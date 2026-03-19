Kann Firefly jetzt Ihren kreativen Stil erlernen?

Adobe bringt Custom Models für Firefly in die öffentliche Beta. Kreative trainieren ab sofort ein KI-Modell auf ihre eigene Bildsprache. Privat, kommerziell sicher und direkt im Firefly-Studio.

Stellen Sie sich vor, ein KI-Tool kennt Ihre Handschrift besser als jedes Preset. Adobe Firefly Custom Models machen genau das möglich: Sie laden eigene Bilder hoch, Firefly analysiert sie und baut daraus ein persönliches Modell, eines, das ausschließlich Ihnen gehört und nur mit Ihrer Freigabe zugänglich ist.

Das Wichtigste in Kürze

Custom Models sind ab heute in der öffentlichen Beta für alle Firefly-Nutzerinnen und -Nutzer verfügbar

Das trainierte Modell bleibt standardmäßig privat, generierte Inhalte verbleiben bei den Ersteller*innen

Firefly bietet jetzt über 30 Partnermodelle von Adobe, Google, OpenAI, Runway, Kling und anderen

Quick Cut verwandelt Rohmaterial per Textprompt in einen strukturierten Rohschnitt

Project Moonlight (agentenbasiert, private Beta) erhält weiteren Zugang

Was können Firefly Custom Models?

Stilkonsistenz war bisher das zentrale Problem bei KI-generativen Workflows. Wer eine Markenfigur oder eine illustrative Handschrift über viele Assets hinweg einheitlich halten wollte, musste bei jedem Projekt neu ansetzen. Custom Models lösen das konkret: Mindestens zehn eigene Bilder genügen, um ein wiederverwendbares Modell zu trainieren, das Strichstärke, Farbpaletten, Lichtsetzung und Charaktermerkmale über Generierungen hinweg beibehält.

Das Modell bleibt nach dem Training privat. Dritte erhalten nur Zugang, wenn die Erstellerin oder der Ersteller das ausdrücklich freigibt. Die generierten Inhalte verbleiben vollständig bei ihren Urhebern. In der aktuellen öffentlichen Beta liegt der Fokus auf Charakterdesign, Illustration und Fotografie.

Firefly erkennt also Ihren Stil und kann ihn wiedergeben.

Mehr Modelle, mehr Möglichkeiten

Über 30 Partnermodelle stehen nun in Firefly zur Auswahl: Googles Nano Banana 2 und Veo 3.1, Runways Gen-4.5, Klings 2.5 Turbo und Adobes eigenes Firefly Image Model 5, das heute zugleich die allgemeine Verfügbarkeit erreicht. Für Abonnentinnen und Abonnenten sind Bild- und Videogenerierungen derzeit unbegrenzt enthalten.

Wir haben Firefly als den einen Ort gebaut, an dem Sie mit den besten KI-Modellen in den besten Kreativtools arbeiten können.

— Ely Greenfield, CTO und SVP, Adobe

Ergänzt wird das Update durch Quick Cut im Firefly Video Editor (Beta): Das Feature analysiert mehrere Clips per Textprompt, zieht die relevantesten Momente heraus und baut daraus einen fertigen Rohschnitt. Gleichzeitig erweitert Adobe den Zugang zur privaten Beta von Project Moonlight, einer dialogorientierten KI-Schnittstelle, die appübergreifend in allen Adobe-Anwendungen arbeitet und Kreative vom Konzept bis zur Fertigstellung begleitet.

Verfügbarkeit: Custom Models sind ab sofort unter firefly.adobe.com in der öffentlichen Beta zugänglich. Creative-Cloud-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten direkten Zugang ohne Warteliste.

Quellen

Adobe Firefly expands video and image creation with new AI capabilities and custom models: https://blog.adobe.com/en/publish/2026/03/19/adobe-firefly-expands-video-image-creation-with-new-ai-capabilities-custom-models – besucht am 19.03.2026