Greenwashing 2026: Wenn grüne Versprechen nur heiße Luft sind

Sie stehen im Supermarkt vor dem Regal. Auf fast jedem zweiten Produkt prangt „klimaneutral“, „nachhaltig“ oder „umweltfreundlich“. Die Verpackung ist grün, ein Blatt ziert das Logo. Doch was steckt wirklich dahinter? Oft genug: nichts als geschicktes Marketing. Das Phänomen heißt Greenwashing – und es kostet Sie als Entscheider nicht nur Geld, sondern untergräbt auch das Vertrauen in echte Nachhaltigkeit.

Nicht sauber, und auch nicht rein.

Die Zahlen sind alarmierend: Eine Untersuchung der EU-Kommission aus dem Jahr 2021 ergab, dass 42 Prozent aller grünen Werbeaussagen übertrieben oder falsch waren. Weitere 53 Prozent der Umweltaussagen waren so vage und irreführend, dass Verbraucher sie nicht überprüfen konnten. In Deutschland geht die Deutsche Umwelthilfe jährlich gegen Dutzende Unternehmen vor – mit über 100 Rechtsverfahren, bisher durchgängig erfolgreich.

Für Sie als Geschäftsführer oder Entscheider in einem mittelständischen Unternehmen ist das Thema doppelt relevant: Einerseits müssen Sie Greenwashing bei Lieferanten erkennen, andererseits darf Ihre eigene Nachhaltigkeitskommunikation nicht in diese Falle tappen. Die rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen werden zunehmend härter.

Was ist Greenwashing?

Greenwashing beschreibt die Praxis von Unternehmen, sich oder ihre Produkte durch Marketing als umweltfreundlicher darzustellen, als sie tatsächlich sind. Der Begriff wurde 1986 vom US-Umweltaktivisten Jay Westerveld geprägt. Er beobachtete in Hotels, die mit „Umweltschutz“ für die Wiederverwendung von Handtüchern warben, während die Betriebe gleichzeitig in anderen Bereichen massiv Ressourcen verschwendeten.

Das Ziel von Greenwashing ist klar: Unternehmen wollen vom wachsenden Umweltbewusstsein der Konsumenten profitieren, ohne substanzielle Veränderungen vorzunehmen. Statt in echte Nachhaltigkeit zu investieren, fließt das Budget in grüne PR-Kampagnen.

Warum Greenwashing zunimmt

Die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten steigt kontinuierlich. Laut Studien sind für über 70 Prozent der deutschen Verbraucher Umweltkriterien kaufentscheidend. Gleichzeitig wächst der Druck durch Regulierung: EU-Taxonomie, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und nationale Gesetze zwingen Unternehmen zu mehr Transparenz.

In diesem Spannungsfeld ist die Versuchung groß, mit grünem Marketing kurzfristig Erfolge zu erzielen, ohne die aufwendigen und kostspieligen Maßnahmen für echte Nachhaltigkeit umzusetzen. Die Rechnung: Für eine Millionen-Werbekampagne „Wir sind grün“ zu investieren ist billiger als die Produktion grundlegend umzustellen.

Die sieben Todsünden des Greenwashings

Die kanadische Umweltmarketing-Agentur TerraChoice identifizierte bereits 2007 sieben typische Greenwashing-Taktiken. Diese Klassifikation gilt bis heute als Standard:

1. Sünde der versteckten Zielkonflikte

Ein einzelner Aspekt wird als grün hervorgehoben, während das Gesamtprodukt problematisch bleibt. Beispiel: „Aus recyceltem Material“ – aber in China mit Kohlestrom produziert, per Flugzeug transportiert und nach kurzer Nutzungsdauer Sondermüll.

2. Sünde fehlender Beweise

Umweltaussagen werden getroffen, ohne dass nachprüfbare Belege vorliegen. Vage Behauptungen wie „umweltschonend hergestellt“ ohne Zertifizierung oder konkrete Daten.

3. Sünde der Unklarheit

Begriffe wie „natürlich“, „grün“ oder „nachhaltig“ werden verwendet, ohne sie zu definieren. Rechtlich nicht geschützte Begriffe erlauben maximalen Interpretationsspielraum.

4. Sünde falscher Labels

Unternehmen erfinden eigene Siegel, die wie offizielle Zertifizierungen aussehen, aber keine unabhängige Prüfung durchlaufen haben. Verbraucher können echte von falschen Siegeln kaum unterscheiden.

5. Sünde der Irrelevanz

Werbung mit Eigenschaften, die ohnehin gesetzlich vorgeschrieben sind. „FCKW-frei“ bei Spraydosen – obwohl FCKWs seit den 1990er Jahren verboten sind.

6. Sünde des kleineren Übels

Ein schädliches Produkt wird als „grün“ positioniert, weil es minimal weniger schädlich ist als Alternativen. Beispiel: „Bio-Zigaretten“ oder „umweltfreundliche Einweg-Plastikflaschen“.

7. Sünde der Lüge

Schlicht falsche Behauptungen. Produkte als „bio“ oder „klimaneutral“ auszeichnen, obwohl sie es nachweislich nicht sind.

Greenwashing in Deutschland: Aktuelle Fälle

Deutsche Unternehmen sind vor Greenwashing nicht gefeit. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) verleiht seit 2019 jährlich den „Goldenen Geier“ für die dreisteste Umweltlüge. Die bisherigen Preisträger lesen sich wie ein Who-is-Who der deutschen Wirtschaft:

Vonovia: Erdgas als „erneuerbare Energie“ (2025)

Der Goldene Geier 2025 ging an Vonovia SE. Das Wohnungsunternehmen bewarb in seiner Mieter-App einen Erdgastarif, der angeblich „aus 100 Prozent Erneuerbarer Energie“ besteht. Über 20.000 Menschen stimmten ab, knapp 50 Prozent wählten Vonovia.

Das Problem: Erdgas ist und bleibt ein fossiler Brennstoff. Bei seiner Verbrennung entsteht CO₂, bei Förderung und Transport entweicht zudem Methan – ein Treibhausgas, das über 80-mal klimaschädlicher ist als CO₂. Nach Kritik entfernte Vonovia die irreführende Aussage, weigert sich aber bis heute, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen.

Kaufland: 1 Cent für die Umwelt (2025)

Auf Platz drei der Goldenen-Geier-Abstimmung landete Kaufland. Die Supermarktkette verlangt seit Januar 2025 einen Cent für dünne Einweg-Plastiktüten für Obst und Gemüse – angeblich „um die Umwelt zu schützen und Plastik zu sparen“.

Die Realität: In Deutschland werden jährlich 2,4 Milliarden solcher Tütchen verbraucht. Ein symbolischer Cent-Betrag wird kaum jemanden vom Kauf abhalten. Die EU-Verpackungsverordnung verbietet diese Tüten ohnehin ab 2030. Statt sie jetzt schon aus dem Sortiment zu nehmen, monetarisiert Kaufland die Umweltsünde.

Lufthansa: CO₂-neutrales Fliegen (2024)

Die Deutsche Umwelthilfe klagte erfolgreich gegen Lufthansas „Green Tarif“. Die Fluggesellschaft versprach CO₂-neutrales Fliegen: 10-20 Prozent der Emissionen sollten durch nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) reduziert, der Rest durch Kompensationsprojekte ausgeglichen werden.

Das Gericht sah darin irreführende Werbung. Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings scheiterte 2024 in der Berufung. Der Flugverkehr gehört zu den größten CO₂-Verursachern weltweit. Echte Klimaneutralität beim Fliegen ist derzeit technisch nicht erreichbar.

