Barrierefreie Dokumente 📑: Was Sie jetzt umsetzen müssen

Jetzt wird’s ernst: Sind Ihre PDF-Dokumente bereit für die Barrierefreiheit – oder riskieren Sie Bußgelder und Imageverlust? Wir zeigen, was Sie jetzt wirklich tun müssen, wo Fallstricke lauern und wie Adobe Sie rettet, bevor der Amtsschimmel wiehert.

Barrierefreiheit ist kein Bonus mehr – sondern Pflicht

Barrierefreie Dokumente sind keine Frage der Nettigkeit, sondern eine gesetzliche Pflicht. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) ist in Kraft – und das betrifft nicht nur Webseiten, sondern auch sämtliche digitale Unterlagen, die Sie an Kund*innen oder Interessent*innen herausgeben. Rechnungen, Formulare, Handbücher, Whitepaper: Inhalte, die bislang oft als PDF „wegarchiviert“ wurden, müssen künftig so gestaltet sein, dass auch Menschen mit Behinderungen vollständig darauf zugreifen können.

Barrierefreiheit ist keine Kür, sondern Voraussetzung für gleichberechtigte Kommunikation. Dennoch wissen viele Unternehmen nicht, wo sie anfangen sollen. Die Unsicherheit ist spürbar. Was genau macht barrierefreie Dokumente aus? Reicht ein Text, den ein Screenreader irgendwie vorlesen kann? Und welche rechtlichen und technischen Anforderungen gelten ab wann?

Die gute Nachricht: Sie müssen nicht bei Null anfangen. Barrierefreie Dokumente folgen festen Regeln, die sich einfach erlernen lassen und mit den richtigen Werkzeugen auch im Alltag einfach umzusetzen sind. Einen kompakten Überblick zu rechtlichen Grundlagen und Fristen finden Sie hier: Website-Betreiber aufgepasst: Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) kommt.

Warum Barrierefreiheit jetzt zur Pflicht wird

Mit dem BFSG setzt Deutschland eine EU-Richtlinie um. Seit Ende Juni 2025 müssen viele privatwirtschaftliche Unternehmen Dokumente ohne Zugangshürden bereitstellen – nicht nur öffentliche Stellen. Betroffen sind insbesondere Online-Händler, Banken, Versicherungen, Agenturen und Dienstleister mit digitalen Angeboten.

Was bislang als gute Absicht galt, wird zur verbindlichen Anforderung. Und das betrifft nicht nur neue Inhalte. Auch bestehende Dokumente müssen künftig so überarbeitet werden, dass sie allen Menschen zugänglich sind, unabhängig von Sehvermögen, Motorik oder Technik.

Wen das BFSG konkret betrifft

Nicht nur Großunternehmen müssen handeln. Auch kleine und mittlere Betriebe sind in der Pflicht – zum Teil ohne zu wissen, dass sie überhaupt betroffen sind. Die folgende Übersicht zeigt, welche Branchen sich mit barrierefreien PDFs beschäftigen sollten:

Unternehmensform Verpflichtung laut BFSG Typische Dokumente Öffentliche Stellen Bereits heute verpflichtend Bescheide, Formulare, Informationsblätter Private Dienstleister seit 28. Juni 2025 AGBs, Vertragsunterlagen, Rechnungen Online-Shops seit 28. Juni 2025 Produktinfos, Bestellformulare, Retourenbelege

Barrierefreie Dokumente betreffen fast jedes Unternehmen, weil PDFs nach wie vor das Standardformat für die externe Kommunikation sind.

Checkliste: Erfüllen Ihre Dokumente schon die Anforderungen?

PDF-Dateien enthalten korrekt strukturierte Überschriften

Alternativtexte beschreiben Bilder verständlich

Listen und Tabellen sind semantisch ausgezeichnet

Die Lesereihenfolge ist logisch und nachvollziehbar

Formulare sind vollständig mit der Tastatur bedienbar

Inhalte lassen sich ohne Maus und ohne visuelle Hilfe erfassen

Es kommt eine Software zum Einsatz, die Barrierefreiheit aktiv unterstützt

Mitarbeitende wissen, wie ein zugängliches PDF erstellt wird

Mehr als drei Haken? Sehr gut. Weniger? Dann lohnt sich der Blick in die kommenden Abschnitte.

Was zählt Barrierefreie Dokumente sind kein Randthema, sie sind ein Prüfstein für digitale Ernsthaftigkeit. Wer PDF-Dateien so gestaltet, dass alle Menschen sie nutzen können, schafft nicht nur gesetzliche Sicherheit, sondern auch Vertrauen.

