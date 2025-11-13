CRM-System Vergleich 2025 gesucht? Welches passt zu Ihnen? 18 Anbieter im Vergleich.

Die Auswahl des richtigen CRM-Systems entscheidet über den Erfolg Ihrer Kundenbeziehungen. Über 60 % der CRM-Projekte scheitern an falscher Software-Wahl oder mangelhafter Einführung. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, welche Lösung zu Ihrem Unternehmen passt, mit 18 detaillierten Anbieter-Analysen speziell für den DACH-Raum.

Was ist ein CRM-System und brauchen Sie wirklich eines?

Ein Customer Relationship Management System (CRM) ist weit mehr als eine digitale Adressverwaltung. Die Software bildet sämtliche Prozesse rund um Kundengewinnung, -betreuung und -bindung ab. Vom ersten Kontakt über Angebote und Verträge bis zur Nachbetreuung: alle Informationen laufen zentral zusammen.

Definition: Was macht ein CRM-System aus?

Ein CRM-System organisiert sämtliche Kundeninteraktionen Ihres Unternehmens in einer zentralen Datenbank. Vertrieb, Marketing und Service greifen auf dieselben Informationen zu. Sie sehen auf einen Blick: Welche E-Mails wurden verschickt? Wann fand das letzte Telefonat statt? Welche Angebote sind offen? Wo steht der Kunde in der Sales-Pipeline?

Im Gegensatz zu ERP-Systemen, die Warenwirtschaft und Produktion steuern, fokussiert sich CRM-Software auf die Außenseite Ihres Unternehmens: den Kunden. Die Abgrenzung verschwimmt allerdings bei Anbietern wie SAP oder Microsoft, die beide Welten verbinden.

Der deutsche Mittelstand hinkt bei der CRM-Nutzung noch hinterher. Während in den USA 91 % der Unternehmen ab 11 Mitarbeitern ein professionelles System einsetzen, sind es in Deutschland nur 67 %. In Österreich liegt die Quote bei 63%, in der Schweiz bei 71 %.

Braucht Ihr Unternehmen ein CRM? Der 5-Punkte-Test

Beantworten Sie diese Fragen ehrlich:

1. Wie viele potenzielle Kunden verlieren Sie, weil Anfragen nicht rechtzeitig bearbeitet werden?

A) Keine, wir reagieren immer sofort (0 Punkte)

B) Gelegentlich rutscht etwas durch (1 Punkt)

C) Wir wissen es nicht genau (2 Punkte)

2. Wie lange suchen Ihre Mitarbeiter täglich nach Kundeninformationen?

A) Unter 15 Minuten (0 Punkte)

B) 15-60 Minuten (1 Punkt)

C) Über 1 Stunde (2 Punkte)

3. Können Sie heute sagen, wie viele Leads aus welcher Quelle zu Kunden wurden?

A) Ja, exakt (0 Punkte)

B) Ungefähr (1 Punkt)

C) Nein (2 Punkte)

4. Wie planen Sie Ihren Umsatz für die nächsten 3 Monate?

A) Datenbasiert mit hoher Genauigkeit (0 Punkte)

B) Basierend auf Erfahrungswerten (1 Punkt)

C) Gefühlsmäßig oder gar nicht (2 Punkte)

5. Wie oft kommt es vor, dass zwei Mitarbeiter denselben Kunden parallel kontaktieren?

A) Nie (0 Punkte)

B) Selten (1 Punkt)

C) Regelmäßig (2 Punkte)

Auswertung:

0-2 Punkte: Ihre aktuellen Prozesse funktionieren gut. Ein CRM-System würde Optimierungen bringen, ist aber nicht dringend.

Ihre aktuellen Prozesse funktionieren gut. Ein CRM-System würde Optimierungen bringen, ist aber nicht dringend. 3-6 Punkte: Sie verlieren Umsatz durch unstrukturierte Prozesse. Ein CRM-System sollten Sie ernsthaft prüfen.

Sie verlieren Umsatz durch unstrukturierte Prozesse. Ein CRM-System sollten Sie ernsthaft prüfen. 7-10 Punkte: Höchste Priorität! Sie verlieren täglich Geld und Kunden. Ein CRM-System amortisiert sich bei Ihnen innerhalb von 6 Monaten.

Diese konkreten Probleme löst ein CRM-System

Problem 1: Verlorene Leads

Ein Interessent füllt um 18:30 Uhr Ihr Kontaktformular aus. Am nächsten Morgen liegt die Anfrage bei Ihnen im E-Mail-Postfach – zusammen mit 47 anderen E-Mails. Sie reagieren erst mittags. Der Interessent hat sich bereits bei der Konkurrenz gemeldet. Mit automatischem Lead-Routing wäre die Anfrage sofort beim zuständigen Vertriebsmitarbeiter gelandet, inklusive SMS-Benachrichtigung.

Problem 2: Intransparente Vertriebspipeline

Ihr Geschäftsführer fragt: „Wie sieht es mit dem Umsatz im Q4 aus?“ Sie müssen raten oder mühsam Excel-Listen zusammentragen. Ein CRM-System zeigt in Echtzeit: 23 Angebote im Wert von 340.000 Euro sind offen, historisch liegt die Abschlussquote bei 31%, also erwartete 105.000 Euro Umsatz.

Problem 3: Doppelarbeit und Informationsverlust

Kollege A führt ein einstündiges Beratungsgespräch. Die Notizen macht er handschriftlich. Zwei Wochen später ruft Kollege B denselben Kunden an und fragt dieselben Fragen erneut. Der Kunde ist genervt. Im CRM-System wären alle Interaktionen dokumentiert und E-Mails, Anrufe, Meetings automatisch verknüpft.

Problem 4: Unklare Marketing-Effizienz

Sie schalten Werbung auf Google, LinkedIn und in Fachmagazinen. Welcher Kanal bringt Ihnen die besten Kunden? Ohne ein CRM-System ist das Spekulation. Mit Multi-Touch-Attribution sehen Sie: LinkedIn generiert weniger Leads, aber dreimal höhere Auftragswerte.

Problem 5: Ineffiziente Nachverfolgung

„Ich rufe Sie in zwei Wochen wieder an“ und dann vergessen Sie es… Oder Sie setzen sich eine Erinnerung im Kalender, aber bis dahin sind drei andere Dinge dazwischengekommen. Ein CRM-System erstellt automatisch Follow-up-Aufgaben und erinnert Sie zur richtigen Zeit.

Welche Arten von CRM-Systemen gibt es?

Nicht jedes CRM-System verfolgt denselben Ansatz. Je nach Schwerpunkt unterscheidet man vier Kategorien. Und die Wahl beeinflusst massiv, welche Anbieter für Sie infrage kommen.

Operatives CRM: Der Klassiker für den Vertrieb

Operative CRM-Systeme fokussieren sich auf die tägliche Arbeit im Vertrieb. Im Zentrum steht die Sales-Pipeline: Leads durchlaufen definierte Phasen von „Erstkontakt“ über „Angebot erstellt“ bis „Kunde gewonnen“. Jeder Vertriebsmitarbeiter sieht auf einen Blick, welche Opportunities in welchem Stadium stehen und was als Nächstes zu tun ist.

Typische Funktionen: Kontaktverwaltung, Aktivitätenverfolgung (Anrufe, E-Mails, Meetings), Angebotserstellung, Aufgabenmanagement, Kalenderintegration. Die meisten KMU suchen genau diese Art von System.

Für wen geeignet: Unternehmen mit klassischem B2B-Vertrieb, Außendienst-Organisationen, Dienstleister mit längeren Sales-Zyklen.

Beispiele: Pipedrive, HubSpot CRM, Zoho CRM

Hier geht es um die Auswertung der im operativen System gesammelten Daten. Analytische CRM-Systeme liefern Antworten auf strategische Fragen: Welche Kundensegmente sind am profitabelsten? Wo drohen Abwanderungen? Welche Cross-Selling-Potenziale gibt es?

Die Systeme nutzen Business Intelligence, Data Mining und zunehmend künstliche Intelligenz für Prognosen. Sie analysieren Kaufverhalten, identifizieren Muster und berechnen den Customer Lifetime Value einzelner Kundengruppen.

Für wen geeignet: Mittelstand und Konzerne mit großen Kundendatenmengen, E-Commerce, Subscription-Businesses.

Beispiele: Salesforce Einstein Analytics, Microsoft Dynamics 365, SAP Sales Cloud

Kollaboratives CRM: Abteilungen zusammenbringen

Die Idee: Vertrieb, Marketing und Kundenservice arbeiten nicht in Silos, sondern teilen sich eine einheitliche Kundensicht. Marketing qualifiziert Leads, übergibt sie an den Vertrieb, der nach erfolgreicher Vertragsunterschrift an den Service weiterleitet – alles in einem System.

Kollaborative Systeme legen Wert auf Kommunikationstools, gemeinsame Dokumentenablagen und Workflow-Automatisierung zwischen Abteilungen. Der Kunde merkt: Egal mit wem er spricht, alle kennen seine Historie.

Für wen geeignet: Wachsende Unternehmen ab 20 Mitarbeitern, die Marketing-Sales-Service-Prozesse professionalisieren wollen.

Beispiele: HubSpot (mit Marketing Hub + Service Hub), Freshsales, Monday CRM

All-in-One vs. Best-of-Breed: Der strategische Grundsatzentscheid

All-in-One-Plattformen (auch „Suite-Ansatz“) bieten CRM, Marketing-Automation, E-Mail-Marketing, Helpdesk und oft sogar Projektmanagement aus einer Hand. Vorteil: Alles ist nativ integriert, Sie zahlen nur einen Anbieter, Schulungsaufwand bleibt überschaubar. Nachteil: Sie bekommen überall nur 80% der Funktionalität eines Spezialtools.

Best-of-Breed bedeutet: Sie wählen in jeder Kategorie den besten Anbieter und verbinden diese via Schnittstellen. CRM von Pipedrive, Marketing-Automation von ActiveCampaign, Support-Tickets von Zendesk. Vorteil: Maximale Funktionstiefe. Nachteil: Komplexe Integration, höhere Kosten, Daten laufen über mehrere Systeme.

Faustregel: Unternehmen bis 50 Mitarbeiter fahren mit All-in-One besser. Ab 50 Mitarbeitern lohnt sich der Best-of-Breed-Ansatz, vorausgesetzt, Sie haben IT-Ressourcen für die Integration.

Worauf müssen Sie bei der Auswahl achten?

Die Auswahl eines CRM-Systems ist keine reine Feature-Checkliste. Zu viele Projekte scheitern, weil strategische Fragen nicht geklärt wurden. Diese acht Kriterien sind entscheidend.

Kriterium 1: Unternehmensgröße und Wachstumspläne

Ein Startup mit 5 Mitarbeitern braucht ein anderes System als ein Mittelständler mit 200 Angestellten. Die gute Nachricht: Fast alle modernen CRM-Systeme skalieren mit. Die schlechte: Oft bedeutet Skalierung drastische Preissprünge.

1-10 Mitarbeiter: Sie brauchen schnellen Einstieg und einfache Bedienung. HubSpot (kostenlos), Pipedrive (15€/User) oder Zoho CRM (14 €/User) sind hier ideal. Wichtig: Mobile Apps für den Außendienst.

11-50 Mitarbeiter: Jetzt kommen Anforderungen wie Benutzerrollen, erweiterte Automatisierung und API-Integrationen dazu. Preislich landen Sie bei 30-60€ pro User.

50-250 Mitarbeiter: Sie benötigen Governance-Funktionen, mehrere Sales-Pipelines, komplexe Genehmigungsprozesse. Anbieter wie Microsoft Dynamics 365, Salesforce oder SAP Sales Cloud werden relevant.

250+ Mitarbeiter: Hier geht es um Enterprise-Features wie Single Sign-On, erweiterte Sicherheitsrichtlinien, dedizierte Account-Manager und SLAs. Budget: 80-150€+ pro User.

Kriterium 2: Integration in bestehende IT-Landschaft

Ein CRM-System steht niemals allein. Es muss mit Ihrem E-Mail-Programm (Outlook, Gmail), Ihrer Telefonanlage, Ihrem ERP-System, Ihrer Buchhaltungssoftware und diversen Marketing-Tools kommunizieren.

Prüfen Sie vor der Entscheidung:

Gibt es eine native Integration zu Ihrer ERP-Software? (Besonders relevant bei SAP, Microsoft Navision, DATEV)

Funktioniert die E-Mail-Integration bidirektional? (E-Mails werden automatisch dem richtigen Kontakt zugeordnet)

Bietet der Anbieter eine moderne REST-API für Custom-Integrationen?

für Custom-Integrationen? Wie viele fertige Connectoren gibt es auf Plattformen wie Zapier oder Make?

Praxistipp: Ein deutscher Maschinenbauer mit SAP S/4HANA als ERP sollte SAP Sales Cloud oder Microsoft Dynamics 365 bevorzugen – die Integration ist dort out-of-the-box vorhanden. Mit Pipedrive müssten Sie eine aufwendige Custom-Integration programmieren lassen.