Lesetipps:

Volvic: 100% recycelte Plastikflaschen (2024)

Volvic bewarb seine Einweg-Plastikflaschen als umweltfreundlich, weil sie aus „100% recyceltem PET“ bestehen sollen. Die DUH nominierte das Produkt 2024 für den Goldenen Geier.

Das Problem: Auch die Wiederverwertung von Recyclingmaterial verbraucht Energie, Chemikalien und Ressourcen. Vor allem aber bleibt es Einweg und nach einmaliger Nutzung landet die Flasche im Müll. Mehrweg-Glasflaschen haben eine deutlich bessere Ökobilanz.

Deichmann: Nachhaltige Schuhe (2024)

Die Deutsche Umwelthilfe stoppte 2024 irreführende Werbung von Deichmann für angeblich nachhaltige Schuhe. Das Unternehmen musste eine Unterlassungserklärung unterzeichnen. Details zur Nachhaltigkeit fehlten, die Werbeaussagen waren zu vage und nicht belegbar.

VW Dieselgate: Der Klassiker (2015)

Volkswagen warb in den USA massiv mit „Clean Diesel“, sauberen, schadstoffarmen Dieselmotoren. 2015 flog auf: VW hatte eine Software (Defeat Device) eingebaut, die auf dem Prüfstand andere Werte anzeigte als im realen Fahrbetrieb. Der tatsächliche Stickoxid-Ausstoß lag bis zu 40-mal höher als erlaubt.

Weltweit waren 11 Millionen Fahrzeuge betroffen. Die Kosten für VW: Milliarden an Strafen, Rückrufen und Schadensersatz. Der Reputationsschaden ist bis heute spürbar.

Das BGH-Urteil zu „klimaneutral“ (2024)

Ein wegweisendes Urteil des Bundesgerichtshofs vom 27. Juni 2024 (Az. I ZR 98/23) verschärft die Anforderungen an Umweltwerbung deutlich. Ein Süßwarenhersteller hatte seine Produkte als „klimaneutral“ beworben – mit einem Link zu Erläuterungen auf der Website.

Das Problem: Die Produktion selbst war nicht CO₂-neutral. Das Unternehmen unterstützte lediglich Klimaschutzprojekte eines Dienstleisters zur Kompensation. Diese Information war aber erst nach Aufruf der Website ersichtlich.

Die Instanzgerichte hielten die Werbung noch für zulässig. Der BGH urteilte jedoch: Dies ist irreführende Werbung nach § 5 Abs. 1 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb). Verbraucher würden annehmen, dass die Produktion selbst klimaneutral sei – nicht nur rechnerisch durch Kompensation.

Die Konsequenz: Begriffe wie „klimaneutral“ müssen unmittelbar am Produkt präzise erklärt werden. Ein Link zur Website reicht nicht aus. Dieses Urteil setzt neue Maßstäbe für die gesamte Branche.

Der Siegel-Dschungel: Orientierung im Labyrinth

In Deutschland existieren rund 1.000 Umweltsiegel. Für Sie als Entscheider ist es fast unmöglich, den Überblick zu behalten. Welche Siegel sind vertrauenswürdig? Welche sind reine Marketing-Erfindungen?

Kriterien für glaubwürdige Siegel

Ein seriöses Umweltsiegel erfüllt folgende Anforderungen:

Unabhängige Vergabe: Das Siegel wird von einer Institution vergeben, die nicht vom Hersteller abhängig ist – idealerweise staatlich oder von anerkannten Umweltorganisationen.

Transparente Kriterien: Die Vergabekriterien sind öffentlich einsehbar, messbar und nachprüfbar. Keine vagen Formulierungen.

Regelmäßige Kontrollen: Die Einhaltung der Standards wird in regelmäßigen Abständen überprüft. Einmalige Zertifizierung reicht nicht.

Ganzheitlicher Ansatz: Das Siegel betrachtet den gesamten Produktlebenszyklus – von der Rohstoffgewinnung über Produktion und Nutzung bis zur Entsorgung.

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) klassifiziert Umweltzeichen nach ISO 14024 als Typ-1-Siegel. Diese gelten als besonders vertrauenswürdig.

Vertrauenswürdige Siegel: Die Top 5

1. Blauer Engel (Deutschland, seit 1978)

Der Blaue Engel ist das weltweit älteste Umweltzeichen. Über 11.000 Produkte in mehr als 100 Kategorien tragen das Siegel. Vergeben wird es vom Umweltbundesamt nach strengen Kriterien: Ressourcenschonung, umweltverträgliche Herstellung, Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Verzicht auf gesundheitsgefährdende Chemikalien.

Der Blaue Engel betrachtet den gesamten Produktlebenszyklus. Für jede Produktgruppe existieren spezifische Anforderungen. Das Siegel ist in Deutschland hoch anerkannt und genießt großes Vertrauen.

2. EU Ecolabel (Europa, seit 1992)

Die „Euroblume“ ist das europäische Pendant zum Blauen Engel. Etwa 77.000 Produkte in über 20 Produktgruppen tragen das Siegel. Die Europäische Kommission vergibt es nach einheitlichen Standards.

Kriterien umfassen: geringer Energieverbrauch, weniger Emissionen, Schutz der Wälder und Ausschluss gefährlicher Chemikalien. In Deutschland ist das EU Ecolabel weniger verbreitet als der Blaue Engel, international aber wichtiger.

3. Fairtrade (International, seit 1992)

Fairtrade garantiert faire Handelsbedingungen für Produzenten in Entwicklungsländern. Die Kriterien umfassen: Mindestpreise, Vorfinanzierung, Verbot von Kinderarbeit und Zwangsarbeit, umweltschonende Anbaumethoden.

Das Siegel wird von der unabhängigen Organisation FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) vergeben. Regelmäßige Kontrollen vor Ort sichern die Einhaltung.

4. FSC (Forest Stewardship Council)

FSC kennzeichnet Holz und Holzprodukte aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft. Die Kriterien: Erhalt der Wälder, Schutz bedrohter Arten, Rechte indigener Völker, faire Arbeitsbedingungen.

Wichtig: Auch FSC ist nicht unumstritten. NGOs wie Earthsight haben in Einzelfällen illegale Rodungen bei FSC-zertifizierten Zulieferern aufgedeckt. Das zeigt: Auch etablierte Siegel müssen kritisch begleitet werden.

5. MSC (Marine Stewardship Council)

MSC kennzeichnet Fisch und Meeresfrüchte aus nachhaltiger Fischerei. Kriterien: Gesunde Fischbestände, minimale Umweltauswirkungen, effektives Management. Unabhängige Prüfer kontrollieren die Einhaltung.

Auch hier gibt es Kritik: Umweltorganisationen bemängeln, dass die Standards teils zu lasch seien. Dennoch: MSC ist derzeit das glaubwürdigste Siegel für Fischprodukte.

Problematische Siegel: Vorsicht vor Eigenkreationen

Viele Unternehmen erfinden eigene „Siegel“, die wie offizielle Zertifizierungen aussehen, aber keine unabhängige Prüfung durchlaufen haben. Typische Beispiele:

„Klimaneutral“-Label: Oft nur eine Kompensationszahlung, keine echte Emissionsreduktion. Ohne genaue Angabe, was kompensiert wird, ist das wertlos.

„Nachhaltig produziert“: Eigendefinition des Herstellers, keine Standards, keine Kontrolle.

„Umweltschonend“: Rechtlich nicht geschützt, kann jeder behaupten, beliebig interpretierbar.

