Abi oder Lehre? 30 Berufe, die KI und Robotik kaum ersetzen können

Eltern stellen diese Frage heute mit besonderem Gewicht: Soll das Kind studieren oder eine Lehre machen, wenn künstliche Intelligenz und Robotik in den nächsten Jahrzehnten halbe Branchen umkrempeln? Wer 2026 eingeschult wird, geht nach heutiger Rechtslage frühestens um das Jahr 2075 in Rente. Niemand kann seriös vorhersagen, welche Jobs diesen Zeitraum überdauern. Belastbar ist nur eine Annäherung über Kriterien, und genau die liefert die Arbeitsmarktforschung.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen Qualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & Discover

Jetzt hinzufügen

Dieser Ratgeber ordnet ein, was sich begründet sagen lässt, und stellt 30 Berufe vor, die nach heutigem Forschungsstand gute Chancen haben, ein ganzes Erwerbsleben lang gebraucht zu werden. Die Liste ist keine Prognose mit Gewissheitsanspruch.

Wir reden hier über eine kriteriengestützte Einschätzung, gebaut auf den Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.

Das Wichtigste in Kürze

Der IAB-Job-Futuromat misst das Automatisierungspotenzial von Berufen. KI ersetzt einzelne Tätigkeiten statt ganzer Berufe. Routinearbeiten sind gefährdet, komplexe Aufgaben in wechselnden Umgebungen sicher

Das Substituierbarkeitspotenzial des IAB-Job-Futuromaten misst, welcher Anteil der Kerntätigkeiten eines Berufs sich heute technisch automatisieren ließe.

Drei Befunde tragen diesen Ratgeber:

KI ersetzt selten ganze Berufe, sondern einzelne Tätigkeiten. Manuelle und kognitive Routine trägt das höchste Risiko, komplexe Nicht-Routine in wechselnden Umgebungen das niedrigste. Ein hoher Schulabschluss schützt nicht automatisch, weil das Substituierbarkeitspotenzial mit dem Anforderungsniveau sogar steigt, in Spezialistenberufen auf rund 62 Prozent.

Was macht einen Beruf überhaupt zukunftssicher?

IAB-Studie widerlegt Faustregel: Akademiker mit automatisierbaren Tätigkeiten stärker gefährdet als Fachkräfte mit Lehre

Die entscheidende Erkenntnis der IAB-Forschung räumt mit einem verbreiteten Reflex auf. Lange galt: Wer studiert, ist sicherer als wer eine Lehre macht. Die Daten zeigen das Gegenteil dieser Faustregel.

Zwischen 2019 und 2022 stieg der Anteil automatisierbarer Tätigkeiten in Expertenberufen um fast zehn Prozentpunkte, weil generative KI inzwischen Texte schreibt, Code erzeugt und Analysen erstellt.

Akademische Routinearbeit am Schreibtisch ist heute leichter zu automatisieren als das situationsgerechte Handeln einer Pflegekraft oder die Reparatur einer Heizungsanlage im Altbau.

Vier Eigenschaften machen einen Beruf nach dem Forschungsstand schwer ersetzbar:

Körperliche Präsenz in wechselnden, unstrukturierten Umgebungen gehört dazu, weil ein Dachstuhl, ein Krankenbett oder eine verstopfte Leitung sich nicht standardisieren lassen. Feinmotorik und Improvisation kommen hinzu, denn kein zwei Reparaturen gleichen sich exakt. Zwischenmenschliches Vertrauen spielt eine Rolle, etwa bei Pflege, Therapie und Erziehung. Verantwortung mit rechtlicher oder sicherheitskritischer Tragweite bindet eine Tätigkeit an einen Menschen, der dafür geradesteht.

Ein Beruf, der mehrere dieser Eigenschaften vereint, ist für vollständige Automatisierung strukturell ungeeignet.

Genau danach sind die folgenden 30 Berufe ausgewählt, verteilt auf sechs Felder, von denen die meisten über eine Lehre erreichbar sind, einige über ein Studium und manche über beides.