Barrierefreie Dokumente: Mehr als Screenreader-Kompatibilität

Barrierefreie Dokumente reduzieren nicht nur technische Hürden, sondern schaffen verständliche Inhalte für alle. Viele Unternehmen setzen gleich beim Begriff „barrierefrei“ den Haken hinter die Idee eines Vorleseprogramms. Doch Screenreader allein machen noch keine inklusive PDF. Es geht um Struktur, Orientierung und Nutzbarkeit – und zwar unabhängig von Einschränkungen, Endgeräten oder Erfahrung.

Barrierefreiheit beginnt bei der Struktur, nicht erst bei der Technik. Wenn eine PDF-Datei rein optisch gegliedert ist, aber keinerlei semantische Auszeichnung enthält, dann liest ein Screenreader lediglich ein chaotisches Textstück. Ohne Überschriften, Listen oder klare Reihenfolgen fehlt die Orientierung. Und die entscheidet darüber, ob ein Dokument verständlich oder frustrierend wirkt.

Die Semantik entscheidet über den Zugang

Ein sauber aufgebautes Dokument enthält mehr als bloßen Text. Inhalte müssen sinnvoll ausgezeichnet sein, zum Beispiel:

Überschriften mit klarer Hierarchie

nummerierte oder unnummerierte Listen

Tabellen mit richtigen Spalten- und Zeilenbeschriftungen

Absätze mit logischer Gliederung

Links mit verständlichem Linktext

Wer visuelle Gliederung mit technischer Struktur verbindet, erreicht auch Nutzer*innen mit Hilfsmitteln. PDF-Dateien ohne diese Auszeichnung sind wie Wegweiser ohne Pfeile.

So nutzen Menschen barrierefreie PDFs wirklich

Viele PDF-Dokumente sind auf einen Blick hübsch, aber in der Bedienung nutzlos. Menschen mit Sehbeeinträchtigungen verlassen sich auf Screenreader, Menschen mit motorischen Einschränkungen auf Tastaturnavigation. Andere benötigen einfache Sprache, hohe Kontraste oder alternative Lesereihenfolgen.

Folgende Anforderungen gehören zum Standard:

Barriere-Typ Nutzeranforderung Beispielhafte Umsetzung Seheinschränkung Screenreader-Kompatibilität, Alternativtexte Strukturierte Inhalte mit Bildbeschreibungen Motorische Einschränkung Tastaturbedienung ohne Maus Fokusreihenfolge, keine versteckten Schaltflächen Kognitive Einschränkung Übersichtlichkeit, klare Sprache kurze Sätze, sinnvolle Abschnittsgliederung

Barrierefreie Dokumente holen Menschen dort ab, wo sie Unterstützung brauchen. Und genau deshalb lohnt sich der Aufwand.

Was barrierefreie PDFs außerdem enthalten sollten

Neben Text und Struktur spielen auch technische Metadaten eine Rolle. Ein PDF, das formal korrekt aufgebaut ist, erfüllt in der Regel die Anforderungen an die Norm PDF/UA. Dafür braucht es unter anderem:

definierte Sprache im Dokument

Dokumenttitel als Metadatum

korrekte Lesereihenfolge

keine fest eingebetteten Schriften mit Fehlern

keine Farbgestaltung ohne ausreichenden Kontrast

Viele dieser Punkte lassen sich mit einem Prüfwerkzeug wie dem Adobe Accessibility Checker automatisch erkennen. Manuelles Nacharbeiten bleibt dennoch nötig, vor allem bei grafischen Inhalten oder komplexen Tabellen.

Alle Überschriften sind als solche formatiert

Tabellen sind beschriftet und nachvollziehbar aufgebaut

Die Lesereihenfolge ergibt auch ohne Layout Sinn

Alternativtexte beschreiben Bilder kurz und treffend

Dokumenttitel ist korrekt hinterlegt

Sprache ist festgelegt (z. B. „Deutsch (Deutschland)“)

Kein Element ist nur durch Farbe erkennbar

Formularfelder sind beschriftet und fokussierbar

Ein PDF, das semantisch korrekt aufgebaut ist, spart später viel Korrekturarbeit.

Klartext Barrierefreie Dokumente bestehen nicht nur aus Text, sondern aus Bedeutung. Wer auf eine klare Struktur achtet, ermöglicht echten Zugang. Bildschirmleser, Tastaturen oder Sprachsoftware funktionieren nur dann verlässlich, wenn Inhalte richtig ausgezeichnet sind. PDF-Dateien mit Struktur und Leselogik machen Informationen nutzbar – und sind deutlich mehr als ein Vorlesehilfe-Dokument.

