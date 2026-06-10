Keine Lust mehr auf Coden? Meta bildet jetzt Schweißer aus

Meta steckt rund 100 Millionen Euro in eine kostenlose Handwerker-Akademie für Schweißer, Elektriker und Glasfasertechniker. Nach dem Abschluss winkt eine Jobgarantie auf den Baustellen der KI-Rechenzentren. Pikant daran: Derselbe Konzern hat gerade 8.000 Bürojobs gestrichen.

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Mit der Meta Workforce Academy, offiziell America’s Workforce Academy, dreht der Facebook-Konzern den Karriere-Ratschlag der vergangenen Jahre um. Statt Programmieren zu lernen, sollen Amerikaner zum Schraubenschlüssel greifen.

Hinter dem Imagewechsel steckt ein handfestes Problem, denn die KI-Rechenzentren brauchen Zehntausende Hände, die Kabel ziehen und Stahl verschweißen, und genau die fehlen am Markt. Der Konzern hat zuletzt rund 8.000 Stellen gestrichen und richtet sich rund um KI neu aus.

Das Wichtigste in Kürze

Meta investiert im ersten Jahr rund 100 Millionen Euro (115 Millionen US-Dollar) in das kostenlose Trainingsprogramm.

Ausgebildet werden Glasfasertechniker, Schweißer, Klempner und Elektriker für Bau und Betrieb der KI-Rechenzentren.

Teilnehmer zahlen nichts, erhalten ein Tagegeld und nach vier bis fünf Wochen eine Jobgarantie bei einem Generalunternehmer.

Start 2026 mit Pilotstandorten in Louisiana, Ohio, Indiana und Texas.

Warum bildet ein KI-Konzern plötzlich Handwerker aus?

KI-Rechenzentren benötigen Hunderttausende Fachkräfte für Bau, Elektrik und Kühlung. Fachkräftemangel wird zur Bremse der KI-Expansion

Der Bau von KI-Rechenzentren verschlingt Arbeitskraft, die der US-Markt nicht hergibt. Meta beziffert den Bedarf auf Hunderttausende Fachkräfte aus dem Bauhandwerk. Jede neue Anlage braucht Stromtechnik, Kühlung, Glasfaser und Stahlbau, bevor auch nur ein einziger Chip rechnet. Fachkräftemangel ist damit zum Flaschenhals der KI-Expansion geworden, nicht die Rechenleistung.

„Die KI-Infrastruktur, die wir heute bauen, verlangt eine außergewöhnliche Belegschaft, um Wirklichkeit zu werden“, sagt Rachel Peterson, Vice President of Data Centers bei Meta. Das Programm baut auf einem Vorläufer auf: Metas Glasfaser-Kurs Level-Up sammelte in der ersten Woche 35.000 Bewerbungen auf nur 1.000 Plätze.

Was springt für die Teilnehmer heraus?

Meta finanziert Schulung, Anreise, Unterkunft und Tagegeld. Nach dem Bootcamp erhalten Absolventen anerkannte Abschlüsse und Jobgarantie von Generalunternehmern

Meta übernimmt sämtliche Kosten, von der Schulung über Anreise und Unterkunft bis zum Tagegeld. Nach dem mehrwöchigen Bootcamp erhalten Absolventen einen anerkannten Abschluss des National Center for Construction Education and Research sowie ein eigenes Zertifikat, das über Arbeitgeber und Branchen hinweg gilt.

Jobgarantie inklusive: Jeder Absolvent bekommt ein Angebot eines Generalunternehmers und landet direkt auf einer Meta-Baustelle. Offen steht das Angebot Veteranen, Berufseinsteigern und Quereinsteigern aus allen 50 Bundesstaaten, Vorerfahrung ist nicht nötig.

Ein KI-Konzern, der 8.000 Bürokräfte entlässt und gleichzeitig Schweißer mit Jobgarantie anwirbt, sagt mehr über den Arbeitsmarkt der nächsten Jahre als jede Studie. Die Wertschöpfung verschiebt sich von der Tastatur auf die Baustelle. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie viele Jobs entstehen wirklich?

Rechenzentren-Großbaustellen beschäftigen Tausende Arbeiter, aber nur wenige bleiben im Betrieb. Meta-Anlage in Texas: 1.800 Bauarbeiter in der Hochphase, 100 im laufenden Betrieb

Die Zahlen verdienen einen nüchternen Blick. Großbaustellen für Rechenzentren beschäftigen in der Spitze Tausende Bauarbeiter, im Dauerbetrieb bleiben davon nur wenige Stellen übrig. Auf einer texanischen Meta-Baustelle arbeiten laut Reuters zur Hochphase über 1.800 Menschen, im laufenden Betrieb rund 100. Die Ausbildung zielt deshalb auf portable Zertifikate, die auch außerhalb von Meta etwas wert sind. Wenige Dauerstellen bleiben ein wunder Punkt der Bilanz.

Was bedeutet das für den DACH-Raum?

Deutschland baut Rechenzentren rund um Frankfurt, kämpft aber gegen Fachkräftemangel bei Elektrikern und Anlagenbaupersonal

Auch Deutschland baut Rechenzentren, vor allem rund um Frankfurt, und ringt parallel mit einem Handwerker-Mangel, der Elektriker und Anlagenbauer trifft. Ein Modell, das Ausbildung und garantierten Job so eng koppelt, gibt es hierzulande in dieser Konsequenz nicht. Für Personalverantwortliche im Mittelstand liefert der Vorstoß eine Blaupause, weil bezahlte Kurzqualifizierung mit anschließender Übernahme offenbar Bewerber anzieht, die klassische Stellenanzeigen nicht erreichen. Wie weit die KI-Adoption in Deutschland hinterherhinkt, zeigt der Blick auf die globalen Nutzungszahlen.

Für deutsche Entscheider zählt vor allem der Mechanismus hinter dem Marketing. Prüfen Sie, ob eine bezahlte Kurzausbildung mit Übernahmezusage Ihre eigenen Engpässe in Bau, Energietechnik und IT-Infrastruktur lindern könnte. Programmdetails und Bewerbungsformular stehen auf Metas offizieller Programmseite.

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