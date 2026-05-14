Streichen wird Standard: NRW kippt die Beweislast
14. Mai 2026
Reading Time: 4 minutes

Streichen wird Standard: NRW kippt die Beweislast

Markus Seyfferth

Markus Seyfferth

 Autor Dr. Web
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Die Beweislastumkehr kippt das Verhältnis von Bürokratie und Staat in Nordrhein-Westfalen. Am 5. Mai 2026 hat das erstmals tagende Entlastungskabinett der Landesregierung Düsseldorf ein umfassendes Gesetzespaket beschlossen. Ab 1. Januar 2027 müssen landesrechtliche Berichts- und Dokumentationspflichten gegenüber der Wirtschaft positiv begründet werden, sonst entfallen sie. Dasselbe gilt für Schriftformerfordernisse: Das Fax wird endgültig beerdigt, die einfache E-Mail wird Standard im Behördenkontakt.

Stellen Sie sich vor, eine landesrechtliche Regelung verschwindet nicht durch Beschluss, sondern durch Schweigen. Genau das ist das Prinzip der Beweislastumkehr: Was die Fachverwaltungen für zwingend notwendig halten, müssen sie bis Ende 2026 per Rechtsverordnung positiv feststellen. Ohne diese Feststellung fällt die Regel ersatzlos.

Das Wichtigste in Kürze

  • Erstes Entlastungskabinett der NRW-Landesregierung am 5. Mai 2026
  • Beweislastumkehr: Begründungspflicht für jede beibehaltene Vorschrift bis Ende 2026
  • Ab 1. Januar 2027 entfallen unbegründete Berichtspflichten und Schriftformerfordernisse
  • Kommunales Regelbefreiungsgesetz: Städte und Gemeinden können sich auf Antrag von Landesvorschriften befreien lassen
  • NRW positioniert sich als Vorreiter der Föderalen Modernisierungsagenda

Das Gesetzespaket ruht auf drei Säulen: Entlastung der Unternehmen, einfachere Kommunikation für Bürger und neuer Spielraum für Kommunen.

Was ändert sich für Unternehmen?

Grüner Aktenordner vor weißem Hintergrund mit einem Hinweisschild und zwei Registerreitern
Ab 2027 gelten landesrechtliche Berichts- und Dokumentationspflichten nur noch, wenn Fachverwaltungen diese per Rechtsverordnung als zwingend erforderlich festlegen. Unternehmen können 2026 Routine-Nachweise zur Streichung einreichen

Landesrechtliche Berichts- und Dokumentationspflichten gelten ab 2027 nur noch, wenn sie aus Sicht der Fachverwaltungen zwingend erforderlich sind und per Rechtsverordnung positiv festgestellt werden. Unternehmen mit aktuellen Routine-Nachweisen haben 2026 eine echte Chance, dass diese ohne eigenes Gesetzgebungsverfahren wegfallen. Wirtschaftsverbände sammeln derzeit Eingaben zu konkreten Streichkandidaten.

Das Spannende an der NRW-Initiative ist nicht das Paket selbst, sondern das Verfahren. Eine ganze Verwaltung muss begründen, warum sie etwas behalten will. Für deutsche Mittelständler ist das ein Signal: Standortwettbewerb läuft 2026 über das Tempo der Rechtsbereinigung, nicht über Förderprogramme.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie Bürger ihre Behörden künftig erreichen

Grauer Aktenschrank mit Efeu, Etikett
E-Mails ersetzen im Behördenverkehr Briefe und Faxe. Zentrale Anliegen können digital erledigt werden, ohne Postweg oder persönliches Erscheinen

Die einfache E-Mail ersetzt im Behördenverkehr den ausgedruckten Brief und das Faxgerät. Zentrale Anliegen sollen digital erledigt werden können, ohne Postweg oder persönliches Erscheinen. Ein Zwang zur digitalen Kommunikation besteht laut Landesregierung nicht. Die Schriftform fällt aber grundsätzlich weg, vorbehaltlich begründeter Ausnahmen.

Was Kommunen jetzt können

Ein Metalleimer mit oranger Farbe und Aufschrift, darauf ein Pinsel und ein Mini-Helm
Kommunales Regelbefreiungsgesetz in NRW ermöglicht Städten und Gemeinden, landesrechtliche Regelungen zu umgehen, um lokal bessere Lösungen zu testen

Mit dem kommunalen Regelbefreiungsgesetz können Städte und Gemeinden auf Antrag von einzelnen landesrechtlichen Regelungen befreit werden, wenn diese vor Ort hinderlich oder unpassend sind. Die Genehmigung erfolgt durch das jeweils zuständige Fachministerium. Damit testet NRW eine Form von Experimentier-Föderalismus: Lösungen werden lokal erprobt, erfolgreiche Modelle können später in das allgemeine Landesrecht übernommen werden.

Was deutsche Mittelständler jetzt prüfen sollten

Hebelwaage vergleicht Dokumente links mit einem orangefarbenen Radiergummi rechts
Überprüfung von Berichtspflichten: Unternehmen sollten landesrechtliche Anforderungen analysieren und über Wirtschaftsverbände obsolete Pflichten zur Streichung anmelden

Zwei Felder bieten kurzfristigen Hebel. Im operativen Bereich lohnt eine Inventur der landesrechtlichen Berichtspflichten, denen das Unternehmen aktuell unterliegt. Welche davon sind reine Routine, welche tragen tatsächlichen Mehrwert? Eine Eingabe an die zuständigen Wirtschaftsverbände könnte einzelne dieser Pflichten in die Streichliste bringen, bevor die Begründungspflicht greift.

Im strategischen Bereich verändert sich die Standortlogik. Ministerpräsident Hendrik Wüst und Wirtschaftsministerin Mona Neubaur positionieren NRW als Treiber der Föderalen Modernisierungsagenda. Die offizielle Pressemitteilung der Landesregierung dokumentiert alle drei Säulen im Detail.

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