Die Beweislastumkehr kippt das Verhältnis von Bürokratie und Staat in Nordrhein-Westfalen. Am 5. Mai 2026 hat das erstmals tagende Entlastungskabinett der Landesregierung Düsseldorf ein umfassendes Gesetzespaket beschlossen. Ab 1. Januar 2027 müssen landesrechtliche Berichts- und Dokumentationspflichten gegenüber der Wirtschaft positiv begründet werden, sonst entfallen sie. Dasselbe gilt für Schriftformerfordernisse: Das Fax wird endgültig beerdigt, die einfache E-Mail wird Standard im Behördenkontakt.

Stellen Sie sich vor, eine landesrechtliche Regelung verschwindet nicht durch Beschluss, sondern durch Schweigen. Genau das ist das Prinzip der Beweislastumkehr: Was die Fachverwaltungen für zwingend notwendig halten, müssen sie bis Ende 2026 per Rechtsverordnung positiv feststellen. Ohne diese Feststellung fällt die Regel ersatzlos.

Das Wichtigste in Kürze

Erstes Entlastungskabinett der NRW-Landesregierung am 5. Mai 2026

Beweislastumkehr: Begründungspflicht für jede beibehaltene Vorschrift bis Ende 2026

Ab 1. Januar 2027 entfallen unbegründete Berichtspflichten und Schriftformerfordernisse

Kommunales Regelbefreiungsgesetz: Städte und Gemeinden können sich auf Antrag von Landesvorschriften befreien lassen

NRW positioniert sich als Vorreiter der Föderalen Modernisierungsagenda

Das Gesetzespaket ruht auf drei Säulen: Entlastung der Unternehmen, einfachere Kommunikation für Bürger und neuer Spielraum für Kommunen.

Was ändert sich für Unternehmen?

Ab 2027 gelten landesrechtliche Berichts- und Dokumentationspflichten nur noch, wenn Fachverwaltungen diese per Rechtsverordnung als zwingend erforderlich festlegen. Unternehmen können 2026 Routine-Nachweise zur Streichung einreichen

Landesrechtliche Berichts- und Dokumentationspflichten gelten ab 2027 nur noch, wenn sie aus Sicht der Fachverwaltungen zwingend erforderlich sind und per Rechtsverordnung positiv festgestellt werden. Unternehmen mit aktuellen Routine-Nachweisen haben 2026 eine echte Chance, dass diese ohne eigenes Gesetzgebungsverfahren wegfallen. Wirtschaftsverbände sammeln derzeit Eingaben zu konkreten Streichkandidaten.

Das Spannende an der NRW-Initiative ist nicht das Paket selbst, sondern das Verfahren. Eine ganze Verwaltung muss begründen, warum sie etwas behalten will. Für deutsche Mittelständler ist das ein Signal: Standortwettbewerb läuft 2026 über das Tempo der Rechtsbereinigung, nicht über Förderprogramme. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie Bürger ihre Behörden künftig erreichen

E-Mails ersetzen im Behördenverkehr Briefe und Faxe. Zentrale Anliegen können digital erledigt werden, ohne Postweg oder persönliches Erscheinen

Die einfache E-Mail ersetzt im Behördenverkehr den ausgedruckten Brief und das Faxgerät. Zentrale Anliegen sollen digital erledigt werden können, ohne Postweg oder persönliches Erscheinen. Ein Zwang zur digitalen Kommunikation besteht laut Landesregierung nicht. Die Schriftform fällt aber grundsätzlich weg, vorbehaltlich begründeter Ausnahmen.

Was Kommunen jetzt können

Kommunales Regelbefreiungsgesetz in NRW ermöglicht Städten und Gemeinden, landesrechtliche Regelungen zu umgehen, um lokal bessere Lösungen zu testen

Mit dem kommunalen Regelbefreiungsgesetz können Städte und Gemeinden auf Antrag von einzelnen landesrechtlichen Regelungen befreit werden, wenn diese vor Ort hinderlich oder unpassend sind. Die Genehmigung erfolgt durch das jeweils zuständige Fachministerium. Damit testet NRW eine Form von Experimentier-Föderalismus: Lösungen werden lokal erprobt, erfolgreiche Modelle können später in das allgemeine Landesrecht übernommen werden.

Was deutsche Mittelständler jetzt prüfen sollten

Überprüfung von Berichtspflichten: Unternehmen sollten landesrechtliche Anforderungen analysieren und über Wirtschaftsverbände obsolete Pflichten zur Streichung anmelden

Zwei Felder bieten kurzfristigen Hebel. Im operativen Bereich lohnt eine Inventur der landesrechtlichen Berichtspflichten, denen das Unternehmen aktuell unterliegt. Welche davon sind reine Routine, welche tragen tatsächlichen Mehrwert? Eine Eingabe an die zuständigen Wirtschaftsverbände könnte einzelne dieser Pflichten in die Streichliste bringen, bevor die Begründungspflicht greift.

Im strategischen Bereich verändert sich die Standortlogik. Ministerpräsident Hendrik Wüst und Wirtschaftsministerin Mona Neubaur positionieren NRW als Treiber der Föderalen Modernisierungsagenda. Die offizielle Pressemitteilung der Landesregierung dokumentiert alle drei Säulen im Detail.

Mehr Newshunger?

EU-Digital-Omnibus 2026 ändert Regeln für Belegvernichtung und AI-Act-Bestimmungen