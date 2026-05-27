Gründerquote halbiert: Wie Bürokratie das Unternehmertum bremst
27. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes

Gründerquote halbiert: Wie Bürokratie das Unternehmertum bremst

Markus Seyfferth

Markus Seyfferth

 Autor Dr. Web
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Die Zahl junger Firmen im Verhältnis zur Einwohnerzahl hat sich in Deutschland in den vergangenen drei Jahrzehnten halbiert. Das geht aus einer Analyse der Bundeszentrale für politische Bildung hervor, die Anfang März 2026 veröffentlicht wurde. Bürokratische Hürden zählen zu den zentralen Ursachen des Rückgangs. Für eine Volkswirtschaft, die dringend mehr Firmenneugründungen für den Strukturwandel benötigt, ist diese Entwicklung ein ernsthaftes Warnsignal.

Was die Halbierung konkret bedeutet

Schreibtisch in Café mit Laptop, Kaffeetasse, Formularen und Blick nach draußen
Gründungsquote in 30 Jahren halbiert: Weniger neue Unternehmen pro Kopf führen zu weniger Innovation, Wettbewerb und Wirtschaftswachstum

Die Gründungsquote misst, wie viele neue Unternehmen pro 1.000 Einwohner und Jahr entstehen. Eine Halbierung über 30 Jahre heißt: Wo früher zwei Gründer aktiv waren, ist es heute nur noch einer. Volkswirtschaftlich übersetzt sich das in weniger Innovation, weniger Wettbewerb und langfristig weniger Wachstum.

Die Bundeszentrale hat in ihrer Analyse mehrere Gründe benannt: demografische Verschiebungen, Risikoaversion, Kapitalknappheit und Bürokratie. Letztere wirkt dabei besonders dort, wo Gründerinnen und Gründer am Anfang stehen und noch wenig Ressourcen für Compliance haben.

Welche Bürokratiebarrieren Gründer konkret bremsen

Riesige Papierrolle mit Aufschrift „BUREAUCRACY“ und kleiner Mann
Gründerhürden: Langwierige Behördengänge, komplexe Steuerpflichten und Branchenregulierung erschweren Solo-Selbstständigen den Start

Drei Hürden sind in der Praxis besonders wirksam:

  • Gewerbeanmeldung und Behördengänge: Trotz Onlinezugangsgesetz erfolgt vieles weiterhin analog. Wartezeiten von mehreren Wochen sind keine Seltenheit.
  • Steuerliche Pflichten: Voranmeldungen, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und Einkommensteuer erfordern Strukturen, die viele Solo-Selbstständige zu Beginn überfordern.
  • Branchenregulierung: Handwerk, Gesundheit und Gastronomie haben besonders dichte Vorschriften, die Markteintritt verteuern und verzögern.

Was politische Initiativen versprechen

Modellflugzeug aus Holz, befestigt an einer Schraubzwinge, mit kleinen Schildern
Modernisierungsagenda Bund erleichtert Gründungen: digitale Anlaufstelle, schnellere Gewerbeanmeldungen und einheitliches Gründerportal ab 2026

Die Modernisierungsagenda Bund hat Erleichterungen für Gründer als eigenen Schwerpunkt aufgenommen. Konkret geplant sind: eine zentrale digitale Anlaufstelle, schnellere Gewerbeanmeldungen und ein einheitliches Gründerportal. Die Umsetzung erfolgt seit Anfang 2026, der Roll-out reicht teilweise bis Ende 2027.

Parallel hat die McKinsey-Studie vom Januar 2026 vorgeschlagen, bestehende Vorschriften systematisch und KI-gestützt nach gründungshemmenden Elementen zu durchsuchen. Ob dieser Vorschlag Eingang in die Modernisierungsagenda findet, ist noch offen.

Eine Volkswirtschaft, die ihre Gründerquote halbiert, hat ein Strukturproblem. Wer das ignoriert, verliert Wettbewerbsfähigkeit“, so Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Fazit für Selbstständige und Gründer

Aktenkoffer umwickelt mit rotem Absperrband, darauf eine Schnecke und Sprechblase
Gründungen 2026: Alarmierende Entwicklung bleibt reversibel. Reformen und Förderungen nutzen, Branchenverbände einbeziehen, KfW-Portal nutzen

Die Entwicklung ist alarmierend, aber nicht unumkehrbar. Wer 2026 gründet, sollte sich die laufenden Reformen genau ansehen und passende Förderungen mitnehmen. Branchenverbände bieten zunehmend Hilfe bei Bürokratiebewältigung, und die KfW hat ihr Gründerportal überarbeitet. Wer die richtigen Strukturen nutzt, kann den bürokratischen Anfangswiderstand deutlich verringern.

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