„Aus kontrolliertem Anbau“: Wer kontrolliert? Nach welchen Kriterien? Oft nur Marketing-Vokabular.

Siegel-Übersicht: Schnellcheck für Entscheider

Siegel Vergeber Glaubwürdigkeit Kontrolle Fokus

Blauer Engel Umweltbundesamt (D) Sehr hoch Unabhängig, regelmäßig Gesamtökobilanz

EU Ecolabel EU-Kommission Sehr hoch Unabhängig, regelmäßig Umweltfreundlichkeit

Fairtrade FLO International Hoch Unabhängig, vor Ort Faire Handelsbedingungen

FSC Forest Stewardship Council Hoch (mit Einschränkungen) Unabhängig Nachhaltige Forstwirtschaft

MSC Marine Stewardship Council Mittel bis hoch Unabhängig Nachhaltige Fischerei

Bio-Siegel (EU) EU-Kommission Hoch Staatlich kontrolliert Ökologische Landwirtschaft

„Klimaneutral“ Verschieden Niedrig bis sehr niedrig Oft keine Fragwürdig

Eigene Labels Hersteller selbst Sehr niedrig Keine Marketing



Tipp: Nutzen Sie die Website siegelklarheit.de der Bundesregierung. Dort werden über 150 Siegel bewertet und verglichen – eine verlässliche Orientierung im Label-Dschungel.

Typische Greenwashing-Taktiken erkennen

Über die sieben Todsünden hinaus haben sich in der Praxis weitere Greenwashing-Muster etabliert:

Taktik 1: Green by Association

Grüne Farben dominieren die Verpackung. Blätter, Bäume oder glückliche Kühe zieren das Design. Das Produkt selbst ist aber nicht nachhaltiger als konventionelle Alternativen.

Psychologische Studien zeigen: Grüne Verpackungen werden als umweltfreundlicher wahrgenommen – selbst wenn der Inhalt identisch ist. Diese visuelle Täuschung ist eine der effektivsten Greenwashing-Methoden.

Taktik 2: Das Alibi-Produkt

Ein Unternehmen führt eine kleine „grüne“ Produktlinie ein, während das Kerngeschäft hochgradig umweltschädlich bleibt. Die gesamte Marketing-Kommunikation konzentriert sich auf die 5 Prozent „nachhaltiger“ Produkte.

Beispiel: Ein Ölkonzern bewirbt massiv seine Investitionen in erneuerbare Energien – verschweigt aber, dass 98 Prozent des Geschäfts weiterhin fossile Brennstoffe sind.

Taktik 3: Offsetting statt Reduktion

CO₂-Kompensation ersetzt echte Emissionsreduktion. Unternehmen kaufen sich mit Ausgleichszahlungen frei, anstatt ihre Produktion umzustellen.

Das Problem: Viele Kompensationsprojekte sind fragwürdig. Studien zeigen, dass bis zu 90 Prozent der verkauften CO₂-Zertifikate aus Waldschutzprojekten keine nachweisbare Klimawirkung haben. Die Wälder wären auch ohne das Projekt geschützt worden.

Legitimes Offsetting funktioniert nur als letzter Schritt: Erst maximal reduzieren, dann unvermeidbare Restemissionen kompensieren – und zwar mit hochwertigen, geprüften Projekten.

Taktik 4: Greenshifting

Die Verantwortung wird auf den Verbraucher abgewälzt. „Achten Sie auf richtige Entsorgung“ oder „Nutzen Sie Eco-Programme“ – während das Unternehmen selbst keine strukturellen Änderungen vornimmt.

Beispiel: Ein Getränkehersteller produziert Milliarden Einweg-Plastikflaschen und fordert dann Konsumenten auf, mehr zu recyceln. Die eigentliche Lösung – Mehrwegsysteme – wird nicht umgesetzt.

Taktik 5: Überkomplexe Nachhaltigkeitsberichte

300 Seiten Nachhaltigkeitsbericht mit hunderten Kennzahlen – aber die wirklich relevanten Daten fehlen oder verstecken sich in Fußnoten. Komplexität als Verschleierungsstrategie.

Seriöse Nachhaltigkeitsberichterstattung folgt anerkannten Standards wie GRI (Global Reporting Initiative) oder DNK (Deutscher Nachhaltigkeitskodex) und stellt die wesentlichen Informationen klar heraus.

Warum Greenwashing allen schadet

Greenwashing ist kein Kavaliersdelikt. Die Folgen treffen alle Beteiligten:

Für Verbraucher: Fehlgeleitete Entscheidungen

Konsumenten wollen nachhaltig einkaufen. Sie sind bereit, dafür höhere Preise zu zahlen. Greenwashing täuscht sie systematisch. Sie zahlen mehr für Produkte, die ihre Umweltversprechen nicht einhalten.

Das Ergebnis: Vertrauensverlust und Verbraucher-Zynismus. Wenn alles „grün“ ist, glaubt am Ende niemand mehr daran.

Für ehrliche Unternehmen: Wettbewerbsverzerrung

Unternehmen, die tatsächlich in Nachhaltigkeit investieren, haben höhere Kosten. Echte Bio-Produktion, faire Löhne, umweltschonende Verfahren – all das kostet Geld.

Greenwashing-Unternehmen unterbieten sie im Preis, weil sie nur in Marketing statt in echte Maßnahmen investieren. Das ist unfairer Wettbewerb, der seriöse Anbieter benachteiligt.

Für die Umwelt: Verlorene Zeit

Der Klimawandel wartet nicht. Jedes Jahr, das mit Schein-Lösungen vergeudet wird, fehlt für echten Fortschritt. Greenwashing verzögert die dringend nötige Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft.

Die Klima- und Umweltziele der EU und Deutschlands sind nur mit substanziellen Änderungen erreichbar – nicht mit grün gefärbtem Marketing.

So erkennen Sie Greenwashing: Die 8-Punkte-Checkliste

Als Entscheider können Sie Greenwashing systematisch aufdecken:

Checkliste Greenwashing (PDF)

1. Fordern Sie konkrete Zahlen ein

Vage Aussagen wie „umweltfreundlich“ oder „nachhaltig“ sind wertlos. Fragen Sie nach messbaren Fakten: Um wie viel Prozent wurden Emissionen reduziert? Wie hoch ist der Anteil recycelter Materialien? Welche Zertifizierungen liegen vor?

2. Prüfen Sie die Datentransparenz

Seriöse Unternehmen veröffentlichen Nachhaltigkeitsberichte nach anerkannten Standards (GRI, DNK, TCFD). Die Daten sind nachprüfbar, Methodik und Systemgrenzen werden offengelegt.

3. Achten Sie auf das Verhältnis Marketing zu Maßnahmen

Wenn ein Unternehmen Millionen in grüne Werbekampagnen investiert, aber nur Tausende in tatsächliche Umweltmaßnahmen, stimmt etwas nicht. Dieses Verhältnis lässt sich aus Geschäftsberichten und Nachhaltigkeitsberichten ableiten.

4. Identifizieren Sie selbst erfundene Label

Prüfen Sie jedes Siegel: Wer vergibt es? Nach welchen Kriterien? Gibt es unabhängige Kontrollen? Nutzen Sie siegelklarheit.de zur Einordnung.

5. Analysieren Sie die Gesamtbilanz

Ein grüner Aspekt macht noch kein nachhaltiges Unternehmen. Betrachten Sie die komplette Wertschöpfungskette: Rohstoffe, Produktion, Transport, Nutzung, Entsorgung. Wo liegen die größten Umweltauswirkungen?