Kriterium 3: Benutzerfreundlichkeit entscheidet über Akzeptanz

Das beste CRM-System nützt nichts, wenn Ihre Mitarbeiter es nicht nutzen. Die Adoption-Rate – also der Prozentsatz der Mitarbeiter, die das System wirklich täglich verwenden – liegt branchenweit nur bei 43%. Der Hauptgrund: zu komplizierte Bedienung.

Worauf Sie achten sollten:

Wie viele Klicks braucht es, um einen neuen Kontakt anzulegen?

Sind die wichtigsten Funktionen innerhalb von 2 Sekunden erreichbar?

Gibt es eine mobile App mit Offline-Funktionalität? (Kritisch für Außendienst)

mit Offline-Funktionalität? (Kritisch für Außendienst) Wie steil ist die Lernkurve? (Salesforce: 2-3 Wochen, Pipedrive: 2 Stunden)

Tipp: Nutzen Sie die Testphase nicht nur selbst, sondern lassen Sie 3-5 Vertriebsmitarbeiter verschiedener Altersgruppen das System evaluieren. Deren Feedback ist Gold wert.

Kriterium 4: Automatisierung spart Zeit und Geld

Ein CRM-System sollte Routineaufgaben automatisieren, nicht nur dokumentieren. Moderne Systeme können:

Lead-Routing: Neue Anfrage kommt rein → System prüft Postleitzahl → Lead wird automatisch dem regional zuständigen Vertriebler zugewiesen

Neue Anfrage kommt rein → System prüft Postleitzahl → Lead wird automatisch dem regional zuständigen Vertriebler zugewiesen E-Mail-Sequenzen: Lead reagiert nicht auf Angebot → System versendet nach 3 Tagen automatisch Nachfass-E-Mail mit individualisiertem Inhalt

Lead reagiert nicht auf Angebot → System versendet nach 3 Tagen automatisch Nachfass-E-Mail mit individualisiertem Inhalt Lead-Scoring: System bewertet Leads nach Verhalten (Website-Besuche, Downloads, E-Mail-Öffnungen) und priorisiert automatisch

System bewertet Leads nach Verhalten (Website-Besuche, Downloads, E-Mail-Öffnungen) und priorisiert automatisch Aufgabenerstellung: Kunde beschwert sich im Support → System legt automatisch Follow-up-Aufgabe für Account Manager an

Die Unterschiede zwischen Anbietern sind hier enorm. HubSpot und ActiveCampaign sind Automatisierungs-Champions, während Capsule CRM eher Basic-Funktionen bietet.

Kriterium 5: Mobile Nutzung für den Außendienst

Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter viel unterwegs sind, ist eine leistungsfähige Mobile App Pflicht. Nicht alle Anbieter sind hier gleich gut aufgestellt.

Mindestanforderungen:

Offline-Zugriff auf Kontakte und letzte Aktivitäten

Check-in-Funktion mit GPS-Tracking für Kundenbesuche

Sprachnotizen für schnelle Gesprächsprotokolle

Sofortiger Zugriff auf Produktkataloge und Preislisten

Möglichkeit, direkt aus der App zu telefonieren und E-Mails zu senden

Top-Performer bei Mobile Apps: Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive

Schwächer aufgestellt: Viele der kleineren deutschen Anbieter

Kriterium 6: Reporting und Forecast-Qualität

Ein CRM-System muss Ihnen jederzeit zeigen können: Wo stehen wir? Wo gehen wir hin? Die Bandbreite reicht von simplen Excel-Exporten bis zu Echtzeit-Dashboards mit prädiktiven Analysen.

Standard-Reports, die jedes gute CRM bieten sollte:

Umsatz nach Vertriebler, Team, Region, Produkt

Conversion-Rates nach Pipeline-Phase

Durchschnittliche Deal-Größe und Sales-Cycle-Länge

Lead-Quellen-Analyse (welcher Marketing-Kanal liefert die besten Kunden?)

Advanced Analytics bei Premium-Systemen:

KI-basierte Forecasts: „Mit 87% Wahrscheinlichkeit werden Sie Q4 zwischen 420.000 und 470.000 Euro Umsatz machen“

Churn-Prediction: „Diese 12 Kunden haben ein hohes Abwanderungsrisiko“

Next-Best-Action: „Rufen Sie Kunde XY diese Woche an, Abschlusswahrscheinlichkeit steigt um 34%“

Kriterium 7: Anpassbarkeit ohne Programmierung

Ihre Vertriebsprozesse sind einzigartig. Die Frage ist: Kann das CRM-System sich Ihnen anpassen, oder müssen Sie sich dem System anpassen?

Grundlegende Anpassungen:

Eigene Felder anlegen (z.B. „Maschinengröße“, „Jahresverbrauch“, „Präferierter Ansprechpartner“)

Sales-Pipeline-Phasen umbenennen und ergänzen

Benutzerdefinierte Ansichten und Filter

Fortgeschrittene Anpassungen:

Workflows mit Wenn-Dann-Logik („Wenn Auftragswert > 50.000€, dann Freigabe durch Geschäftsführung erforderlich“)

Eigene Berechnungsfelder („Gewichteter Pipeline-Wert = Auftragswert × Wahrscheinlichkeit“)

Custom Modules (z.B. „Maschinenpark“ zusätzlich zu Standard-Modulen)

No-Code vs. Low-Code vs. Full-Code:

No-Code (HubSpot, Monday): Per Drag & Drop anpassen, keine IT nötig

(HubSpot, Monday): Per Drag & Drop anpassen, keine IT nötig Low-Code (Salesforce, Microsoft Dynamics): Komplexere Anpassungen mit visuellen Tools

(Salesforce, Microsoft Dynamics): Komplexere Anpassungen mit visuellen Tools Full-Code (SugarCRM): Maximale Flexibilität, aber Entwickler erforderlich

Kriterium 8: Support und Schulungsangebote

Ein oft unterschätzter Faktor: Wie gut werden Sie beim Go-Live und danach unterstützt?

Deutsche Anbieter wie combit CRM, CAS genesisWorld oder TecArt bieten typischerweise deutschsprachigen Support mit kurzen Reaktionszeiten. Bei internationalen Anbietern hängt es vom Tarif ab – Basis-Pläne bedeuten oft nur E-Mail-Support mit 48h-Response-Zeit.

Achten Sie auf:

Ist ein Onboarding-Programm inkludiert?

Gibt es Video-Tutorials und Dokumentation auf Deutsch?

Bietet der Anbieter Zertifizierungsprogramme für Power-User in Ihrem Team?

Existiert eine aktive Community oder ein Partner-Netzwerk in der DACH-Region?

Für Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Datenschutz nicht optional – er ist Pflicht. Bei der CRM-Wahl spielt die DSGVO-Konformität eine zentrale Rolle.

EU-Server vs. US-Server: Der entscheidende Unterschied

Die Grundfrage: Wo liegen Ihre Kundendaten physisch? Und welchen Gesetzen unterliegt der Anbieter?

US-Anbieter wie Salesforce, HubSpot oder Zoho unterliegen dem CLOUD Act und dem PATRIOT Act. Das bedeutet: US-Behörden können theoretisch Zugriff auf Daten verlangen, auch wenn sie auf EU-Servern liegen. Das Schrems-II-Urteil des EuGH hat 2020 das Privacy-Shield-Abkommen gekippt und diese Problematik verschärft.

EU-Anbieter mit Serverstandorten in der EU (Deutschland, Irland, Niederlande) bieten mehr Rechtssicherheit. Sie unterliegen ausschließlich EU-Recht und DSGVO.

Deutsche Anbieter wie combit CRM (Server in Konstanz), SAP oder TecArt gehen noch einen Schritt weiter: Server in Deutschland, Rechtsform in Deutschland, kein US-Mutterkonzern.

Schweizer Anbieter wie BSI Customer Suite profitieren von strengen Schweizer Datenschutzgesetzen, die teils über DSGVO hinausgehen.

Diese Punkte müssen Sie unabhängig vom gewählten Anbieter sicherstellen:

Vertragliche Absicherung:

✓ Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) mit dem CRM-Anbieter abschließen

✓ Standardvertragsklauseln bei Non-EU-Anbietern prüfen

✓ Subunternehmer-Liste vom Anbieter einholen

Technische Maßnahmen:

✓ Verschlüsselung im Transit (TLS 1.2+) und at Rest

✓ Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle User aktivieren

✓ Rollenkonzept: Mitarbeiter sehen nur die Daten, die sie für ihre Arbeit brauchen

Organisatorische Pflichten:

✓ Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten führen (Artikel 30 DSGVO)

✓ Löschkonzept implementieren (Daten nicht ewig aufbewahren)

✓ Prozesse für Betroffenenrechte (Auskunft, Löschung, Datenportabilität)

Dokumentation:

✓ Datenschutz-Folgenabschätzung bei besonders sensiblen Daten

✓ Mitarbeiter schulen und Schulungen dokumentieren

✓ Incident-Response-Plan für Datenpannen

Warum DACH-Anbieter einen Vorteil haben

Lokale Anbieter punkten nicht nur mit Serverstandort, sondern auch mit rechtlichem Know-how. Sie kennen DSGVO-Anforderungen aus der Praxis und haben Funktionen wie Löschkonzepte, Einwilligungsmanagement und Betroffenenrechte oft bereits eingebaut.

Zudem: Bei Problemen oder Fragen haben Sie einen Ansprechpartner, der Ihre Sprache spricht und Ihre Rechtslage kennt. Das beschleunigt Support-Anfragen erheblich.

Aber: Internationale Player wie Microsoft, Salesforce oder HubSpot bieten mittlerweile alle EU-Rechenzentren an und haben ihre DSGVO-Compliance massiv verbessert. Die Frage ist eher: Reicht Ihnen das, oder wollen Sie auf Nummer sicher gehen?

Was kostet ein CRM-System wirklich?

Die Lizenzkosten sind nur die Spitze des Eisbergs. Für eine realistische Budgetplanung müssen Sie weitere Kostenpunkte einkalkulieren.

Preismodelle: Von Freemium bis Enterprise

Freemium-Modelle (kostenlos für immer):

HubSpot CRM: 0 € für unbegrenzte User, Basis-Funktionen

Bitrix24: 0 € für bis zu 12 User

Zoho CRM: 0 € für bis zu 3 User

Der Haken: Beschränkte Funktionen. Oft fehlen Automatisierung, erweiterte Reports oder API-Zugriff. Für den Einstieg geeignet, aber Sie wachsen schnell raus.

Basis-Tarife (10-30 €/User/Monat): Standard-CRM mit allen Kernfunktionen. Ideal für kleine Teams bis 20 Mitarbeiter.

Professional-Tarife (30-60 €/User/Monat): Erweiterte Automatisierung, mehr Integrationen, besserer Support. Der Sweet-Spot für KMU.

Enterprise-Tarife (60-150 €/User/Monat): Unbegrenzte Anpassungen, Premium-Support, SLAs, dedizierte Account-Manager.

Versteckte Kosten einplanen

Setup und Onboarding: 2.000-15.000 €

Datenmigration aus Alt-System

Customizing (Felder, Workflows anpassen)

Initiale Schulungen

Laufende Kosten:

Zusatz-Module (z.B. Marketing-Automation, Service-Hub)

Integrationen über Drittanbieter (Zapier ab 20 €/Monat)

Storage-Kosten bei großen Datenmengen

Premium-Support-Verträge

Interne Ressourcen:

CRM-Administrator (10-20 % einer Stelle)

Laufende Schulungen neuer Mitarbeiter

Wartung von Custom-Integrationen

ROI-Rechnung: Wann rechnet sich ein CRM?

Ein realistisches Beispiel für einen Dienstleister mit 15 Mitarbeitern im Vertrieb:

Kosten:

CRM-Lizenzen: 15 User × 40 € × 12 Monate = 7.200 €/Jahr

Setup: 5.000 € einmalig

Interner Aufwand: ~3.000 €/Jahr

Gesamt Jahr 1: 15.200 €

Gesamt ab Jahr 2: 10.200 €/Jahr

Nutzen:

Zeitersparnis pro Mitarbeiter: 3 Stunden/Woche durch Automatisierung = 45 Stunden/Woche gesamt

Bei 50€ Stundensatz: 2.250€/Woche × 48 Wochen = 108.000 €/Jahr

Conversion-Steigerung um 5% durch besseres Lead-Management: zusätzlich ~30.000 € Umsatz/Jahr (bei 600.000 € Basis-Umsatz)

ROI: Das System amortisiert sich nach 2 Monaten.

Wie führen Sie ein CRM-System erfolgreich ein?

Die Software zu kaufen ist einfach. Sie so einzuführen, dass Mitarbeiter sie lieben statt hassen. Das ist die eigentliche Herausforderung.

Die 5 Phasen der CRM-Einführung

Phase 1: Anforderungsanalyse (2-4 Wochen)

Bevor Sie Demos buchen: Setzen Sie sich mit Vertrieb, Marketing und Geschäftsführung zusammen. Fragen Sie:

Welche Probleme soll das CRM lösen?

Welche Prozesse müssen abgebildet werden?