Diese Dokumenttypen müssen jetzt barrierefrei werden

Barrierefreie Dokumente betreffen nicht nur Behördenformulare und Schulungsunterlagen. Auch alltägliche Formate wie Produktdatenblätter, PDF-Rechnungen oder Bedienungsanleitungen müssen so gestaltet sein, dass Menschen mit Einschränkungen damit arbeiten können. Die Anforderungen sind klar umrissen, die Verpflichtung ist gesetzlich verankert und viele der betroffenen Inhalte liegen bereits in Ihrem System.

Barrierefreiheit endet nicht beim Webauftritt. PDF-Dateien, Office-Dokumente und interaktive Formulare sind genauso Teil Ihrer Kundenkommunikation. Deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf die Formate, die Sie regelmäßig nutzen.

Was häufig übersehen wird

Viele Unternehmen konzentrieren sich bei der Umsetzung von Barrierefreiheit ausschließlich auf ihre Website. Doch gerade in der Kommunikation mit Kund*innen und Geschäftspartnern kommen häufig andere Dokumenttypen zum Einsatz. Dazu zählen unter anderem:

automatisch generierte Rechnungen

herunterladbare AGBs

Preislisten und Produktblätter

Schulungsunterlagen und Whitepaper

Bewerbungsvorlagen und Vertragsdokumente

Formulare zur Dateneingabe oder zum Ausdruck

Diese Formate unterliegen ebenfalls den Anforderungen an barrierefreie Gestaltung. Wer sie ignoriert, riskiert nicht nur Beschwerden, sondern auch handfeste rechtliche Konsequenzen.

Dokumenttyp Typisches Einsatzgebiet Barrierefreiheit relevant ab PDF-Formulare Kontakt, Anmeldung, Vertragsabschluss sofort Word-/Office-Dateien Bewerbungen, Info-Blätter, Angebote seit 28.06.2025 interaktive PDFs Checklisten, Self-Assessments, Tools seit 28.06.2025 Präsentationen (z. B. PowerPoint) Schulung, internes Onboarding empfohlen, gesetzlich teils erforderlich



Barrierefreie Dokumente sind keine Spezialformate, sondern betreffen gängige Inhalte, die im Arbeitsalltag ständig zum Einsatz kommen.

Checkliste: Diese Dokumente sollten Sie jetzt prüfen

alle herunterladbaren PDFs auf der Website

Vertragsvorlagen, die Kund*innen digital erhalten

automatisierte E-Mail-Anhänge (z. B. Rechnungen im PDF-Format)

Angebotsformulare und Präsentationen für Neukunden

Schulungsunterlagen und interne Handbücher

Produktdatenblätter im Vertriebsprozess

Whitepaper und andere Lead-Magneten

Wenn ein Dokument regelmäßig verschickt oder auf der Website zum Download angeboten wird, sollte es barrierefrei sein. Dokumente, die nur intern genutzt werden, sind aus rechtlicher Sicht nicht immer betroffen, aus pragmatischer Sicht aber genauso relevant.

Auf den Punkt gebracht Barrierefreie Dokumente betreffen fast jedes Unternehmen, das PDF-Dateien versendet oder veröffentlicht. Achten Sie darauf, dass alle gängigen Formate den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Damit reduzieren Sie nicht nur Barrieren, sondern vermeiden auch unnötige Nachbesserungen und Rückfragen.

Hürden bei der Umsetzung: Warum barrierefreie Dokumente (noch) schwerfallen

Barrierefreie Dokumente gelten mittlerweile als Mindeststandard für digitale Kommunikation. Trotzdem zeigen Gespräche mit Unternehmen, dass die praktische Umsetzung oft stockt. Dabei liegt der Grund nicht an fehlendem Willen, sondern an vier typischen Bremsfaktoren: Unsicherheit, fehlendes Fachwissen, technische Altlasten und mangelnde Abstimmung. Je früher Sie diese Hindernisse erkennen, desto leichter gelingt der Einstieg.

Viele Unternehmen sind nicht schlecht vorbereitet – sie sind einfach noch nicht gestartet. Und genau dort liegt das Problem.

Unklare Anforderungen verunsichern

Das BFSG verweist auf technische Normen, die sich in ihrer Formulierung nicht gerade durch Benutzerfreundlichkeit auszeichnen. Begriffe wie PDF/UA, WCAG oder BITV machen vielen Verantwortlichen eher Angst als Mut. Vor allem kleinere Betriebe wissen oft nicht, welche Anforderungen im Detail gelten.

