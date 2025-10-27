Die 33 größten Marketing Fails aller Zeiten

Von Pepsi bis Peloton, von VW bis Mitsubishi: Diese 33 Kampagnen beweisen, wie schnell Genialität in Gesichtsverlust kippen kann. Diese Marketing Fails sind Lehrstücke in Kreativität, Größenwahn und Kommunikation. Wer sie liest, erkennt Muster statt Zufälle. Und nimmt Impulse mit, die jede künftige Kampagne klüger machen.

Internationale Marketing Fails

Pepsi – Der Kendall-Jenner-Spot (2017)

PEPSI Kendall Jenner So Controversial Commercial

Watch this video on YouTube



Pepsi wollte gesellschaftliche Einheit feiern – und löste Empörung aus. In einem Werbespot reicht Kendall Jenner einem Polizisten eine Cola und beendet damit einen Protest. Millionen Zuschauer:innen sahen darin eine Verharmlosung realer Polizeigewalt und „Black Lives Matter“-Themen. Der Clip wurde nach weniger als 24 Stunden gelöscht, Pepsi entschuldigte sich öffentlich. Der Schaden war nicht finanziell messbar, aber kulturell verheerend: Die Marke galt plötzlich als blind für soziale Realität.



Learning: Wenn Sie gesellschaftliche Themen bespielen, brauchen Sie echte Kompetenz und glaubwürdige Partner nicht bloß schöne Absichten.

United Airlines – „Passenger Dragging“ (2017)

United Airlines passenger apparently dragged off flight after refusing to give up seat

Watch this video on YouTube



Ein Passagier wird gewaltsam aus einem überbuchten Flug gezogen – und die Welt schaut via Handyvideo zu. Innerhalb weniger Stunden war United Airlines globales Synonym für Service-Arroganz. Das Krisenstatement kam zu spät und klang juristisch statt empathisch. Kurzzeitig wurden rund 1 Mrd. US-$ Marktwert vernichtet.¹



Learning: In Krisen zählt die erste Stunde. Kommunizieren Sie menschlich, bevor Sie juristisch denken – sonst verliert Ihre Marke das Gesicht, bevor sie den Fall gewinnt.

Peloton – Das „Holiday Gift“ (2019)

The Failure Story of "Peloton’s The Gift That Gives Back Ad Controversy 2019"

Watch this video on YouTube



Ein Mann schenkt seiner fitten Partnerin ein Peloton-Bike. Sie bedankt sich per Video – nervös, unterwürfig, ungewollt parodistisch. Das Netz reagierte mit Spott, Memes und Kapitalflucht: minus 9 % Aktienwert, rund 942 Mio. US-$ Verlust.² Peloton hatte nicht verstanden, wie eng Werbung und gesellschaftliche Rollenbilder verknüpft sind.



Learning: Testen Sie Ihre Storyboards gegen Bias. Wenn ein Spot versehentlich Sexismus, Klassismus oder Kontrolle kommuniziert, nützt keine gute Intention.

Bud Light / AB InBev – Der Boykott (2023)

Bud Light: boycotting a beer is very expensive for AB InBev

Watch this video on YouTube



Eine Mikro-Influencer-Kooperation mit Trans-Frau Dylan Mulvaney löste in den USA eine politische Lawine aus. Konservative riefen zum Boykott auf, progressive Gruppen warfen der Marke Rückgratlosigkeit vor. Das Ergebnis: Umsatzrückgänge und ein Börsenwertverlust von über 27 Mrd. US-$.³ ⁴



Learning: Haltung ist binär. Wenn Sie gesellschaftlich Position beziehen, brauchen Sie Szenarien für Gegenwind – und die Konsequenz, die Linie zu halten.

Snapchat – Der Rihanna-Skandal (2018)

Respektlose Werbeanzeige: Rihanna gegen Snapchat

Watch this video on YouTube



Ein In-App-Spiel stellte die Frage „Slap Rihanna or punch Chris Brown?“ – eine zynische Anspielung auf häusliche Gewalt. Rihanna reagierte öffentlich empört; der Aktienkurs sank, rund 800 Mio. US-$ Marktwert verpufften.⁵ Der Fall zeigte, wie gefährlich unkontrollierte Dritt-Werbeinhalte sind.



Learning: Markenverantwortung endet nicht beim Klickpreis. Sorgen Sie für Filtersysteme, Content-Audits und eine Eskalationsstufe mit sofortigem Abschaltrecht.