Welche Integrationen sind kritisch?

Wer sind die künftigen Power-User?

Dokumentieren Sie 10-15 Must-have-Anforderungen und 5-10 Nice-to-have-Features.

Phase 2: Anbieter-Auswahl (3-6 Wochen)

Shortlist von 3-4 Anbietern erstellen. Nutzen Sie die kostenlosen Testphasen intensiv – nicht nur als Geschäftsführer, sondern lassen Sie Ihr Team damit arbeiten.

Kritischster Punkt! Exportieren Sie Daten aus Excel, Outlook oder Ihrem alten CRM. Bereinigen Sie vor dem Import:

Dubletten entfernen

Unvollständige Datensätze löschen oder ergänzen

Datenformat vereinheitlichen (Telefonnummern, PLZ, etc.)

Führen Sie einen Test-Import mit 50 Datensätzen durch, bevor Sie alle 10.000 importieren.

Phase 4: Customizing (2-4 Wochen)

Jetzt passen Sie das System an Ihre Prozesse an:

Benutzerdefinierte Felder anlegen

Sales-Pipelines konfigurieren

Automatisierungen einrichten

Benutzerrollen und Berechtigungen setzen

Phase 5: Rollout und Training (4-8 Wochen)

Woche 1-2: Intensiv-Schulung für alle User (jeweils 4 Stunden)

Intensiv-Schulung für alle User (jeweils 4 Stunden) Woche 3-4: Parallel-Betrieb (altes und neues System laufen noch beide)

Parallel-Betrieb (altes und neues System laufen noch beide) Woche 5: Go-Live – altes System wird abgeschaltet

Go-Live – altes System wird abgeschaltet Woche 6-8: Daily Stand-ups mit dem Team, um Probleme sofort zu lösen

Die 7 häufigsten Fehler vermeiden

Fehler 1: Zu viel Customizing

„Das CRM-System kann so viel, lass uns alles nutzen!“ – Resultat: Überladenes, komplexes Monster, das niemand versteht. Faustregel: Start mit 80% Standard-Konfiguration.

Fehler 2: Keine Change-Management-Strategie

Sie kaufen das beste System der Welt, und, ähm, Ihre Mitarbeiter nutzen weiter Excel, weil „das haben wir schon immer so gemacht“. Holen Sie früh Feedback ein und machen Sie Mitarbeiter zu Champions.

„Garbage in, garbage out.“ Wenn Sie 10.000 verschmutzte Kontakte importieren, wird das CRM niemals sauber.

Fehler 4: Fehlende Prozessdefinition

Sie implementieren ein CRM-System, ohne vorher Ihre Vertriebsprozesse zu klären. Chaos wird dann einfach nur digitalisiert.

Fehler 5: Unrealistische Timeline

„In 4 Wochen muss das live sein!“ Tssss… Planen Sie realistisch 3-6 Monate vom Kick-off bis zum vollständigen Rollout.

Fehler 6: Nur IT entscheidet

Die IT wählt nach technischen Kriterien aus , aber der Vertrieb muss täglich damit arbeiten. Beziehen Sie die Anwender ein!

Fehler 7: Keine laufende Optimierung

Nach dem Go-Live denken viele: „Fertig!“ Falsch. Ein CRM-System ist ein lebendiger Softwareorganismus. Planen Sie quartalsweise Reviews ein: Was läuft gut? Was kann verbessert werden?

CRM-Trends 2025: Das sollten Sie kennen

KI-Integration: Immer mehr Systeme bieten Lead-Scoring, Sentiment-Analyse und Predictive Forecasting. Salesforce Einstein, HubSpot AI und Microsoft Copilot zeigen die Richtung.

Conversation Intelligence: Tools wie Gong.io oder integrierte Lösungen in Zoom/Teams analysieren Verkaufsgespräche automatisch und geben Coaching-Tipps.

No-Code-Plattformen: Systeme wie Monday CRM oder Airtable ermöglichen es Nicht-Technikern, komplexe Workflows per Drag & Drop zu bauen.

Multiplayer-CRM: Der Trend geht zu kollaborativen Systemen wie Attio oder Folk, die eher wie Notion funktionieren, wo mehrere User gleichzeitig in Echtzeit arbeiten.

18 CRM-Systeme im Vergleich

ActiveCampaign: Marketing-Automation mit integriertem Vertriebstool

ActiveCampaign verbindet E-Mail-Marketing mit Customer Relationship Management und richtet sich an Unternehmen, die automatisierte Verkaufsprozesse aufbauen möchten. Die US-amerikanische Plattform wird von über 130.000 Organisationen in 170 Ländern genutzt und bietet KI-gestützte Funktionen für personalisierte Kundenkommunikation.



Deutsche Sprachunterstützung ist vorhanden, allerdings sollten Sie bei der Serverstandort-Frage genau nachfragen.

Marketing-Automation mit über 750 vorgefertigten Workflow-Vorlagen und visueller Automationskarte

Integriertes CRM-System mit zwei Varianten: „Pipelines“ für B2C und „Sales Engagement“ für B2B (jeweils als Add-on)

KI-gestützte Funktionen wie Lead Scoring, Predictive Sending und automatische Feldvervollständigung

E-Mail-Designer mit Drag-and-Drop-Funktion und über 850 Integrationen zu Tools wie Shopify, Salesforce und Microsoft

Vertriebsautomatisierung mit Deal-Management, Pipeline-Visualisierung und automatisierten 1:1-E-Mails

Omnichannel-Kommunikation inklusive SMS-Marketing und WhatsApp-Integration (als Add-on)

Website-Tracking, Landing Pages und Online-Formulare für Lead-Generierung

Was fehlt/ist nicht so gut?

DSGVO-Compliance eingeschränkt : Serverstandort nicht eindeutig in der EU, für deutsche Unternehmen rechtlich problematisch

: Serverstandort nicht eindeutig in der EU, für deutsche Unternehmen rechtlich problematisch CRM-Funktionen erst ab Plus-Tarif (49 € pro Monat) verfügbar, Basis-Tarif für reines CRM ungeeignet

Steile Preiskurve bei wachsender Kontaktliste: Bei 5.000 Kontakten bereits 205 € monatlich im Pro-Tarif

Einarbeitungszeit erforderlich: Komplexe Automatisierungen nicht selbsterklärend, Workflows erfordern Planung

CRM-Features nur als kostenpflichtige Add-ons (ab 39 € zusätzlich), nicht in Basispaketen enthalten

Keine deutsche Entwicklung oder lokaler Support: Zeitverschiebung und Sprachbarrieren bei technischen Problemen

Preise

ActiveCampaign startet bei 15 € pro Monat für den Starter-Tarif mit 1.000 Kontakten. Der Plus-Tarif mit erweiterten Automations und CRM-Option kostet 49 € monatlich, der Professional-Tarif 89 € und der Enterprise-Tarif beginnt bei 159 € pro Monat.



Die Preise skalieren mit der Kontaktanzahl: Bei 5.000 Kontakten zahlen Sie bereits zwischen 70 € (Starter) und 329 € (Pro). CRM-Add-ons kosten zusätzlich ab 39 € pro Monat. Jahresabos reduzieren die Kosten um etwa 20 %.

Urteil zu Active Campaign

ActiveCampaign überzeugt als Marketing-Automation-Spezialist mit starken E-Mail-Funktionen und durchdachten Workflows. Für deutsche Unternehmen ist die Lösung jedoch nur bedingt empfehlenswert: Die DSGVO-Konformität bleibt unklar, und die CRM-Funktionen wirken eher wie ein nachgerüstetes Add-on statt einer integrierten Lösung.



Wer primär E-Mail-Marketing betreibt und das CRM-System als Ergänzung sieht, findet hier eine leistungsstarke Plattform. Unternehmen mit CRM-Fokus sollten jedoch Alternativen mit EU-Servern und nativem CRM-Kern in Betracht ziehen.

Bitrix24: All-in-One-Plattform mit kostenlosem Einstieg

Bitrix24 positioniert sich als umfassende Business-Suite, die CRM, Projektmanagement, HR-Funktionen und interne Kommunikation in einer Plattform vereint. Die Software des zypriotischen Anbieters hostet Kundendaten über deutsche Rechenzentren in Frankfurt am Main und ist vollständig DSGVO-konform.



Mit über 12 Millionen Nutzern weltweit bietet Bitrix24 einen kostenlosen Tarif für unbegrenzte User und rechnet in den kostenpflichtigen Varianten nach Team-Flatrates statt pro Benutzer ab.

Kostenloses CRM für unbegrenzte Nutzer mit Leads, Deals, Kontakten, Angeboten und Rechnungen ohne Zeitlimit

All-in-One-Lösung: CRM, Projektmanagement, Personalverwaltung, Dokumentenmanagement und Zeiterfassung in einem System

Team-Flatrate-Preismodell: Keine zusätzlichen Kosten bei wachsender Mitarbeiterzahl, ideal für expandierende Teams

Hosting in Frankfurt am Main auf deutschen Servern (AWS), SOC 1/2/3-zertifiziert und ISO 27001-konform

KI-Assistent „CoPilot“ für Anruftranskription, Aufgabenbeschreibungen, Textgenerierung und automatische Feldvervollständigung

Website-Builder mit über 100 Branchenvorlagen, Online-Shop-Funktionen und CRM-Integration

On-Premises-Option verfügbar: Eigenes Hosting für maximale Datensouveränität möglich

Was fehlt/ist nicht so gut?

Unübersichtliche Oberfläche : Funktionsvielfalt führt zu überladener Navigation, Einarbeitungszeit deutlich länger als bei spezialisierten Lösungen

: Funktionsvielfalt führt zu überladener Navigation, Einarbeitungszeit deutlich länger als bei spezialisierten Lösungen CRM-Module fehlerbehaftet: E-Mail-Integration erzeugt ungewollte Duplikate, Segmentierung für Marketing-Kampagnen eingeschränkt

Technischer Support nur auf Englisch verfügbar, deutsche Beratung nur für allgemeine Anfragen

Marketing- und Vertriebs-CRM schwächer als spezialisierte Systeme: Keine übergreifende Filterung von Unternehmen zu Kontakten

Client-basierte Desktop-Anwendung: Höherer IT-Administrationsaufwand, Webclient und Apps funktional eingeschränkter

Komplexität erfordert Gold-Partner: Für optimale Einrichtung meist externe Beratung nötig (zusätzliche Kosten)

Preise

Der Free-Tarif ist für unbegrenzte Nutzer dauerhaft kostenlos und umfasst 5 GB Speicher. Kostenpflichtige Tarife starten bei 99 $ pro Monat (ca. 90 €) für den Standard-Plan mit 24 GB Speicher, der Professional-Tarif kostet 199 $ monatlich (ca. 180 €) mit 100 GB Speicher.



Der Enterprise-Tarif mit individuellen Funktionen wird auf Anfrage kalkuliert. Bei jährlicher Abrechnung gewährt Bitrix24 Rabatte. Die Preise verstehen sich als Team-Flatrate, unabhängig von der Nutzeranzahl.

Urteil

Bitrix24 ist die richtige Wahl für kleine und mittlere Unternehmen, die eine zentrale Plattform für mehrere Geschäftsbereiche suchen und zusätzliche SaaS-Kosten vermeiden möchten. Der kostenlose Einstieg und das Team-Flatrate-Modell sind echte Alleinstellungsmerkmale.



Die DSGVO-konforme Datenhaltung in Frankfurt punktet bei deutschen Firmen. Allerdings erkauft man sich die Funktionsvielfalt mit Komplexität: Wer primär ein schlankes, spezialisiertes CRM-System für Vertrieb und Marketing sucht, wird mit der überladenen Oberfläche kämpfen.



Für Unternehmen, die tatsächlich CRM, Projektmanagement und interne Kollaboration aus einer Hand benötigen, bietet Bitrix24 ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

BSI Customer Suite: Enterprise-CRM aus der Schweiz 🇨🇭

Die BSI Customer Suite vom Schweizer Softwarehersteller BSI Software gilt als führende europäische CRM- und CX-Plattform für Banking, Insurance, Retail sowie Energy & Utilities in der DACH-Region. Seit 1996 entwickelt das Unternehmen modulare Lösungen mit generativer 360°-Kundensicht und KI-basierten Agenten, die über 230 Unternehmenskunden nutzen, um mehr als 150 Millionen Endkunden zu erreichen.



Die Plattform kombiniert Customer Relationship Management mit Customer Experience, Customer Data Platform und Artificial Intelligence in einer integrierten Lösung.

Generative 360°-Kundensicht mit KI-gestützter Datenanalyse aus allen Unternehmenssystemen in Echtzeit

Agentic AI mit über 70 auswählbaren KI-Modellen: Flexibler Wechsel zwischen Open-Source-Modellen und proprietären Lösungen in wenigen Minuten

Branchenspezialisierung: Vorgefertigte Datenobjekte und Prozesse für Banking, Insurance, Retail und Utilities verkürzen Projektlaufzeit

Customer Journey Management: Hochpersonalisierte, triggerbasierte Kampagnen über alle Touchpoints automatisiert und abteilungsübergreifend

Europäische Datensouveränität: Hosting bei europäischen Anbietern oder US-Hyperscalern wählbar, Wechsel innerhalb 72 Stunden möglich

Customer Data Platform (CDP) integriert: Konsolidierung von Kundendaten aus Datensilos, DSGVO-konforme Verarbeitung im System

BSI Engage: Videoberatung und rechtssichere elektronische Unterschriften für digitale Beratungsprozesse

Was fehlt/ist nicht so gut?