Welche Handwerks- und Bauberufe bleiben gefragt?

Bauhandwerk braucht Menschen: Jede Baustelle unterscheidet sich, Roboter können komplexe Arbeiten nicht übernehmen. Fachkräftemangel verschärft die Situation zusätzlich

Das Bauhandwerk vereint fast alle Schutzmerkmale auf einmal. Jede Baustelle ist anders, die Arbeit findet in wechselnden Umgebungen statt, und ein Roboter, der eine Altbauwand verputzt oder ein undichtes Dach in strömendem Regen flickt, existiert auf absehbare Zeit nicht.

Hinzu kommt der demografische Druck: Im Baugewerbe ist heute fast jede zweite Stelle unbesetzt.

Sieben Berufe stechen hervor:

Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung, Klima: Die Energiewende verlagert Millionen Heizungen auf Wärmepumpen und Hybridsysteme. Installation, Einregulierung und Wartung erfordern Arbeit am konkreten Gebäude, das sich keinem Standard fügt.

Die Energiewende verlagert Millionen Heizungen auf Wärmepumpen und Hybridsysteme. Installation, Einregulierung und Wartung erfordern Arbeit am konkreten Gebäude, das sich keinem Standard fügt. Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik: Ladeinfrastruktur, Photovoltaik und smarte Gebäude brauchen Fachkräfte, die unter Spannung, auf Dächern und in Verteilern arbeiten. Die Verantwortung für Sicherheit bindet die Tätigkeit an geprüfte Menschen.

Ladeinfrastruktur, Photovoltaik und smarte Gebäude brauchen Fachkräfte, die unter Spannung, auf Dächern und in Verteilern arbeiten. Die Verantwortung für Sicherheit bindet die Tätigkeit an geprüfte Menschen. Dachdecker: Arbeit in der Höhe, bei Wind und Wetter, an immer unterschiedlichen Dachformen. Solarintegration kommt als Wachstumsfeld hinzu.

Arbeit in der Höhe, bei Wind und Wetter, an immer unterschiedlichen Dachformen. Solarintegration kommt als Wachstumsfeld hinzu. Maurer und Betonbauer: Der Rohbau bleibt körperlich, ortsgebunden und nicht standardisierbar, auch wenn einzelne Schritte maschinelle Unterstützung erhalten.

Der Rohbau bleibt körperlich, ortsgebunden und nicht standardisierbar, auch wenn einzelne Schritte maschinelle Unterstützung erhalten. Zimmerer und Tischler: Holzbau erlebt durch nachhaltiges Bauen eine Renaissance. Maßanfertigung und Montage vor Ort widersetzen sich der Automatisierung.

Holzbau erlebt durch nachhaltiges Bauen eine Renaissance. Maßanfertigung und Montage vor Ort widersetzen sich der Automatisierung. Bauleiter: Die Koordination von Gewerken, Terminen und Problemen auf der Baustelle verlangt Urteilsvermögen und Verhandlung mit vielen Beteiligten zugleich.

Die Koordination von Gewerken, Terminen und Problemen auf der Baustelle verlangt Urteilsvermögen und Verhandlung mit vielen Beteiligten zugleich. Maler und Lackierer: Untergründe, Räume und Kundenwünsche variieren stark, die Feinarbeit an Kanten und Übergängen bleibt menschliche Domäne.

Warum sind Pflege und Gesundheit langfristig sicher?

Gesundheitsberufe benötigen körperliche Präsenz und Vertrauen. KI unterstützt durch Dokumentation und Diagnosen, ersetzt aber nicht die menschliche Zuwendung zu Patienten

Kaum ein Feld verbindet zwischenmenschliches Vertrauen so eng mit körperlicher Präsenz wie die Gesundheitsberufe.

Eine alternde Gesellschaft erhöht die Nachfrage über Jahrzehnte, und der Kern dieser Arbeit, die Zuwendung zu einem leidenden Menschen, lässt sich nicht an eine Maschine delegieren.

