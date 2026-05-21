Die EZB-Sitzung am 11. Juni 2026 könnte der erste Zinsschritt nach oben seit der Wende werden. Bloomberg-befragte Ökonomen sehen mehrheitlich eine Anhebung des Einlagensatzes von 2,0 auf 2,25 Prozent. Hintergrund ist die Iran-Krise und die zurückkehrende Inflation.

Nach sieben Pausen in Folge droht der EZB-Rat am 11. Juni eine Kehrtwende. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte den Begriff der Zinserhöhung auf der April-Sitzung erstmals seit der Senkungsphase offen ausgesprochen.

Das Wichtigste in Kürze

EZB-Zinsentscheidung am 11. Juni 2026, 14:15 Uhr MESZ, Pressekonferenz um 14:45 Uhr

Markterwartung: Erhöhung Einlagensatz von 2,0 auf 2,25 Prozent

Inflation im Euroraum im April 2026 bei 3,0 Prozent, deutlich über dem 2-Prozent-Ziel

Treiber: Iran-Krieg, Hormus-Sperrung, steigende Energiepreise

Warum jetzt eine Zinswende?

Euroraum-Inflation im April 2026 auf 3,0 Prozent gestiegen. Ursache sind hohe Öl- und Gaspreise durch Sperrung der Straße von Hormus

Inflationsdruck kommt von der Energieseite zurück. Die Teuerung im Euroraum lag im April 2026 bei 3,0 Prozent, nach 2,6 Prozent im März und 1,9 Prozent im Februar. Verantwortlich sind die anhaltend hohen Öl- und Gaspreise infolge der Sperrung der Straße von Hormus. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane sagte in Washington, die Wirkung der Energiepreise auf die Kerninflation müsse genauer bewertet werden.

Marktkonsens hat sich verschoben. Goldman Sachs und Morgan Stanley hatten ihre April-Prognose noch zurückgezogen, sehen den Schritt aber jetzt für Juni. Eine Bloomberg-Umfrage unter führenden Analysten ergibt fast einstimmig die Erwartung einer Erhöhung auf 2,25 Prozent. Eine zweite Anhebung im September liegt ebenfalls auf dem Tisch. Im Hintergrund der Beschluss-Logik laufen die neuen Inflations- und Konjunkturprojektionen ein, die der EZB-Rat am 11. Juni vorgelegt bekommt.

Sieben Zinspausen in Folge enden selten in einer achten. Wer als KMU die Kreditlinie nicht bis Ende Mai prüft, zahlt ab Juli die Differenz.“

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für den Mittelstand?

Kreditkonditionen vor dem 11. Juni festschreiben: Refinanzierung wird teurer, variable Kontokorrent-Linien und Leasing-Verträge reagieren sofort auf Zinserhöhungen

Refinanzierung wird teurer, bevor die Hausbank das Angebot anpasst. Wer aktuell Kreditlinien neu verhandelt oder Investitionskredite plant, sollte den Abschluss vor dem 11. Juni festziehen. Eine Festschreibung auf zwei bis drei Jahre puffert mögliche weitere Zinsschritte ab. Variable Kontokorrent-Linien werden mit dem ersten Schritt direkt teurer. Genauso reagieren Leasing-Verträge mit variabler Zinsbindung.

Investitionsplanung gerät unter Druck. Projekte, deren Wirtschaftlichkeit bei einem Zinssatz von 2,5 Prozent kippt, sollten jetzt einer Sensitivitätsrechnung unterzogen werden. Im Vergleich Selbstständigen-Gehalt zeigt sich, dass Solo-Unternehmer und kleinere Dienstleister überproportional unter Zinssprüngen leiden, weil ihre Kalkulation oft am Limit fährt. Auch das parallele Ringen um die Google-Werbeinvestitionen macht die Lage in vielen Marketing-Budgets spannender. Wer die operative Belastung kennt, kann die Mittelaufnahme strecken.

Handlungsfenster bleibt knapp. Bis zur Sitzung sind drei Wochen Zeit. Der Live-Stream der Pressekonferenz läuft auf der offiziellen EZB-Website. Achten Sie auf die Formulierung im Statement: Eine erste Anhebung ohne klares Signal für weitere Schritte würde den Markt anders bewegen als ein hawkisher Tonfall. Sprechen Sie diese Woche mit Ihrer Hausbank, nicht erst am 12. Juni.

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