6. Suchen Sie nach konkreten Zielen

„Bis 2050 klimaneutral“ ist zu weit weg und zu unverbindlich. Seriöse Unternehmen setzen Zwischenziele (z.B. 30% Reduktion bis 2030) und berichten jährlich über Fortschritte.

7. Prüfen Sie auf Widersprüche

Wirbt ein Unternehmen für Nachhaltigkeit, betreibt aber gleichzeitig Lobbyarbeit gegen Umweltgesetze? Solche Widersprüche entlarven Greenwashing.

8. Fordern Sie unabhängige Bestätigungen

Vertrauen Sie nicht auf Selbstauskünfte. Suchen Sie nach Dritt-Prüfungen: externe Audits, Zertifizierungen, wissenschaftliche Studien, NGO-Bewertungen.

Rechtslage: Regulierung verschärft sich

Die rechtlichen Rahmenbedingungen gegen Greenwashing werden kontinuierlich enger:

Deutschland: UWG als Grundlage

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verbietet irreführende Werbung. § 5 UWG regelt: Unwahre oder zur Täuschung geeignete Angaben über wesentliche Merkmale von Waren sind unzulässig.

Das BGH-Urteil zu „klimaneutral“ von 2024 hat die Anforderungen deutlich verschärft. Umweltaussagen müssen nun direkt am Produkt präzise erklärt werden – ein bloßer Link reicht nicht.

Verstöße können abgemahnt werden – von Wettbewerbern, Verbraucherschutzverbänden oder der Deutschen Umwelthilfe. Die DUH hat über 100 Verfahren geführt, alle erfolgreich.

EU-Ebene: Neue Richtlinien

„Empowering Consumers for the Green Transition“ (EmpCo-Richtlinie)

Diese Richtlinie trat im März 2024 in Kraft. Umsetzung in deutsches Recht bis März 2026, Anwendung ab September 2026. Neu verboten sind unter anderem:

Allgemeine Umweltaussagen ohne spezifische Nachweise

Nachhaltigkeitssiegel ohne Zertifizierungssystem

Aussagen über künftige Umweltleistungen ohne verbindlichen Plan

Green Claims Directive – gescheitert

Die EU-Kommission hatte 2023 eine umfassende Richtlinie gegen irreführende Umweltaussagen vorgeschlagen. Alle Umweltaussagen sollten von unabhängigen Experten geprüft und wissenschaftlich belegt werden.

Im Juni 2025 wurde der Vorschlag jedoch überraschend zurückgezogen – auf Druck konservativer Kräfte. Ein Rückschlag für den Verbraucherschutz, der zeigt, wie stark die Lobby-Interessen sind.

EU-Taxonomie und CSRD

Die EU-Taxonomie definiert, was als „nachhaltige Wirtschaftstätigkeit“ gilt. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verpflichtet große Unternehmen ab 2024 (mittelgroße ab 2025) zu umfassender Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Diese Regelungen schaffen mehr Transparenz, betreffen aber nur berichtspflichtige Unternehmen. KMU sind zunächst ausgenommen.

Internationale Entwicklungen

Großbritannien: Seit April 2025 gelten mit dem Digital Markets, Competition and Consumers Act drastisch verschärfte Strafen für falsche Umweltwerbung – Bußgelder bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes.

Kanada: Mit der Reform des Competition Act (Bill C-59) wurden neue Vorschriften eingeführt, die beleglose Nachhaltigkeitsaussagen verbieten und empfindliche Strafen vorsehen.

Die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) hat Greenwashing bei Finanzprodukten als Schwerpunkt ihrer Sustainable-Finance-Strategie definiert. Auch im Finanzsektor wird die Aufsicht verschärft.

Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Wenn Sie als Kunde Greenwashing vermeiden wollen

Führen Sie strenge Lieferanten-Checks durch

Fordern Sie von potenziellen Lieferanten Nachhaltigkeitsberichte, Zertifizierungen und konkrete Zahlen an. Nutzen Sie standardisierte Fragebögen (z.B. EcoVadis-Assessments).

Entwickeln Sie eigene Nachhaltigkeitskriterien

Definieren Sie, was „nachhaltig“ für Ihr Unternehmen bedeutet. Welche Mindeststandards müssen Produkte erfüllen? Dokumentieren Sie diese in einer Einkaufsrichtlinie.

Führen Sie Audits durch

Verlassen Sie sich nicht auf Papier. Führen Sie oder ein unabhängiger Dritter Vor-Ort-Prüfungen bei strategisch wichtigen Lieferanten durch.

Bauen Sie langfristige Partnerschaften auf

Arbeiten Sie mit ehrlichen Lieferanten zusammen, die kontinuierlich an Verbesserungen arbeiten. Das ist wertvoller als Anbieter, die perfekt erscheinen, aber nicht transparent sind.

Wenn Sie selbst nachhaltig kommunizieren wollen

Seien Sie radikal ehrlich

Kommunizieren Sie nur das, was Sie belegen können. Sprechen Sie auch über Herausforderungen und noch nicht gelöste Probleme. Diese Transparenz schafft Glaubwürdigkeit.

Setzen Sie messbare Ziele

Definieren Sie konkrete, überprüfbare Reduktionsziele mit klarem Zeitplan. Orientieren Sie sich an Science Based Targets – wissenschaftsbasierten Klimazielen.

Berichten Sie regelmäßig über Fortschritte

Veröffentlichen Sie jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Standard oder Deutschem Nachhaltigkeitskodex. Lassen Sie diesen idealerweise extern prüfen.

Lassen Sie sich zertifizieren

Nutzen Sie anerkannte Siegel wie Blauer Engel oder EU Ecolabel. Für Umweltmanagementsysteme: ISO 14001. Für besonders ambitionierte Unternehmen: B-Corp-Zertifizierung.

Vermeiden Sie Superlative und Absolut-Aussagen

Formulierungen wie „das nachhaltigste Produkt“ oder „100% umweltfreundlich“ sind extrem riskant. Besser: „20% weniger CO₂ als Vorjahresmodell“ – konkret und nachprüfbar.

Investieren Sie in echte Verbesserungen

Stecken Sie Ihr Budget in substanzielle Maßnahmen statt in grüne PR. Authentische Nachhaltigkeit ist das beste Marketing.

Positive Beispiele: Unternehmen, die es richtig machen

Nicht alle Unternehmen betreiben Greenwashing. Einige gehen mit vorbildlicher Transparenz voran:

Patagonia (Outdoor-Bekleidung)

Der US-Hersteller ist bekannt für radikale Ehrlichkeit. Mit der Kampagne „Don’t buy this jacket“ forderte Patagonia Kunden auf, weniger zu konsumieren. Das Unternehmen veröffentlicht detaillierte Berichte über seine gesamte Lieferkette, kommuniziert offen über Probleme und investiert massiv in nachhaltige Materialien und faire Arbeitsbedingungen.

Interface (Teppichböden)

Der Hersteller verfolgt seit 1994 die „Mission Zero“ – das Ziel, bis 2020 null negative Auswirkungen auf die Umwelt zu haben. Interface berichtet transparent über messbare Fortschritte: 96% Reduktion der Treibhausgasemissionen, 86% erneuerbare Energien. Die Ziele sind ambitioniert, aber realistisch und überprüfbar.

Vaude (Sport- und Outdoor-Ausrüstung)

Das deutsche Unternehmen setzt auf umfassende Zertifizierungen: Bluesign (Textilproduktion), Fair Wear Foundation (Arbeitsbedingungen), klimaneutral am Stammsitz. Vaude kommuniziert offen über Herausforderungen und veröffentlicht detaillierte Nachhaltigkeitsberichte nach GRI-Standard.

