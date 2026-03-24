Verdoppelt OpenAI seine Belegschaft? Genau.

OpenAI plant, die Mitarbeiterzahl bis Ende 2026 von 4.500 auf 8.000 zu verdoppeln. Der Fokus liegt auf Engineering, Sales und einer neuen Rolle namens „Technical Ambassador“. Gleichzeitig plant Meta den Abbau von bis zu 16.000 Stellen.

Kommt Ihnen das bekannt vor? KI-Unternehmen kämpfen um Talente, während Tech-Konzerne massenhaft entlassen. OpenAI geht den entgegengesetzten Weg und stellt im Schnitt zwölf Mitarbeiter pro Tag ein. Die Financial Times berichtete am 21. März unter Berufung auf zwei Insider über die Expansionspläne. OpenAI hat sich bisher nicht offiziell dazu geäußert.

Das Wichtigste in Kürze

OpenAI will bis Ende 2026 von 4.500 auf 8.000 Mitarbeiter wachsen

Die neuen Stellen konzentrieren sich auf Produktentwicklung, Engineering, Forschung und Vertrieb

Eine neue Rolle namens „Technical Ambassador“ soll Unternehmen bei der KI-Integration unterstützen

Gleichzeitig plant Meta den Abbau von bis zu 16.000 der 79.000 Stellen, um KI-Ausgaben von bis zu 116 Milliarden Euro gegenzufinanzieren

Warum stellt OpenAI so aggressiv ein?

Zwei Faktoren treiben die Expansion. Erstens wächst der Wettbewerbsdruck: Laut dem KI-Index des Fintech-Unternehmens Ramp entscheiden sich Unternehmen beim Erstkauf von KI-Diensten inzwischen zu 70 % häufiger für Anthropic als für OpenAI. CEO Sam Altman reagierte bereits im Dezember 2025 mit einem internen „Code Red“, stoppte Nebenprojekte und richtete alle Teams auf die Kernentwicklung aus. Auslöser war Googles Veröffentlichung von Gemini 3.

Zweitens drängt OpenAI verstärkt in den Enterprise-Markt. Die neue Rolle „Technical Ambassador“ soll Geschäftskunden bei der Integration von KI-Tools in ihre Arbeitsabläufe begleiten. OpenAI hat zudem einen Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium geschlossen und verhandelt laut Reuters mit Private-Equity-Firmen wie Brookfield Asset Management über den KI-Einsatz in deren Portfolio-Unternehmen.

Die jüngste Finanzierungsrunde bewertete OpenAI mit rund 722 Milliarden Euro. SoftBank und weitere Großinvestoren beteiligten sich an der Runde von rund 94,6 Milliarden Euro.

Warum baut Meta gleichzeitig 16.000 Stellen ab?

Meta plant Abbau von bis zu 20 Prozent der Belegschaft, etwa 16.000 Arbeitsplätze, während KI-Investitionen 2026 auf 99 bis 116 Milliarden Euro steigen sollen

Während OpenAI einstellt, plant Meta laut Reuters den Abbau von bis zu 20 % seiner rund 79.000 Beschäftigten. Das entspräche rund 16.000 Arbeitsplätzen. Meta nennt den Bericht „spekulativ“. Der Hintergrund: Metas KI-Investitionen sollen 2026 zwischen 99 und 116 Milliarden Euro erreichen, nahezu das Doppelte des Vorjahres. CEO Mark Zuckerberg erklärte im Januar, KI werde es ermöglichen, Projekte mit deutlich kleineren Teams umzusetzen.

Meta steht nicht allein. Amazon strich im Januar 16.000 Stellen, Block entließ 4.000 Mitarbeiter im Februar, und Atlassian trennte sich von 1.600 Beschäftigten im März. Über 45.000 Tech-Jobs gingen allein in den ersten Monaten 2026 verloren.

„Zwei Zahlen erzählen die ganze Geschichte: OpenAI stellt 3.500 Leute ein, Meta entlässt 16.000. KI schafft und vernichtet Arbeitsplätze gleichzeitig. Entscheidend ist, auf welcher Seite Ihr Unternehmen steht.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

KI-Arbeitsmarkt 2026 Einstellen vs. Entlassen: Die Branche zieht in zwei Richtungen OpenAI +3.500 neue Stellen bis Ende 2026 vs. Meta –16.000 geplanter Stellenabbau Tech-Entlassungen Q1 2026 Meta Amazon 16.000 Block 4.000 Atlassian 1.600 45.000+ Tech-Jobs gingen in den ersten Monaten 2026 verloren.

KI wird als Hauptgrund genannt.

Was heißt das für Entscheider?

Die Gleichzeitigkeit von Massenentlassungen und Einstellungswellen zeigt eine Verschiebung im Arbeitsmarkt. Unternehmen, die KI verkaufen oder integrieren, wachsen. Unternehmen, die KI als Ersatz für bestehende Teams betrachten, schrumpfen. OpenAIs neue „Technical Ambassador“-Rolle signalisiert zudem: Die Nachfrage nach KI-Implementierungsexperten steigt. Für IT- und Marketingleiter bedeutet das, eigene Teams auf KI-Kompetenz aufzubauen, bevor der Markt die besten Talente absorbiert.

Sam Altman selbst kommentierte den branchenweiten Trend: „KI-Washing“ sei verbreitet, viele Unternehmen nutzten KI als Vorwand für Entlassungen, die sie ohnehin geplant hätten. Die tatsächliche Verdrängung durch KI sei real, aber enger begrenzt als die Schlagzeilen vermuten ließen.

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Quellen

Financial Times – OpenAI to nearly double workforce to 8,000 by end-2026 – via CNBC – https://www.cnbc.com/2026/03/21/openai-to-nearly-double-workforce-to-8000-by-end-2026-ft-reports.html – besucht am 24.03.2026

Engadget – OpenAI reportedly plans to double its workforce to 8,000 employees – https://www.engadget.com/ai/openai-reportedly-plans-to-double-its-workforce-to-8000-employees-161028377.html – besucht am 24.03.2026

Reuters via CNBC – Meta stock climbs on report of planned layoffs to offset AI spending – https://www.cnbc.com/2026/03/16/meta-ai-costs-mass-layoffs-20percent-up-premarket.html – besucht am 24.03.2026

Entrepreneur – Meta Planning Layoffs Affecting 16,000 Jobs – https://www.entrepreneur.com/business-news/meta-planning-layoffs-affecting-16000-jobs-20-workforce – besucht am 24.03.2026

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