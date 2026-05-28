Eine kleine Elite hält mehr als ein Viertel des deutschen Finanzvermögens. Der heute veröffentlichte BCG Global Wealth Report 2026 zeigt, wie schnell die Konzentration an der Spitze weiterläuft. Und warum die Vermögensfrage politisch wird.

Rund 5.000 Menschen in Deutschland besitzen ein Finanzvermögen von jeweils mehr als 100 Millionen Dollar. Diese Gruppe ist 2025 um rund 1.100 Personen gewachsen, ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf diese 5.000 Köpfe entfallen zusammen 3,4 Billionen Dollar, also 27,3 Prozent des gesamten Finanzvermögens von 12,4 Billionen Dollar in Deutschland. Die Zahlen stammen aus der 26. Ausgabe des Global Wealth Report der Boston Consulting Group, der heute Morgen veröffentlicht wurde. Während Mittelstand und Industrie über Energiekosten, Bürokratie und Stellenabbau diskutieren, läuft an der Spitze eine Konzentrationsbewegung, die mit klassischen Sparbüchern nichts mehr zu tun hat.

Das Wichtigste in Kürze

5.000 Superreiche halten 27,3 Prozent des deutschen Finanzvermögens, das sind rund 3,4 Billionen Dollar.

Die Gruppe der Superreichen ist 2025 um 28 Prozent gewachsen, also um rund 1.100 Personen.

Die oberen 705.000 Multimillionäre und Superreichen halten zusammen 52,8 Prozent des Finanzvermögens.

Bis 2030 prognostiziert BCG einen weiteren Anstieg des Anteils der Superreichen auf 29 Prozent.

Das deutsche Finanzvermögen wuchs 2025 dank Börsenrally um fast 18 Prozent, das globale Finanzvermögen nur um 7,4 Prozent.

Wie verteilt sich das Vermögen in Deutschland tatsächlich?

5.000 Superreiche mit über 100 Millionen Dollar halten 27,3 Prozent des Finanzvermögens. Zusammen mit 700.000 Multimillionären kontrollieren sie über die Hälfte

Die BCG-Verteilungsstatistik ist ungewöhnlich klar. Ganz oben halten 5.000 Superreiche mit jeweils mehr als 100 Millionen Dollar Finanzvermögen zusammen 27,3 Prozent. Darunter folgen rund 700.000 Multimillionäre, die zusammen mit den Superreichen über die Hälfte des Finanzvermögens kontrollieren.

Eine Mittelschicht von 3,2 Millionen Menschen mit Vermögen zwischen einer Viertelmillion und einer Million Dollar hält 11,3 Prozent. Die untere Schicht von rund 66 Millionen Menschen teilt sich 35,9 Prozent. Sachwerte, vor allem Immobilien, machen mit 13,4 Billionen Dollar mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens aus, die Schulden bleiben mit 2,5 Billionen Dollar moderat.

Warum wachsen die Vermögen an der Spitze schneller als unten?

Aktien und Private Equity legten 2025 zweistellig zu, während Sparkonten stagnierten. Deutsche Finanzvermögen wuchsen um 18 Prozent durch die Börsenrally

Die Mechanik ist banal. Aktien und Private Equity haben 2025 zweistellig zugelegt, Sparkonten kaum. Wer breit am Kapitalmarkt investiert ist, hat 2025 deutlich verdient. Wer sein Geld auf Tagesgeld parkt, sah real einen Wertverlust. Die deutschen Finanzvermögen wuchsen 2025 um fast 18 Prozent, getragen von der Börsenrally.

BCG-Partner Michael Kahlich aus Zürich, Co-Autor der Studie, fasst es so zusammen: „Die Konzentration des Vermögens an der Spitze nimmt weiter zu. Wer mehr hat, kann breiter streuen und in renditestärkere Anlageklassen wie Aktien oder Private Equity investieren.“ Genau diese Anlageklassen sind für Tagesgeld-Sparer in Deutschland kulturell schwer zugänglich. Ein Drittel des deutschen Finanzvermögens steckt weiterhin in Bargeld, Giro-, Termin- und Sparkonten, ein weiteres Viertel in Lebensversicherungen und Renten.

Welche Folgen hat die Konzentration für den Mittelstand?

DACH-Mittelstand unter Druck: Operative Herausforderungen durch hohe Energiepreisen und Lohnkosten drücken Wachstumsprognosen für 2026

Für DACH-Mittelständler hat die Vermögenskonzentration konkrete Konsequenzen, weil zwei Welten parallel laufen. Auf der operativen Seite kämpfen Selbstständige und Geschäftsführer mit Energiepreisen, Lohnkosten und Lieferschwierigkeiten. Die DIHK hat ihre Wachstumsprognose für 2026 auf 0,3 Prozent gesenkt, die EU-Kommission halbierte ihre Erwartung auf 0,6 Prozent.

Gleichzeitig boomt die Börse. Die Schere zwischen Arbeitseinkommen und Kapitaleinkommen wird damit innerhalb eines Jahres breiter. Wer 2025 nur auf Lohn gesetzt hat, gehört nicht zu den Gewinnern. Auch der DATEV-Bericht für Mai 2026 zeigt eine zweigeteilte Industrie: Maschinenbau verliert, Halbleiter und Elektrotechnik wachsen.

