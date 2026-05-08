OpenAI plant ein eigenes KI-Smartphone, das den vollständigen ChatGPT-Agenten in die Hosentasche bringen soll. Geht es Ihnen auch so? Eigentlich wollten Sie 2026 mit einem KI-Wearable rechnen, jetzt landet die Wette ausgerechnet wieder beim Smartphone.

Das Wichtigste in Kürze

OpenAI plant nach eigenen Aussagen ein hauseigenes Smartphone als KI-Agent-Plattform

Das Smartphone soll die noch zu entwickelnden ChatGPT-Agenten direkt einbetten

Eine experimentelle KI-Hardware ohne Display gilt offenbar noch als zu früh

Google bleibt durch Android-Dominanz der Hauptkonkurrent im KI-Smartphone-Markt

Warum baut OpenAI selbst ein Smartphone?

OpenAI konzentriert sich auf KI-Hardware im Smartphone-Format, nachdem das Projekt mit Jony Ive für ein displaylozes Wearable nicht voranging

Die Hardware-Frage bewegt OpenAI seit Längerem. Das Unternehmen hatte 2024 zusammen mit dem ehemaligen Apple-Designer Jony Ive an einer experimentellen KI-Hardware gearbeitet. Ein Display-loses Wearable galt als Vision. Jetzt zieht sich OpenAI auf das Smartphone-Format zurück.

Das Smartphone als Formfaktor ist auch das Eingeständnis, dass die Zeit für experimentellere KI-Hardware noch nicht gekommen ist. Smartphones sind und bleiben die mit Abstand führende Hardware-Kategorie. Wer KI-Agenten in den Alltag integrieren will, muss dort hin, wo die Nutzer ohnehin schon sind.

Wie soll das Gerät sich von Android und iPhone abheben?

ChatGPT-Agenten als Betriebssystem-Schicht: OpenAI plant tiefe Integration von KI mit Terminen, E-Mails und Kontakten über App-Grenzen hinweg

Die Strategie setzt auf Tiefenintegration. ChatGPT-Agenten sollen nicht als App laufen, sondern als Betriebssystem-Schicht. Der Agent kennt Termine, Mails, Kontakte und kann Aufgaben über App-Grenzen hinweg ausführen. Was Anthropic mit der Memory-Funktion für Claude angekündigt hat, soll OpenAI nun auf Hardware-Ebene umsetzen.

Google hat hier durch seine Android-Dominanz einen immensen Vorsprung und arbeitet ebenfalls an KI-gestützten Funktionen. Apple bleibt mit Apple Intelligence vorsichtiger und bringt KI nur dosiert ins iPhone. OpenAI muss zeigen, dass eine eigene Hardware den Aufwand wert ist, der mit Lieferketten, Zertifizierung und App-Ökosystemen verbunden ist.

OpenAI verlässt das Spielfeld der reinen Software und baut Hardware. Das ist riskant, aber konsequent. Wer den vollständigen KI-Agenten verkaufen will, kann nicht ewig auf den Plattformen anderer Hersteller leben. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche Risiken birgt der Hardware-Schritt?

OpenAI plant Hardwareentwicklung: Personalkosten steigen auf 8.000 Mitarbeiter bis 2026, Lieferketten fehlen, App-Ökosystem ist nicht etabliert

Drei Risiken liegen auf der Hand. Erstens: Hardware-Entwicklung kostet Milliarden. OpenAI plant ohnehin, die Belegschaft bis Ende 2026 von 4.500 auf 8.000 zu verdoppeln. Hardware bringt zusätzliche Personalkosten. Zweitens: Lieferketten und Margen. Apple verdient an iPhones, weil die vertikale Integration und das App-Ökosystem hohe Margen tragen. OpenAI startet ohne diese Basis. Drittens: App-Ökosystem. Ohne Drittanbieter-Apps wird ein Smartphone schnell zur Insellösung.

Für deutsche Mittelständler bleibt die Frage spannend, ob sich ein OpenAI-Smartphone als Business-Gerät durchsetzen kann. Die Datenschutzfragen sind ungeklärt, gerade bei Tiefenintegration mit Mails und Kontakten in europäischen Rechtsräumen.

Was sollten IT-Entscheider beobachten?

Unternehmen sollten BYOD-Richtlinien aktualisieren, Datenschutz-Folgenabschätzungen für KI-Agenten vorbereiten und Plattform-Lock-in vermeiden

IT-Entscheider sollten den Hardware-Schritt von OpenAI nicht abwarten, sondern parallel drei Vorbereitungen treffen. Die BYOD-Richtlinien gehören aktualisiert, sobald konkrete Geräte angekündigt werden, denn ein Smartphone mit eingebettetem KI-Agent unterscheidet sich grundlegend von einem klassischen Diensthandy. Die Datenschutz-Folgenabschätzung für KI-Agenten-Plattformen lohnt sich unabhängig vom Hersteller, weil die Tiefenintegration in Mails, Kontakte und Termine bei jedem Anbieter dieselben rechtlichen Fragen aufwirft. Und schließlich verträgt der eigene KI-Strategieplan einen ehrlichen Lock-in-Check: Wer heute alles auf einen Anbieter setzt, kann morgen vor einem Scherbenhaufen stehen, wenn der Markt sich neu sortiert.

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