Dove – Der „Hautwechsel“-Clip (2017)

Dove – Real Beauty Productions: Meet Kylee (2017)

Watch this video on YouTube



Ein Facebook-Video zeigt, wie eine schwarze Frau ihr Shirt auszieht – und zur weißen Frau „wird“. Die Intention: Sauberkeit. Die Lesart: „Weiß = rein“. Innerhalb von Stunden musste Dove den Spot zurückziehen. Der Vorfall beschädigte die lange aufgebaute „Real Beauty“-Positionierung.



Learning: Visual Storytelling braucht Diversität am Tisch. Lassen Sie Ihre Motive durch gemischte Review-Teams prüfen – bevor Sie veröffentlichen.

H&M – „Coolest Monkey in the Jungle“ (2018)

H&M Monkey Advert – Coolest monkey in the jungle – Dude pulled up at H&M store *hilarious*

Watch this video on YouTube



Ein schwarzes Kind trägt einen Hoodie mit diesem Aufdruck. Der Shitstorm war global; Prominente kündigten Kooperationen, H&M zog den Artikel zurück.⁶ Interne Kontrollprozesse ohne kulturelle Perspektive hatten versagt.



Learning: Kulturkompetenz ist kein Nice-to-Have. Schaffen Sie diverse Freigabestrukturen, um blinde Flecken in internationalen Teams zu vermeiden.

Burger King – „Women belong in the kitchen“ (2021)

The Burger King tweet- "Women belong in the kitchen" (3/8/2021) #thinkbeforeyatweet

Watch this video on YouTube



Zum Weltfrauentag twitterte Burger King UK diesen Satz – als ironischen Aufhänger für ein Förderprogramm. Doch der Kontext stand erst im zweiten Tweet. Der Rest war Shitstorm.



Learning: Provokation ohne Sicherheitsnetz ist keine Strategie. Jede Headline muss auch allein verstanden werden – sonst verlieren Sie die Deutungshoheit in Sekunden.

McDonald's Asked Twitter for Feel-Good Stories, Got $3B Disaster

Watch this video on YouTube



Die Idee: Kunden erzählen schöne Erinnerungen. Die Realität: Beschwerden, Ekelgeschichten, Hohn. Der Hashtag kippte innerhalb von Stunden. McDonald’s stoppte die Aktion und lernte, dass Hashtags keine kontrollierbaren Werbeflächen sind.



Learning: Öffentliche Kampagnenräume brauchen Moderation. Planen Sie Reaktanz mit ein – und bieten Sie Kanäle, die positive Stories kuratieren.

New Coke – Der Geschmack des Scheiterns (1985)

New Coke: Coca-Cola's 77-day product disaster

Watch this video on YouTube



Coca-Cola wollte Pepsi Marktanteile abjagen und änderte die Rezeptur. Fans protestierten, Boykotte folgten. Nach 79 Tagen kam „Coke Classic“ zurück. Millionen Dollar Verlust – aber ein Lehrstück in Markenpsychologie.



Learning: Marken-DNA ist kein Testobjekt. Wenn Ihre Kund:innen emotional gebunden sind, verändern Sie Evolutionär, nie Revolutionär.

Marketing Fails: Europa & DACH

Sony PSP – „White is coming“ (2006)

PSP Commercial – Black or White JPN

Watch this video on YouTube



Ein Plakat für die weiße PSP zeigte eine weiße Frau, die eine schwarze Frau am Kinn packt – gedacht als Farbvariante, gelesen als koloniale Machtszene. Die Kampagne löste weltweite Empörung aus und wurde nach Tagen zurückgezogen. In Blogs und Fachmedien galt sie als Paradebeispiel für blinde Agenturblasen.



Learning: Wenn Sie mit Kontrasten spielen, prüfen Sie Blickrichtung, Gestik und Kontext. Ästhetik ohne Empathie kippt in Sekunden.

Heineken – „Lighter is better“ (2018)

Heineken 2018 'Lighter is better' advert. Racist?

Watch this video on YouTube



Ein Bierflaschen-Spot, in dem eine helle Flasche an People of Color vorbeigleitet, endete mit dem Claim „Sometimes lighter is better“. Die Doppeldeutigkeit war fatal – und Donald Glover nannte sie öffentlich „terrible“. Heineken zog den Clip zurück und räumte Fehler im internen Review-Prozess ein.



Learning: Doppelsinnige Sprache ist Hochrisiko. Lassen Sie Claims von Muttersprachler:innen prüfen – nicht nur von der Agentur.

American Apparel – „Hurricane Sandy Sale“ (2012)

American Apparel's Hurricane Sandy Sale

Watch this video on YouTube



„20 % off for those in hurricane-affected states“ – während Menschen ihre Häuser verloren. Die Marke wollte Reichweite, bekam Zorn. Der Tweet blieb stundenlang online, bevor die PR-Abteilung ihn löschte. Der Fall zeigt, wie gefährlich Real-Time-Marketing ohne Filter ist.