Zudem fehlen häufig nachvollziehbare Praxisbeispiele. Eine Handreichung in einfacher Sprache, die Schritt für Schritt erklärt, wie ein standardkonformes PDF aufgebaut sein muss, suchen Sie oft vergeblich.

Die Folge: Wichtige Maßnahmen bleiben liegen – aus Respekt vor der Komplexität.

Fachwissen ist selten im Unternehmen vorhanden

In vielen Teams fehlt das Know-how, um Barrierefreiheit fachlich korrekt umzusetzen. Selbst erfahrene Designer*innen oder Texter*innen haben in der Regel keine fundierte Ausbildung in Bezug auf semantische Struktur oder Kontrastregeln. Barrierefreie Dokumente entstehen dadurch oft eher zufällig als gezielt.

Wenn Sie externe Dienstleister beauftragen möchten, brauchen Sie ein solides Briefing. Auch dafür ist Wissen nötig – nicht nur auf Seiten der Agentur, sondern vor allem bei Ihnen als Auftraggeber*in.

Schulungen und interne Standards helfen, die Umsetzung planbar zu machen.

Bestehende Systeme sind oft nicht vorbereitet

Technik ist kein Selbstläufer. Viele Content-Management-Systeme, Dokumentengeneratoren oder Workflow-Lösungen liefern keine barrierefreien PDFs. Anpassungen an Templates oder Exportfunktionen sind häufig nötig. Auch automatisierte Rechnungsstellung oder Versandtools berücksichtigen häufig keine semantische Struktur oder Alternativtexte.

Dazu kommen Probleme bei älteren InDesign- oder Office-Vorlagen, die über Jahre gewachsen sind, aber nie im Hinblick auf Barrierefreiheit entwickelt wurden.

Die gute Nachricht: Mit modernen Tools wie Adobe Acrobat Pro lässt sich vieles nachrüsten.

Ohne Zusammenarbeit funktioniert es nicht

Barrierefreie Dokumente entstehen nicht durch eine Abteilung allein. Redaktion, Design, IT und Recht müssen gemeinsam dafür sorgen, dass ein Dokument nicht nur schön aussieht, sondern auch funktioniert. Dafür braucht es klare Zuständigkeiten, eine verbindliche Checkliste und feste Prozesse.

Barrierefreiheit ist keine Zusatzaufgabe, sondern eine Querschnittsaufgabe.

Checkliste: Wo Barrieren im Unternehmen entstehen

niemand im Team kennt die Norm PDF/UA

Zuständigkeiten für barrierefreie Inhalte sind nicht definiert

Dokumentvorlagen werden gestalterisch gepflegt, aber strukturell nicht geprüft

die Exportfunktion des genutzten CMS bietet keine barrierefreie Ausgabe

es gibt keine verbindliche Prüfsoftware für PDF-Inhalte

technische Anforderungen sind nicht Teil des Design-Briefings

Barrierefreiheit wird als gestalterisches Thema betrachtet, nicht als rechtliche Pflicht

Wenn Sie mehr als drei Punkte mit Ja beantworten, sollten Sie interne Abläufe überprüfen.

Überblick: Die vier häufigsten Hürden

Problemfeld Typisches Symptom Lösungsvorschlag Normen & Standards Unklarheit über PDF/UA oder WCAG Schulungen oder externe Beratung Know-how im Team Keine zuständige Person für barrierefreie PDFs Zuständigkeiten und Standards klären Technik & Tools Inkompatible Exportfunktionen Update der Software oder Workarounds Zusammenarbeit im Haus Abteilungen arbeiten nebeneinander statt zusammen Gemeinsame Prozesse und Checklisten

Auf den Punkt gebracht Barrierefreie Dokumente entstehen nicht zufällig, sondern durch Klarheit, Zusammenarbeit und das richtige Werkzeug. Wenn Sie Hürden frühzeitig erkennen und gezielt abbauen, ist der Einstieg einfacher als gedacht – auch ohne Spezialwissen oder riesige Budgets.

Die gute Nachricht: Sie müssen das Rad nicht neu erfinden

Barrierefreie Dokumente müssen nicht von Grund auf neu gedacht werden. Viele Hilfsmittel, Werkzeuge und Ressourcen stehen längst zur Verfügung – kostenfrei, praxisnah und verständlich aufbereitet. Wenn Sie gezielt auf vorhandenes Wissen zurückgreifen, sparen Sie Zeit, reduzieren Fehlversuche und vermeiden teure Korrekturschleifen. Besonders bewährt haben sich Lösungen, die Gestaltung und technische Prüfung in einem Schritt ermöglichen.

