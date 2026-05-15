Anthropic führt Credit-Meter für Agenten ein: Nutzer reagieren mit Kritik
„Gaslighting“ – so nennen manche Entwickler die neue Preisänderung. Anthropic führt ein separates Credit-Konto für die Nutzung von Drittanbieter-Agenten ein, und die Reaktionen in der Community fallen entsprechend aus.
Das Wichtigste in Kürze
- Anthropic bringt die Unterstützung für externe Agenten-Frameworks wie OpenClaw auf bezahlten Plänen zurück
- Die Nutzung wird über ein neues monatliches Credit-Konto abgerechnet – separat vom normalen Abo
- Entwickler kritisieren die Änderung scharf; OpenAI-CEO Sam Altman bietet Codex für neue Business-Kunden zwei Monate gratis an
- Hintergrund: Autonome Agenten erzeugen tausendfach mehr API-Anfragen als menschliche Nutzer
Warum das Unlimited-Modell nicht mehr funktioniert
Das Problem liegt in der Physik des Marktes: Ein Mensch sendet pro Tag vielleicht hundert Anfragen an ein KI-Modell. Ein autonomer Coding-Agent generiert Tausende Anfragen stündlich – er durchsucht Repositories, führt Tests aus, ruft Modelle rekursiv auf. All-you-can-eat-Abonnements werden bei diesem Nutzungsprofil schlicht unfinanzierbar.
Anthropic ist nicht das erste Unternehmen, das diese Rechnung stellt. ServiceNow und Uber haben laut Branchenberichten ihren KI-Token-Jahresbudget bereits im Frühjahr aufgebraucht. Das Modell, das für menschliche Nutzung gedacht war, bricht unter automatisierten Workloads zusammen. Wie sich die Kosten von Claude-API-Nutzung kalkulieren lassen, erklärt der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web.
Was Entwickler und Unternehmen jetzt tun sollten
Für Teams, die aktiv Claude-basierte Agenten-Workflows betreiben, empfiehlt sich eine sofortige Nutzungsanalyse: Wie viele API-Aufrufe erzeugt der aktuelle Workflow täglich, und was würde das neue Credit-Modell monatlich kosten? Anthropic betont, dass die Änderungen „die Mehrheit der Nutzer“ nicht betreffen – gemeint sind Nutzer ohne externe Agenten-Frameworks.
OpenAIs Gratis-Codex-Angebot für zwei Monate ist ein taktischer Schachzug, um wechselwillige Anthropic-Nutzer aufzufangen. Wer erwägt zu wechseln, sollte allerdings bedenken: Der gleiche Kostendruck gilt für OpenAI ebenso – die Preiserhöhung kommt dort nur später. Die aktuelle Marktentwicklung beleuchtet der Artikel zum Anthropic-Geschäftsmodell auf Dr. Web.
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