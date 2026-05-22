OpenAI schaltet Finanzfunktion in ChatGPT frei: US-Pro-Nutzer können über Plaid Konten von 12.000 Finanzinstituten verbinden und GPT-5.5 Thinking befragen

OpenAI hat in der Nacht vom 20. auf 21. Mai 2026 eine Personal-Finance-Funktion in ChatGPT freigeschaltet. Pro-Nutzer in den Vereinigten Staaten können über die Datenbrücke Plaid Konten von über 12.000 Finanzinstituten verbinden, ein Dashboard mit Ausgaben, Investitionen und anstehenden Zahlungen ansehen und Fragen an GPT-5.5 Thinking stellen.

Geht es Ihnen auch so? Wer für eine Liquiditätsplanung bisher zwischen drei Banking-Apps, einer Excel-Tabelle und der Steuersoftware hin und her sprang, ahnt schon, in welche Richtung diese Funktion zielt. OpenAI greift mit einer Lösung in den Markt, an dem deutsche Fintechs wie Finanzguru oder Bling seit Jahren feilen.

Das Wichtigste in Kürze

ChatGPT Finances startet als Preview für Pro-Abonnenten in den USA über Web und iOS

Plaid liefert Verbindungen zu Fidelity, Schwab, Chase, American Express und weiteren 12.000 Instituten, Intuit-Anbindung folgt

GPT-5.5 Thinking übernimmt Fragen zu Budgets, Abos, Schulden-Tilgung und Investments

OpenAI betont, ChatGPT könne keine Zahlungen auslösen, keine Trades platzieren, keine Steuern einreichen, keine professionelle Beratung ersetzen

Welche Mechanik hinter dem Finance-Dashboard steckt

Plaid verbindet Banking-Daten von 12.000 Instituten mit ChatGPT für automatische Kategorisierung von Ausgaben, Vermögen und Abos

Die Datenanbindung läuft über Plaid, den US-Quasi-Standard für Account-Aggregation. Wer Bankkonten, Kreditkarten und Depot bei einem der unterstützten 12.000 Institute hat, bekommt nach Authentifizierung eine kategorisierte Übersicht. ChatGPT synchronisiert anschließend Ausgaben, Vermögensanteile, Abos und anstehende Zahlungen. Intuit als Partner folgt für die Quicken-Welt.

Das Sprach-Layer ist der eigentliche Hebel. Statt einer Banking-App stellt der Nutzer Fragen wie „Wie viel gebe ich diesen Monat für Abos aus?“ oder „Welche Auswirkungen hätte eine Tilgung von 10.000 Dollar auf meine Hypothek?“. GPT-5.5 Thinking antwortet auf Basis der eigenen Daten und einer eingebetteten Finanz-Domänenlogik. OpenAI bezeichnet die Funktion ausdrücklich als Personal-Finance-Coach, nicht als Beraterersatz.

Die Sicherheits-Architektur ist auf Plaid und OAuth aufgebaut. Banken-Zugangsdaten gehen nicht an OpenAI, ChatGPT erhält ein Read-only-Token. Die Daten lassen sich jederzeit löschen und Konten trennen. Trotzdem bleibt der Skeptiker-Reflex berechtigt, schließlich landen Kategorisierungs-Ergebnisse und Fragen-Inhalte beim Anbieter.

OpenAI testet in den USA, was in Deutschland an Datenschutz und Banking-Lizenz scheitern würde. Hier müsste das gleiche Produkt mit BaFin-Auflagen, PSD2-Compliance und einer Auftragsverarbeitungsvereinbarung antreten. Bis das durchläuft, vergehen Quartale. Wer jetzt schon nutzt, läuft im DACH-Raum in Grauzonen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was ChatGPT Finances für DACH-Nutzer bedeutet

ChatGPT-Finanzfunktion bisher nur für US-Pro-Nutzer verfügbar. Schrittweiser internationaler Roll-out geplant, Termin für Deutschland fehlt

Die Verfügbarkeit ist auf US-Pro-Nutzer beschränkt. Wer in Deutschland einen Pro-Account hat, sieht die Funktion derzeit nicht. OpenAI plant einen schrittweisen Roll-out, beginnend bei US-Plus-Nutzern, anschließend internationaler. Ein Termin für DACH fehlt. Bestehende deutsche Lösungen wie Finanzguru bleiben damit bis auf weiteres die naheliegende Brücke.

Die Rechtslage in Europa ist strenger. PSD2 verlangt, dass Banking-Datenanbindungen über lizenzierte Kontoinformationsdienste laufen. Plaid besitzt eine entsprechende Lizenz in mehreren EU-Staaten, deutsche Banken arbeiten zusätzlich oft mit eigenen FinTS-Schnittstellen. Eine direkte Übertragung des US-Setups auf den DACH-Markt wäre ohne lokale Anpassungen unrealistisch.

Die Datenschutz-Frage ist die heikelste. Eine Finanzhistorie ist die intimste Daten-Kategorie nach Gesundheitsdaten. Mit der Übergabe an einen US-Anbieter wechselt die Verantwortung in eine Jurisdiktion mit anderem Schutzniveau. Wer die EU-DSGVO ernst nimmt, wartet auf eine offizielle europäische Lokalisierung mit Auftragsverarbeitungsvertrag und EU-Datenresidenz. Welche LLMs sich für sensible Daten eignen, fasst unser Ratgeber zusammen.

Die Auswirkung auf Fintechs ist erheblich. Deutsche Anbieter wie Finanzguru, Bling oder Numbrs haben bisher die Banking-Daten-UX bedient. Ein KI-Layer auf eigenen Daten kann diese Funktion in zwei Quartalen kopieren, sobald OpenAI in den DACH-Raum rollt. Wer dort investiert ist, beobachtet den europäischen Roll-out genau und plant die eigene KI-Strategie nicht auf zwölf Monate Vorlauf.

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