Was diese Unternehmen eint: Konkrete Ziele, transparente Berichterstattung, unabhängige Zertifizierungen, ganzheitlicher Ansatz – und die Bereitschaft, auch über Probleme zu sprechen.

Ausblick: Die Transformation wird kommen

Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern eine Notwendigkeit. Die Regulierung wird weiter verschärft, Verbraucher werden kritischer, Investoren fordern ESG-Konformität (Environmental, Social, Governance).

Für Unternehmen bedeutet das: Greenwashing wird immer riskanter. Die rechtlichen Folgen werden härter, der Reputationsschaden größer. Gleichzeitig eröffnet echte Nachhaltigkeit massive Chancen:

Wettbewerbsvorteile durch Differenzierung

durch Differenzierung Zugang zu nachhaltigkeitsorientiertem Kapital

Attraktivität für Fachkräfte (besonders junge Talente)

Resilienz gegenüber regulatorischen Risiken

Kostenersparnisse durch Ressourceneffizienz

Der europäische Green Deal, nationale Klimaschutzgesetze und internationale Abkommen setzen den Rahmen. Unternehmen, die proaktiv handeln, haben einen Vorteil gegenüber denen, die von Regulierung getrieben werden.

Fazit: Ehrlichkeit ist die beste Strategie

Greenwashing mag kurzfristig Erfolge bringen. Langfristig schadet es jedoch – dem Unternehmen, der Branche, der Umwelt und dem Vertrauen in Nachhaltigkeit insgesamt.

Als Entscheider haben Sie die Verantwortung, genau hinzusehen: Bei Lieferanten, bei eigenen Produkten, in der Kommunikation. Die Werkzeuge dazu haben Sie jetzt:

Kritische Fragen stellen

stellen Auf unabhängige Zertifizierungen achten

Gesamtbilanzen betrachten

Konkrete Zahlen einfordern

Transparenz verlangen

Echte Nachhaltigkeit braucht Zeit, Ressourcen und Ehrlichkeit. Aber sie lohnt sich – für Ihr Unternehmen, für die Gesellschaft und für kommende Generationen. Investieren Sie in substanzielle Verbesserungen, nicht in grüne Fassaden.

Die Verbraucher, die Regulierer und letztlich der Markt werden es Ihnen danken. Klartext schlägt Grünfärberei – heute mehr denn je.