Preise nur auf Anfrage : Keine transparente Preisstruktur öffentlich verfügbar, erschwert Budget-Planung und Vergleichbarkeit

: Keine transparente Preisstruktur öffentlich verfügbar, erschwert Budget-Planung und Vergleichbarkeit Enterprise-Fokus mit entsprechenden Investitionen: Für kleine Unternehmen finanziell und konzeptionell überdimensioniert

Komplexe Ersteinrichtung: Schulungen zwingend erforderlich, initiale Projektphase dauert mehrere Monate

Benutzeroberfläche nicht durchgängig intuitiv: Trotz Modernisierung berichten Anwender von Eingewöhnungsbedarf

Leistungsprobleme bei sehr großen Datensätzen: Gelegentliche Verlangsamungen trotz optimierter Architektur

Abhängigkeit von Beratungspartnern: Komplexität erfordert meist Einbindung zertifizierter Implementierungspartner (zusätzliche Kosten)

Preise

BSI Software kommuniziert keine öffentlichen Preise für die Customer Suite. Die Kosten werden individuell basierend auf Unternehmensgröße, gewählten Modulen, Nutzeranzahl und Implementierungsumfang kalkuliert. Für konkrete Preisauskünfte ist eine Kontaktaufnahme mit dem Vertrieb erforderlich. Branchenkenner schätzen die Investition für mittelgroße Implementierungen auf einen mittleren fünfstelligen Bereich pro Jahr.

Urteil

Die BSI Customer Suite ist die Premium-Lösung für regulierte Branchen und Unternehmen, die Customer Experience als Wettbewerbsvorteil verstehen. Die über 25 Jahre Branchenexpertise, die echte Datensouveränität mit europäischen Servern und die flexible KI-Integration überzeugen. Besonders für Banken, Versicherungen und größere Retailer, die komplexe Customer Journeys über multiple Touchpoints orchestrieren müssen, bietet BSI ausgereift integrierte Funktionen statt zusammengestückelter Einzellösungen.



Für kleine und mittlere Unternehmen ohne spezialisierte Branchenanforderungen ist die Plattform jedoch zu komplex und kostenintensiv. Wer einfaches Kontaktmanagement und Standard-Vertriebsprozesse abbilden möchte, greift besser zu schlankeren Alternativen.

CAS genesisWorld: Deutscher Mittelstands-Champion 🇩🇪

CAS genesisWorld von der CAS Software AG ist deutscher Marktführer für Kundenbeziehungsmanagement im Mittelstand und wird von über 450 Mitarbeitern entwickelt. Die flexible CRM-Lösung lässt sich modular an individuelle Geschäftsprozesse anpassen und bietet intelligente Assistenten sowie Prozessautomatisierung per Drag-and-Drop ohne Programmierkenntnisse. Mit dem SmartDesign® arbeiten Sie online wie offline auf allen Endgeräten mit derselben Oberfläche.

Modulares Baukastensystem: Standard-, Premium- und Platinum-Edition mit flexibler Erweiterbarkeit für wachsende Anforderungen

Business Process Automation: Grafische Modellierung von Workflows per Drag-and-Drop, KI-gestützte Prozesssteuerung, Webhook-Integration

360°-Kundenakte mit lückenloser Kontakthistorie: Alle Interaktionen, Dokumente und Aktivitäten zentral an einem Ort

AI connect: Integration von KI-Chatbots wie ChatGPT und Mistral direkt ins CRM (bis Ende 2027 in Aktion kostenfrei)

On-Premises oder Cloud-Betrieb: Lokales Hosting auf eigenen Servern oder Cloud-Lösung, beide Varianten mit mobiler Nutzung

Umfangreiches Schulungsangebot: Kostenloser Zugang zum CAS TrainingCenter bis Ende 2027 bei Aktionsbuchung

Branchenlösungen verfügbar: CAS Engineering und weitere spezialisierte Varianten für unterschiedliche Industrien

Was fehlt/ist nicht so gut?

Windows-Client dominiert : Webclient funktional eingeschränkter, Design wirkt teils traditionell im Vergleich zu modernen Web-Lösungen

: Webclient funktional eingeschränkter, Design wirkt teils traditionell im Vergleich zu modernen Web-Lösungen Feature-Updates nur alle zwei Jahre: Zwischendurch nur kleinere Fixes, keine größeren Neuentwicklungen

Eingewöhnungszeit erforderlich: Trotz intuitiver Bedienung nach Einarbeitung zunächst komplex wirkende Menüstruktur

Releases gelegentlich mit Bugs: Feature-Updates können eigene Anpassungen überschreiben, intensive Abstimmung nötig

Workflow-Designer nicht mehr weiterentwickelt: Microsoft-Technologie veraltet, Fokus auf flexiblere Scripte statt grafischer Oberfläche

Lead Scoring nicht als direkter Menüpunkt: Wichtige Funktionen hierarchisch versteckt, Suchaufwand bei unbekannter Struktur

Preise

CAS genesisWorld CRM-System ist als Miet- oder Kaufmodell verfügbar. Die Miete startet bei 17,90 € pro Nutzer und Monat, die Premium Edition kostet 35,90 € (Aktionspreis bis 19.12.2025, regulär 39,90 €), die Platinum Suite 59,90 € statt 66,90 €. Beim Kauf beginnen die Preise bei 590 € pro Lizenz und Nutzer. Aktuelle Aktionsrabatte gewähren bis zu 250 € Preisvorteil beim Kauf der Platinum Suite. Die Mindestlaufzeit bei Mietverträgen beträgt 24 Monate, Softwarewartung ist inklusive.

Urteil

CAS genesisWorld ist die ideale Wahl für mittelständische deutsche Unternehmen, die ein anpassungsfähiges System mit lokalem Support suchen. Die Kombination aus deutscher Entwicklung, DSGVO-Konformität und flexibler Anpassbarkeit ohne Programmierkenntnisse überzeugt. Besonders die Prozessautomatisierung per Drag-and-Drop und die KI-Integration zum Aktionspreis bieten echten Mehrwert.



Der Windows-Client mag optisch nicht mit modernen Webtools mithalten, bietet aber bewährte Funktionstiefe. Unternehmen, die Cloud-First-Strategien verfolgen oder internationale Teams mit reinen Web-Oberflächen benötigen, sollten Alternativen prüfen. Für den klassischen Mittelstand mit Außendienst und zentralem Office ist CAS genesisWorld jedoch eine ausgereifte, zukunftssichere Lösung.

combit CRM: Flexible Plattform für Individualisten 🇩🇪

Das combit CRM aus Konstanz ist eine hochgradig anpassbare CRM-Plattform ohne Beschränkungen bei Kontakten oder Datenmengen. Der deutsche Entwickler bietet sowohl einsatzbereite Standard-Lösungen als auch ein Framework für maßgeschneiderte Kundenanwendungen mit eigenem Datenbankdesign. Hosting erfolgt wahlweise lokal auf eigenen Servern (On-Premises) oder in der combit Private-Cloud auf deutschen Servern, beide Varianten ermöglichen mobile Nutzung.

Unbegrenzte Kontakte und Datenmengen in allen Editionen ohne versteckte Limits oder Aufpreise

Eigene Datenbank-Struktur definierbar: Administratoren bestimmen Felder, Beziehungen und Objekte nach individuellen Prozessen

Designer-Tools für Eingabemasken: Anpassung der Benutzeroberfläche per Drag-and-Drop ohne Programmierkenntnisse

Eventmanagement integriert: (Kosten-)Planung, Einladungsversand, Online-Anmeldeformular und Teilnehmermanagement aus einer Hand

DSGVO-konformer Datenschutz: Aktive Unterstützung bei Compliance, automatische Prozessdokumentation, deutsches Hosting

Vielfältige Auswertungen: Ad-hoc-Statistiken, Charts, Gantt-Diagramme, Landkarten-Visualisierung und Berichtsdesigner

Sales-Pipeline mit Drag-and-Drop: Visuelle Verkaufschancen-Verwaltung, Wahrscheinlichkeiten, Lead-Scores und Statusberichte

Was fehlt/ist nicht so gut?

Kein webbasierter Client : Hauptsächlich Desktop-Anwendung erhöht IT-Administrationsaufwand und Wartungsbedarf

: Hauptsächlich Desktop-Anwendung erhöht IT-Administrationsaufwand und Wartungsbedarf Visuelle Gestaltung traditionell: Office-Look&Feel praktisch, aber nicht modern im Vergleich zu cloudnativen Konkurrenten

Serienmail-Funktion umständlich: Zwar funktional, aber Bedienung nicht intuitiv und erfordert Übung

Eingewöhnungsphase erforderlich: Trotz späterer Intuitivität zunächst Lernkurve für nicht-technische Anwender

Komplexe Prozessautomatisierungen: Für ausgefeilte Workflows oft Scripte statt grafischer Tools nötig (Entwicklerwissen oder Partner erforderlich)

Preise

combit CRM startet bei 22 € pro Nutzer und Monat mit einer Mindestabnahme von 66 € monatlich (3 Benutzer). Die Software ist in drei Editionen verfügbar: Basic, Professional und Enterprise mit jeweils unterschiedlichen Funktionsumfängen. Neben dem Mietmodell für Cloud-Varianten bietet combit für On-Premises-Hosting auch Kauflizenzen an. Aktuelle Preise für höhere Editionen und Kaufmodelle erfahren Sie direkt beim Anbieter. Softwarewartung ist in allen Varianten inklusive.

Urteil zu combit CRM

combit CRM überzeugt Unternehmen mit speziellen Anforderungen, die Standard-CRM-Systeme nicht abbilden können. Die Freiheit, eigene Datenbankstrukturen zu definieren und die Oberfläche komplett anzupassen, ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Deutsche Entwicklung, DSGVO-Konformität und lokales Hosting sprechen sensible Branchen an. Die unbegrenzten Kontakte ohne Preissprünge schützen vor Kostenfallen bei Wachstum.



Allerdings erkauft man sich diese Flexibilität mit höherem Initialaufwand: Die Desktop-Anwendung und das traditionelle Design passen nicht zu Cloud-First-Strategien. Wer ein schnell einsatzbereites CRM-System für Standardprozesse sucht, greift besser zu webbasierten SaaS-Lösungen. Für Unternehmen mit komplexen Sonderprozessen, Lagerverwaltung oder Fakturierung im CRM-System ist combit hingegen eine verlässliche Plattform mit langfristiger Zukunftsperspektive.

Copper CRM: Gmail-Native für Google Workspace-Teams

Copper, 2012 als ProsperWorks gegründet, ist das führende CRM-System für Google Workspace-Nutzer mit Fokus auf nahtlose Gmail-Integration. Die US-amerikanische Plattform mit Sitz in San Francisco bedient über 30.000 Nutzer weltweit, hauptsächlich kleine bis mittlere Unternehmen in Branchen wie Immobilien, Finanzen, Beratung und Marketing. Wenn Sie Gmail beherrschen, kennen Sie bereits die Copper-Bedienung – automatische Dateneingabe macht manuelle Pflege weitgehend überflüssig.

Gmail-Native-Integration: CRM arbeitet direkt im Gmail-Posteingang, alle Kontaktinfos und Historie sichtbar ohne Tab-Wechsel

Automatische Dateneingabe: Kontaktdaten werden aus E-Mails und Internet automatisch ausgefüllt, reduziert manuelle Arbeit drastisch

Google Workspace-Synchronisation: Nahtlose Anbindung an Google Calendar, Drive, Docs, Sheets und Meet

Workflow-Automationen: Regelbasierte Prozesse für sich wiederholende Aufgaben, kalkulierte Felder und automatische Benachrichtigungen

Pipeline-Management: Visuelle Darstellung von Verkaufschancen mit Drag-and-Drop, Prognosen und Fortschrittstracking

Outbound-Marketing über outfunnel: Automatisches Lead-Scoring, Facebook-Lead-Generierung und E-Mail-Marketing-Automationen

Mobil-Apps für iOS und Android: Vollständiger Funktionsumfang unterwegs verfügbar

Was fehlt/ist nicht so gut?

