Verdient OpenAI 23 Mrd. € im Jahr? Genau.
23. März 2026
Reading Time: 5 minutes
,

Verdient OpenAI 23 Mrd. € im Jahr? Genau.

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
0
(0)

OpenAI hat die Marke von 23 Milliarden Euro annualisiertem Jahresumsatz überschritten. Anthropic nähert sich mit 17,5 Milliarden Euro. Für Entscheider markiert dieses Wachstum einen Wendepunkt im KI-Markt.

Der OpenAI Umsatz hat Ende Februar 2026 eine Dimension erreicht, die selbst Optimisten überrascht. Kein Softwareunternehmen in der Geschichte hat diese Umsatzhöhe schneller erreicht. Salesforce brauchte 18 Jahre, Google 17, Facebook 12. OpenAI hat das in 39 Monaten geschafft.

Das Wichtigste in Kürze

  • OpenAI erreicht 23 Mrd. € annualisierten Jahresumsatz, ein Plus von 17 % in zwei Monaten
  • Anthropic wächst zehnmal schneller als im Vorjahr und liegt bei 17,5 Mrd. €
  • OpenAI bereitet einen Börsengang mit einer Bewertung von bis zu 920 Mrd. € vor
  • Laut Epoch AI könnte Anthropic OpenAI bis Mitte 2026 beim Umsatz überholen

Wie schnell wächst OpenAI wirklich?

Ein blaues und ein grünes Spielzeugrennauto stehen sich Stoßstange an Stoßstange gegenüber

23 Milliarden Euro annualisierten Umsatz meldete OpenAI Ende Februar 2026, berichtet The Information. Das entspricht einem Anstieg von 17 % gegenüber den rund 20 Mrd. € zum Jahresende 2025. Die Umsatzkurve von 1,8 Mrd. € (2023) über 5,5 Mrd. € (2024) bis 12 Mrd. € (2025) zeigt ein Wachstum, das in der Softwarebranche beispiellos ist.

910 Millionen wöchentlich aktive Nutzer und über 9 Millionen zahlende Geschäftskunden treiben das Geschäft. OpenAI arbeitet mit den vier größten Beratungsfirmen der Welt zusammen, um Unternehmen von Pilotprojekten zu flächendeckenden KI-Einsätzen zu bewegen.

Holt Anthropic auf?

Ein großer Jutesack mit der Aufschrift „OPENAI“ und „€ 23 MRD.“ steht links, ein kleinerer Jutesack mit der Aufschrift „ANTHROP\C AUFHOLEND?“ und einer kleinen Pflanze steht rechts

Anthropic hat Anfang März 2026 die Marke von 17,5 Mrd. € annualisiertem Umsatz überschritten. Noch Ende 2025 lag der Wert bei rund 8,3 Mrd. €. CEO Dario Amodei bestätigte die Zahlen auf einer Morgan-Stanley-Konferenz. Allein Claude Code erwirtschaftet inzwischen rund 2,3 Mrd. € Jahresumsatz.

„Ob Gründer, Startups oder die größten Konzerne der Welt: Unsere Kunden sagen uns das Gleiche. Claude wird zunehmend unverzichtbar für ihre Arbeit.“ — Krishna Rao, Finanzchef Anthropic

Epoch AI hat beide Wachstumskurven verglichen. Anthropic wächst jährlich um den Faktor 10, OpenAI um den Faktor 3,4. Hält der Trend an, treffen sich beide Unternehmen Mitte 2026 bei rund 40 Mrd. €.

Das KI-Umsatzrennen 2026
Annualisierter Umsatz in Mrd. € (OpenAI vs. Anthropic)
OpenAI
Anthropic
2023
OpenAI
1,8 Mrd. €
2024
OpenAI
5,5 Mrd. €
Anthropic
0,9 Mrd. €
Ende 2025
OpenAI
20 Mrd. €
Anthropic
8,3 Mrd. €
März 2026
OpenAI
23 Mrd. €
Anthropic
17,5 Mrd. €
39
Monate von 0 auf 23 Mrd. € (OpenAI)
10x
Anthropics jährliche Wachstumsrate
~40 Mrd.
Prognostizierter Gleichstand Mitte 2026
© 2026 Dr. Web – Das Fachportal für Entscheider | Infografik von Dr. Web

„23 Milliarden Euro Umsatz in 39 Monaten. Das ist kein Hype, das ist ein neuer Industriestandard. Die Frage für Entscheider lautet nicht ob, sondern wie schnell KI ihre Branche umkrempelt.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für den Börsengang?