10 häufig gestellte Fragen zu Greenwashing

Was ist Greenwashing für Kinder erklärt? Stell dir vor, ein Süßigkeitenhersteller malt auf seine Schokolade u003cstrongu003eein großes grünes Blattu003c/strongu003e und schreibt u0022gut für die Naturu0022 darauf. In Wirklichkeit kommt die Schokolade aber aus einer Fabrik, die viel Müll produziert und den Wald zerstört. Das ist Greenwashing: Wenn eine Firma so tut, als wäre sie u003cstrongu003eumweltfreundlichu003c/strongu003e, obwohl sie es gar nicht ist. Sie u0022wäschtu0022 sich sozusagen grün, um besser auszusehen – aber es ist nur Schminke, keine echte Veränderung. Ist Greenwashing illegal? Jein. Greenwashing an sich ist kein eigener Straftatbestand, aber viele Greenwashing-Praktiken verstoßen gegen u003cstrongu003ebestehende Gesetzeu003c/strongu003e. In Deutschland verbietet das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) irreführende Werbung. Wenn ein Unternehmen nachweislich falsche Umweltaussagen macht oder Verbraucher täuscht, ist das u003cstrongu003erechtlich angreifbaru003c/strongu003e.u003cbru003eu003cbru003eKonkret illegal sind:u003cbru003eNachweislich u003cstrongu003efalsche Behauptungenu003c/strongu003e (z.B. u0022Biou0022 ohne Bio-Zertifizierung)u003cbru003eIrreführende Werbung, die wesentliche Eigenschaften verschleiertu003cbru003eVerwendung geschützter Begriffe ohne Berechtigungu003cbru003eDie Folgen: Abmahnungen durch Wettbewerber oder Verbraucherschutzverbände, Unterlassungsklagen, u003cstrongu003eBußgelderu003c/strongu003e und massive Reputationsschäden. Der Bundesgerichtshof hat 2024 die Anforderungen mit seinem u0022klimaneutralu0022-Urteil deutlich verschärft. Die EU arbeitet kontinuierlich an strengeren Regelungen. Wie kann ich Greenwashing erkennen? Achten Sie auf diese u003cstrongu003eacht Warnsignaleu003c/strongu003e:u003cbru003eu003cstrongu003e1. Vage Begriffe ohne Definitionu003c/strongu003e: u0022Nachhaltigu0022, u0022umweltfreundlichu0022, u0022grünu0022 – was genau bedeutet das? Wenn keine konkreten Fakten folgen, ist Skepsis angebracht.u003cbru003eu003cstrongu003e2. Fehlende Nachweiseu003c/strongu003e: Umweltaussagen ohne Zertifikate, Messungen oder unabhängige Bestätigung sind u003cstrongu003ewertlosu003c/strongu003e.u003cbru003eu003cstrongu003e3. Grünes Design ohne Substanzu003c/strongu003e: Verpackung in Grün mit Bäumen und Blättern, aber keine echten Umweltmaßnahmen dahinter.u003cbru003eu003cstrongu003e4. Irrelevante Behauptungenu003c/strongu003e: u0022FCKW-freiu0022 (seit 30 Jahren verboten), u002224 Monate Gewährleistungu0022 (gesetzlich vorgeschrieben) – u003cstrongu003eSelbstverständlichkeitenu003c/strongu003e als Innovation verkaufen.u003cbru003eu003cstrongu003e5. Versteckte Kompromisseu003c/strongu003e: Ein Aspekt ist grün (recycelte Flasche), aber Transport per Flugzeug aus Übersee und u003cstrongu003eHerstellung mit Kohlestromu003c/strongu003e.u003cbru003eu003cstrongu003e6. Selbst erfundene Siegelu003c/strongu003e: Logos, die wie offizielle Zertifizierungen aussehen, aber vom Hersteller selbst stammen.u003cbru003eu003cstrongu003e7. Übermäßige Komplexitätu003c/strongu003e: 300-seitige Nachhaltigkeitsberichte, in denen die wichtigen Daten versteckt oder weggelassen werden.u003cbru003eu003cstrongu003e8. Offsetting statt Reduktionu003c/strongu003e: CO₂-Kompensation durch Zertifikate ersetzt echte u003cstrongu003eEmissionsreduktionu003c/strongu003e – oft mit fragwürdigen Projekten.u003cbru003eu003cstrongu003ePraktischer Tippu003c/strongu003e: Nutzen Sie siegelklarheit.de zur Überprüfung von Umweltsiegeln und fordern Sie bei B2B-Geschäften immer u003cstrongu003eNachhaltigkeitsberichteu003c/strongu003e nach GRI-Standard an. Welche Branchen sind besonders anfällig für Greenwashing? Bestimmte Branchen stehen unter besonderem u003cstrongu003eGreenwashing-Verdachtu003c/strongu003e:u003cbru003eu003cstrongu003eEnergiesektoru003c/strongu003e: Öl- und Gaskonzerne werben mit Investitionen in erneuerbare Energien, während 95% ihres Geschäfts fossil bleibt. Shell erhielt 2022 den Goldenen Geier für u0022klimaneutrales Tankenu0022, RWE 2021 für die Behauptung, der u003cstrongu003eu0022größte Teil unseres Kerngeschäftsu0022u003c/strongu003e sei grüner Strom.u003cbru003eu003cstrongu003eLuftfahrtu003c/strongu003e: CO₂-neutrales Fliegen ist technisch derzeit nicht möglich. Kompensationsprojekte sind oft fragwürdig. Die Deutsche Umwelthilfe klagte erfolgreich gegen Lufthansa und Eurowings.u003cbru003eu003cstrongu003eFast Fashionu003c/strongu003e: Hu0026amp;M, Zara und andere werben mit u0022conscious collectionsu0022 – kleine nachhaltige Linien, während das u003cstrongu003eHauptgeschäftu003c/strongu003e auf schnellem Konsum basiert und massive Umweltschäden verursacht.u003cbru003eu003cstrongu003eLebensmittelindustrieu003c/strongu003e: Nestlé erhielt bereits zweimal den Goldenen Geier. Coca-Cola ist seit fünf Jahren in Folge der u003cstrongu003eweltgrößte Plastikverschmutzeru003c/strongu003e, wirbt aber mit Recycling-Initiativen.u003cbru003eu003cstrongu003eAutomobilindustrieu003c/strongu003e: VW Dieselgate ist der Klassiker. Auch nach 2015 wird weiter mit u0022sauberenu0022 Verbrennern geworben, während u003cstrongu003eLobbying gegen Klimaschutzu003c/strongu003e läuft.u003cbru003eu003cstrongu003eFinanzsektoru003c/strongu003e: u0022Grüne Fondsu0022 oder u0022nachhaltige Investmentsu0022, die nicht den versprochenen ESG-Kriterien entsprechen. Die BaFin hat Greenwashing als u003cstrongu003eAufsichtsschwerpunktu003c/strongu003e definiert. Was ist der Unterschied zwischen Greenwashing und echter Nachhaltigkeit? Der Unterschied liegt in u003cstrongu003eSubstanz und Transparenzu003c/strongu003e:u003cbru003eu003cstrongu003eGreenwashingu003c/strongu003e: Fokus auf Marketing statt Maßnahmen. Vage Versprechen ohne messbare Ziele. Einzelne grüne Produkte bei ansonsten problematischem Geschäftsmodell. Selbst erfundene Siegel. Fehlende u003cstrongu003eTransparenzu003c/strongu003e. Kompensation statt Reduktion. Mehr Budget für Werbung als für echte Umweltmaßnahmen.u003cbru003eu003cstrongu003eEchte Nachhaltigkeitu003c/strongu003e: Ganzheitlicher Ansatz über die gesamte Wertschöpfungskette. Konkrete, u003cstrongu003emessbare Zieleu003c/strongu003e mit Zeitplan (z.B. 50% CO₂-Reduktion bis 2030). Regelmäßige, transparente Berichterstattung nach anerkannten Standards (GRI, DNK). Unabhängige Zertifizierungen (Blauer Engel, EU Ecolabel, ISO 14001). Offene Kommunikation auch über u003cstrongu003eHerausforderungenu003c/strongu003e. Substanzielle Investitionen in Umweltmaßnahmen. Wissenschaftsbasierte Klimaziele (Science Based Targets). Externe Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte.u003cbru003eu003cstrongu003eBeispielu003c/strongu003e: Ein Unternehmen, das u0022klimaneutralu0022 auf die Verpackung druckt (Greenwashing) vs. ein Unternehmen, das detailliert dokumentiert: u0022Wir haben unsere CO₂-Emissionen seit 2020 um 35% reduziert durch Umstellung auf erneuerbare Energien (85% der Produktion), optimierte Logistik (12% Einsparung) und energieeffiziente Maschinen. Die verbleibenden 15% unvermeidbarer Emissionen kompensieren wir über u003cstrongu003eGold-Standard-Projekteu003c/strongu003e. Unser Ziel: 60% Reduktion bis 2030.u0022 (echte Nachhaltigkeit) Kann ich als KMU-Entscheider gegen Greenwashing meiner Lieferanten vorgehen? Ja, Sie haben mehrere u003cstrongu003eHandlungsoptionenu003c/strongu003e:u003cbru003eu003cstrongu003eVertraglich absichernu003c/strongu003e: Nehmen Sie Nachhaltigkeitsklauseln in Lieferverträge auf. Fordern Sie vertragliche Zusicherungen zu Umweltstandards, die bei u003cstrongu003eNichteinhaltungu003c/strongu003e Konsequenzen haben (Vertragsstrafen, Kündigungsrecht).u003cbru003eu003cstrongu003eAudits durchführenu003c/strongu003e: Führen Sie eigene Prüfungen durch oder beauftragen Sie unabhängige Auditoren. Kündigen Sie Vor-Ort-Inspektionen in Verträgen an (mit und ohne u003cstrongu003eVoranmeldungu003c/strongu003e).u003cbru003eu003cstrongu003eAlternative Lieferanten suchenu003c/strongu003e: Bauen Sie ein Lieferanten-Netzwerk mit mehreren Anbietern auf. Wenn Greenwashing entdeckt wird, können Sie u003cstrongu003ewechselnu003c/strongu003e.u003cbru003eu003cstrongu003eÖffentlich machenu003c/strongu003e: In schweren Fällen können Sie – nach rechtlicher Prüfung – Ihre Erfahrungen öffentlich teilen oder u003cstrongu003eBranchenverbändeu003c/strongu003e informieren.u003cbru003eu003cstrongu003eRechtliche Schritteu003c/strongu003e: Bei nachweislichem Betrug oder Vertragsverletzung können Sie Schadensersatzansprüche geltend machen.u003cbru003eu003cstrongu003eWichtigu003c/strongu003e: Dokumentieren Sie alle Zusagen und Verstöße sorgfältig. Holen Sie bei rechtlichen Schritten u003cstrongu003eanwaltlichen Ratu003c/strongu003e ein. Nutzen Sie Branchen-Initiativen für gemeinsame Lieferanten-Standards (z.B. Branchenverbände, die gemeinsame Verhaltenskodizes entwickeln). Welche Rolle spielt die Deutsche Umwelthilfe beim Thema Greenwashing? Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist u003cstrongu003edie aktivste Organisationu003c/strongu003e in Deutschland im Kampf gegen Greenwashing. Ihre Rolle umfasst:u003cbru003eu003cstrongu003eRechtliche Verfolgungu003c/strongu003e: Die DUH hat über u003cstrongu003e100 Rechtsverfahrenu003c/strongu003e gegen Unternehmen wegen Greenwashing geführt – bisher durchgängig erfolgreich. Sie mahnt ab, klagt und erwirkt Unterlassungserklärungen.u003cbru003eu003cbru003eu003cstrongu003eGoldener Geieru003c/strongu003e: Seit 2019 verleiht die DUH jährlich diesen Schmähpreis für die dreisteste Umweltlüge. Bisherige Preisträger: Nestlé (2019 und 2024), Daimler (2020), RWE (2021), Shell (2022), McDonald’s (2023), Vonovia (2025). Die u003cstrongu003eöffentliche Aufmerksamkeitu003c/strongu003e ist enorm – oft ändern Unternehmen ihre Praxis.u003cbru003eu003cbru003eu003cstrongu003eVerbraucherschutzu003c/strongu003e: Die DUH betreibt eine Online-Plattform, auf der Verbraucher Greenwashing-Fälle u003cstrongu003emeldenu003c/strongu003e können. Aus mehreren hundert Einreichungen werden jährlich die krassesten Fälle identifiziert.u003cbru003eu003cbru003eu003cstrongu003eAufklärungu003c/strongu003e: Durch Pressemitteilungen, Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit schärft die DUH das u003cstrongu003eBewusstseinu003c/strongu003e für Greenwashing.u003cbru003eu003cbru003eu003cstrongu003eErfolgeu003c/strongu003e: Nach der Verleihung des Goldenen Geiers 2019 an Nestlé für Vittel-Wasser nahm der Konzern das Produkt 2022 in Deutschland und Österreich vom Markt. Nico Europe unterzeichnete 2025 nach der Nominierung eine u003cstrongu003eUnterlassungserklärungu003c/strongu003e.u003cbru003eu003cbru003eDie DUH finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Prozesskosten. Kritiker werfen ihr u0022Abmahnwirtschaftu0022 vor, Befürworter sehen sie als unverzichtbare u003cstrongu003eKontrollinstanzu003c/strongu003e gegen Umweltlügen. Was bringt die Zukunft: Wird Greenwashing verschwinden? Greenwashing wird nicht verschwinden, aber die u003cstrongu003eRahmenbedingungen ändern sich dramatischu003c/strongu003e:u003cbru003eu003cstrongu003eVerschärfte Regulierungu003c/strongu003e: Die EU treibt trotz Rückschlägen (gescheiterte Green Claims Directive) die Regulierung voran. Die EmpCo-Richtlinie gilt ab 2026. Die CSRD verpflichtet immer mehr Unternehmen zu u003cstrongu003eTransparenzu003c/strongu003e. Nationale Gesetze werden strenger.u003cbru003eu003cstrongu003eHöhere Strafenu003c/strongu003e: Bußgelder steigen. Großbritannien macht vor: bis zu u003cstrongu003e10% des Jahresumsatzesu003c/strongu003e. Andere Länder werden nachziehen. Das finanzielle Risiko von Greenwashing wird unkalkulierbar.u003cbru003eu003cstrongu003eKritischere Verbraucheru003c/strongu003e: Die Generation Z und Millennials sind informierter und skeptischer. Sie u003cstrongu003edurchschauenu003c/strongu003e Greenwashing leichter und boykottieren Marken konsequenter.u003cbru003eu003cstrongu003eTechnologische Überwachungu003c/strongu003e: KI-gestützte Tools analysieren Nachhaltigkeitsaussagen automatisch und gleichen sie mit Fakten ab. u003cstrongu003eBlockchain-Technologienu003c/strongu003e machen Lieferketten transparenter und Greenwashing schwerer.u003cbru003eu003cstrongu003eAktivismusu003c/strongu003e: Organisationen wie die Deutsche Umwelthilfe werden professioneller und schlagkräftiger. Social Media ermöglicht u003cstrongu003eschnelle Mobilisierungu003c/strongu003e gegen Greenwashing-Fälle.u003cbru003eu003cstrongu003eWettbewerbsvorteil Ehrlichkeitu003c/strongu003e: Unternehmen, die früh auf echte Nachhaltigkeit setzen, bauen u003cstrongu003eVertrauensvorsprüngeu003c/strongu003e auf, die Greenwasher nicht mehr aufholen können.u003cbru003eu003cstrongu003ePrognoseu003c/strongu003e: Greenwashing wird nicht verschwinden, aber die Kosten und Risiken werden so hoch, dass immer mehr Unternehmen auf u003cstrongu003eechte Nachhaltigkeitu003c/strongu003e umschwenken. Der u0022Point of no returnu0022 rückt näher – wer jetzt nicht handelt, wird es in 5-10 Jahren schwer haben.u003cbru003eDie Frage ist nicht, ob Greenwashing endet, sondern wann u003cstrongu003eIhr Unternehmenu003c/strongu003e auf der richtigen Seite der Geschichte steht.

