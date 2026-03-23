Spült Schlafmangel Ihr Gehirn durch? Leider.

Eine neue MIT-Studie zeigt, warum übermüdete Mitarbeiter nicht einfach „durchpowern“ können. Das Gehirn erzwingt seinen Reinigungsprozess, ob Sie wollen oder nicht.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Der wichtige Pitch steht um neun, aber nach einer kurzen Nacht driften Ihre Gedanken ständig ab. Eine Schlafmangel-Studie des Massachusetts Institute of Technology erklärt jetzt erstmals, was in diesen Momenten biologisch passiert, und warum Kaffee dagegen machtlos ist.

Das Wichtigste in Kürze

Bei Schlafmangel startet das Gehirn seine normalerweise nächtliche Reinigung mitten am Tag.

Dabei strömt Hirnflüssigkeit aus dem Gehirn und spült Abfallstoffe heraus. Die Aufmerksamkeit bricht in diesen Momenten komplett ein.

Pupillen, Herzschlag und Atmung reagieren ebenfalls. Der ganze Körper schaltet kurz in den Schlafmodus.

Für Unternehmen kostet Schlafmangel laut RAND Europe rund 60 Milliarden Euro pro Jahr allein in Deutschland.

Was passiert im Gehirn bei Schlafentzug?

Das Forschungsteam um Laura Lewis und Erstautor Zinong Yang untersuchte 26 Probandinnen und Probanden jeweils nach einer durchwachten und einer erholsamen Nacht. Dabei kombinierten die Wissenschaftler Hirnstrom-Messungen (EEG) mit einer speziellen Form der funktionellen Magnetresonanztomografie, die neben der Hirnaktivität auch den Fluss von Hirnflüssigkeit sichtbar macht.

Genau in den Sekundenbruchteilen, in denen die Aufmerksamkeit einbrach, strömte Zerebrospinalflüssigkeit aus dem Gehirn heraus. Sobald die Konzentration zurückkehrte, floss die Flüssigkeit wieder hinein. „In dem Moment, in dem die Aufmerksamkeit versagt, wird diese Flüssigkeit tatsächlich aus dem Gehirn herausgedrückt“, erklärte Lewis. Normalerweise findet dieser Reinigungsprozess ausschließlich im Schlaf statt und beseitigt dabei Abfallstoffe, die sich tagsüber ansammeln.

Warum kann der Körper das nicht unterdrücken?

Besonders aufschlussreich: Der Effekt betrifft den gesamten Körper. Rund zwölf Sekunden bevor die Hirnflüssigkeit ausströmte, verengten sich die Pupillen der Probanden. Gleichzeitig sanken Herzfrequenz und Atemrate. Das deutet auf einen gemeinsamen Steuerkreislauf hin, der sowohl Aufmerksamkeit als auch grundlegende Körperfunktionen kontrolliert.

„Das Gehirn braucht den Schlaf so dringend, dass es versucht, in einen schlafähnlichen Zustand überzugehen, um kognitive Funktionen wiederherzustellen.“ — Zinong Yang, Erstautor der Studie

Willenskraft oder Koffein ändern daran nichts. Wenn das Gehirn seinen Selbstreinigungsmechanismus aktiviert, zahlen Sie mit Aufmerksamkeit.

„Schlafmangel ist kein Produktivitätsproblem, das sich mit Motivation lösen lässt. Das Gehirn hat einen biologischen Notfallplan, und der überstimmt jede Deadline.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Schlafmangel: Was passiert im Gehirn? Der biologische Reinigungsprozess und seine Folgen Ablauf einer Aufmerksamkeitslücke 12 Sekunden vorher Pupillen verengen sich Der Körper beginnt, in einen schlafähnlichen Zustand zu gleiten. Wenige Sekunden vorher Herzfrequenz und Atmung sinken Langsame Hirnwellen treten auf, wie im Tiefschlaf. Aufmerksamkeit bricht ein Hirnflüssigkeit strömt aus dem Gehirn Der Reinigungsprozess startet. Abfallstoffe werden herausgespült. Während der Lücke Keine bewusste Wahrnehmung Reaktionen verlangsamen sich oder fallen komplett aus. Nach der Lücke Flüssigkeit kehrt zurück, Aufmerksamkeit erholt sich Der Zyklus wiederholt sich, solange der Schlafmangel anhält. Wirtschaftliche Folgen in Deutschland 60 Mrd. € Produktivitätsverlust pro Jahr RAND Europe 200.000 Verlorene Arbeitstage jährlich RAND Europe 6 Tage Ausfall pro Mitarbeiter bei unter 6h Schlaf RAND Europe

Was heißt das für Unternehmen?

Die wirtschaftlichen Folgen sind erheblich. Laut einer Analyse von RAND Europe gehen in Deutschland jährlich rund 200.000 Arbeitstage durch Schlafmangel verloren. Das entspricht einem Produktivitätsverlust von etwa 60 Milliarden Euro oder 1,56 % des Bruttoinlandsprodukts. Beschäftigte mit weniger als sechs Stunden Schlaf pro Nacht verlieren im Schnitt sechs volle Arbeitstage pro Jahr gegenüber ausgeschlafenen Kolleginnen und Kollegen.

Die MIT-Studie liefert nun die biologische Erklärung: Übermüdete Mitarbeiter sind nicht unmotiviert. Ihr Gehirn schaltet in den Wartungsmodus, und dagegen hilft nur eines: Schlaf. Die vollständige Studie erschien am 29. Oktober 2025 in Nature Neuroscience.

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Quellen

MIT News Office – This is your brain without sleep – https://news.mit.edu/2025/your-brain-without-sleep-1029 – besucht am 23.03.2026

Yang, Z., Williams, S.D., Beldzik, E., Anakwe, S., Schimmelpfennig, E., Lewis, L.D. – Attentional failures after sleep deprivation are locked to joint neurovascular, pupil and cerebrospinal fluid flow dynamics – Nature Neuroscience, 28(12), 2526–2536 – https://www.nature.com/articles/s41593-025-02098-8 – besucht am 23.03.2026

RAND Europe – Why Sleep Matters: The Economic Costs of Insufficient Sleep – https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1791.html – besucht am 23.03.2026