DSGVO-kritisch für deutsche Unternehmen : US-Server ohne EU-Datenhaltung, komplexe rechtliche Konstrukte für Compliance

: US-Server ohne EU-Datenhaltung, komplexe rechtliche Konstrukte für Compliance Begrenzte native Integrationen: Außer Google Workspace nur wenige direkte Schnittstellen, Zapier als Workaround nötig

Basis-Tarif stark eingeschränkt: Wichtige Funktionen erst in höheren Paketen, echter Einstieg faktisch erst ab Professional-Plan (59 $)

Keine klassische CRM-Tiefe: Produkt- und Rechnungsmanagement fehlt komplett, kein Kundenservice-Modul

Template-Verwaltung umständlich: Keine Ordner für E-Mail-Vorlagen, Organisation bei vielen Templates mühsam

MailChimp-Integration kostspielig: Vollsync treibt Kosten schnell hoch bei größeren E-Mail-Audiences

Gelegentliche Performance-Probleme: Timeline-Navigation kann bei umfangreichen Kontakthistorien langsam werden

Preise

Copper bietet vier Tarife mit günstigeren Jahrespreisen (etwa 26 % Rabatt gegenüber Monatsabrechnung): Basic ab 19 $ pro Nutzer/Monat (12 $ bei jährlicher Zahlung), Professional ab 59 $ (49 $ jährlich), Business ab 99 $ (89 $ jährlich) und Enterprise auf Anfrage. Der Professional-Plan bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis mit allen wesentlichen CRM-Funktionen. Eine kostenlose 14-Tage-Testversion steht zur Verfügung.

Urteil zu Copper CRM-System

Copper ist die perfekte Wahl für Google Workspace-Teams, die ihr CRM-System nicht als separates Tool, sondern als Gmail-Erweiterung nutzen möchten. Die automatische Dateneingabe und die nahtlose Integration sparen tatsächlich Zeit und erhöhen die Akzeptanz im Team. Für deutsche Unternehmen ist die Lösung allerdings problematisch: Die US-Datenhaltung ohne echte EU-Alternative macht DSGVO-konforme Nutzung zur Herausforderung.



Wer bereits vollständig auf Google setzt und internationale Datenschutz-Risiken akzeptiert, erhält ein durchdachtes CRM-System mit geringer Lernkurve. Unternehmen mit strengen Compliance-Anforderungen oder Microsoft-365-Infrastruktur sollten jedoch Alternativen mit EU-Hosting und breiterer Office-Integration bevorzugen.

Freshsales / Freshworks: KI-gestütztes CRM mit kontextuellem Vertrieb (was auch immer…, und mit „Revolution“ dazu)

Freshsales von Freshworks positioniert sich als kontextbasiertes Vertriebssystem, das durch KI-Funktionen (Freddy AI) und nahtlose Multichannel-Kommunikation überzeugt. Die Lösung richtet sich an kleine bis mittelständische Unternehmen, die schnelle Verkaufszyklen benötigen und alle Kanäle – E-Mail, Telefon, Chat und WhatsApp – zentral managen möchten. Die Freshworks-Suite verbindet Vertrieb und Marketing auf einer Plattform und ermöglicht durchgängige Customer Journeys.

Freddy AI : KI-gestütztes Lead-Scoring, Verkaufsprognosen und automatisierte Datensatzanalyse für Priorisierung

: KI-gestütztes Lead-Scoring, Verkaufsprognosen und automatisierte Datensatzanalyse für Priorisierung Multichannel-Kommunikation : Telefonie, E-Mail, Chat, SMS und WhatsApp direkt aus der CRM-Oberfläche

: Telefonie, E-Mail, Chat, SMS und WhatsApp direkt aus der CRM-Oberfläche Visual Sales Pipeline : Drag-and-Drop-Pipeline mit anpassbaren Stages und automatisierten Workflows

: Drag-and-Drop-Pipeline mit anpassbaren Stages und automatisierten Workflows Predictive Contact Scoring : Automatische Bewertung von Leads nach Engagement und Abschlusswahrscheinlichkeit

: Automatische Bewertung von Leads nach Engagement und Abschlusswahrscheinlichkeit Konversationsintelligenz : Analyse von Kundengesprächen mit Echtzeit-Tipps und Aufzeichnungen

: Analyse von Kundengesprächen mit Echtzeit-Tipps und Aufzeichnungen Sales-Sequenzen : Automatisierte E-Mail-Kampagnen mit Triggern und personalisierten Follow-ups

: Automatisierte E-Mail-Kampagnen mit Triggern und personalisierten Follow-ups Web-Formulare und Live-Chat: Lead-Generierung mit Website-Integration und KI-Chatbots

Was fehlt/ist nicht so gut?

Keine deutschen Telefonnummern : Integrierte Telefonie nur mit internationalen Nummern, deutsche Firmen brauchen Workarounds

: Integrierte Telefonie nur mit internationalen Nummern, deutsche Firmen brauchen Workarounds Rudimentäre Marketing-Funktionen : Freshsales fokussiert Vertrieb, Marketing-Automation nur über separate Suite-Lizenz

: Freshsales fokussiert Vertrieb, Marketing-Automation nur über separate Suite-Lizenz US-Serverstandort für manche Funktionen : Einige Features werden über US-Server gehostet, DSGVO-Grauzone

: Einige Features werden über US-Server gehostet, DSGVO-Grauzone Übersetzungsprobleme : Deutsche Lokalisierung teils fehlerhaft oder wortwörtlich übersetzt

: Deutsche Lokalisierung teils fehlerhaft oder wortwörtlich übersetzt Eingeschränkter Kundenservice : Kaum native Support-Funktionen, Freshdesk-Integration notwendig

: Kaum native Support-Funktionen, Freshdesk-Integration notwendig API-Probleme: Integrationen zu Drittanbietern laut Nutzerfeedback nicht immer zuverlässig

Preise

Freshsales bietet vier Tarife mit monatlicher oder jährlicher Abrechnung: Free für bis zu 3 Nutzer mit Basisfunktionen, Growth ab 9 € pro Nutzer/Monat (11 € bei monatlicher Zahlung) mit Lead-Management und Pipeline-Ansicht, Pro ab 39 € pro Nutzer/Monat (47 € monatlich) mit KI-Features und erweiterten Automatisierungen, Enterprise ab 59 € pro Nutzer/Monat (71 € monatlich) mit Sales-Forecasting und Telefonie. Kostenlose 21-Tage-Testphase für alle Pläne verfügbar.

Urteil

Freshsales liefert ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis für kleine und mittlere Vertriebsteams, die schnell durchstarten möchten. Die KI-Funktionen und die intuitive Oberfläche reduzieren Einarbeitungszeit. Für deutsche Unternehmen ist jedoch die DSGVO-Problematik kritisch: Manche Funktionen laufen über US-Server, was rechtliche Unsicherheiten schafft. Die fehlende deutsche Telefonie-Integration zwingt zum Einsatz externer Lösungen. Wer eine reine Sales-Lösung ohne tiefes Marketing-Tool sucht und internationale Serverstandorte akzeptiert, erhält ein modernes CRM. Unternehmen mit strengen Compliance-Anforderungen sollten jedoch DACH-Alternativen mit EU-Hosting bevorzugen.

HubSpot CRM: Die All-in-One-Plattform mit kostenlosem Einstieg



HubSpot gilt als Marktführer im Inbound-Marketing-CRM und bietet mit der kostenlosen Basisversion einen einzigartigen Einstieg für Teams jeder Größe. Die modulare Plattform kombiniert Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Operations Hub und Content Hub zu einer durchgängigen Kundenerlebnis-Plattform. HubSpot überzeugt durch intuitive Bedienung, umfangreiche Automatisierungen und ein riesiges Ökosystem mit über 875 Integrationen.

Kostenloses CRM mit vollem Funktionsumfang : Unbegrenzte Nutzer, 1 Million Kontakte, E-Mail-Marketing, Live-Chat und Landing Pages gratis

: Unbegrenzte Nutzer, 1 Million Kontakte, E-Mail-Marketing, Live-Chat und Landing Pages gratis Smart CRM als zentrale Datenbasis : Alle Hubs greifen auf dieselben Kundendaten zu, keine Datensilos

: Alle Hubs greifen auf dieselben Kundendaten zu, keine Datensilos Breeze KI-Assistenten : KI-gestützte Lead-Bewertung, E-Mail-Automatisierung und Content-Generierung

: KI-gestützte Lead-Bewertung, E-Mail-Automatisierung und Content-Generierung Marketing-Automation : Lead-Nurturing, Workflows, A/B-Tests und SEO-Tools in einem System

: Lead-Nurturing, Workflows, A/B-Tests und SEO-Tools in einem System Reporting und Dashboards : Anpassbare Analytics mit visuellen Reports über alle Hubs hinweg

: Anpassbare Analytics mit visuellen Reports über alle Hubs hinweg Native Microsoft 365 & Google Workspace Integration : Outlook, Gmail und Teams nahtlos synchronisiert

: Outlook, Gmail und Teams nahtlos synchronisiert HubSpot Academy: Kostenlose Zertifizierungen und Schulungen für effektive Nutzung

Was fehlt/ist nicht so gut?

Kostenfalle bei Skalierung : Professional/Enterprise-Tarife ab 792 €/Monat schnell sehr teuer

: Professional/Enterprise-Tarife ab 792 €/Monat schnell sehr teuer HubSpot-Branding im Gratis-Tarif : Entfernung erst ab Starter-Paket (20 €/Monat) möglich

: Entfernung erst ab Starter-Paket (20 €/Monat) möglich Limitierungen in der Gratis-Version : Nur 2 Nutzer, 10 benutzerdefinierte Felder, kaum Automatisierungen

: Nur 2 Nutzer, 10 benutzerdefinierte Felder, kaum Automatisierungen Komplexität durch Modulvielfalt : Steile Lernkurve bei Nutzung mehrerer Hubs

: Steile Lernkurve bei Nutzung mehrerer Hubs Reporting kostenpflichtig : Umfassende Berichte erst ab Professional-Version (823 €/Monat)

: Umfassende Berichte erst ab Professional-Version (823 €/Monat) Zahlungsabwicklung nur USA: Europäische Payment-Provider nur über Drittanbieter-Integration

Preise

HubSpot bietet für jeden Hub separate Preisstufen: Free dauerhaft kostenlos mit 2 Nutzern und Basis-CRM-System-Funktionen. Starter ab 20 € pro Monat (bei jährlicher Zahlung, 1 Nutzer inklusive, weitere Nutzer 20 €/Monat) entfernt Branding und bietet erweiterte Features. Professional ab 792 € pro Monat (5 Nutzer inklusive) mit voller Automatisierung und Reporting. Enterprise ab 3.300 € pro Monat (10 Nutzer inklusive) für Konzerne mit Advanced Analytics. CRM-Suite-Bundles kombinieren mehrere Hubs mit Rabatt. 14-Tage-Testphase für kostenpflichtige Pläne.

Urteil zu HubSpot CRM

HubSpot ist die beste Wahl für Unternehmen, die eine All-in-One-Lösung, ein CRM-System für Marketing, Vertrieb und Service suchen. Die kostenlose Version bietet mehr als viele Wettbewerber in ihren Bezahlplänen – ideal für Startups und KMU. Das Ökosystem mit Integrationen, Academy und Community schafft langfristige Bindung.



Der Haken: Bei Wachstum steigen die Kosten exponentiell. Wer von Professional auf Enterprise wechselt, zahlt das Vierfache. Für deutsche Unternehmen sind DSGVO-Aspekte unkritisch, HubSpot ist zertifiziert und bietet europäische Rechenzentren. Die Plattform eignet sich für Teams, die bereit sind, Zeit in Einarbeitung zu investieren und mittelfristig Budgets für Skalierung einplanen. Wer nur ein schlankes Sales-CRM braucht, findet günstigere Speziallösungen.

Mehr zu dem HubSpot CRM-System:

Insightly: Projektmanagement trifft CRM-Funktionalität





Insightly kombiniert CRM- und Projektmanagement-Features auf einer Plattform und richtet sich damit an Unternehmen, die nicht nur Leads verwalten, sondern auch Projekte nach Vertragsabschluss begleiten möchten. Mit über 1,5 Millionen Nutzern weltweit ist die Lösung besonders bei Beratungsfirmen, Agenturen und Dienstleistern beliebt, die Kundenprojekte durchgängig managen. Die nativen Google Workspace und Office 365 Integrationen erleichtern den Einstieg.

Projekt- und CRM-Hybrid : Nahtloser Übergang von Opportunity zu Projektdurchführung auf einer Plattform

: Nahtloser Übergang von Opportunity zu Projektdurchführung auf einer Plattform Native Gmail & Outlook-Integration : E-Mails automatisch mit Kontakten verknüpfen, bidirektionale Synchronisation

: E-Mails automatisch mit Kontakten verknüpfen, bidirektionale Synchronisation Erweiterte Reporting-Funktionen : Umfangreiche Standard- und Custom-Reports mit visuellen Dashboards

: Umfangreiche Standard- und Custom-Reports mit visuellen Dashboards Relationship Linking : Verknüpfungen zwischen Kontakten, Organisationen und Projekten sichtbar machen

: Verknüpfungen zwischen Kontakten, Organisationen und Projekten sichtbar machen Workflow-Automatisierung : Trigger-basierte Prozesse für Lead-Routing und Aufgabenzuweisungen

: Trigger-basierte Prozesse für Lead-Routing und Aufgabenzuweisungen Mobil-App mit Visitenkartenscanner : Schnelle Lead-Erfassung unterwegs mit OCR-Technologie

: Schnelle Lead-Erfassung unterwegs mit OCR-Technologie Massenimport aus verschiedenen Quellen: CSV, XLS oder direkt aus Gmail/Outlook-Kontakten

Was fehlt/ist nicht so gut?

