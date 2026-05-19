Das DATEV Magazin hat am 18. Mai 2026 den Mai-Bericht zur wirtschaftlichen Lage Deutschlands veröffentlicht. Die Zahlen lesen sich auf den ersten Blick versöhnlich. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im ersten Quartal um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, also etwas stärker als die Konjunkturindikatoren erwarten ließen. Wer eine Etage tiefer schaut, findet allerdings ein zweites Bild, das den Mittelstand sofort betrifft.

Was treibt das schwache Plus von 0,3 Prozent?

Privater Konsum durch sinkende Inflation und höhere Löhne gestärkt, staatlicher Konsum stabil, Exporte durch Lageraufbau im Ausland belebt

Drei Faktoren tragen das Wachstum im ersten Quartal. Der private Konsum hat sich nach mehreren Quartalen der Zurückhaltung leicht erholt, was vor allem auf nachlassende Inflation und reale Lohnzuwächse zurückzuführen ist. Der staatliche Konsum hat sich erwartungsgemäß stabilisiert, ohne große Sprünge. Die Exporte haben profitiert, weil Lager im Ausland zu Jahresbeginn wieder aufgefüllt wurden.

Das Statistische Bundesamt nennt den Zuwachs in der Schnellmeldung vom 30. April mit 0,3 Prozent preis-, saison- und kalenderbereinigt. Wer das mit anderen europäischen Volkswirtschaften vergleicht, sieht den Anschluss an Frankreich und Italien, aber den Abstand zu Spanien und Polen. Das aktuelle Bild ist also nicht der Aufschwung, sondern das obere Ende einer Seitwärtsbewegung.

Warum droht im zweiten Quartal der Dämpfer?

Frühindikatoren deuten auf Konjunkturabschwung hin. DATEV identifiziert drei Belastungen: steigende Energie- und Rohstoffpreise seit April, Nahost-Konflikt und Lieferkettenprobleme

Aktuelle Frühindikatoren sind klar weniger freundlich. DATEV verweist auf drei parallel laufende Belastungen, die das zweite Quartal markant bremsen dürften. Steigende Energie- und Rohstoffpreise schlagen seit April erneut auf die Kalkulationen durch, gerechtfertigt vor allem durch den anhaltenden Nahost-Konflikt und die Risikoaufschläge an den Spotmärkten.

Lieferkettenprobleme treten besonders bei elektronischen Komponenten und Schiffsfracht wieder auf. Hinzu kommt eine spürbare Unsicherheit bei privaten Haushalten und Unternehmen, die das Investitionsverhalten zurücknimmt.

Das ifo Beschäftigungsbarometer liefert das wohl deutlichste Warnsignal. Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen ist so gering wie zuletzt während der Covid-19-Pandemie. Der Index brach im April über alle Wirtschaftssektoren hinweg ein, am stärksten im Dienstleistungssektor.

Dass die Arbeitslosenzahlen nicht im gleichen Tempo steigen, liegt an der demografisch bedingten Schrumpfung des Erwerbspersonenpotenzials. Eine versteckte Schwäche also, die in der Statistik mild wirkt, im operativen Geschäft aber direkte Spuren hinterlässt.

Eine 0,3-Prozent-Schnellmeldung ist kein Aufschwung, sondern eine Atempause. Wer als Mittelständler heute die Personal- und Investitionsplanung für das zweite Halbjahr aufsetzt, sollte den Q2-Dämpfer einpreisen und nicht auf die Q1-Zahl wetten. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche Branchen ziehen, welche fallen?

Industrie uneinheitlich: DV-Geräte und optische Erzeugnisse plus 5,0%, elektrische Ausrüstungen plus 2,3%, während andere Bereiche schrumpfen

Die Industrie zeichnet ein uneinheitliches Bild, das Tageszeitungen in Schlagzeilen selten zeigen, das für die strategische Planung aber entscheidend ist. Vier Bereiche legen zu, drei fallen ab.

Auf der Gewinnerseite stehen die Hersteller von DV-Geräten, elektrischen und optischen Erzeugnissen mit einem Plus von 5,0 Prozent, gefolgt von elektrischen Ausrüstungen mit 2,3 Prozent, chemischen Erzeugnissen mit 2,1 Prozent und Kfz und Kfz-Teile mit 1,9 Prozent. Auf der Verliererseite stehen Maschinenbau mit 2,7 Prozent Minus, Metallerzeugnisse mit 2,4 Prozent Minus und pharmazeutische Erzeugnisse mit 2,5 Prozent Minus.

Die Verschiebung trifft viele DACH-Mittelständler genau dort, wo sie strukturell stark sind. Der Maschinenbau ist traditioneller Rückgrat der deutschen Industrie, gleichzeitig der größte Verlierer im Quartal. Die Erklärung liegt im Auftragseingang aus China und den USA, der schwächer ausfällt als erwartet. Wer als Maschinenbauer 2026 nicht in einem KI-affinen Nischenmarkt sitzt, wird das im zweiten Halbjahr deutlicher spüren.

Wie geht es bei den Insolvenzen weiter?

Unternehmensinsolvenzen im Januar 2026: 1.919 Fälle, 5,8 Prozent unter Dezember 2025, aber 4,9 Prozent über Januar 2025

Die amtliche Insolvenzstatistik zeigt für Januar 2026 einen Rückgang um 5,8 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 1.919 Unternehmensinsolvenzen. Im Jahresvergleich liegt der Wert aber 4,9 Prozent über dem Januar 2025. Der methodisch enger gefasste IWH-Insolvenztrend weist für April einen Anstieg um drei Prozent gegenüber März und um zehn Prozent gegenüber April 2025 aus. Die nächsten Zahlen für den Februar veröffentlicht das Statistische Bundesamt am morgigen 19. Mai 2026.

Wer als Unternehmer aktuell Kreditverhandlungen führt oder Lieferantenbonität prüft, sollte den Februar-Wert genau lesen. Banken und Warenkreditversicherer haben die Risikoaufschläge in den vergangenen Wochen erkennbar erhöht, weil sie eine weitere Welle erwarten. Die Statistik der ersten Jahreshälfte 2026 wird damit zur strategischen Größe für jede Investitionsentscheidung im zweiten Halbjahr.

Was bedeutet das für mittelständische Entscheider?

DATEV-Daten zeigen: Konservativere Investitionskalkulationen nötig, Personalplanung durch Fachkräftemangel kritisch

Drei operative Konsequenzen lassen sich aus den DATEV-Zahlen ableiten. Investitionsentscheidungen sollten in den nächsten Monaten konservativer gerechnet werden, vor allem mit Blick auf Energiekosten und Lieferzeiten. Personalplanung gewinnt durch die demografische Komponente einen ungewöhnlichen Hebel, weil Stellenabbau und Fachkräftemangel parallel laufen. Wer früh und gezielt rekrutiert, hat im zweiten Halbjahr einen Wettbewerbsvorteil gegenüber denen, die auf den großen Einstellungs-Stopp warten.

Hilfreich für die individuelle Planung ist ein Blick auf die durchschnittliche Lohnentwicklung im Selbstständigen-Sektor. Unser Ratgeber zum Selbstständigen-Gehalt liefert die aktuellen DACH-Benchmarks, gegen die sich Honorar- und Personaldecken kalibrieren lassen.