Learning: Krisen sind kein Klickmoment. Wenn Sie Kreativität über Empathie stellen, verlieren Sie beides.

Spirit Airlines – 9/11-Anspielung (2011)

Ein Newsletter-Banner mit Türmen aus Preisschildern erinnerte fatal an 9/11. Der Airline-CEO verteidigte es zunächst als „zufällige Grafik“. Empörung, Rücknahme, Imageschaden – der Fall wird bis heute im PR-Unterricht zitiert.



Learning: Manche Symbole gehören nie in Werbung. Erstellen Sie eine interne „No-Go-Liste“ für Themen und Bildsprache.

GAP – Logo-Redesign (2010)

Why the GAP logo redesign failed! Case study of world's most expensive redesign failure

Watch this video on YouTube



Ohne Ankündigung ersetzte GAP das ikonische blaue Logo durch eine generische Version. Das Netz reagierte mit Spott und Parodien; nach 6 Tagen kehrte das alte Logo zurück. Kosten: Design, Tests, Rollback – geschätzt mehrere Millionen US-Dollar.⁷



Learning: Markenidentität ist kein Modeaccessoire. Wer Kultmarken erneuert, braucht Co-Creation und Pilotphasen.

Adidas – Yeezy-Bruch und Spätfolgen (2023–2024)

Das Yeezy-Gate: Der tiefe Fall von Adidas und Kanye West | Super Fails | ARTE

Watch this video on YouTube



Nach dem Ende der Kollaboration mit Ye (Kanye West) saß Adidas auf Lagerbeständen im Wert von Hunderten Millionen Euro. Die Firma meldete einmalig Rückstellungen und Spendenaktionen.⁸⁹ Die Presse sprach vom teuersten Image-Reset der Moderne.

Learning: Promi-Kooperationen sind Klumpenrisiko. Vertraglich Exit-Routen, CSR-Strategie und kommunikative Notfallpläne festlegen.

Volkswagen – Instagram-Spot (2020)

RASSISMUS-VORWÜRFE: Volkswagen entschuldigt sich für kontroversen Werbespot

Watch this video on YouTube



Ein kurzer Golf-8-Teaser zeigte eine weiße Hand, die eine schwarze Figur wie eine Puppe hin- und herschiebt. Die Symbolik war eindeutig – und katastrophal. VW entschuldigte sich öffentlich, der Werberat rügte den Clip.¹⁰ Intern führte der Vorfall zu verschärften Freigabeprozessen.



Learning: Auch Mikro-Assets brauchen Ethik-Check. „Klein = harmlos“ ist eine gefährliche Illusion.

Nivea – „White is Purity“ (2017)

Nivea pulls its ‘White Is Purity’ ad campaign after outcry

Watch this video on YouTube



Ein Facebook-Post für den Mittleren Osten zeigte eine weiße Frau in Weiß mit dem Claim „White is Purity“. Innerhalb von Stunden reagierten Nutzer weltweit – rassistische Konnotation unverkennbar. Nivea löschte und entschuldigte sich, doch der Schaden war da.



Learning: Regionale Kampagnen sind global sichtbar. Screenshots reisen – prüfen Sie jeden Claim auf internationale Lesbarkeit.

Audi – „Child & Grill“ (2020)

Mädchen vor Kühlergrill: Audi entschuldigt sich für Werbung https://t.co/XRfMFGXXgh via @derspiegel — Christian Vedder (@VedderChristian) August 4, 2020



Ein Mädchen lehnt vor der Front eines RS – fast so hoch wie die Stoßstange. Internet-Empörung über Sicherheitsverharmlosung, Audi zieht zurück. PR-Fachleute lobten die schnelle Reaktion – aber die Kernfrage bleibt: Wer hat das freigegeben?



Learning: Safety geht vor Ästhetik. Bei Kindern und Autos muss jeder Pixel durch den Eltern-Check.

Hornbach – „Scent of Home“ (2019)

Ein asiatischer Spot zeigte asiatische Frauen, die an schweißgetränkten Arbeitskleidern weißer Männer riechen. In Südkorea wurde die Kampagne als rassistisch kritisiert; Hornbach entschuldigte sich und nahm den Film vom Markt.



Learning: Ironie ohne Empathie ist kolonialer Nachhall. Testen Sie Humor lokal – nicht nur zentral.