Glossar: 20 essentielle Begriffe zum Greenwashing

Ein Nachschlagewerk für Entscheider – alphabetisch sortiert, prägnant erklärt.

1. Carbon Offsetting

Ausgleich von CO₂-Emissionen durch Investitionen in Klimaschutzprojekte (z.B. Aufforstung, erneuerbare Energien). Kritisch, wenn es echte Emissionsreduktion ersetzt statt ergänzt. Viele Offsetting-Projekte sind fragwürdig – Studien zeigen, dass bis zu 90% der Waldschutz-Zertifikate keine nachweisbare Klimawirkung haben. Faustregel: Erst maximal reduzieren, dann nur unvermeidbare Restemissionen durch hochwertige, geprüfte Projekte (Gold Standard, Verified Carbon Standard) kompensieren.

2. CO₂-neutral / Klimaneutral

Umstrittener Begriff, der aussagt, dass ein Produkt oder Unternehmen keine Netto-Treibhausgasemissionen verursacht. Problem: Oft wird nur durch Offsetting kompensiert, nicht durch echte Reduktion. Das BGH-Urteil 2024 verlangt, dass solche Begriffe direkt am Produkt präzise erklärt werden müssen – ein Link zur Website reicht nicht. Viele Unternehmen verzichten inzwischen auf den Begriff, da er rechtlich riskant ist.

3. Corporate Social Responsibility (CSR)

Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung – freiwilliges Engagement von Unternehmen für soziale und ökologische Belange. Umfasst faire Arbeitsbedingungen, Umweltschutz, Menschenrechte und gesellschaftliches Engagement. Anders als ESG (siehe unten) nicht reguliert, sondern freiwillig. Wird oft für Greenwashing missbraucht, wenn PR wichtiger ist als Taten. Echte CSR zeigt sich in messbaren Maßnahmen, nicht nur in schönen Berichten.

4. CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die seit 2024 schrittweise in Kraft tritt. Verpflichtet große und mittelgroße Unternehmen zu umfassender, standardisierter Berichterstattung über Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen. Deutlich strenger als bisherige Regelungen. Ab 2025 betroffen: Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern, 40 Mio. € Umsatz oder 20 Mio. € Bilanzsumme. KMU folgen später. Ziel: Mehr Transparenz, weniger Greenwashing.

5. Cradle to Cradle (C2C)

„Von der Wiege zur Wiege“ – Designprinzip für geschlossene Kreisläufe. Produkte werden so gestaltet, dass alle Materialien entweder biologisch abbaubar sind oder technisch wiederverwertet werden können. Kein Müll, keine Verschwendung. Höchste Zertifizierungsstufe (Platinum) ist extrem anspruchsvoll. Noch relativ wenige Produkte am Markt, aber zukunftsweisendes Konzept. Geht weit über Recycling hinaus – echte Kreislaufwirtschaft.

6. ESG (Environmental, Social, Governance)

Drei Bewertungskriterien für nachhaltige Unternehmensführung: Environment (Umwelt – CO₂-Emissionen, Ressourcenverbrauch), Social (Soziales – Arbeitsbedingungen, Menschenrechte), Governance (Unternehmensführung – Compliance, Transparenz, Ethik). Wird von Investoren, Banken und Ratingagenturen zur Bewertung genutzt. Gutes ESG-Rating = bessere Finanzierungskonditionen. Achtung: Auch hier gibt es „ESG-Washing“ – schöne Ratings ohne Substanz.

EU-Klassifizierungssystem, das definiert, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten als ökologisch nachhaltig gelten. Legt sechs Umweltziele fest (Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel, Wasser, Kreislaufwirtschaft, Umweltverschmutzung, Biodiversität). Eine Tätigkeit gilt nur als nachhaltig, wenn sie zu mindestens einem Ziel wesentlich beiträgt und kein anderes erheblich beeinträchtigt. Ziel: Einheitliche Sprache gegen Greenwashing im Finanzsektor.

