesse weiter verschärfen, was Compliance-Kosten in den Mittelstand durchreicht.

Zweitens steigt der Dokumentationsdruck. Wer steuerliche Gestaltungen nutzt, muss deren wirtschaftliche Substanz schriftlich belegen können, sonst greift im Zweifel die Vermutung der reinen Steuerverkürzung.

Drittens bekommt die saubere, GoBD-konforme Buchhaltung neue Bedeutung. Genau dort entstehen die Spuren, die im Ernstfall vor Gericht den Unterschied machen.

Die nüchterne Lehre für den deutschen Mittelstand lautet: Steuergestaltung ist legitim, Steuervermeidung als Geschäftsmodell wird zunehmend strafbar. Wer 2026 seine Buchhaltung sauber führt, Dokumentation strukturiert ablegt und steuerliche Konstruktionen mit echter wirtschaftlicher Substanz unterlegt, ist auf der sicheren Seite. Alles andere wird teuer.

Mehr Newshunger?

E-Autos überholen Benziner, WordPress-Plugin gefährdet Websites, Cybercrime kostet Deutschland Milliarden Euro jährlich