Kein Kundenservice-Fokus : Kaum Support-Features, externe Helpdesk-Integration (Freshdesk, Jira) nötig

: Kaum Support-Features, externe Helpdesk-Integration (Freshdesk, Jira) nötig Skalierungsprobleme : Nutzer berichten von Performance-Einbußen bei wachsender Datenmenge

: Nutzer berichten von Performance-Einbußen bei wachsender Datenmenge Inkonsistente Spaltenbreiten : UI-Probleme mit nicht gespeicherten Anpassungen, manuelles Nachjustieren

: UI-Probleme mit nicht gespeicherten Anpassungen, manuelles Nachjustieren Account-Verwaltung umständlich : Kündigung laut Nutzerfeedback schwierig, tägliche Spam-Mails nach Löschversuch

: Kündigung laut Nutzerfeedback schwierig, tägliche Spam-Mails nach Löschversuch Datenverwaltung für große Teams : Feldkontrolle schwach, inkonsistente Datenformate (US/UK-Datumsformat)

: Feldkontrolle schwach, inkonsistente Datenformate (US/UK-Datumsformat) Begrenzte Marketing-Features: Rudimentäre E-Mail-Tools, keine vollwertige Marketing-Automation

Preise

Insightly bietet keine kostenlose Version, aber eine kostenlose 14-Tage-Testphase. Die kostenpflichtigen Editionen: CRM Plus ab 29 $ pro Nutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung) mit vollständigem CRM und Projektmanagement, Professional mit erweiterten Funktionen (Preis auf Anfrage), Enterprise für große Teams mit zusätzlichen Sicherheits- und Governance-Features (Preis auf Anfrage). Alle Tarife beinhalten unbegrenzte Speicherkapazität für Dokumente.

Urteil

Insightly ist eine Nischenlösung für projektgetriebene Unternehmen, die CRM und Projektmanagement nicht in separaten Tools abbilden wollen. Der integrierte Ansatz spart Schnittstellen und erhöht Transparenz vom ersten Lead bis zur Projektabnahme. Allerdings fehlt ein klarer Fokus: Weder als reines CRM noch als Projektmanagement-Tool erreicht Insightly die Tiefe von Spezialisten.



Für deutsche Nutzer sind die inkonsistenten Datumsformate und fehlenden Support-Features kritisch. Die Preisstruktur ist intransparent. Viele wichtige Features sind nur in höheren, nicht öffentlich bepreisten Tarifen erhältlich. Ideal für Beratungen und Agenturen mit 10-50 Mitarbeitern, die moderate CRM-Anforderungen haben und Projekte strukturiert abwickeln wollen. Wer entweder tiefes CRM oder professionelles PM braucht, sollte Speziallösungen wählen.

Microsoft Dynamics 365: Enterprise-CRM mit KI und ERP-Integration

Microsoft Dynamics 365 Sales ist die CRM-Komponente der Dynamics 365-Plattform und vereint Vertriebsautomatisierung mit tiefer Integration in das Microsoft-Ökosystem. Die Lösung richtet sich an mittelständische bis große Unternehmen, die eine skalierbare Enterprise-Plattform mit KI-Copilot, Power-BI-Analytics und nahtloser Anbindung an Microsoft 365, Teams und Azure suchen. Dynamics 365 ist besonders stark bei Unternehmen mit bestehender Microsoft-Infrastruktur.

Microsoft Copilot-Integration : KI-Assistent für E-Mail-Entwürfe, Lead-Zusammenfassungen, Meeting-Vorbereitung und Verkaufsprognosen

: KI-Assistent für E-Mail-Entwürfe, Lead-Zusammenfassungen, Meeting-Vorbereitung und Verkaufsprognosen Native Microsoft 365-Integration : Outlook, Teams, Excel und SharePoint direkt eingebunden, kein Systemwechsel nötig

: Outlook, Teams, Excel und SharePoint direkt eingebunden, kein Systemwechsel nötig Power Platform-Anbindung : Power BI für Analytics, Power Automate für Workflows, Power Apps für Custom-Entwicklungen

: Power BI für Analytics, Power Automate für Workflows, Power Apps für Custom-Entwicklungen Drei Editionen : Professional für KMU, Enterprise mit KI-Features, Premium mit LinkedIn Sales Navigator

: Professional für KMU, Enterprise mit KI-Features, Premium mit LinkedIn Sales Navigator Branchen-Templates : Vorkonfigurierte Lösungen für Fertigung, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen

: Vorkonfigurierte Lösungen für Fertigung, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen Mobile Apps : Vollwertiger Zugriff auf iOS und Android mit Offline-Modus

: Vollwertiger Zugriff auf iOS und Android mit Offline-Modus Deutsche Rechenzentren: Server-Standorte in Frankfurt und Berlin, DSGVO-konform

Was fehlt/ist nicht so gut?

Komplexe Lizenzstruktur : Basis- vs. Zusatzlizenzen, monatliche vs. jährliche Abrechnung, 5 % Aufschlag bei Monatsmodell seit April 2025

: Basis- vs. Zusatzlizenzen, monatliche vs. jährliche Abrechnung, 5 % Aufschlag bei Monatsmodell seit April 2025 Hohe Implementierungskosten : Setup, Customizing und Schulung oft 10.000-30.000 € zusätzlich zu Lizenzen

: Setup, Customizing und Schulung oft 10.000-30.000 € zusätzlich zu Lizenzen Steile Lernkurve : Umfangreiche Funktionen überfordern anfangs, mehrwöchige Einarbeitung nötig

: Umfangreiche Funktionen überfordern anfangs, mehrwöchige Einarbeitung nötig Langsamer Support : Anfragen laut Nutzerfeedback mit langen Wartezeiten

: Anfragen laut Nutzerfeedback mit langen Wartezeiten Vendor Lock-in : Tief in Microsoft-Ökosystem integriert, Wechsel zu anderen CRM-Systemen aufwändig

: Tief in Microsoft-Ökosystem integriert, Wechsel zu anderen CRM-Systemen aufwändig Preisintransparenz: Viele Zusatzmodule und Add-ons, finale Kosten nur nach Beratung klar

Preise

Dynamics 365 Sales gibt es in drei Editionen: Sales Professional ab 65 € pro Nutzer/Monat (Basislizenz) mit grundlegender CRM-Funktionalität und Microsoft 365-Integration. Sales Enterprise ab 95 € pro Nutzer/Monat (Basislizenz) mit KI-Copilot, erweiterten Anpassungen und Power-Platform-Zugang. Sales Premium ab 135 € pro Nutzer/Monat mit LinkedIn Sales Navigator und Sales Insights. Zusatzlizenzen (Attach Licences) deutlich günstiger, wenn bereits andere Dynamics 365-Module genutzt werden. Seit April 2025: 5 % Verwaltungsaufschlag bei monatlicher Zahlweise. 30-Tage-Testphase verfügbar.

Urteil

Dynamics 365 Sales ist die erste Wahl für Unternehmen im Microsoft-Universum, die eine durchgängige Enterprise-Plattform suchen. Die nahtlose Integration mit Office 365, Teams und Azure spart Integrationskosten von 20.000-30.000 € und Monate an Implementierungszeit. Der Copilot hebt Produktivität auf ein neues Level, allerdings nur in höheren Lizenzstufen. Für deutsche KMU sind die Frankfurter Rechenzentren und DSGVO-Konformität wichtige Pluspunkte.



Der Haken: Die Komplexität und Kosten schrecken kleinere Teams ab. Wer nicht bereits tief in Microsoft-Tools investiert ist, findet schlankere und günstigere CRM-Lösungen. Ideal für Unternehmen ab 50 Mitarbeitern mit SAP- oder ERP-Integration, die langfristig in die Microsoft-Cloud-Strategie investieren. Kleinere Teams oder Non-Microsoft-Nutzer sollten flexiblere Alternativen prüfen.

Monday CRM ist die CRM-Komponente der monday.com Work-OS-Plattform und unterscheidet sich durch den No-Code-Ansatz mit visueller Drag-and-Drop-Oberfläche von traditionellen CRM-Systemen. Die Lösung richtet sich an Teams, die Flexibilität schätzen und CRM-Prozesse ohne IT-Abteilung selbst gestalten möchten. Die farbenfrohe, intuitive UI macht monday.com besonders attraktiv für visuell orientierte Nutzer und Kreativ-Teams.

No-Code-Anpassung : Pipelines, Boards und Workflows per Drag-and-Drop ohne Programmierung erstellen

: Pipelines, Boards und Workflows per Drag-and-Drop ohne Programmierung erstellen Visuelle Kanban-Pipelines : Farbcodierte Deal-Stages mit Status-Indikatoren für schnellen Überblick

: Farbcodierte Deal-Stages mit Status-Indikatoren für schnellen Überblick Automatisierungs-Builder : Wenn-Dann-Regeln für Follow-ups, Lead-Routing und Aufgabenzuweisungen

: Wenn-Dann-Regeln für Follow-ups, Lead-Routing und Aufgabenzuweisungen Integrationen : Gmail, Slack, Zoom, PandDoc und 200+ Tools direkt verbindbar

: Gmail, Slack, Zoom, PandDoc und 200+ Tools direkt verbindbar KI-E-Mail-Generator : Automatische E-Mail-Erstellung mit kontextbezogenen Vorschlägen

: Automatische E-Mail-Erstellung mit kontextbezogenen Vorschlägen Angebots- und Rechnungserstellung : Direkt aus CRM-Deals generieren und versenden

: Direkt aus CRM-Deals generieren und versenden Dashboard-Widgets: Individuelle Dashboards mit Pipeline-Metriken, Umsatzprognosen und Team-Performance

Was fehlt/ist nicht so gut?

Reporting-Schwächen : Analytics nicht so tiefgehend wie bei dedizierten CRM-Systemen

: Analytics nicht so tiefgehend wie bei dedizierten CRM-Systemen Mindestabnahme 3 Nutzer : Einzelunternehmer können nicht nur 1 Lizenz buchen

: Einzelunternehmer können nicht nur 1 Lizenz buchen Unübersichtlich bei Komplexität : Boards mit vielen Spalten und Automatisierungen werden schnell chaotisch

: Boards mit vielen Spalten und Automatisierungen werden schnell chaotisch CRM-Features als Workarounds : Manche Funktionen fühlen sich wie PM-Lösungen an, nicht nativ für Sales gebaut

: Manche Funktionen fühlen sich wie PM-Lösungen an, nicht nativ für Sales gebaut US-Server : Datenhaltung primär in den USA, DSGVO-Herausforderungen für streng regulierte Branchen

: Datenhaltung primär in den USA, DSGVO-Herausforderungen für streng regulierte Branchen Support-Qualität schwankend: Nutzer berichten von schwachem Kundenservice und fehlenden Live-Demos

Preise

Monday CRM bietet vier Tarife mit Mindestabnahme von 3 Nutzern:

Einzelperson CRM dauerhaft kostenlos für 2 Nutzer mit max. 1.000 Kontakten.

Basic CRM ab 12 € pro Nutzer/Monat (10 €/Monat bei jährlicher Zahlung) mit unbegrenzten Pipelines und Kontakten.

Standard CRM ab 17 € pro Nutzer/Monat (14 €/Monat jährlich) mit Angebotsverwaltung und Automatisierungen.

Pro CRM ab 28 € pro Nutzer/Monat (24 €/Monat jährlich) mit Umsatzprognosen und erweiterten Integrationen.

Enterprise CRM Preis auf Anfrage mit Multi-Team-Management. 14-Tage-Testphase für kostenpflichtige Pläne.

Urteil

Monday CRM überzeugt durch intuitive Bedienung und visuelle Klarheit, die selbst unerfahrenen Nutzern schnellen Einstieg ermöglicht. Der No-Code-Ansatz macht das System extrem flexibel – Teams können Workflows ohne IT-Ticket anpassen. Das ist gleichzeitig Stärke und Schwäche: Komplexere Vertriebs-Prozesse stoßen an Grenzen, weil monday.com im Kern ein Projektmanagement-Tool ist, kein spezialisiertes CRM. Für deutsche Unternehmen ist die US-Datenhaltung problematisch bei sensiblen Kundendaten.



Die Mindestabnahme von 3 Lizenzen schließt Solo-Selbstständige aus. Ideal für Kreativ-Agenturen, Marketing-Teams und kleinere Unternehmen (10-30 Mitarbeiter), die einfaches Lead- und Deal-Management mit Projektarbeit verbinden wollen. Wer tiefe Sales-Funktionen wie Lead-Scoring, Territory-Management oder komplexe Forecasts braucht, sollte dedizierte CRM-Spezialisten wählen.

