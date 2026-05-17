Festo galt jahrzehntelang als Synonym für deutsche Automatisierungs-Exzellenz. Am 8. Mai 2026 verkündete das Esslinger Familienunternehmen den Abbau von 1.300 Stellen in Deutschland. Begründung: Marktveränderungen, Wettbewerb aus Asien und geopolitische Krisen.

Das Wichtigste in Kürze

1.300 Stellen fallen in Deutschland weg, das entspricht knapp 16 Prozent der hiesigen Belegschaft

Festo will jährlich rund 200 Millionen Euro einsparen, alle deutschen Produktionsstandorte sollen erhalten bleiben

Der Umsatz sank 2025 um 3,7 Prozent auf 3,33 Milliarden Euro, dritter Rückgang in Folge

Warum trifft es ausgerechnet Festo?

Esslinger Familienunternehmen plant Stellenabbau: Von 8.200 deutschen Arbeitsplätzen sollen etwa 1.400 wegfallen. Grund sind schwache Abnehmerbranchen wie Automobil und Maschinenbau

Das Esslinger Familienunternehmen beschäftigte Ende 2025 rund 20.600 Mitarbeitende weltweit, davon etwa 8.200 in Deutschland. Mit dem angekündigten Abbau verliert der Standort Deutschland fast jeden sechsten Arbeitsplatz. Ausschlaggebend ist die Schwäche der wichtigsten Abnehmerbranchen: Automobil, Maschinenbau und Elektrotechnik kämpfen seit Quartalen mit sinkenden Aufträgen, parallel dazu pressen chinesische Wettbewerber mit aggressiver Preispolitik in den europäischen Markt.

Festo selbst betont in der Pressemitteilung: „Marktveränderungen, zunehmender Wettbewerb aus Asien und geopolitische Krisen fordern Festo stark heraus.“ Das globale Transformationsprogramm soll Wachstum und Effizienz wieder steigern. Die BionicBee-Forschung mit ihren 34-Gramm-Flugrobotern bleibt davon unberührt, sie ist Teil des langfristigen Innovationsportfolios.

Wenn ein Vorzeige-Familienunternehmen wie Festo 1.300 Jobs streicht, hat das Symbolwirkung über das schwäbische Maschinenbau-Cluster hinaus. Asien-Wettbewerb ist 2026 keine PR-Phrase mehr, sondern ein Cashflow-Problem. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für die deutsche Industrie?

Deutsche Industrie baut massiv Stellen ab: 36 Prozent der Unternehmen planen 2026 Jobverluste, nur 18 Prozent schaffen neue. 2025 fallen 124.100 Industriejobs weg, besonders in der Autoindustrie

Festo ist kein Einzelfall. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) meldet für 2026, dass 36 Prozent der befragten Unternehmen Stellen abbauen wollen, nur 18 Prozent wollen neue schaffen. EY-Daten zeigen für 2025 einen Verlust von 124.100 Industriejobs in Deutschland, davon fast jeder zweite in der Autobranche. Seit 2019 ist jeder zwanzigste Industrie-Arbeitsplatz verschwunden. Die Förderprogramme des Bundes wie BIONA setzen zwar auf Innovation, können den strukturellen Druck aber nur teilweise abfedern.

Für Geschäftsführer in zuliefernden Mittelstandsbetrieben heißt das: Auftragsausfälle bei einem Großkunden wie Festo schlagen schnell durch. Bonitätsprüfung, Diversifizierung der Kundenbasis und konservatives Liquiditätsmanagement bleiben 2026 die wichtigsten Hausaufgaben. Die IG Metall reagierte mit deutlicher Kritik, der Vorstand verwies auf die Notwendigkeit, finanziellen Spielraum für den Umbau zu schaffen.

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