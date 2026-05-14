Wer als deutscher Mittelständler ernsthaft in Bionik-Forschung einsteigen will, kommt an einer Förderlinie nicht vorbei: BIONA. Hinter der unscheinbaren Abkürzung steckt das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das seit Jahren Bionische Innovationen für nachhaltige Produkte und Technologien finanziert. Förderquoten von 50 bis 80 Prozent für KMU, Verbundprojekte mit Fraunhofer-Instituten, mehrjährige Laufzeiten. Genau das macht BIONA zum stillen Motor der deutschen Bionik-Forschung.

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt geprüft, ob Ihr nächstes Innovationsprojekt staatlich co-finanzierbar ist? Bei Bionik ist die Antwort fast immer ja. Genau das macht das Feld für Mittelständler so attraktiv.

Das Wichtigste in Kürze

BIONA = Förderrichtlinie des BMBF für bionische Innovationen seit über 20 Jahren

Förderquoten von 50 bis 80 Prozent für KMU in Verbundprojekten

Pflicht-Partner: Hochschulen, Fraunhofer-Institute, Industrieunternehmen gemeinsam

Globaler Bionik-Markt 2026 bei rund 6,69 Mrd. US-Dollar, Wachstum auf 10,58 Mrd. bis 2029

Wer hinter BIONA wirklich steht

BIONA wird vom BMBF getragen und von Projektträger Jülich oder DLR abgewickelt. Förderung nur für Verbundprojekte mit industriellem Verwertungspfad, nicht für Grundlagenforschung

Die formale Trägerschaft liegt beim BMBF, die operative Abwicklung übernimmt in der Regel der Projektträger Jülich oder das DLR. BIONA finanziert keine reine Grundlagenforschung, sondern Verbundprojekte mit klarem Verwertungspfad in die Industrie. Wer einen Antrag stellt, muss bereits in der Skizzen-Phase darlegen, wie aus der Forschung ein Produkt, ein Verfahren oder eine Dienstleistung wird. Das schreckt akademische Reinraum-Forscher ab, lockt aber genau jene Mittelständler an, die Innovation als Geschäftsmodell verstehen.

Was BIONA für Mittelständler konkret bedeutet

Maschinenbauer arbeitet mit TU Berlin und Fraunhofer IWS Dresden an Bio-inspiriertem Greifer für Lebensmittel mit Finray-Prinzip und 3D-Druck

Eine typische BIONA-Konstellation sieht so aus: Ein deutscher Maschinenbauer mit 80 Mitarbeitern sucht nach einer Greifer-Lösung, die weiche Lebensmittel beschädigungsfrei sortiert. Allein wäre die Forschung zu teuer. Im Verbund mit der TU Berlin und dem Fraunhofer IWS Dresden entsteht eine Skizze, die das Finray-Prinzip aus der Fischflosse kombiniert mit 3D-Druck und Sensorik. BIONA übernimmt 60 Prozent der Forschungskosten, das Konsortium teilt den Rest. Nach drei Jahren steht ein Prototyp, der in die Produkt-Pipeline geht. Das ist nicht Theorie, das ist das genaue Muster, nach dem Projekte wie BioGrip in Dresden laufen.

BIONA ist die Hebelschraube, mit der der deutsche Mittelstand zu Bionik kommt, ohne sich zu verheben. Wer 2026 ein Bionik-Projekt plant und diese Förderung nicht prüft, verschenkt einen sechs- bis siebenstelligen Betrag. Verbundforschung ist kein Bittstellen, sondern strategische Industriepolitik. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche Akteure das deutsche Bionik-Ökosystem prägen

BIOKON e.V. Berlin koordiniert Deutschlands größtes Bionik-Netzwerk mit Fraunhofer-Instituten und Hochschulen wie TU Berlin, HS Darmstadt und Uni Freiburg

Im Zentrum steht der BIOKON e.V. mit Sitz in Berlin, das größte Bionik-Kompetenznetzwerk Deutschlands. Daneben die Fraunhofer-Allianz Bionik mit über zehn beteiligten Instituten, darunter das IWS Dresden, das ICT Pfinztal und das IPA Stuttgart. An den Hochschulen führen die TU Berlin, die Hochschule Darmstadt mit ihrem Bionik-Bachelor, die Uni Freiburg mit der Plant Biomechanics Group, die Uni Stuttgart und die Uni Saarland. Industrieseitig ist Festo mit seinem Bionic Learning Network der sichtbarste Vertreter, aber längst nicht der einzige. Bosch, Siemens, BASF und Henkel haben eigene Bionik-Programme aufgebaut, die regelmäßig von BIONA-Mitteln profitieren.

Wo BIONA Forschungsschwerpunkte setzt

Biomimikry-Forschung konzentriert sich auf vier Felder: Materialforschung, Soft Robotics, Sensorik und Architektur

Vier Anwendungsfelder dominieren die Förderlandschaft. Erstens Materialforschung mit Klassikern wie Lotus-Effekt, Haifischhaut und Klettenprinzip. Zweitens Soft Robotics, also nachgiebige Greifer, Aktuatoren und künstliche Muskeln. Drittens Sensorik, vom taktilen Greifer über bionische Drucksensoren bis zur Fledermaus-Sonar-Inspiration. Viertens Architektur und Tragwerksbau, wo Knochenstrukturen und Pflanzen-Mechanik als Vorbild dienen. Wer mehr zu den Begriffen wissen will, findet im Dr.-Web-Robotik-Glossar über achtzig Fachbegriffe, viele davon direkt aus dem Bionik-Spektrum.

Was Antragsteller jetzt konkret prüfen sollten

Kontaktaufnahme mit BIOKON oder Fraunhofer-Allianz Bionik, Verwertungspfad definieren, Skizzenphase sorgfältig bearbeiten

Drei Vorbereitungs-Schritte stehen oben. Den Kontakt zu BIOKON oder zur Fraunhofer-Allianz Bionik aufnehmen, weil ohne wissenschaftlichen Verbundpartner kein Antrag möglich ist. Den Verwertungspfad aufschreiben, weil BIONA keine reine Forschung finanziert, sondern Innovationen mit Marktperspektive. Die Skizzen-Phase ernst nehmen, weil eine schwache Skizze nicht zum Vollantrag eingeladen wird. Die Bewerbungsfenster öffnen sich typisch jährlich, der nächste Aufruf wird im zweiten Halbjahr 2026 erwartet.

Die Botschaft an deutsche Geschäftsführer lautet: Bionik ist nicht nur ein Forschungsthema, sondern eine wirtschaftliche Chance mit staatlichem Hebel. Wer 2026 die richtigen Partner identifiziert, kann 2027 mit einem geförderten Projekt starten und 2030 mit einem marktfähigen Produkt am Start sein. Diese Zeitspanne haben Sie sonst nirgendwo so günstig.

Mehr Newshunger?

11.000 mehr Elektroautos als Benziner verkauft. WordPress-Plugin-Sicherheitslücke gefährdet Websites. Cyberkriminalität kostet Deutschland 4,5 Prozent des BIP