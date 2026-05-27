Vier von zehn deutschen Unternehmen setzen künstliche Intelligenz bereits in ihren Prozessen ein. Eine Zahl, die fortschrittlich klingt – bis man liest, dass 62 Prozent dieser Firmen sich selbst als Nachzügler einordnen. Das KI-Barometer 2026, das auf einer repräsentativen Bitkom-Befragung von 604 Unternehmen ab 20 Beschäftigten basiert, zeichnet das bislang schärfste Bild vom tatsächlichen Stand der KI-Adoption in Deutschland.

Das Wichtigste in Kürze

41 Prozent der deutschen Unternehmen nutzen KI bereits aktiv – Verdopplung gegenüber 2024 (ca. 20 Prozent).

48 Prozent befinden sich in der Planungs- oder Diskussionsphase.

62 Prozent der KI-Nutzer sehen sich selbst als Nachzügler.

80 Prozent der Unternehmen erwarten ohne stärkere Digitalisierung einen wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands.

36 Prozent wollen 2026 mehr als im Vorjahr in Digitalisierung investieren (2025: 29 Prozent, 2024: 21 Prozent).

Wo wird KI tatsächlich eingesetzt?

In deutschen Großunternehmen entfallen 64 Prozent aller identifizierten KI-Anwendungsfälle auf Computerlinguistik: Chatbots, Copiloten und automatisierte Dokumentenverarbeitung dominieren das Bild. Dahinter folgen Computer Vision mit zehn Prozent, Forecasting und Content-Generierung mit je sechs Prozent. Das qualitative KI-Barometer des Fachdienstes Heise KI PRO vertieft diesen Befund durch Interviews mit sieben Firmen aus Logistik, Telekommunikation und Baugewerbe. Die Berichte bestätigen: KI hat die Experimentierphase verlassen. Unternehmen, die bereits im internationalen Vergleich der KI-Nutzung zurücklagen, holen auf – aber langsam.

Haupthindernisse bleiben Datenschutz, Fachkräftemangel und fehlende interne Strukturen. Gerade mittelständische Betriebe scheitern laut Studie weniger an der Technik als an der Frage, welche Prozesse überhaupt für KI geeignet sind. Wer sein KI-Ranking in Suchsystemen verbessern will, muss KI nicht nur intern einsetzen, sondern auch nach außen kommunizieren.

Was trennt Vorreiter von Nachzüglern?

Die Studie benennt drei Faktoren, die funktionierende KI-Einführungen von gescheiterten Projekten unterscheiden: erstens saubere Datenbasis, zweitens ein dediziertes Team mit KI-Kompetenz, drittens klare Verantwortlichkeiten auf Führungsebene. Unternehmen, die alle drei Bedingungen erfüllen, berichten von messbaren Produktivitätsgewinnen – oft schon nach wenigen Monaten. Dass 84 Prozent der befragten Firmen Digitalisierung als zentrales Regierungsthema fordern, zeigt, wie stark die Erwartung an politische Rahmenbedingungen gestiegen ist. Wie KI ganze Berufsbilder umstrukturiert, macht die Dynamik besonders für kreative Branchen spürbar.

„Die Verdopplung der KI-Nutzung in einem Jahr ist ein echter Sprung – aber 62 Prozent Selbsteinschätzung als Nachzügler zeigen, dass das Bewusstsein dem Handeln noch vorausläuft. Unternehmen, die jetzt strukturiert einsteigen, haben einen realen Vorsprung.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Das KI-Barometer 2026 empfiehlt konkret: Mit einem Pilotprojekt in einem klar abgegrenzten Geschäftsbereich beginnen, Ergebnisse dokumentieren und erst danach skalieren. Wer auf das „perfekte Gesamtkonzept“ wartet, verliert Zeit, die Wettbewerber längst nutzen.

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