Barrierefreie Dokumente entstehen effizient, wenn Werkzeuge mitdenken. Sie brauchen kein zusätzliches Team, sondern das richtige System im Arbeitsablauf.

E-Guide, Webinar und Dokumentation: Einstieg leicht gemacht

Adobe bietet eine Reihe fundierter Einstiegshilfen, die nicht nur an der Oberfläche kratzen. Besonders hilfreich: Der E-Guide „Barrierefreie Dokumente erstellen“ von Adobe. Hier erhalten Sie kompaktes Wissen mit klarem Praxisbezug – von Grundbegriffen über Umsetzungsbeispiele bis zu konkreten Handlungsempfehlungen.

Einblicke in typische Umsetzungsfehler, reale Fragestellungen und Lösungswege erhalten Sie zusätzlich im On-Demand-Webinar „Die Zukunft der Dokumente ist barrierefrei“. Ideal, wenn Sie intern sensibilisieren möchten oder ein gemeinsames Verständnis schaffen wollen.

Vertiefend lohnt sich auch die Acrobat Accessibility-Reihe. Hier finden Sie technische Details, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und fortgeschrittene Themen für alle, die regelmäßig inklusive PDFs erstellen.

Acrobat Pro als Werkzeug in der Praxis

Wenn Sie regelmäßig mit PDF-Dateien arbeiten, sollten Sie sich die Barrierefreiheitsfunktionen in Adobe Acrobat Pro näher ansehen. Besonders hilfreich sind:

die integrierte Barrierefreiheits-Aktion als Schrittfolge

automatische Erkennung von Überschriften und Lesereihenfolge

Vorschläge für Alternativtexte bei eingebetteten Bildern

Prüfwerkzeuge zur Analyse der PDF/UA-Konformität

Nachbearbeitungsmöglichkeiten bei fehlerhaften Tag-Strukturen

Adobe Acrobat Pro bietet Ihnen ein praxisnahes Werkzeug, mit dem barrierefreie PDFs keine Spezialdisziplin mehr sind. Dabei geht es nicht darum, Inhalte doppelt zu bearbeiten, sondern Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass inklusive Dokumente direkt im Entstehungsprozess mitgedacht werden.

Was Sie von geprüften Vorlagen lernen können

Viele Unternehmen erstellen Vorlagen im Corporate Design, doch Barrierefreiheit bleibt dabei oft außen vor. Dabei lassen sich Layout und Struktur sehr wohl kombinieren. Wenn Sie mit Vorlagen arbeiten, lohnt sich der Blick auf bereits geprüfte Beispiele. Sie erkennen schnell:

welche Farben einen ausreichenden Kontrast bieten

wie sich Lesereihenfolge und Gestaltung nicht widersprechen

wo Bildplatzhalter mit Alternativtexten versehen werden sollten

wie Tabellen aufgebaut sein müssen, um lesbar zu bleiben

Die Kombination aus Design und semantischer Struktur bildet die Grundlage für inklusive Inhalte. Wenn Sie beides von Anfang an berücksichtigen, sparen Sie später Aufwand – und sorgen für durchgängige Qualität.

Auf den Punkt gebracht Barrierefreie Dokumente lassen sich effizient umsetzen, wenn bestehende Ressourcen genutzt werden. Setzen Sie auf bewährte Werkzeuge und verständlich aufbereitetes Wissen – dann entsteht Inklusion nicht aus dem Zufall, sondern aus System.

So erstellen Sie barrierefreie Dokumente in der Praxis

Barrierefreie Dokumente entstehen nicht durch Zufall. Struktur, Lesbarkeit und Technik müssen von Anfang an mitgedacht werden, am besten bereits im Ausgangsprogramm. Der größte Fehler besteht darin, erst nach dem Export zur PDF über Barrierefreiheit nachzudenken. Wenn Sie stattdessen gezielt auf saubere Vorlagen, sinnvolle Workflows und ein verlässliches Werkzeug setzen, verringern Sie den Aufwand spürbar.

Barrierefreie Dokumente sind das Ergebnis klarer Abläufe und strukturierter Planung. Ein bisschen Formatieren reicht nicht aus – aber auch keine komplette Umstellung. Vieles lässt sich in bestehende Prozesse integrieren.

Der richtige Einstieg: Barrierefrei denken, bevor gespeichert wird

Beginnen Sie dort, wo das Dokument entsteht. In Word, PowerPoint, InDesign oder einer Web-to-PDF-Lösung entscheidet sich, ob ein PDF später zugänglich ist oder nicht. Wenn Sie hier auf saubere Struktur, semantische Auszeichnung und beschreibende Inhalte achten, ersparen Sie sich eine aufwendige Nachbearbeitung.