Pipedrive: Verkaufsorientiertes CRM mit visueller Pipeline

Pipedrive ist ein benutzerfreundliches CRM-System aus Estland, das speziell für Vertriebsteams entwickelt wurde und mit seiner visuellen Pipeline-Darstellung überzeugt. Mit über 100.000 Kunden weltweit hat sich die Software als effektive Lösung für kleine bis mittelgroße Unternehmen etabliert. Das System fokussiert sich konsequent auf aktivitätsbasiertes Verkaufen und hilft Teams, sich auf die vielversprechendsten Deals zu konzentrieren.

Visuelle Sales-Pipeline mit Drag-&-Drop-Funktion für intuitive Deal-Verwaltung

Aktivitätsbasierter Ansatz mit Sales Assistant für fokussiertes Arbeiten

Umfassende E-Mail-Integration mit Synchronisierung und Tracking

Workflow-Automatisierung zur Zeitersparnis bei Routineaufgaben

Über 500 vorkonfigurierte Integrationen (Zapier, Microsoft Teams, Google Meet)

Mobile Apps für iOS und Android mit Offline-Funktionalität

Umfangreiche Reporting- und Prognose-Tools (bis zu 250 Berichte im höchsten Tarif)

KI-gestützte Funktionen ab Professional-Tarif

Was fehlt/ist nicht so gut?

Eingeschränkte Marketing-Automatisierung – für umfassende Kampagnen sind kostenpflichtige Add-ons nötig

Keine kostenlose Version verfügbar (nur 14-Tage-Testversion)

Projektmanagement-Funktionen erst ab Power-Tarif erhältlich

Service- und Support-Features weniger ausgeprägt als bei Komplettlösungen

Telefonischer Support nur im Power-Tarif enthalten

Komplexere Anpassungen erfordern technisches Know-how

Preise

Cloud-Tarife (bei jährlicher Abrechnung):

Essential: 14 €/User/Monat – Grundfunktionen, 30 benutzerdefinierte Felder, bis zu 15 Berichte pro User

14 €/User/Monat – Grundfunktionen, 30 benutzerdefinierte Felder, bis zu 15 Berichte pro User Advanced: 39 €/User/Monat – E-Mail-Synchronisierung, Workflow-Builder, bis zu 30 Berichte pro User

39 €/User/Monat – E-Mail-Synchronisierung, Workflow-Builder, bis zu 30 Berichte pro User Professional: 49 €/User/Monat – KI-Funktionen, Umsatzprognosen, bis zu 50 Berichte pro User (beliebteste Option)

49 €/User/Monat – KI-Funktionen, Umsatzprognosen, bis zu 50 Berichte pro User (beliebteste Option) Power: 64 €/User/Monat – Projektmanagement, Telefonsupport, bis zu 250 Berichte pro User

64 €/User/Monat – Projektmanagement, Telefonsupport, bis zu 250 Berichte pro User Ultimate: 79 €/User/Monat – Alle Funktionen, maximale Limits, erhöhte Account-Sicherheit

Bei monatlicher Abrechnung: Essential 24 €, Advanced 49 €, Professional 79 €, Ultimate 99 €

Kostenpflichtige Add-ons:

Leadbooster: 32,50 €/Account/Monat

Web-Besucher: 41 €/User/Monat

Campaigns: 13,33 €/Account/Monat

Smart Docs: 32,50 €/Account/Monat

Wichtige Hinweise:

Keine Einrichtungsgebühren

14 Tage kostenlose Testversion ohne Kreditkarte

Mindestlaufzeit: 1 Monat (bei jährlicher Abrechnung 12 Monate)

Bis zu 20 % Ersparnis bei jährlicher Zahlung

Alle Preise zzgl. MwSt.

Urteil zu Pipedrive

Pipedrive überzeugt als schlankes, verkaufsorientiertes CRM, das genau das tut, wofür es entwickelt wurde: den Vertriebsprozess vereinfachen und beschleunigen. Die intuitive Benutzeroberfläche und schnelle Implementierung machen es zur idealen Wahl für Unternehmen, die ohne langwierige Schulungen produktiv werden möchten. Besonders das Preis-Leistungs-Verhältnis ist attraktiv. Bereits der Professional-Tarif für 49 € bietet mit KI-Funktionen und umfangreichen Reporting-Tools alles, was wachsende Vertriebsteams benötigen.



Der aktivitätsbasierte Ansatz hilft nachweislich, mehr Deals abzuschließen (Nutzer berichten von 93 % mehr Deals in der Pipeline und 46% kürzeren Verkaufszyklen). Für reine Vertriebsteams mit 5-50 Mitarbeitern ist Pipedrive eine exzellente Wahl, während Unternehmen mit umfassenden Marketing- oder Service-Anforderungen auf Komplettlösungen setzen sollten.

Salesforce Sales Cloud: Marktführer mit umfassender CRM-Plattform

Salesforce Sales Cloud ist die weltweit führende CRM-Lösung und bietet als cloudbasiertes Baukastensystem maximale Flexibilität für Unternehmen jeder Größe. Die Plattform vereint alle vertriebsrelevanten Funktionen von der Lead-Generierung bis zum After-Sales-Service und zeichnet sich durch ihre hohe Anpassungsfähigkeit aus. Mit über 2,5 Millionen Nutzerbewertungen und massivem Marktanteil ist Salesforce die Referenz im CRM-Bereich.

Umfassende 360-Grad-Kundensicht mit Echtzeit-Daten über alle Touchpoints

Einstein AI für intelligente Lead-Priorisierung, Prognosen und Empfehlungen

Workflow-Automatisierung für Routineaufgaben und Genehmigungsprozesse

Leistungsstarke Reporting- und Dashboard-Funktionen für datenbasierte Entscheidungen

Nahtlose Integration mit tausenden Drittanbieter-Apps über AppExchange

Mobile CRM für iOS und Android mit vollständigem Funktionsumfang

Höchste Skalierbarkeit vom Start-up bis zum Großkonzern

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch APEX-Programmierung

Was fehlt/ist nicht so gut?

Sehr hohe Kosten, besonders für kleine und mittlere Unternehmen

Steile Lernkurve und komplexe Benutzeroberfläche – erfordert intensive Schulungen

Implementierung oft aufwendig und teuer (externe Berater meist notwendig)

Aggressives Upselling mit ständigem Druck zu Zusatzprodukten

Viele Funktionen erfordern teure Add-ons oder höhere Editionen

Hoher administrativer Aufwand für Konfiguration und Wartung

Support-Qualität variiert stark, Premium-Support kostet extra

Vendor-Lock-in durch proprietäre Technologie

Preise

Starter Suite (ehemals Essentials):

25 €/User/Monat (jährlich)

Bis zu 10 User

Grundlegende CRM-Funktionen für kleine Teams

Account-, Lead- und Kontaktmanagement

Mobile App

Pro Suite (ehemals Professional):

100 €/User/Monat (jährlich)

Unbegrenzte User

Erweiterte Pipeline- und Prognosemanagement

Workflow-Automatisierung

Basis-Analytics

Enterprise (ehemals Großunternehmen):

175 €/User/Monat (jährlich)

Alle Pro-Funktionen plus:

Einstein AI-Funktionen

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten

Custom App-Entwicklung

Konversationsintelligenz

Unlimited (ehemals Unbegrenzt):

350 €/User/Monat (jährlich)

Vollständige Einstein KI-Funktionen

24/7 Premium-Support

Erweiterte Prognosen und Einblicke

Maximale Anpassungsmöglichkeiten

Agentforce 1:

550 €/User/Monat (jährlich)

KI-gestütztes Vertriebs-CRM

Unbegrenzte Nutzung für große Teams

Zusätzliche Kosten:

Implementierungskosten: oft 50.000-300.000€ je nach Unternehmensgröße

Tableau Analytics: ab 75€/User/Monat

CRM Analytics: 140€/User/Monat

Agentforce (KI): 500€ pro 100.000 Credits oder 2€ pro Konversation

Revenue Intelligence: 250€/User/Monat

Professional Services für Customization

Wichtige Hinweise:

Mindestlaufzeit meist 12 Monate (Jahresverträge)

30 Tage kostenlose Testversion

Bis zu 20% Rabatt bei jährlicher Zahlung

Alle Preise zzgl. MwSt.

Rabatte bei hoher Nutzerzahl verhandelbar

Urteil zu Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud ist die umfassendste und leistungsstärkste CRM-Lösung am Markt. Jedoch: diese Power hat ihren Preis. Für Großunternehmen und etablierte mittelständische Firmen mit komplexen Vertriebsstrukturen ist Salesforce oft die richtige Wahl: Die unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten, die massive Integration-Landschaft und die KI-gestützten Features rechtfertigen die Investition.



Der massive Marktanteil bedeutet auch, dass qualifizierte Salesforce-Spezialisten verfügbar sind. Für kleinere Unternehmen oder Teams unter 25 Personen ist Salesforce jedoch meist überdimensioniert und zu teuer. Die Enterprise Edition ab 175 €/User/Monat ist für die meisten Funktionen notwendig, was bei 20 Mitarbeitern bereits 42.000 € jährlich bedeutet.



– dazu kommen Implementierungskosten von leicht 50.000 – 100.000 €. Die Komplexität erfordert zudem dedizierte Administratoren. Kritisch zu sehen ist das aggressive Verkaufsmodell mit ständigem Upselling und die Tatsache, dass viele Nutzer von frustrierenden Erfahrungen mit dem Kundensupport berichten.

SAP Sales Cloud: Enterprise-CRM für SAP-Umgebungen

SAP Sales Cloud ist die CRM-Lösung des deutschen Software-Riesen und Teil der SAP Customer Experience Suite. Die Plattform richtet sich primär an Unternehmen, die bereits SAP-ERP-Systeme nutzen und ihre Vertriebsprozesse nahtlos integrieren möchten. Mit vorkonfigurierten Prozessen und 360-Grad-Kundensicht bietet SAP Sales Cloud eine vollständige Vertriebs- und CRM-Lösung für mittlere bis große Unternehmen.

Nahtlose Integration mit SAP ERP-Systemen (S/4HANA, Business One)

360-Grad-Kundensicht mit konsolidierten Daten aus allen SAP-Modulen

Vorkonfigurierte Prozesse für Vertrieb und Marketing

Automatisierte Angebots- und Vertragskonfiguration (CPQ-Funktionen)

Lead-Priorisierung und Opportunity-Management mit KI-Unterstützung

Echtzeitanalysen von Kundendaten und Verkaufschancen

Mobile App für Außendienst und Vertrieb unterwegs

DSGVO-konforme Datenhaltung auf EU-Servern

Was fehlt/ist nicht so gut?

Sehr hohe Kosten – für KMUs oft nicht erschwinglich

Mindestabnahme von 5 Nutzerlizenzen, empfohlen ab 10+ Nutzern

Lange Vertragslaufzeiten (typisch 5 Jahre) mit hoher Kapitalbindung

Komplexe Benutzeroberfläche mit steiler Lernkurve

Änderungen und Anpassungen erfordern teure SAP-Programmierer

Langsamere Weiterentwicklung im Vergleich zu agilen CRM-Anbietern

UI weniger modern als bei Cloud-nativen Wettbewerbern

Marketing-Funktionen nur über separate Marketing Cloud verfügbar (Zusatzkosten)

Hauptsächlich sinnvoll für Unternehmen mit bestehender SAP-Infrastruktur

Preise

Lizenzmodell:

Professional Edition: ca. 100 €/User/Monat (bei jährlicher Abrechnung)

ca. 100 €/User/Monat (bei jährlicher Abrechnung) Mindestabnahme: 5 Nutzerlizenzen

5 Nutzerlizenzen Empfohlen ab: 10+ aktive Nutzer

Vertragsbedingungen:

Typische Vertragslaufzeit: 5 Jahre

Jährliche Abrechnung

Keine monatliche Zahlungsoption

Beispielkalkulation (20 Nutzer, Professional Edition):

Monatliche Kosten: 20 User × 100 € = 2.000 €

Jährliche Kosten: 24.000 €

Über 5-jährige Laufzeit: 120.000 € Lizenzkosten

Zusätzliche Kosten:

Implementierung: 20.000-100.000 € (je nach Komplexität)

Anpassungen: SAP-Programmierer ca. 800-1.200 €/Tag

Schulungen: ca. 500-1.000 €/Tag pro Trainer

SAP Marketing Cloud: Auf Anfrage (separate Lizenz)

SAP Commerce Cloud: Auf Anfrage (separate Lizenz)

SAP CPQ (Configure, Price, Quote): Auf Anfrage

Wichtige Hinweise:

Keine transparente öffentliche Preisgestaltung

Preise nur auf Anfrage beim SAP-Vertrieb

Rabatte bei hohen Nutzerzahlen verhandelbar

Wartung und Softwarepflege inklusive

EU-Hosting verfügbar (DSGVO-konform)

Urteil zu SAP Sales Cloud

SAP Sales Cloud ist eine leistungsstarke Enterprise-Lösung, die jedoch nur für eine sehr spezifische Zielgruppe wirklich geeignet ist: Unternehmen mit bestehender SAP-Infrastruktur, die ihre Vertriebsprozesse nahtlos in ihre ERP-Landschaft integrieren möchten. Die nahtlose Anbindung an SAP S/4HANA, die 360-Grad-Sicht auf Kundendaten und die vorkonfigurierten Prozesse sind echte Stärken, aber diese Vorteile greifen nur, wenn bereits SAP-Systeme im Einsatz sind.



