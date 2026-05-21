Google hat am 20. Mai 2026 auf seiner 13. Marketing-Live-Keynote die komplette Werbe-Maschine auf Gemini umgestellt. Vom Bay-View-Campus in Mountain View lief die zweistündige Veranstaltung in über 100 Länder. Wer als Marketingverantwortlicher danach in den Feierabend ging, hat ein neues Stack-Schaubild auf dem Schreibtisch: Ask Advisor als zentraler Gemini-Agent, Asset Studio mit Gemini Omni, Meridian in Analytics 360 und ein Universal Commerce Protocol, das den Checkout an die Search-Oberfläche zieht.

Ask Advisor: Ein Agent über alle Werbeprodukte hinweg

Ask Advisor: Gemini-Agent integriert Google Ads, Analytics und Merchant Center für Marketing-Anfragen in natürlicher Sprache

Die wichtigste Neuvorstellung ist Ask Advisor, ein Gemini-basierter Agent, der erstmals Google Ads, Google Analytics, Merchant Center und Google Marketing Platform unter einer konversationellen Oberfläche zusammenführt. Marketer formulieren ihre Anfrage in natürlicher Sprache, etwa „Finde neue Kunden für meine Haarpflege-Produkte“. Das System zieht Produktdaten aus dem Merchant Center, baut die Kampagne in Google Ads auf und überwacht die Performance über Analytics. Search Engine Land berichtet, dass auf der Backend-Seite mehrere Agenten miteinander kommunizieren und einen kontinuierlichen Daten-Faden bilden. Verfügbar zunächst global, aber nur in englischer Sprache. Eine Integration ins Merchant Center folgt direkt mit.

Philipp Schindler, Chief Business Officer, ordnete die Geschwindigkeit der Veränderung in der Keynote so ein:

I’m not exaggerating when I say we have made a decade’s worth of innovation in the last year alone. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Asset Studio mit Gemini Omni: Creative in einem Brief

Google Asset Studio nutzt Gemini Omni zur automatischen Generierung von Texten, Bildern und Videos aus Markenrichtlinien. 1-Click Creative Testing vergleicht Varianten automatisch

Das im August 2025 eingeführte Asset Studio bekommt mit Gemini Omni eine multimodale Auffrischung. Marketer laden eine Markenrichtlinie und einen Brief in natürlicher Sprache hoch, das System generiert daraus Texte, Bilder und Videos in einem Durchgang. Hinzu kommt 1-Click Creative Testing, das Varianten automatisch gegeneinander vergleicht und die schwächeren aussortiert. Vidhya Srinivasan, VP/GM Google Ads & Commerce, demonstrierte den Ablauf mit einem kurzen Video-Spot, der in einer einzigen Iteration in fünf Formate ausgespielt wurde.

Universal Commerce Protocol und Universal Cart

Googles Universal Commerce Protocol ermöglicht KI-gesteuerte Einkäufe über Google-Oberfläche. Universal Cart bietet plattformübergreifende Warenkörbe. Demand-Gen-Kampagnen nutzen Multimodal Video Creation und dynamische Produktvideos

Im Commerce-Bereich erweitert Google das Universal Commerce Protocol (UCP), das AI-gesteuerte Einkäufe direkt über die Google-Oberfläche möglich macht. Der Universal Cart erlaubt erstmals einen plattformübergreifenden Warenkorb. Demand-Gen-Kampagnen erhalten Multimodal Video Creation, dynamische Produktvideos auf Basis von Echtzeit-Interesse, sowie eine Ausweitung auf Google Maps. Buy with Google Pay rückt jetzt auch in Connected-TV-Anzeigen ein. Checkout-Links gibt es in neun zusätzlichen Märkten.

Meridian in Analytics 360 und Qualified Future Conversions

Meridian, Googles Open-Source-Tool für Marketing-Mix-Modeling, integriert sich direkt in Analytics 360 und hilft mittleren Unternehmen, Kanalattribution zu messen

Auf der Measurement-Seite zieht Meridian, Googles Open-Source-Marketing-Mix-Modeling-Tool, direkt in Analytics 360 ein. Das vereinfacht für mittelgroße Werbetreibende die Frage, welcher Kanal welchen Anteil am Umsatz hat, ohne dass parallel ein Data-Science-Team aufgesetzt werden muss. Ergänzt wird das durch eine neue Metrik: Qualified Future Conversions. Sie schätzt, welche aktuelle Suchhandlung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem zukünftigen Kauf führt, und macht damit eine bisher nicht messbare Phase des Trichters sichtbar.

Was das für DACH-Marketer bedeutet

Saubere Conversion-Daten sind Voraussetzung für Ask Advisor, Asset Studio und Performance Max. Kreative Produktion wird zum kritischen Erfolgsfaktor

Drei Konsequenzen sind absehbar. Erstens: Wer die eigene Conversion-Tracking-Hygiene noch nicht aufgeräumt hat, verliert mit jedem Tag mehr Boden. Ask Advisor, Asset Studio und Performance Max funktionieren nur dann sinnvoll, wenn die zugrunde liegenden Conversion-Daten sauber sind. Zweitens: Die kreative Produktion wird zur Reibungspunkt-Frage. Wer noch klassische Briefings über Agenturen schickt, konkurriert künftig mit Marken, die in Stunden statt Wochen liefern. Drittens: Reporting verschiebt sich von Klicks und Impressions zu Qualifizierungs-Metriken. Wer Vorständen weiterhin nur CTR und CPM präsentiert, präsentiert die Vergangenheit.

Google verschiebt das Operations-Modell für Werbung in einem Tempo, dem deutsche Marketing-Teams strukturell nicht folgen können. Wer 2026 noch zweistellige Excel-Reports versendet, sollte zumindest die englische Ask-Advisor-Beta testen. Sonst optimieren US-Marktbegleiter zwei Quartale schneller als der eigene Vertrieb mitwächst. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Mehr Newshunger?

Googles Werbegeschäft unter Druck: 73 Prozent der 343 Milliarden Euro Umsatz stammen aus Anzeigen, die durch ChatGPT und Amazon bedroht werden

Wer das Google-Universum strategisch lesen will, beginnt beim Google-Geschäftsmodell: 73 Prozent von 343 Milliarden Euro Umsatz kommen aus Werbung, der gestrige Aufmarsch ist also die Verteidigung der Hauptertragslinie gegen ChatGPT-Ads und Amazon. Das jüngste Google-Mai-Update 2026 zeigt, wie hart die Suche jetzt KI-generierte Texte abstraft. Wer Sichtbarkeit in AI-Surfaces aufbauen will, findet im LLMs-Ratgeber die Modell-Landschaft und im GEO-Pillar-Artikel die operativen Schritte.