Achten Sie schon bei der Erstellung auf:

die konsequente Nutzung von Formatvorlagen (Überschriften, Listen, Absätze)

Alternativtexte für Bilder und Grafiken

aussagekräftige Linktexte (z. B. „Jetzt anmelden“ statt „Hier klicken“)

kontrastreiche Farbgestaltung

logische Lesereihenfolge – auch beim Einsatz von Spalten oder Tabellen

Barrierefreiheit beginnt nicht beim Export, sondern bei der ersten Zeile im Dokument.

Adobe Acrobat Pro: So geht Nachbearbeitung mit System

Wenn Sie ein Dokument als PDF vorliegen haben, ist der ideale Zeitpunkt für die finale Kontrolle gekommen. Adobe Acrobat Pro bietet dafür nicht nur Einzelwerkzeuge, sondern einen durchdachten Prozess. Besonders nützlich ist die sogenannte Barrierefreiheits-Aktion, die Ihnen viele Schritte abnimmt.

Typische Funktionen:

automatische Prüfung der Lesereihenfolge

visuelle Markierung fehlender Tags oder Alternativtexte

automatische Vorschläge für Struktur und Überschriften

Ergänzen von Dokumenttiteln, Sprache und Metadaten

vollautomatische Validierung nach PDF/UA

Nutzen Sie diese Funktionen nicht erst als letzte Rettung, sondern als Teil Ihres Arbeitsalltags. Wenn PDFs regelmäßig im Unternehmen entstehen, lohnt sich die Einrichtung eines eigenen Prüfablaufs – vergleichbar mit der Rechtschreibprüfung.

Viele Programme bieten einen Exportdialog mit Barrierefreiheitsoptionen. Achten Sie hier auf:

eingebettete Schriftarten

mitgeführte Tags (strukturierte Inhalte)

Einbindung der Dokumenteigenschaften (Titel, Autor, Sprache)

Auswahl der richtigen PDF-Version (PDF 1.7 oder höher mit Tag-Unterstützung)

Wenn Sie PDF/A-Formate erzeugen müssen, prüfen Sie genau, ob diese auch mit barrierefreien Anforderungen vereinbar sind. Nicht jede Archivierungsnorm unterstützt interaktive Elemente oder strukturierte Inhalte.

Was technisch möglich ist, muss auch korrekt konfiguriert sein.

Checkliste: So läuft der Prozess für barrierefreie PDFs

Dokument in Word, PowerPoint oder InDesign strukturiert aufbauen

Alternativtexte, sinnvolle Linkbeschriftung und Tabellenstruktur beachten

beim Export die Tag-Option aktivieren und Metadaten setzen

PDF in Adobe Acrobat Pro öffnen

Barrierefreiheits-Aktion ausführen und prüfen

fehlende Struktur oder Alternativtexte ergänzen

mit Prüfwerkzeug auf PDF/UA-Konformität kontrollieren

Datei benennen, speichern und bereitstellen

Wenn Sie diesen Ablauf zur Gewohnheit machen, entstehen barrierefreie Dokumente fast automatisch.

Übersicht: Welche Werkzeuge Sie an welchem Punkt brauchen

Arbeitsschritt Tool / Programm Ziel Dokumentstruktur & Inhalt Word, InDesign, PowerPoint korrekte Formatierung & Lesereihenfolge Export integrierter PDF-Exportdialog strukturierte PDF-Datei mit Metadaten Nachbearbeitung Adobe Acrobat Pro Fehlerkorrektur und Validierung Prüfung & Freigabe Barrierefreiheits-Check in Acrobat PDF/UA-Konformität prüfen

Auf den Punkt gebracht Barrierefreie Dokumente entstehen dort, wo Inhalte strukturiert erstellt, korrekt exportiert und gezielt geprüft werden. Mit dem richtigen Werkzeug und einem klaren Ablauf senken Sie den Aufwand – und steigern die Qualität spürbar.

Barrierefreie Dokumente verbessern nicht nur die Zugänglichkeit

Barrierefreie Dokumente erfüllen nicht nur gesetzliche Anforderungen. Sie bieten echten Mehrwert – für Ihre Kundschaft, für Ihr Team und nicht zuletzt für die Sichtbarkeit Ihrer Inhalte. Durch die saubere Struktur, die klare Sprache und die technische Lesbarkeit entsteht ein Nebeneffekt, den viele unterschätzen: Ihre Inhalte funktionieren besser. Und zwar für alle.

Barrierefreiheit ist kein Aufwand ohne Nutzen, sondern ein strategischer Vorteil.

