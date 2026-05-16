Waren Sie schon in dieser Situation? Ein internationaler Partner fragt, wie weit Ihr Unternehmen mit KI ist – und die ehrliche Antwort fühlt sich wie ein Eingeständnis an. Der neue Global AI Diffusion Report von Microsoft macht das Ausmaß des deutschen Rückstands schwarz auf weiß sichtbar.

Das Wichtigste in Kürze

17,8 % der weltweiten Erwerbsbevölkerung nutzen generative KI aktiv (Q1 2026, plus 1,5 Prozentpunkte gegenüber Q4 2025)

26 Länder übersteigen bereits 30 % Adoptionsrate unter Erwerbstätigen

Die Vereinigten Arabischen Emirate führen mit 70,1 %, die USA rangieren auf Platz 21 mit 31,3 %

Deutschland fehlt in den Top 25 – ohne Angabe der genauen Position

Warum der VAE-Wert so hoch ist

VAE führt globales KI-Ranking seit zwei Jahren an. Staatliche KI-Strategie, regulatorische Beschleunigung und finanzielle Förderung treiben Adoption voran

Die Vereinigten Arabischen Emirate belegen seit zwei Jahren Platz eins. Der Grund liegt nicht in der Wirtschaftsgröße, sondern in der Staatsstrategie: Die VAE haben KI-Adoption als nationales Ziel definiert, regulatorisch beschleunigt und finanziell gefördert. Südkorea, Thailand und Japan verzeichneten im ersten Quartal 2026 die stärksten Zuwächse in Asien.

Für Deutschland ist die fehlende Top-25-Platzierung kein Zufallsbefund. Datenschutzbedenken, fehlende Schulungsangebote und zögerliche Unternehmensführung verlangsamen die Adoption systematisch. Das kostet Produktivität – und mittelfristig Wettbewerbsfähigkeit. Eine strategische Einordnung bietet der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web.

Der Report zeigt: KI-Adoption ist keine technische Frage, sondern eine strategische. Länder und Unternehmen, die KI als Chefsache behandeln, ziehen davon. Deutschland kann aufholen – aber nicht mit Abwarten.“

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Entwickler-Jobs steigen trotz KI-Coding

Softwareentwickler in den USA 2025 auf 2,2 Millionen gestiegen, plus 8,5 Prozent zum Vorjahr. KI-Tools verdrängen Entwickler nicht

Eine Zahl verdient besondere Aufmerksamkeit: Trotz des Booms bei KI-Coding-Tools ist die Zahl der Softwareentwickler in den USA im Jahr 2025 auf rund 2,2 Millionen gestiegen, ein Plus von 8,5 % gegenüber dem Vorjahr. Auch im ersten Quartal 2026 liegt die Entwicklerzahl vier Prozent über dem Vorjahresniveau.

Das widerspricht der populären These, KI verdränge Entwickler. Tatsächlich sinken durch KI-gestützte Werkzeuge die Kosten für Softwareentwicklung – und das weckt Nachfrage nach mehr Software in mehr Bereichen. Für DACH-Unternehmen, die aktuell prüfen, ob KI-Coding-Werkzeuge Stellen gefährden: Die Datenlage spricht bislang für das Gegenteil.

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