Deutsche Bahn – Diversity-Kampagne (2019)

Ein Vergleichs-Post zwischen Flug und Bahn nutzte Stockfotos mit nicht-weißen Models für deutsche Städte. Nutzer:innen warfen Tokenismus vor. Die Bahn reagierte schnell mit Erklärung und Entschuldigung.



Learning: Diversität ist kein Dekor. Authentische Abbildung braucht reale Menschen, nicht Stockarchive.

Bundeswehr – „Gas, Wasser, Schießen“ (2019)

Gas, Wasser, Schießen / Florian Schroeder / Schroeders Satirekanal

Watch this video on YouTube



Mit diesem Plakat sollten Handwerker für die Truppe gewonnen werden. Das Wortspiel wurde zynisch verstanden und nach wenigen Tagen abgehängt. Der Werberat reagierte mit Kopfschütteln.



Learning: Wortspiele sind kein Schutzschild. Besonders bei militärischen Themen braucht es Sensibilität statt Schenkelklopfer.

Marketing Fails: Asien & Sprach-Fails

Ryanair – „Jab & Go“ (2021)

Ryanair 'JAB AND GO' Advert Causes Social Media Backlash / Hugo Talks #lockdown

Watch this video on YouTube



Mitten in der Pandemie bewarb Ryanair den Impfstart mit „Jab & Go“ – und Bildern junger Menschen auf Reisen. In Großbritannien wurde der Spot als zynisch und unsensibel empfunden; die Advertising Standards Authority untersagte die Ausstrahlung. Das Vertrauen der Zielgruppe sank, besonders bei Familien und Vielfliegern.



Learning: Gesundheitskrisen sind kein Marketingmoment. Wenn Sie Optimismus vermitteln wollen, tun Sie das über Hoffnung, nicht über Leichtsinn.

Protein World – „Beach Body Ready“ (2015)

Body Shaming: Controversial Ad Asks, 'Are You Beach Body Ready?'

Watch this video on YouTube



Ein Plakat zeigte eine Model-Figur mit der Frage „Are you Beach Body Ready?“. Londoner U-Bahnstationen wurden zu Protestorten, Petitionen forderten den Rückzug. Kurzfristig stiegen zwar die Verkäufe, langfristig blieb ein sexistisches Image.



Learning: Empörung ist keine nachhaltige Wachstumsstrategie. Kampagnen, die Menschen ausschließen, erzeugen kurzfristige Klicks – und langfristige Distanz.

Lufthansa – „Say Yes to the World“ (2019)

Der kosmopolitische Claim kollidierte mit Brexit-Debatten und Klimaprotesten. Viele empfanden die Botschaft als elitär und zeitblind. Social Media reagierte mit Spott: „Say Yes to the CO₂“. Lufthansa hielt an der Linie fest, passte später aber Tonalität und Kontext an.

Learning: Timing ist Teil der Botschaft. Prüfen Sie gesellschaftliche Stimmungen, bevor Sie globale Claims starten.

Lidl – „Frisch verpflichtet“ (EU-Fußball 2016)

Lidl – Better fresh products now – 2016 (TV Commercial)

Watch this video on YouTube



Ein Wortwitz, der Transfers anklingen ließ, wurde nach Dopplung der Kampagne unfreiwillig zweideutig. Online spotteten Nutzer über „billige Pointen“. Wirtschaftlich belanglos, aber kommunikativ peinlich.



Learning: Wiederholte Wortspiele stumpfen ab. Prüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Humor noch funktioniert – oder schon müde wirkt.

Telekom – „Echter als du denkst“ (2020)

AR-Filter sollten digitale Nähe erlebbar machen, doch Latenz und Gerätekompatibilität machten die Kampagne zum Reinfall. Nutzer:innen fühlten sich getäuscht, die Experience war weit von der Botschaft entfernt.



Learning: Versprechen Sie nur, was die Technologie wirklich leisten kann. UX und Message müssen synchron laufen.

Sixt – Provokation ohne Punchline

Lass dich nicht beirren von deiner Kompetenz! | Coach Legat

Watch this video on YouTube

Sixts Newsjacking ist legendär – aber nicht jeder Witz zündet. Nach politischen Skandalen oder Krisen wirkten manche Motive zynisch statt clever. Zwar blieb der PR-Schaden gering, doch der Wiedererkennungswert litt.



Learning: Provokation ist eine Kunstform. Testen Sie Tonalität auf Betroffene, nicht nur auf die eigene Kreativrunde.

E-Scooter-Sharing – „Nachhaltig aus Prinzip“ (2019 ff.)

Viele Anbieter warben mit grünen Claims, während Fotos von Diesel-Transportern und kaputten Akkus viral gingen. Medienberichte konterkarierten das Narrativ. Der Vertrauensverlust war größer als jeder Werbeeffekt.



