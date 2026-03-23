Verdient OpenAI 23 Mrd. € im Jahr? Genau.

OpenAI hat die Marke von 23 Milliarden Euro annualisiertem Jahresumsatz überschritten. Anthropic nähert sich mit 17,5 Milliarden Euro. Für Entscheider markiert dieses Wachstum einen Wendepunkt im KI-Markt.

Der OpenAI Umsatz hat Ende Februar 2026 eine Dimension erreicht, die selbst Optimisten überrascht. Kein Softwareunternehmen in der Geschichte hat diese Umsatzhöhe schneller erreicht. Salesforce brauchte 18 Jahre, Google 17, Facebook 12. OpenAI hat das in 39 Monaten geschafft.

Das Wichtigste in Kürze

OpenAI erreicht 23 Mrd. € annualisierten Jahresumsatz, ein Plus von 17 % in zwei Monaten

Anthropic wächst zehnmal schneller als im Vorjahr und liegt bei 17,5 Mrd. €

OpenAI bereitet einen Börsengang mit einer Bewertung von bis zu 920 Mrd. € vor

Laut Epoch AI könnte Anthropic OpenAI bis Mitte 2026 beim Umsatz überholen

Wie schnell wächst OpenAI wirklich?

23 Milliarden Euro annualisierten Umsatz meldete OpenAI Ende Februar 2026, berichtet The Information. Das entspricht einem Anstieg von 17 % gegenüber den rund 20 Mrd. € zum Jahresende 2025. Die Umsatzkurve von 1,8 Mrd. € (2023) über 5,5 Mrd. € (2024) bis 12 Mrd. € (2025) zeigt ein Wachstum, das in der Softwarebranche beispiellos ist.

910 Millionen wöchentlich aktive Nutzer und über 9 Millionen zahlende Geschäftskunden treiben das Geschäft. OpenAI arbeitet mit den vier größten Beratungsfirmen der Welt zusammen, um Unternehmen von Pilotprojekten zu flächendeckenden KI-Einsätzen zu bewegen.

Holt Anthropic auf?

Anthropic hat Anfang März 2026 die Marke von 17,5 Mrd. € annualisiertem Umsatz überschritten. Noch Ende 2025 lag der Wert bei rund 8,3 Mrd. €. CEO Dario Amodei bestätigte die Zahlen auf einer Morgan-Stanley-Konferenz. Allein Claude Code erwirtschaftet inzwischen rund 2,3 Mrd. € Jahresumsatz.

„Ob Gründer, Startups oder die größten Konzerne der Welt: Unsere Kunden sagen uns das Gleiche. Claude wird zunehmend unverzichtbar für ihre Arbeit.“ — Krishna Rao, Finanzchef Anthropic

Epoch AI hat beide Wachstumskurven verglichen. Anthropic wächst jährlich um den Faktor 10, OpenAI um den Faktor 3,4. Hält der Trend an, treffen sich beide Unternehmen Mitte 2026 bei rund 40 Mrd. €.

Das KI-Umsatzrennen 2026 Annualisierter Umsatz in Mrd. € (OpenAI vs. Anthropic) OpenAI OpenAI Anthropic Anthropic 2023 OpenAI 1,8 Mrd. € 2024 OpenAI 5,5 Mrd. € Anthropic 0,9 Mrd. € Ende 2025 OpenAI 20 Mrd. € Anthropic 8,3 Mrd. € März 2026 OpenAI 23 Mrd. € Anthropic 17,5 Mrd. € 39 Monate von 0 auf 23 Mrd. € (OpenAI) 10x Anthropics jährliche Wachstumsrate ~40 Mrd. Prognostizierter Gleichstand Mitte 2026

„23 Milliarden Euro Umsatz in 39 Monaten. Das ist kein Hype, das ist ein neuer Industriestandard. Die Frage für Entscheider lautet nicht ob, sondern wie schnell KI ihre Branche umkrempelt.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für den Börsengang?

OpenAI hat im Februar 2026 rund 101 Mrd. € bei einer Bewertung von circa 672 Mrd. € eingesammelt. Das Unternehmen prüft einen Börsengang, der die Bewertung auf bis zu 920 Mrd. € treiben könnte. Das wäre das größte IPO der Geschichte.

Allerdings verbrennt OpenAI aktuell mehr Geld als es einnimmt. Für 2026 prognostiziert das Unternehmen einen Cash Burn von rund 23 Mrd. €. Anthropic dagegen peilt die Gewinnschwelle bereits für 2028 an und verzichtet bewusst auf teure Expansionen in Video, Robotik und Werbung.

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Quellen

The Information – OpenAI tops $25 billion in annualized revenue – theinformation.com – besucht am 23.03.2026

Bloomberg – Anthropic Nears $20 Billion Revenue Run Rate – bloomberg.com – besucht am 23.03.2026

Reuters – OpenAI tops $25 billion in annualized revenue – reuters.com – besucht am 23.03.2026

Epoch AI – Anthropic could surpass OpenAI in annualized revenue by mid-2026 – epoch.ai – besucht am 23.03.2026

OpenAI – A business that scales with the value of intelligence – openai.com – besucht am 23.03.2026

PYMNTS – Enterprises Drive Anthropic Run-Rate Revenue to $19 Billion – pymnts.com – besucht am 23.03.2026