KI wird hier zum Werkzeug, das dokumentiert und Diagnosen stützt, nicht zum Ersatz.

Sechs Berufe mit langfristiger Perspektive:

Pflegefachkraft: Die Kombination aus körperlicher Arbeit am Patienten, schnellen Entscheidungen und menschlicher Nähe gilt als kaum automatisierbar. Der Bedarf wächst mit jeder Geburtsjahrgangs-Verschiebung.

Die Kombination aus körperlicher Arbeit am Patienten, schnellen Entscheidungen und menschlicher Nähe gilt als kaum automatisierbar. Der Bedarf wächst mit jeder Geburtsjahrgangs-Verschiebung. Physiotherapeut: Manuelle Behandlung, individuelle Befundung und die Motivation eines Patienten verbinden Feinmotorik mit Beziehung.

Manuelle Behandlung, individuelle Befundung und die Motivation eines Patienten verbinden Feinmotorik mit Beziehung. Hebamme: Geburtsbegleitung verlangt höchste Verantwortung, körperliche Präsenz und Vertrauen in einer der verletzlichsten Lebenssituationen.

Geburtsbegleitung verlangt höchste Verantwortung, körperliche Präsenz und Vertrauen in einer der verletzlichsten Lebenssituationen. Arzt mit direktem Patientenkontakt: Auch wenn KI bei Bildauswertung und Diagnostik stark wird, bleibt die Verantwortung für Behandlungsentscheidungen und das Gespräch beim Menschen. Das gilt besonders für Hausärzte und chirurgische Fächer.

Auch wenn KI bei Bildauswertung und Diagnostik stark wird, bleibt die Verantwortung für Behandlungsentscheidungen und das Gespräch beim Menschen. Das gilt besonders für Hausärzte und chirurgische Fächer. Altenpfleger: Betreuung im Alter ist Beziehungsarbeit, ergänzt durch Assistenzrobotik, aber nicht durch sie ersetzbar.

Betreuung im Alter ist Beziehungsarbeit, ergänzt durch Assistenzrobotik, aber nicht durch sie ersetzbar. Ergotherapeut: Die Förderung von Alltagsfähigkeiten nach Erkrankungen erfordert individuelles, situatives Eingehen auf jeden Menschen.

Welche technischen Berufe profitieren sogar von KI?

Technische Fachkräfte profitieren von der Automatisierung: Mechatroniker, Elektriker und Wartungsspezialisten werden zunehmend gebraucht

Manche technischen Berufe sind nicht trotz, sondern wegen der Automatisierung gefragt. Roboter, KI-Systeme und automatisierte Anlagen müssen installiert, gewartet und repariert werden, und je mehr davon im Einsatz sind, desto mehr Menschen braucht es für ihren Betrieb.

Fünf Beispiele:

Mechatroniker: An der Schnittstelle von Mechanik, Elektronik und Software gebraucht, überall dort, wo Maschinen laufen müssen. Wartung und Fehlersuche an realen Anlagen widerstehen der Fernsteuerung.

An der Schnittstelle von Mechanik, Elektronik und Software gebraucht, überall dort, wo Maschinen laufen müssen. Wartung und Fehlersuche an realen Anlagen widerstehen der Fernsteuerung. Industriemechaniker: Instandhaltung von Produktionsanlagen erfordert Diagnose vor Ort, oft unter Zeitdruck und an alternder Technik.

Instandhaltung von Produktionsanlagen erfordert Diagnose vor Ort, oft unter Zeitdruck und an alternder Technik. Fachkraft für Robotik und Automatisierung: Wer Roboter einrichtet und betreut, profitiert direkt vom Vormarsch der Robotik. Dieses Berufsbild wächst mit der Technologie.

Wer Roboter einrichtet und betreut, profitiert direkt vom Vormarsch der Robotik. Dieses Berufsbild wächst mit der Technologie. Land- und Baumaschinenmechatroniker: Schwere Maschinen versagen im Feld und auf der Baustelle, die Reparatur verlangt Präsenz und Erfahrung.