Besseres Nutzererlebnis für alle

Dokumente ohne Zugangshürden sind klar gegliedert, nachvollziehbar aufgebaut und verständlich geschrieben. Diese Merkmale kommen nicht nur Menschen mit Einschränkungen zugute. Auch gestresste Nutzer*innen, Lesemuffel oder mobile Leser*innen profitieren davon, wenn Inhalte strukturiert und ohne visuelle Ablenkung aufbereitet sind.

Vorteile im Alltag:

schnellere Orientierung durch semantische Überschriften

besseres Textverständnis durch einfache Lesereihenfolge

klar erkennbare Schaltflächen und Links

geringere Fehlerquote bei Formularen

lesbare Inhalte auch auf mobilen Geräten oder bei schlechter Internetverbindung

Barrierefreie Dokumente bedeuten nicht nur Zugang, sondern auch Komfort.

Weniger Rückfragen, geringerer Supportaufwand

Wenn Informationen verständlich sind, entstehen weniger Rückfragen. Das gilt für Formulare ebenso wie für Produktinformationen oder Vertragstexte. Klar strukturierte Inhalte lassen sich leichter erfassen – und führen seltener zu Missverständnissen.

Besonders bei komplexen Themen wie Versicherung, Finanzierung oder technischen Anleitungen zeigt sich: Ein barrierefreies PDF spart Nerven auf beiden Seiten. Service-Teams berichten häufig von sinkenden Kontaktzahlen, sobald gut strukturierte Informationen bereitgestellt werden.

Ein Dokument, das niemand erklären muss, funktioniert doppelt so gut.

Bessere Auffindbarkeit in Suchmaschinen

Strukturierte Inhalte lassen sich von Suchmaschinen besser indexieren. Wenn ein PDF semantisch aufgebaut ist, mit korrekt ausgezeichneten Überschriften, beschreibenden Linktexten und alternativen Bildinformationen, erkennt auch Google den Zusammenhang.

Das wirkt sich direkt auf die Sichtbarkeit aus. Inhalte, die als verständlich und relevant eingestuft werden, steigen im Ranking. Besonders Whitepaper, Produktdatenblätter und Formulare mit hoher Suchintention profitieren von sauberer technischer Umsetzung.

Barrierefreie Dokumente sind keine SEO-Maßnahme – aber ein starker Nebeneffekt für bessere Auffindbarkeit.

Positive Markenwirkung durch Inklusion

Inklusive Kommunikation schafft Vertrauen. Unternehmen, die Dokumente verständlich, zugänglich und sauber gestaltet anbieten, wirken verbindlich und professionell. Nicht als Geste, sondern durch nachvollziehbare Praxis.

In einer Zeit, in der Kundenerlebnisse bewertet und geteilt werden, ist das kein Nebenschauplatz. Ein Formular, das auf dem Smartphone nicht ausfüllbar ist oder eine Anleitung, die mit dem Screenreader zur Geduldsprobe wird, bleibt nicht unkommentiert.

Barrierefreie Dokumente sind Ausdruck von Verlässlichkeit.

Checkliste: Positive Nebeneffekte nutzen

Inhalte sind klar gegliedert und leichter verständlich

weniger Serviceaufwand durch nachvollziehbare Informationen

PDFs sind technisch sauber aufgebaut und besser auffindbar

PDF-Inhalte funktionieren auch mobil und unter schwierigen Bedingungen

Inhalte vermitteln Vertrauen durch gute Lesbarkeit und Nutzbarkeit

Wenn Sie diese Punkte aktiv berücksichtigen, stärken Sie Ihre Dokumente weit über die reine Barrierefreiheit hinaus.

Überblick: Welche Effekte barrierefreie Dokumente mitbringen

Effekt Nutzen für Nutzer*innen Nutzen für das Unternehmen Klarere Struktur Bessere Orientierung Weniger Rückfragen Technische Lesbarkeit Nutzung mit Screenreader & Co. Konformität mit BFSG & PDF/UA Optimierte Lesereihenfolge Verständlichkeit auch bei kognitiven Einschränkungen bessere SEO durch Strukturierung Geringere Fehlbedienung weniger Frustration weniger Supportanfragen Positiver Eindruck Nutzer fühlen sich ernst genommen stärkere Kundenbindung und Vertrauen

Auf den Punkt gebracht Barrierefreie Dokumente sind nicht nur Pflicht, sondern auch Chance. Wer Dokumente strukturiert, verständlich und technisch korrekt aufbaut, schafft Mehrwert – für Menschen, Suchmaschinen und Markenwahrnehmung.