Was ist aus den klassischen Nine-to-five-Jobs geworden?

In Deutschland verschwinden 2025 über 124.100 Industriejobs, besonders in der Automobilbranche. Festo streicht allein 1.300 Stellen

Klassische Vollzeitstellen in der Industrie schrumpfen rapide. Allein 2025 sind in Deutschland 124.100 Industriejobs verloren gegangen, der Schwerpunkt liegt in der Automobilbranche. Allein Festo streicht 1.300 Stellen in Deutschland, und die Liste der Stellenabbau-Ankündigungen wächst wöchentlich. Für Beschäftigte heißt das: Wer ausschließlich auf Lohnarbeit ohne Kapitalanlage setzt, baut praktisch kein Vermögen mehr auf.

Die Aktienkultur in Deutschland bleibt schwächer als im westeuropäischen Durchschnitt, und genau das ist laut BCG einer der Gründe, warum das Nettovermögen hierzulande in den kommenden Jahren langsamer wachsen dürfte als anderswo. Selbstständigkeit ist eine mögliche Antwort, lohnt aber nur, wenn die Kalkulation des Unternehmerlohns realistisch ist und die steuerliche Last sauber durchgerechnet wurde.

Wie steht Deutschland im internationalen Vergleich?

Deutschland hält mit 12,4 Billionen Dollar Finanzvermögen weltweit Rang vier nach USA, China und Japan. Superreiche konzentrieren sich in den USA

Deutschland rangiert beim Finanzvermögen weltweit auf Rang vier. Die USA halten 147 Billionen Dollar Finanzvermögen, China 41,5 Billionen, Japan 15,6 Billionen, Deutschland 12,4 Billionen. Weltweit existieren rund 97.000 Superreiche, mehr als ein Drittel davon lebt in den USA.

Im globalen Schnitt wuchsen die Finanzvermögen 2025 um 7,4 Prozent. Deutschland kam beim Nettovermögen nur auf ein Plus von 2,2 Prozent, also deutlich weniger als der globale Durchschnitt von neun Prozent. Die schwache Aktienkultur, die alternde Bevölkerung und die schwächelnde Wirtschaft sind die strukturellen Bremsen. BCG erwartet, dass sich diese Lücke in den nächsten Jahren ausweitet.

Was sagt das über die politische Debatte?

BCG prognostiziert für 2030 einen Vermögensanteil von 29 Prozent an der Spitze. Forderungen nach Vermögensteuer und Erbschaftssteuerreform verstärken sich

BCG prognostiziert für 2030 eine weitere Steigerung der Vermögenskonzentration an der Spitze auf 29 Prozent. Damit wächst der politische Druck. Diskussionen um eine Vermögensteuer, eine reformierte Erbschaftssteuer oder eine Mindestbesteuerung von Kapitalerträgen werden durch jeden neuen BCG-Bericht lauter. Auch die Welle der Großinsolvenzen im Mittelstand spielt in die Debatte: Wenn operative Substanz verschwindet und gleichzeitig Finanzvermögen an der Spitze ballt, verschiebt sich die wirtschaftliche Schwerkraft. Mittelständler sollten die Debatte ernst nehmen, statt sie auszublenden. Die Politik entscheidet am Ende, ob Kapital weiter konzentriert oder neu verteilt wird.

Wir reden in Deutschland gern über Bürokratie, Energie und Fachkräfte. Über die Tatsache, dass 5.000 Menschen mehr als ein Viertel des Finanzvermögens halten, redet kaum jemand. Das ist kein Naturgesetz, das ist eine politische Entscheidung. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Welche Dr.-Web-Ratgeber helfen Mittelständlern jetzt weiter?

Dr. Web bietet Selbstständigen Ratgeber zu Gehalt, Umsatzplanung und Steuermechaniken für bessere finanzielle Entscheidungen

Für Entscheider, die operativ planen und gleichzeitig Vermögen aufbauen wollen, bündelt Dr. Web mehrere Evergreen-Ratgeber. Der Ratgeber zum Gehalt von Selbstständigen rechnet vor, wie viel Umsatz für ein bestimmtes Netto-Einkommen nötig ist. Der Beitrag zu Steuern für Selbstständige erklärt die Einkommensteuer-Mechanik Schritt für Schritt. Der Buchhaltungssoftware-Vergleich hilft bei der Tool-Wahl. Wer den weiteren Kontext mag, findet in der Geschichte der Zahlungsmittel einen historischen Blick darauf, wie sich Vermögen über die Jahrtausende konzentriert und verteilt hat.

Die Daten des BCG-Berichts geben dem Mittelstand klare Hinweise. Vermögensaufbau funktioniert in Deutschland 2026 nicht mehr ohne Kapitalmarkt. Und Vermögenskonzentration ist nicht nur ein Thema für die linke Seite des politischen Spektrums, sondern ein Standortfaktor, der Investitionsentscheidungen, Konsumklima und Sozialfrieden beeinflusst.

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