Schwere Maschinen versagen im Feld und auf der Baustelle, die Reparatur verlangt Präsenz und Erfahrung. Kfz-Mechatroniker mit Hochvolt-Qualifikation: Die Elektromobilität verändert das Berufsbild, ersetzt es aber nicht. Diagnose und Reparatur am Einzelfahrzeug bleiben menschliche Aufgabe.

Bleiben kreative und soziale Berufe menschlich?

Generative KI verändert kreative Berufe: Erfolg hängt von Konzept, Verantwortung und menschlichen Beziehungen ab, nicht von reiner Ausführung

Bei kreativen Berufen ist die Lage differenzierter als bei Handwerk und Pflege, denn generative KI greift hier sichtbar ein. Entscheidend ist die Verschiebung weg von der reinen Ausführung hin zu Konzept, Verantwortung und menschlicher Beziehung.

Wo ein Beruf auf Vertrauen, Aushandlung oder pädagogischer Bindung beruht, bleibt der Mensch im Zentrum.

Vier Berufe, bei denen die menschliche Komponente trägt:

Erzieher und Lehrer: Frühkindliche Bildung und Schule beruhen auf Beziehung, Vorbild und situativer Führung einer Gruppe. KI unterstützt beim Üben, ersetzt aber nicht die pädagogische Bindung.

Frühkindliche Bildung und Schule beruhen auf Beziehung, Vorbild und situativer Führung einer Gruppe. KI unterstützt beim Üben, ersetzt aber nicht die pädagogische Bindung. Sozialarbeiter: Arbeit mit Menschen in Krisen verlangt Vertrauen, Urteilsvermögen und rechtliche Verantwortung, die sich nicht automatisieren lassen.

Arbeit mit Menschen in Krisen verlangt Vertrauen, Urteilsvermögen und rechtliche Verantwortung, die sich nicht automatisieren lassen. Psychotherapeut: Die therapeutische Beziehung selbst ist das Wirkprinzip. Hier ist menschliche Präsenz nicht Beiwerk, sondern Kern.

Die therapeutische Beziehung selbst ist das Wirkprinzip. Hier ist menschliche Präsenz nicht Beiwerk, sondern Kern. Handwerklich-kreative Meisterberufe wie Friseur oder Konditor: Individuelle Gestaltung am Menschen oder am Produkt, verbunden mit direktem Kundenkontakt, bleibt schwer ersetzbar.

Welche Berufe sichern Versorgung und Sicherheit?

Berufe mit hoher Verantwortung sichern das Gemeinwesen: Polizisten und Rettungskräfte treffen unter Druck Entscheidungen in chaotischen Lagen

Eine letzte Gruppe sichert das Funktionieren des Gemeinwesens. Diese Tätigkeiten tragen hohe Verantwortung, finden in unvorhersehbaren Lagen statt und sind aus rechtlichen Gründen an Menschen gebunden.

Gerade die Verantwortungskomponente macht sie langfristig robust.

7 Berufe runden die Auswahl ab:

Polizist und Rettungskraft: Einsätze in chaotischen Lagen verlangen Entscheidungen unter Druck und körperliches Eingreifen.

Einsätze in chaotischen Lagen verlangen Entscheidungen unter Druck und körperliches Eingreifen. Feuerwehrmann: Brandbekämpfung und Rettung in nicht planbaren Situationen bleiben menschliche Aufgabe.

Brandbekämpfung und Rettung in nicht planbaren Situationen bleiben menschliche Aufgabe. Notfallsanitäter: Medizinische Erstversorgung am Einsatzort verbindet Tempo, Urteil und Handarbeit.

Medizinische Erstversorgung am Einsatzort verbindet Tempo, Urteil und Handarbeit. Koch: Gastronomie lebt von Geschmack, Tempo und Anpassung, die sich der vollständigen Automatisierung entziehen.

