„Gaslighting“ – so nennen manche Entwickler die neue Preisänderung. Anthropic führt ein separates Credit-Konto für die Nutzung von Drittanbieter-Agenten ein, und die Reaktionen in der Community fallen entsprechend aus.

Das Wichtigste in Kürze

Anthropic bringt die Unterstützung für externe Agenten-Frameworks wie OpenClaw auf bezahlten Plänen zurück

Die Nutzung wird über ein neues monatliches Credit-Konto abgerechnet – separat vom normalen Abo

Entwickler kritisieren die Änderung scharf; OpenAI-CEO Sam Altman bietet Codex für neue Business-Kunden zwei Monate gratis an

Hintergrund: Autonome Agenten erzeugen tausendfach mehr API-Anfragen als menschliche Nutzer

Warum das Unlimited-Modell nicht mehr funktioniert

Autonome KI-Agenten generieren tausendfach mehr Anfragen als Menschen, wodurch All-you-can-eat-Abos wirtschaftlich nicht mehr tragbar werden

Das Problem liegt in der Physik des Marktes: Ein Mensch sendet pro Tag vielleicht hundert Anfragen an ein KI-Modell. Ein autonomer Coding-Agent generiert Tausende Anfragen stündlich – er durchsucht Repositories, führt Tests aus, ruft Modelle rekursiv auf. All-you-can-eat-Abonnements werden bei diesem Nutzungsprofil schlicht unfinanzierbar.

Anthropic ist nicht das erste Unternehmen, das diese Rechnung stellt. ServiceNow und Uber haben laut Branchenberichten ihren KI-Token-Jahresbudget bereits im Frühjahr aufgebraucht. Das Modell, das für menschliche Nutzung gedacht war, bricht unter automatisierten Workloads zusammen. Wie sich die Kosten von Claude-API-Nutzung kalkulieren lassen, erklärt der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web.

Anthropic macht einen Schritt, der schmerzt, aber logisch ist. Die Frage ist nicht ob, sondern wie schnell alle anderen nachziehen. OpenAI wird das Codex-Gratis-Angebot nicht ewig aufrechterhalten.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Entwickler und Unternehmen jetzt tun sollten

Teams sollten ihre Claude-API-Nutzung analysieren: tägliche Aufrufe und monatliche Kosten im neuen Credit-Modell prüfen

Für Teams, die aktiv Claude-basierte Agenten-Workflows betreiben, empfiehlt sich eine sofortige Nutzungsanalyse: Wie viele API-Aufrufe erzeugt der aktuelle Workflow täglich, und was würde das neue Credit-Modell monatlich kosten? Anthropic betont, dass die Änderungen „die Mehrheit der Nutzer“ nicht betreffen – gemeint sind Nutzer ohne externe Agenten-Frameworks.

OpenAIs Gratis-Codex-Angebot für zwei Monate ist ein taktischer Schachzug, um wechselwillige Anthropic-Nutzer aufzufangen. Wer erwägt zu wechseln, sollte allerdings bedenken: Der gleiche Kostendruck gilt für OpenAI ebenso – die Preiserhöhung kommt dort nur später. Die aktuelle Marktentwicklung beleuchtet der Artikel zum Anthropic-Geschäftsmodell auf Dr. Web.

Mehr Newshunger?

Anthropic verachtachfacht ARR auf 44 Milliarden Dollar jährlich und positioniert Claude als führendes KI-Coding-Tool