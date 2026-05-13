Kommt Ihnen das bekannt vor? Ihr SAP-System läuft seit Jahren stabil, Ihre Mitarbeiter kennen jeden Menüpfad, und jetzt teilt Ihnen Ihr Softwarepartner mit: KI gibt es nur für Cloud-Kunden. Auf der Sapphire-Konferenz in Orlando hat SAP heute genau diese Weiche gestellt. Die neu vorgestellte SAP Business AI Platform und die Autonomous Suite mit mehr als 50 Joule-Assistenten sind an die SAP Cloud ERP gebunden. On-Premise-Kunden auf ECC oder S/4HANA erhalten KI-Zugang nur dann, wenn sie sich zur Migration verpflichten.

Das Wichtigste in Kürze

SAP stellt die SAP Business AI Platform vor: BTP, Business Data Cloud und SAP-eigene KI in einer kontrollierten Umgebung

Die SAP Autonomous Suite umfasst mehr als 50 Joule-Assistenten für Finanz-, HR-, Einkauf- und Produktionsprozesse

KI-Zugang für On-Premise-Kunden (ECC, S/4HANA) nur bei Migrationszusage zur SAP Cloud ERP

SAP übernimmt das Freiburger Startup Prior Labs für mehr als eine Milliarde Euro und den Datenspezialisten Dremio

Was die SAP Business AI Platform konkret enthält

SAP vereint Business Technology Platform, Business Data Cloud und KI-Modelle zu neuer Plattform mit Joule Work Oberfläche für unternehmensweite KI-Agenten

Die neue Plattform führt drei bisherige Einzelprodukte zusammen: die SAP Business Technology Platform als technische Grundlage, die SAP Business Data Cloud für Datenintegration und SAP-eigene KI-Modelle. In dieser kontrollierten Umgebung können KI-Agenten auf sämtliche Geschäftsprozesse zugreifen, ohne Datengrenzen zwischen Modulen zu überwinden. Die neue Benutzeroberfläche Joule Work fasst alle Assistenten in einer Chat-Oberfläche zusammen. Mehr als 50 Joule-Assistenten stehen ab sofort für Bereiche wie Buchhaltung, Personalwesen, Beschaffung und Produktionsplanung zur Verfügung.

Parallel übernimmt SAP das Freiburger Startup Prior Labs, Pionier bei tabellarischen Foundation Models. Diese KI-Modelle sind darauf ausgelegt, strukturierte Unternehmensdaten wie Tabellen, Zahlen und Statistiken präzise auszuwerten. Die Investitionssumme übersteigt eine Milliarde Euro. Dazu kommt die Übernahme von Dremio, das SAP- und Nicht-SAP-Datenquellen einheitlich zugänglich macht. Für KI-Agenten ist das entscheidend: Nur mit Zugriff auf alle relevanten Daten lassen sich Entscheidungen automatisieren statt lediglich aufzubereiten.

SAP nutzt KI als Migrationsanreiz. Das ist eine kluge, aber auch harte Strategie: Tausende DACH-Mittelständler, die auf stabilem On-Premise-ERP sitzen, stehen jetzt unter Druck. Die Frage ist nicht mehr, ob migrieren, sondern zu welchem Preis und mit welchem Zeitplan.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was das für DACH-Mittelständler auf SAP ECC bedeutet

Zwei Drittel der SAP-Kunden betreiben noch On-Premise-Systeme. SAP sperrt ihnen den Zugang zu Joule-KI-Features ohne Cloud-Migrationszusage

Rund zwei Drittel aller SAP-Kunden weltweit betreiben noch On-Premise-Systeme. In DACH liegt dieser Anteil traditionell noch höher. Für diese Unternehmen ist die Sapphire-Ankündigung ein direktes Druckmittel. Ohne Migrationszusage bleibt der Joule-Zugang gesperrt. Das bedeutet konkret: keine automatisierten Monatsabschlüsse, keine KI-gestützte Bedarfsplanung, keine Echtzeit-Anomalieerkennung in der Buchhaltung. Alles, was SAP als Effizienzversprechen bewirbt, bleibt außen vor.

SAP hat zudem einen 100-Millionen-Euro-Partnerfonds aufgelegt, der SAP-Implementierungspartner bei der KI-Einführung ihrer Kunden unterstützt. Das Signal ist eindeutig: Das Ökosystem soll den Migrationsdruck verstärken. Für die strategische Einordnung der breiteren KI-Landschaft empfiehlt sich unser Überblick zu Automatisierungstrends 2026 sowie der Artikel dazu, wie deutsche Konzerne KI und Automatisierung bereits einsetzen.

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