Gastronomie lebt von Geschmack, Tempo und Anpassung, die sich der vollständigen Automatisierung entziehen. Gärtner und Landschaftsbauer: Arbeit in der Natur an immer anderen Flächen, mit Pflanzenwissen und körperlichem Einsatz.

Arbeit in der Natur an immer anderen Flächen, mit Pflanzenwissen und körperlichem Einsatz. Augenoptiker: Anpassung am Gesicht, Beratung und feinmechanische Arbeit verbinden Handwerk mit Kundenkontakt.

Anpassung am Gesicht, Beratung und feinmechanische Arbeit verbinden Handwerk mit Kundenkontakt. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit Mandantenverantwortung: Routineaufgaben übernimmt KI, doch die rechtliche Haftung und das Mandantengespräch bleiben menschengebunden.

Abi oder Lehre, was ist die bessere Wahl?

Handwerkslehren bieten besseren Automatisierungsschutz als manche akademische Berufe. Fachkräfte in Engpassberufen verdienen vergleichbar mit Akademikern

Die ehrliche Antwort lautet: Die Entscheidung Abi oder Lehre ist weniger wichtig als die Frage, was ein Beruf konkret verlangt.

Eine Lehre in einem der genannten Handwerks- oder Technikberufe bietet nach heutigem Forschungsstand mehr Automatisierungsschutz als manches Bürostudium, und erfahrene Fachkräfte in Engpassberufen erzielen Medianlöhne, die mit akademischen Berufen mithalten.

Wer studieren möchte, fährt mit Medizin, Pflege, Therapie, Lehramt oder ingenieurtechnischen Fächern gut, weil dort Präsenz, Verantwortung oder Beziehung den Kern bilden.

Eine Einschränkung gehört zur Redlichkeit dazu. Keine dieser Einschätzungen ist eine Garantie über fünfzig Jahre.

Berufsbilder verändern sich, Technik entwickelt sich sprunghaft, und das Substituierbarkeitspotenzial ist eine Momentaufnahme der technischen Möglichkeit, kein Schicksal.

Der robusteste Schutz bleibt deshalb die Fähigkeit, dazuzulernen und das eigene Berufsbild mit der Technik weiterzuentwickeln. Wer ein Handwerk lernt und später Robotik oder smarte Gebäudetechnik integriert, steht stabiler als jemand, der auf einem einmal erlernten Stand verharrt.

Die beste Berufsberatung der nächsten Jahre lautet nicht Abi oder Lehre, sondern Hand oder Routine. Ein Jugendlicher, der etwas Reales bauen, reparieren oder heilen kann, hat ein Pfund, das keine Software über Nacht entwertet. Genau das sollten Eltern ihren Kindern mitgeben. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wer die Wahl trifft, sollte die Liste als Landkarte verstehen, nicht als Fahrplan. Die sechs Felder zeigen, wo menschliche Arbeit nach heutigem Wissen ihren Wert behält. Welcher konkrete Weg innerhalb dieser Felder passt, hängt von Neigung, Talent und Arbeitsmarkt vor Ort ab. Die gute Nachricht für eine ganze Generation: Es gibt mehr als genug Berufe, in denen ein Mensch bis 2075 gebraucht wird.

Verwandte Themen bei Dr. Web

KI-resistente Berufe 2026: Analyse von Engpässen, Gehältern und KI-Durchdringung in deutschen Unternehmen

Wer tiefer in die Arbeitsmarkt-Dynamik einsteigen will, findet im Bestand mehrere Anker. Der Überblick zu KI-resistenten Berufen 2026 analysiert die aktuelle Engpasslage und die Gehälter im Detail. Wie tief KI bereits in deutsche Firmen vorgedrungen ist, zeigt die Auswertung der Bitkom-KI-Studie 2026. Und wer die wirtschaftliche Seite von Selbstständigkeit kalkuliert, nutzt unseren Selbstständigen-Gehalt-Rechner.

Mehr Newshunger?