Learning: Greenwashing fällt früher oder später auf. Nachhaltigkeit muss im Betrieb beginnen, nicht in der Headline.

Handelsketten – „Gendern? Ja/Nein?“ (2021–2023)

Mehrere Einzelhändler versuchten sich am Thema Geschlechtergerechte Sprache – mal offensiv, mal ironisch. Beide Extreme erzeugten Polarisierung. Der Effekt: lauter Streit, wenig Markenbindung.

Learning: Haltung braucht Konsistenz. Sprache sollte aus Unternehmenskultur wachsen, nicht aus Kampagnenmeetings.

Mitsubishi – „Pajero“ heißt was?! (1980er)

The Pajero Predicament: Mitsubishi's Language Blunder in South America! 🚗😳

Watch this video on YouTube

Der SUV „Pajero“ wurde weltweit eingeführt – bis klar wurde, dass der Name in Spanien und Lateinamerika Slang für „Wichser“ bedeutet. Nach Spott und medialer Häme erfolgte die Umbenennung in „Montero“. Der finanzielle Schaden war überschaubar, der Imageverlust nicht.¹²



Learning: Sprach-Audits sind Pflicht. Jede Marke braucht eine internationale Linguistikprüfung, bevor sie global startet.

KFC China – „Eat your fingers off“ (1987)

KFC Told China to Eat Their Fingers 😳 #food #ytshorts

Watch this video on YouTube



Beim Markteintritt übersetzte KFC den Claim „Finger lickin’ good“ zu „Iss dir die Finger auf“. Der Fauxpas wurde schnell korrigiert, blieb aber Lehrbuchstoff für Lokalisierung. Trotzdem wurde KFC später Marktführer in China.¹³



Learning: Übersetzungen brauchen kulturelle Profis, keine Wörterbücher. Wortlaut ist nicht Bedeutung.

Coca-Cola China – „Biss in die Kaulquappe“ (1920er)

Die frühe phonetische Übersetzung des Namens klang in manchen Dialekten wie „Wachs kauende Kaulquappe“. Erst nach Tests entstand das ikonische 可口可乐 – „köstlich und erfreuend“. Der Lernprozess dauerte Jahre, legte aber den Grundstein für Chinas Markenboom.¹⁴

Learning: Phonetische Adaption ist Hochrisiko. Jede Silbe zählt – besonders in tonalen Sprachen.

Fazit: Was Sie aus all diesen Fails lernen können

Kontext killt Kreativität, wenn er nicht mitgedacht wird.

Diversity- und Ethik-Checks sind Pflicht.

Krisen-Playbooks retten Tage und Marktwerte.

Purpose ist ein Versprechen, kein Stunt.

Technologie, Sprache und Timing müssen stimmen – sonst verliert Authentizität zuerst.

FAQ

Was sind die größten Marketing-Fails aller Zeiten?

Von Pepsi und United Airlines bis Mitsubishi und KFC – die Bandbreite reicht von kultureller Ignoranz bis Krisenversagen.

Was können Sie daraus lernen?

Kontext, Sprache und Timing sind entscheidend. Sensibilität ist keine Bremse, sondern Markenversicherung.

Warum passieren großen Marken solche Fehler?

Weil Entscheidungen oft in homogenen Teams fallen, Zeitdruck herrscht und lokale Expertise fehlt.

Wie lassen sich solche Fails vermeiden?

Durch Pretests, interkulturelle Beratung, Social Listening und klare Eskalationswege.

Welche wirtschaftlichen Schäden entstanden?

Beispiele: United Airlines −1 Mrd. US-$, Peloton −942 Mio. US-$, Bud Light −27 Mrd. US-$, Snapchat −800 Mio. US-$. Dazu kommen unbezahlbare Reputationsverluste.

Fußnoten / Quellen

¹ United Airlines – The Independent (11. Apr 2017)

² Peloton – Business Insider (4. Dez 2019)

³ Bud Light – Forbes (18. Jul 2024)

⁴ Bud Light – CNN (29. Feb 2024)

⁵ Snapchat – CNN Money (16. Mär 2018)

⁶ H&M – TIME / GQ (Jan 2018)

⁷ GAP – Branding Journal (2010)

⁸ Adidas – Jahresbericht 2023

⁹ Adidas – Reuters / Yahoo Finance (2024)

¹⁰ VW – Auto Bild (dpa 2020)

¹² Mitsubishi – BBC Autos (1984–85)

¹³ KFC – Wall Street Journal Asia (1987)

¹⁴ Coca-Cola – TIME Archive / Coca-Cola Heritage Library