Checkliste: Was Sie heute tun sollten

Barrierefreie Dokumente wirken wie ein großes Projekt, bis man anfängt. Wichtig ist, nicht alles auf einmal lösen zu wollen. Besser: gezielt starten, klare Prioritäten setzen und bestehende Abläufe Schritt für Schritt verbessern. Diese Checkliste zeigt Ihnen, wo Sie ansetzen können, ohne den Überblick zu verlieren.

Sie müssen nicht sofort alles können – aber Sie sollten jetzt beginnen.

Schritt 1: Dokumente sichten und bewerten

verschaffen Sie sich einen Überblick über alle öffentlich zugänglichen PDFs

prüfen Sie, welche Inhalte regelmäßig an Kunden oder externe Partner versendet werden

markieren Sie besonders sichtbare Dokumente (Startseite, Produktseiten, Formulare)

legen Sie fest, welche Dokumente kurzfristig angepasst werden müssen

identifizieren Sie langfristige Baustellen, z. B. komplexe Vorlagen oder mehrsprachige PDFs

Beginnen Sie mit wenigen, aber relevanten Dokumenten – statt mit der kompletten Historie.

Schritt 2: Arbeitsumgebung vorbereiten

installieren oder aktualisieren Sie Adobe Acrobat Pro auf allen relevanten Geräten

erstellen Sie eine interne Anleitung für barrierefreie PDFs (z. B. mit Screenshots)

prüfen Sie, ob die Exportfunktionen in Word, PowerPoint oder InDesign korrekt eingerichtet sind

richten Sie die Barrierefreiheits-Aktion in Acrobat Pro ein

speichern Sie eine geprüfte Vorlage als Startpunkt für künftige Dokumente

Je besser Ihre Umgebung vorbereitet ist, desto schneller läuft die Umsetzung.

Schritt 3: Zuständigkeiten klären

benennen Sie eine verantwortliche Person oder ein kleines Kernteam

vereinbaren Sie feste Prüfprozesse bei der Erstellung neuer Dokumente

informieren Sie Fachabteilungen über die neuen Anforderungen

planen Sie kurze Schulungseinheiten für Design, Redaktion und Marketing

dokumentieren Sie die Änderungen im Intranet oder Projektverzeichnis

Verantwortung braucht klare Rollen – sonst bleibt alles beim guten Vorsatz.

Schritt 4: Umsetzen, prüfen, verbessern

erstellen oder überarbeiten Sie das erste barrierefreie Dokument

nutzen Sie den PDF/UA-Check in Acrobat Pro zur Validierung

holen Sie eine Rückmeldung von Testnutzern ein (z. B. intern mit Screenreader)

optimieren Sie Formatvorlagen für wiederkehrende Aufgaben

sammeln Sie Beispiele gelungener barrierefreier Dokumente im Teamordner

Kleine Erfolge motivieren – und lassen sich leichter multiplizieren.

Prioritäten sinnvoll setzen: Was zuerst?

| Dringend & öffentlich | Hoch priorisieren | z. B. Startseiten-Formulare, Rechnungs-PDFs |

| Weniger sichtbar, aber häufig genutzt | mittel priorisieren | z. B. Angebotsunterlagen, interne Anleitungen |

| Altbestand ohne hohe Reichweite | dokumentieren, später prüfen | z. B. alte Whitepaper oder abgelaufene Broschüren |

Auf den Punkt gebracht Barrierefreie Dokumente gelingen nicht durch Perfektion, sondern durch klare erste Schritte. Prüfen Sie Ihre wichtigsten Inhalte, bereiten Sie Ihr Team vor und setzen Sie gezielt um – dann sind Sie bereit, denn seit dem 28. Juni 2025 gilt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG).

Barrierefreiheit beginnt mit dem ersten Schritt

Barrierefreie Dokumente sind keine Zukunftsmusik. Sie sind Pflicht – und gleichzeitig ein Zeichen für Sorgfalt, Respekt und strukturiertes Arbeiten. Wenn Sie PDFs so gestalten, dass alle Menschen damit arbeiten können, gewinnen nicht nur Nutzer*innen. Auch Ihre Abläufe werden klarer, Ihre Inhalte verständlicher, Ihre Marke greifbarer.

Barrierefreiheit ist kein Spezialthema. Sie ist eine Qualitätsfrage.

Mit überschaubarem Aufwand, den richtigen Werkzeugen und einem konkreten Plan schaffen Sie PDFs, die klar strukturiert, nachvollziehbar aufgebaut und technisch einwandfrei lesbar sind. Dokumente, die niemanden ausschließen – und dadurch mehr leisten als ein gutgemeinter Text mit Firmenlogo.