Weiße Donut-Spardose mit Aufschrift

OpenAI hat im Februar 2026 rund 101 Mrd. € bei einer Bewertung von circa 672 Mrd. € eingesammelt. Das Unternehmen prüft einen Börsengang, der die Bewertung auf bis zu 920 Mrd. € treiben könnte. Das wäre das größte IPO der Geschichte.

Allerdings verbrennt OpenAI aktuell mehr Geld als es einnimmt. Für 2026 prognostiziert das Unternehmen einen Cash Burn von rund 23 Mrd. €. Anthropic dagegen peilt die Gewinnschwelle bereits für 2028 an und verzichtet bewusst auf teure Expansionen in Video, Robotik und Werbung.

Mehr #OpenAI News
Mehr #Anthropic News

Mehr Lesehunger

Quellen

The Information – OpenAI tops $25 billion in annualized revenue – theinformation.com – besucht am 23.03.2026

Bloomberg – Anthropic Nears $20 Billion Revenue Run Rate – bloomberg.com – besucht am 23.03.2026

Reuters – OpenAI tops $25 billion in annualized revenue – reuters.com – besucht am 23.03.2026

Epoch AI – Anthropic could surpass OpenAI in annualized revenue by mid-2026 – epoch.ai – besucht am 23.03.2026

OpenAI – A business that scales with the value of intelligence – openai.com – besucht am 23.03.2026

PYMNTS – Enterprises Drive Anthropic Run-Rate Revenue to $19 Billion – pymnts.com – besucht am 23.03.2026

Jetzt mit Freunden & Kollegen teilen
,

Wie hilfreich fanden Sie diese Seite? Schreiben Sie Kritik und Anregungen auch gerne in die Kommentare!

Durchschnittliche Bewertung 0 / 5. Anzahl Bewertungen: 0

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

  • Kann KI den CEO ersetzen? Zuckerberg testet.

    Kann KI den CEO ersetzen?
    Mark Zuckerberg baut sich einen persönlichen KI-Agenten, der ihm dabei helfen soll, Meta zu führen. Das System soll Hierarchieebenen überspringen und…
  • Eine Geschäftsfrau Mitte 40 steht in einem modernen Büro mit Glaswänden und blickt selbstbewusst auf einen riesigen Wandbildschirm. Die linke Hälfte des Bildschirms zeigt den Text „Content Marketing", der verblasst und sich in Pixel auflöst. Die rechte Hälfte leuchtet in kräftigen Farben und zeigt steigende Analyse-Graphen und Engagement-Kennzahlen. Dramatisches Licht vom Bildschirm beleuchtet ihr Gesicht. Geringe Tiefenschärfe, warmes Licht der goldenen Stunde durch raumhohe Fenster. Reales Foto, Format 16:9.

    Ist Content Marketing 2026 wirklich tot?
    Nein, aber das Content Marketing, das Sie kennen, liegt tatsächlich auf der Intensivstation. Content Marketing steht 2026 am Scheideweg. KI-generierte Texte…
Dr. Web Newsletter

Zum Newsletter anmelden

Kommen Sie wie über 6.000 andere Abonnenten in den Genuss des Dr. Web Newsletters. Als Dankeschön für Ihre Anmeldung erhalten Sie das große Dr. Web Icon-Set: 970 Icons im SVG-Format – kostenlos.

Es kam zu einen Fehler. Wahrscheinlich ist das unsere Schuld. Schreiben Sie uns gerne an kontakt@drweb.de
„✓ Bitte prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie Ihre Anmeldung.“
Das große Dr. Web Icon-Set mit über 970 individuell anpassbaren Icons im SVG Format.