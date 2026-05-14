Festo schickt seine BionicBee in die nächste Generation. Die Roboterbiene wiegt nur 34 Gramm, fliegt selbstständig im Schwarm und kalibriert sich nach einem Erprobungsflug von allein. Konzipiert wurde das Fluggerät im Bionic Learning Network, dem hauseigenen Bionik-Verbund von Festo, der seit 2006 jährlich auf der Hannover Messe für Aufsehen sorgt. Die BionicBee ist mehr als Marketing. Sie zeigt, wie weit deutsche Bionik 2026 industriell anschlussfähig geworden ist.

Hand aufs Herz: Wer rechnet schon damit, dass eine Reihe von Roboterbienen im Schwarm über einer Industriemesse kreist, ohne zu kollidieren? Genau dieses Bild bietet Festo seit der Hannover Messe 2024 und treibt das Konzept seither weiter. Das ist nicht nur Schauwerk, das ist ein Schaufenster für die Software, die in industrielle Schwarmrobotik wandert.

Das Wichtigste in Kürze

Festo BionicBee: 34 Gramm leichte Roboterbiene mit Schwarmfähigkeit

Generatives Design für die optimale Stützstruktur

Indoor-GPS für 3D-Positionierung und dezentrale Kommunikation

Bionic Learning Network seit 2006 als deutsche Bionik-Vorzeigeinitiative

Was die BionicBee technisch leistet

BionicBee: 34 Gramm leichter Flugroboter mit schlagenden Flügeln, handgefertigt und durch generatives Design optimiert

Die BionicBee ist das Leichtgewicht unter den fliegenden Robotern. 34 Gramm Gesamtmasse, jede Komponente von Hand gefertigt, der Antrieb über schlagende Flügel im Stil ihres biologischen Vorbilds. Festo nutzte erstmals generatives Design, um die Stützstruktur algorithmisch zu optimieren. Algorithmen bestimmen die minimal nötige Materialmenge bei maximaler Stabilität. Das Resultat: ein Insektenkörper aus Karbonfaser, der so wenig wiegt, dass die Flugdauer signifikant steigt. Manövrierfähigkeit und Stabilisierung erfordern komplexe Elektronik, die die durch das Flügelschlagen erzeugten Vibrationen herausfiltert. Zwei Jahre dauerte die Entwicklung von der Idee bis zur fliegenden Demo.

Warum der Schwarm der eigentliche Star ist

BionicBees mit GPS-Sendern koordinieren sich dezentral in Echtzeit-Algorithmen für kollisionsfreie Schwarmflüge in 3D-Formation

Eine fliegende Biene allein wäre Spielerei. Mehrere Bienen, die als Schwarm agieren, sind ein industrielles Konzept. Jede BionicBee trägt einen Indoor-GPS-Sender, der ihre Position im 3D-Raum bestimmt und mit den Nachbarn teilt. Ein dezentraler Algorithmus berechnet in Echtzeit den optimalen Flugpfad jedes einzelnen Roboters, damit der Schwarm in Formation bleibt und Kollisionen vermeidet. Es gibt keinen zentralen Server, der alles steuert. Jede Biene kommuniziert nur mit den nächsten Nachbarn, exakt wie ein biologisches Bienenvolk. Genau diese Logik ist es, die das Bionik-Hauptthema bei Dr. Web ausmacht: Natur als Modell für Effizienz, nicht als nostalgisches Versprechen.

Festo zeigt seit 20 Jahren, dass deutsche Bionik nicht in akademischen Reinräumen lebt, sondern auf Messeständen für Industriekunden. Wer die BionicBee als Showbusiness abtut, übersieht den Punkt. Hier wird Software erprobt, die spätestens 2028 in industriellen Drohnenschwärmen für Logistik, Inspektion und Sicherheit landet. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Welche Schwarm-Vorgänger Festo bereits hatte

BionicBee folgt einer Serie biomimetischer Roboter: kooperative BionicANTs, fliegende eMotionButterflies und BionicSwifts mit Schwarmsteuerung sowie der pneumatische BionicCobot

Die BionicBee steht in einer Tradition. Vor ihr kamen die BionicANTs, kooperative Roboter-Ameisen, die gemeinsam Lasten transportieren. Die eMotionButterflies, künstliche Schmetterlinge, die kollisionsfrei in abgesteckten Räumen fliegen. Die BionicSwifts, fliegende Schwalben mit Indoor-GPS-Schwarmsteuerung. Auch der elegante BionicCobot, ein pneumatischer Leichtbauroboter nach Vorbild des menschlichen Arms, kam aus diesem Netzwerk. Festo wandelt aus jedem Konzept einzelne Komponenten in Serienprodukte. Der Adaptive Greifer DHAS etwa, der dem Fischflossen-Prinzip nachempfunden ist, oder der FlexShapeGripper, inspiriert von der Chamäleonzunge. Wer die Begriffe rund um Schwarmrobotik, Aktuator oder Soft Robotics nachschlagen will, findet sie im Dr.-Web-Robotik-Glossar mit über achtzig Einträgen.

Wo industrielle Anwendungen schon möglich sind

Schwarm-Drohnen ab 2026 in drei Branchen: Lagerverwaltung durch Barcode-Scanning, Inspektionen bei Solar- und Windanlagen sowie Sicherheitsaufgaben

Schwarm-Drohnen sind nicht mehr nur Science-Fiction. Drei Industriebereiche kommen 2026 in Frage. Inventur in großen Lagerhallen: Schwärme kleiner Drohnen scannen Barcodes auf hohen Regalen in Stunden statt Tagen. Anlageninspektion in der Industrie: Solarparks, Windräder und Pipelines lassen sich von koordinierten Drohnenschwärmen schneller prüfen als mit einzelnen Maschinen. Sicherheitsaufgaben: Wie das Fraunhofer FKIE zeigt, bewähren sich Drohnenschwärme auch beim Aufspüren radioaktiver Quellen oder beim Erkunden kontaminierter Gebiete. In allen drei Feldern bauen Anbieter auf Algorithmen, die strukturell denen der BionicBee gleichen.

Was deutsche Mittelständler aus Festos Showcase lernen sollten

Festo nutzt Bionik als Innovations-Marketing: Das Bionic Learning Network rechtfertigt Investitionen, einzelne Konzepte fließen in Produkte ein

Drei Lektionen stehen oben. Erstens: Bionik als Marketing-Werkzeug rechnet sich. Festo nutzt das Bionic Learning Network als Innovations-Schaufenster, das Investitionen rechtfertigt und Kunden begeistert. Zweitens: Aus jedem Konzept wandern einzelne Bausteine in die Produktpalette, das ist kein Geld zum Fenster hinaus. Drittens: Wer ein eigenes Bionik-Programm aufsetzen will, kann sich an Festos Methode orientieren. Verbundprojekte mit Hochschulen, Förderung über die BIONA-Linie des BMBF, klarer Verwertungspfad zu marktfähigen Produkten. Auch Bosch, Siemens und BASF setzen inzwischen auf diese Logik.

Die Botschaft an Entscheider lautet: Die BionicBee ist nicht Spielerei, sondern Industrieforschung im Showroom-Format. Wer 2026 noch denkt, Bionik sei Hobby-Wissenschaft, ist seit 2010 nicht mehr auf der Hannover Messe gewesen. Festo zeigt, was deutsche Bionik kann, wenn sie konsequent industriell gedacht wird. Genau diese Konsequenz fehlt vielen anderen Mittelständlern. Die Tür zum Aufholen ist offen.

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