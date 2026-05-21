Thales und Google Cloud haben am 20. Mai 2026 eine Partnerschaft angekündigt, die Deutschland eine eigene souveräne Cloud-Plattform bringen soll. Eine neue 100%ige Thales-Tochter in Deutschland operiert rechtlich und organisatorisch unabhängig von Google. Ziel: Zugang zu Hyperscaler-Technologie unter ausschließlich deutscher Kontrolle, abgeschirmt gegen US-CLOUD-Act-Zugriffe.

Was die Partnerschaft konkret vorsieht

Thales gründet deutsches Unternehmen mit Google Cloud für sichere KI-Infrastruktur unter deutscher Kontrolle und Cybersicherheit

Die neue Gesellschaft mit Sitz in Deutschland wird vollständig von Thales gehalten. Personal und Leitung kommen ausschließlich aus Deutschland. Google Cloud liefert die technologische Plattform mit Rechenleistung und KI-Kapazitäten, Thales steuert Cybersicherheits-Architektur und hoheitliche Kontrolle bei. Die Trennung soll sicherstellen, dass weder Google selbst noch US-Behörden über extraterritoriale Gesetze Zugriff auf gespeicherte oder verarbeitete Daten erhalten. Das Angebot zielt auf das deutsche C3A-Rahmenwerk und die C5-Anforderungen für Cloud-Anbieter ab.

Verfügbar ist die Lösung ab sofort in einer Vorschauversion. Die allgemeine Marktreife (General Availability) ist für Ende 2026 angekündigt. Das Modell basiert auf dem französischen Pendant S3NS, einer Thales-Tochter, die in Frankreich das souveräne Cloud-Angebot PREMI3NS betreibt. Beide Regionen sollen architekturell baugleich aufgebaut werden. Damit entsteht ein georedundantes deutsch-französisches Gesamtsystem, das multinationalen Kunden eine grenzüberschreitende Disaster-Recovery-Lösung bietet.

Warum der Markt diesen Schritt braucht

Vier Branchen mit hohem Handlungsdruck: Öffentliche Verwaltung, regulierte Sektoren wie Finanzwesen und Energiewirtschaft, DAX-Konzerne und Rüstungslieferanten

Die Vormachtstellung der US-Hyperscaler in Europa ist seit Jahren ein offenes Geheimnis. AWS, Microsoft Azure und Google Cloud teilen sich gemeinsam den überwiegenden Anteil des Marktes. Gleichzeitig wächst in Wirtschaft und Verwaltung die Sorge, dass US-Recht auf europäische Daten greift. Der CLOUD Act zwingt US-Unternehmen, Daten an US-Behörden herauszugeben, unabhängig vom physischen Standort der Server. Eine deutsche Behörde, die Daten bei einem US-Anbieter speichert, ist damit grundsätzlich exponiert. Der Mismatch zur DSGVO ist seit dem Schrems-II-Urteil offen.

Christoph Ruffner, CEO von Thales Deutschland, ordnet den Schritt im offiziellen Statement so ein:

Diese Partnerschaft ist eine direkte Antwort auf den Wunsch deutscher Organisationen aus dem privaten und öffentlichen Sektor, Zugang zur Technologie von Google Cloud unter vollständiger deutscher Kontrolle zu erhalten. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wer dürfte als Erstes nutzen?

Souveräne Google Cloud: Offene Fragen zu Performance, Preisgestaltung und Datenschutztiefe bei abgeschirmten KI-Modellen

Vier Zielgruppen sind besonders dringlich. Erstens öffentliche Verwaltungen, die nach BSI-Standards arbeiten müssen. Zweitens hochregulierte Branchen wie Finanzdienstleister, Versicherer, Energieversorger und Krankenhäuser. Drittens DAX-Konzerne mit eigener internationaler Datenverteilung. Viertens Rüstungs- und Verteidigungslieferanten, deren Datenflüsse ohnehin unter dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz stehen. Der Mittelstand kommt voraussichtlich erst nach der allgemeinen Marktreife in Frage, da die Vorschauversion mit Custom Onboarding und Mindestabnahmen verknüpft ist.

Souveräne Cloud ist 2026 kein Marketing-Begriff mehr, sondern ein C5/C3A-Audit. Wer den CLOUD-Act-Hebel der US-Behörden ignoriert, fliegt beim ersten DSGVO-Audit auf. Thales liefert hier die juristische Konstruktion, die seit Schrems II eigentlich gefordert war. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bleibt offen?

Cloud-Souveränität in Deutschland: Rechenzentren-Rankings analysieren Cloud-Act-versus-DSGVO-Spannungsfelder systematisch

Drei Fragen sind noch unbeantwortet. Erstens: Wie performant läuft KI-Workload tatsächlich in der souveränen Variante, wenn Modelle und Trainingsdaten gegenüber der globalen Google-Cloud-Region abgeschirmt sind? Zweitens: Wie sieht das Pricing aus, sobald GA erreicht ist? Bisherige souveräne Cloud-Angebote in Europa lagen 30 bis 50 Prozent über der Standardvariante. Drittens: Wie tief reichen die KI-Funktionen, also Gemini-Modelle, Vertex AI und Agent-Workflows, in den abgeschirmten Bereich hinein? Thales und Google haben sich bis zur GA Ende 2026 ein Zeitfenster gelassen, in dem diese Details geklärt werden müssen.

Mehr Newshunger?

Wer Cloud-Souveränität jenseits dieser Partnerschaft einordnen will, prüft die Rechenzentren-Hitparade Deutschlands, die das Cloud-Act-versus-DSGVO-Spannungsfeld systematisch durchleuchtet. Wer Googles Marktmacht in Werbung und Cloud nebeneinander sehen will, findet im Google-Geschäftsmodell-Beitrag die strukturelle Einordnung. Und wer die KI-Modell-Landschaft sortiert, beginnt beim LLMs-Ratgeber.