8. Goldener Geier

Schmähpreis der Deutschen Umwelthilfe für die dreisteste Umweltlüge des Jahres. Wird seit 2019 jährlich verliehen. Bisherige Preisträger: Nestlé (2019, 2024), Daimler (2020), RWE (2021), Shell (2022), McDonald’s (2023), Vonovia (2025). Über 20.000 Verbraucher stimmen online ab. Wirkung: Enorme mediale Aufmerksamkeit, oft Verhaltensänderung der Unternehmen. Effektives Instrument gegen Greenwashing.

9. Green Claims Directive

Geplante EU-Richtlinie gegen irreführende Umweltaussagen, die alle umweltbezogenen Werbeaussagen von unabhängigen Experten prüfen und wissenschaftlich belegen lassen wollte. Wurde im Juni 2025 überraschend zurückgezogen – ein Rückschlag für den Verbraucherschutz. Stattdessen gilt weiterhin die schwächere EmpCo-Richtlinie. Zeigt, wie stark Lobby-Interessen gegen Greenwashing-Bekämpfung arbeiten.

10. Greenshifting

Verlagerung der Verantwortung vom Unternehmen auf den Verbraucher. „Achten Sie auf richtige Entsorgung“, „Nutzen Sie Sparprogramme“, „Recyceln Sie“ – während das Unternehmen selbst keine strukturellen Änderungen vornimmt. Typisches Beispiel: Getränkehersteller produzieren Milliarden Einweg-Plastikflaschen und fordern Konsumenten auf, mehr zu recyceln, statt auf Mehrweg umzustellen. Eine besonders perfide Greenwashing-Variante.

11. GRI (Global Reporting Initiative)

International anerkannter Standard für Nachhaltigkeitsberichte. Die GRI-Standards definieren, wie Unternehmen über ihre ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen berichten sollen. Gliedert sich in universelle Standards (für alle) und themenspezifische Standards (z.B. Emissionen, Arbeitsbedingungen). Ein GRI-konformer Bericht ist transparent, vergleichbar und überprüfbar. Gilt als Goldstandard der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

12. Greenwashing

Der Hauptbegriff: Täuschung von Verbrauchern durch Vortäuschung von Umweltfreundlichkeit ohne substanzielle Maßnahmen. Unternehmen geben mehr Geld für grünes Marketing aus als für echte Nachhaltigkeitsverbesserungen. Begriff geprägt 1986 von Jay Westerveld. Umfasst verschiedene Taktiken: vage Claims, falsche Siegel, irrelevante Behauptungen, versteckte Kompromisse. Nimmt zu mit steigendem Verbraucherbewusstsein, wird aber rechtlich zunehmend riskant.

13. ISO 14001

Internationale Norm für Umweltmanagementsysteme. Legt Anforderungen fest, wie Unternehmen ihre Umweltauswirkungen systematisch erfassen, bewerten und kontinuierlich verbessern können. Keine konkreten Umweltziele, sondern ein Managementprozess. Zertifizierung durch unabhängige Stellen. Zeigt, dass ein Unternehmen Umweltmanagement ernst nimmt – sagt aber nichts über das tatsächliche Umwelt-Performance-Niveau aus. Guter Einstieg, aber keine Garantie für Nachhaltigkeit.

14. Lebenszyklusanalyse (LCA – Life Cycle Assessment)

Systematische Analyse der Umweltauswirkungen eines Produkts über seinen gesamten Lebenszyklus: von der Rohstoffgewinnung über Herstellung, Transport, Nutzung bis zur Entsorgung. Deckt versteckte Umweltbelastungen auf. Beispiel: E-Auto erscheint emissionsfrei im Betrieb, aber Batterieproduktion ist energieintensiv. Eine seriöse LCA nach ISO 14040/14044 ist aufwendig aber aussagekräftig – und entlarvt Greenwashing.

15. Offsetting

Siehe Carbon Offsetting. Allgemeiner: Ausgleich negativer Umweltauswirkungen durch positive Maßnahmen anderswo. Nicht nur CO₂, sondern auch Wasser-Fußabdruck, Biodiversität etc. Prinzipiell legitim als Ergänzung, problematisch als Ersatz für echte Reduktion. Qualität der Offsetting-Projekte variiert extrem. Gold Standard und Verified Carbon Standard gelten als vertrauenswürdiger. Vorsicht vor billigen Zertifikaten ohne Zusätzlichkeitsprüfung.

16. Science Based Targets (SBTi)

Wissenschaftsbasierte Klimaziele – eine Initiative, die Unternehmen dabei unterstützt, Emissionsreduktionsziele zu setzen, die mit dem Pariser Klimaabkommen (1,5°C-Ziel) vereinbar sind. Ziele werden von Experten geprüft und validiert. Keine Schönrechnerei möglich. Über 7.000 Unternehmen weltweit haben SBTi-Ziele. Goldstandard für glaubwürdige Klimaziele. Wer SBTi nutzt, meint es ernst mit Klimaschutz.

17. Scope 1, 2, 3 Emissionen

Kategorisierung von Treibhausgasemissionen nach dem Greenhouse Gas Protocol:

Scope 1 : Direkte Emissionen aus eigenen Quellen (eigene Fahrzeuge, Heizung, Produktionsprozesse)

: Direkte Emissionen aus eigenen Quellen (eigene Fahrzeuge, Heizung, Produktionsprozesse) Scope 2 : Indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie (Strom, Fernwärme)

: Indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie (Strom, Fernwärme) Scope 3: Alle anderen indirekten Emissionen in der Wertschöpfungskette (Lieferanten, Transport, Nutzung der Produkte, Entsorgung)

Scope 3 macht oft über 80% der Gesamtemissionen aus, wird aber häufig weggelassen – klassisches Greenwashing. Echte Klimaneutralität muss alle drei Scopes einbeziehen.

18. Tokenism (Token Green Product)

Alibi-Produkt: Ein kleines „grünes“ Produkt oder eine nachhaltige Linie, während das Kerngeschäft umweltschädlich bleibt. Die gesamte Marketing-Kommunikation konzentriert sich auf die 5% nachhaltiger Produkte, die restlichen 95% werden verschwiegen. Beispiel: Fast-Fashion-Kette mit „Conscious Collection“ aus Bio-Baumwolle, während Tausende andere Kollektionen unter desaströsen Bedingungen produziert werden. Klassische Greenwashing-Taktik.

Höchste Glaubwürdigkeitsstufe für Umweltsiegel nach ISO 14024. Kriterien: Unabhängige Vergabe durch Dritte (nicht vom Hersteller), transparente und öffentlich einsehbare Vergabekriterien, messbare Anforderungen, Betrachtung des gesamten Lebenszyklus, regelmäßige Kontrollen. Beispiele: Blauer Engel, EU Ecolabel, Nordic Swan. Diese Siegel können Sie vertrauensvoll nutzen. Typ-2-Zeichen (Herstellerangaben) sind deutlich weniger verlässlich.

20. UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb)

Deutsches Gesetz, das irreführende Werbung verbietet – auch bei Umweltaussagen. § 5 UWG regelt: Unwahre oder zur Täuschung geeignete Angaben über wesentliche Merkmale sind unzulässig. Basis für juristische Schritte gegen Greenwashing. Verstöße können von Wettbewerbern, Verbraucherschutzverbänden und der Deutschen Umwelthilfe abgemahnt werden. Strafen: Unterlassungserklärungen, Bußgelder, Schadensersatz, Reputationsschaden. BGH-Urteile verschärfen die Anforderungen kontinuierlich.