Für Unternehmen ohne SAP-Umgebung ist die Sales Cloud zu teuer, zu komplex und zu unflexibel. Die Mindestabnahme von 5 Lizenzen, empfohlene 10+ Nutzer und typische 5-Jahres-Verträge bedeuten erhebliche Kapitalbindung (120.000 €+ nur für Lizenzen bei 20 Nutzern). Hinzu kommen teure Implementierungskosten und die Notwendigkeit, SAP-Spezialisten für Anpassungen zu engagieren.



Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen Cloud-CRMs angestaubt, und die Innovationsgeschwindigkeit ist langsamer.



Fazit: Nur für SAP-affine Großunternehmen und gehobenen Mittelstand mit 50+ Mitarbeitern wirklich empfehlenswert.

SugarCRM: Flexible CRM-Plattform für Vertrieb, Marketing und Service

SugarCRM ist eine etablierte CRM-Plattform, die Vertrieb, Marketing und Kundenservice in einer Lösung vereint und sich durch hohe Anpassbarkeit auszeichnet. Die Software bietet sowohl Cloud- als auch On-Premise-Optionen und richtet sich an B2B-Unternehmen mit 50 – 5.000 Mitarbeitern. Mit KI-Funktionen, umfangreichen Analytics und transparenter Preisgestaltung positioniert sich SugarCRM als Alternative zu Salesforce.

Vollständige CRM-Suite mit Sugar Sell (Vertrieb), Sugar Market (Marketing) und Sugar Serve (Service)

KI-gestützte Funktionen für Pipeline-Analyse und Lead-Scoring

Hervorragende Reporting- und Analytics-Capabilities mit visuellen Dashboards

Hohe Anpassbarkeit durch modularen Aufbau und benutzerdefinierte Felder

Application Marketplace mit Zusatzmodulen für Erweiterungen

Transparente Preisgestaltung ohne versteckte Kosten

EU-Server in Frankfurt verfügbar (DSGVO-konform)

60 GB Datenspeicher plus 1 GB pro User inklusive

Was fehlt/ist nicht so gut?

Hohe Mindestabnahme: 10 Nutzerlizenzen für alle Standard-Tarife (außer Essentials)

Sehr teuer für kleine Teams – auch ungenutzte Lizenzen müssen bezahlt werden

Steile Lernkurve trotz modernisierter Oberfläche

Komplexe Ersteinrichtung erfordert oft externe Implementierungspartner (15.000-150.000€)

Berechtigungsverwaltung und Datenimport können frustrierend sein

UI-Navigation nicht so intuitiv wie bei modernen Konkurrenten

Sporadische Performance-Probleme und längere Ladezeiten

Marketing-Funktionen (Sugar Market) kosten extra und sind kontingentbasiert

Preise

Sugar Sell (Vertriebslösung):

Essentials:

19 €/User/Monat (jährlich)

Mindestens 3 User, maximal 9 User

Grundfunktionen: Lead-, Kontakt-, Opportunity-Management

Pipeline-Übersicht und Aktivitätsmanagement

Basis-Support

Standard:

59 €/User/Monat (jährlich)

Mindestens 10 User

Erweiterte Vertriebsautomatisierung

Prognosen und Reporting

Standard-Support

Advanced:

85 €/User/Monat (jährlich)

Mindestens 10 User

KI-Funktionen und Guided Selling

Geo-Mapping

Automatisierte Datenanreicherung

Erweiterte Integrationen

Premier:

135 €/User/Monat (jährlich)

Mindestens 10 User

Vollständiger Funktionsumfang

24/7 Enhanced Support

Maximale Anpassungsmöglichkeiten

Sugar Serve (Kundenservice):

Ab 80 €/User/Monat

Mindestens 3 User

Case Management und Self-Service-Portale

Sugar Market (Marketing-Automation):

Ab 1.000 €/Monat

Bis zu 10.000 Marketing-Kontakte

Erweiterung: ab 150 € pro zusätzliche Kontakte

E-Mail-Marketing und Lead-Nurturing

Beispielkalkulationen:

10 User (Standard): 590 €/Monat = 7.080 €/Jahr

590 €/Monat = 7.080 €/Jahr 20 User (Advanced): 1.700 €/Monat = 20.400 €/Jahr

1.700 €/Monat = 20.400 €/Jahr 20 User (Premier): 2.700 €/Monat = 32.400 €/Jahr

Zusätzliche Kosten:

Implementierung: 15.000-150.000 € (je nach Komplexität)

Datenimport und -migration: nach Aufwand

Anpassungen: nach Aufwand

Benutzertraining: nach Aufwand

Add-ons über SugarOutfitters-Marketplace

Wichtige Hinweise:

Keine kostenlose Version

Demo-Version verfügbar

Jährliche Abrechnung

Keine versteckten Kosten für Updates und Upgrades

Cloud-Hosting in Frankfurt (DSGVO-konform)

Alle Preise zzgl. MwSt.

Urteil zu SugarCRM

SugarCRM ist eine solide, funktionsreiche CRM-Plattform, die sich durch ihre umfassenden Analytics-Funktionen und transparente Preisgestaltung positiv von Wettbewerbern abhebt. Die Kombination aus Vertrieb, Marketing und Service in einer Suite ist attraktiv für Unternehmen, die eine All-in-One-Lösung suchen. Die KI-Funktionen sind durchdacht implementiert und die Anpassbarkeit ist hoch. Allerdings ist SugarCRM klar auf mittlere bis große Unternehmen ausgerichtet. Die Mindestabnahme von 10 Lizenzen macht die Lösung für kleinere Teams wirtschaftlich unattraktiv.



Ein 5-Personen-Team zahlt für 10 Lizenzen mindestens 590 €/Monat, was deutlich über vergleichbaren Lösungen liegt. Hinzu kommen oft erhebliche Implementierungskosten. Die Benutzerfreundlichkeit hat sich verbessert, erreicht aber nicht das Niveau von Pipedrive oder HubSpot.



Wer die Mindestnutzerzahl erfüllt, ein komplexes Geschäftsmodell hat und Wert auf umfangreiche Analytics legt, findet mit SugarCRM eine Alternative zu Salesforce, allerdings zu einem Preis, der sorgfältig kalkuliert werden sollte. Für B2B-Unternehmen mit 20-100 Mitarbeitern und etablierten Prozessen ist SugarCRM eine sinnvolle Option.

Vtiger CRM: Open-Source-CRM mit Komplettlösung

Vtiger ist eine Open-Source-CRM-Plattform, die Marketing, Vertrieb, Helpdesk, Projekte und Inventar in einer Lösung vereint. Als kostenlose Alternative zu Salesforce oder SugarCRM bietet Vtiger vollständige CRM-Funktionalität für kleine bis mittlere Unternehmen mit hoher Anpassbarkeit.

Kostenlose Pilot Edition für bis zu 10 User und 3.000 Datensätze

Komplette Suite: Marketing, Vertrieb, Helpdesk, Projekte und Inventar in einer Plattform

Customer One View für 360-Grad-Kundensicht über alle Abteilungen hinweg

Leistungsstarke Automatisierungsoptionen und Workflow-Funktionen

Low-Code-Plattform (VTAP) für individuelle Anpassungen

GPT-basierte KI-Bots und Deal Room für Käufer-Verkäufer-Kollaboration

Was fehlt/ist nicht so gut?

Veraltetes UI-Design, nicht so modern wie Konkurrenten

Steile Lernkurve, komplexe Einführung

Englischsprachige Community und Support

Viele Add-ons nötig für vollständige Funktionalität (z.B. PDF-Export)

Qualität der deutschen Übersetzung verbesserungswürdig

Suchfunktion liefert manchmal unlogische Ergebnisreihenfolgen

Preise

Pilot Edition (kostenlos):

0 € – bis zu 10 User, max. 3.000 Datensätze

Alle Basis-CRM-Funktionen enthalten

Ideal für Start-ups und kleine Teams

One Edition:

Ab 12 €/User/Monat (jährlich)

Vollständiger Zugriff auf alle 5 Apps

Unbegrenzte User und Datensätze

E-Mail-Kampagnen (25.000 E-Mails/Monat)

Professional Edition:

Ab 24 €/User/Monat (jährlich)

Enterprise-Funktionen zu günstigem Preis

Erweiterte Automatisierungen

Prädiktive Analytics

Enterprise Edition:

Ab 40 €/User/Monat (jährlich)

KI-Funktionen (prädiktiv und generativ)

Maximale Anpassungsmöglichkeiten

Premium-Support

Zusätzlich:

Booster Packs-Add-Ons für erhöhte Limits einzelner Funktionen

15 Tage kostenlose Testversion

Open-Source Version für lokale Installation verfügbar

Urteil zu Vtiger CRM

Vtiger ist die ideale Wahl für preisbewusste Unternehmen, die eine vollständige CRM-Lösung suchen, ohne viel Geld auszugeben. Die kostenlose Pilot Edition ist perfekt für Start-ups und Kleinstunternehmen, während die kostenpflichtigen Editionen Enterprise-Funktionalität zu Bruchteilen des Preises von Salesforce oder SAP bieten.



Der größte Vorteil ist die Vollständigkeit: Von Marketing über Vertrieb bis Helpdesk und Projektmanagement ist alles integriert. Die Open-Source-Basis ermöglicht unbegrenzte Anpassungen für technisch versierte Teams.



Allerdings zeigt sich hier auch der Nachteil: Das UI wirkt angestaubt, die Einführung ist komplex, und ohne Englischkenntnisse wird die Community-Unterstützung schwierig. Für Unternehmen mit IT-Ressourcen, die Wert auf Preis-Leistung legen und bereit sind, in die Einrichtung zu investieren, ist Vtiger eine ausgezeichnete Wahl.

Zendesk Sell: Vertriebs-CRM für Produktivität und Pipeline-Management

Zendesk Sell (ehemals Base CRM) ist ein verkaufsorientiertes CRM-System für Vertriebsteams, das Produktivität steigert und Pipeline-Transparenz erhöht. Als Teil der Zendesk-Familie lässt es sich nahtlos mit dem bekannten Helpdesk-System integrieren, wobei zu beachten ist, dass Zendesk Sell als eigenständiges Produkt eingestellt wird.

Intuitive, dialogorientierte Benutzeroberfläche für einfache Bedienung

Zentrale Kontakt- und Deal-Verwaltung mit vollständiger Kundenhistorie

Integrierte Kommunikation: E-Mail, Live-Chat, Telefonie und SMS direkt aus dem CRM

Mobile App mit Geolokalisierung für Außendienst

Automatisierung von Aufgaben und Auslösern zur Produktivitätssteigerung

Akkurate Prognosen und Echtzeit-Pipeline-Management

Was fehlt/ist nicht so gut?

Zendesk Sell wird als eigenständiges Produkt eingestellt (kritisch für Zukunftssicherheit)

Eingeschränkte Funktionen im Vergleich zu Salesforce oder HubSpot

Erweiterte Reporting-Features nur in teureren Tarifen

Nicht ideal für SaaS-Geschäftsmodelle

Überteuert im Vergleich zu ähnlich ausgestatteten Konkurrenten

Einige Nutzer bemängeln mangelnde Weiterentwicklung

Integration mit Drittanbietern weniger umfangreich als bei Mitbewerbern

Preise

Team:

19 €/User/Monat (jährlich)

Bis zu 3 User

Basis-Verkaufsverfolgung

Lead-, Kontakt- und Geschäftsverwaltung

E-Mail-Integration

Growth:

55 €/User/Monat (jährlich)

Für wachsende Unternehmen

Erweiterte Vertriebstools

Workflow-Automatisierung

Basis-Reporting

Professional:

115 €/User/Monat (jährlich)

Für etablierte Vertriebsteams

Umfassende Reporting- und Prognose-Tools

Benutzerdefinierte Berichte

Call- und E-Mail-Statistiken

Enterprise:

169 €/User/Monat (jährlich)

Maximale Verkaufskraft

Enterprise-Funktionen

Erweiterte Sicherheit und Kontrolle

Premium-Support

Wichtig:

14 Tage kostenlose Testversion

Alle Preise bei jährlicher Abrechnung

Integration mit Zendesk Support-Plattform möglich

Urteil zu Zendesk Sell

Zendesk Sell ist ein solides, benutzerfreundliches Vertriebs-CRM mit intuitiver Oberfläche und schneller Implementierung (70% der Kunden starten innerhalb von 7 Tagen). Die Integration mit der Zendesk-Support-Plattform ist attraktiv für Unternehmen, die bereits Zendesk nutzen.



Allerdings ist die Einstellung von Zendesk Sell als eigenständiges Produkt ein massives Problem:

Unternehmen sollten langfristig mit einem Wechsel zu alternativen Vertriebslösungen planen. Abgesehen von dieser existenziellen Unsicherheit ist das Preis-Leistungs-Verhältnis fragwürdig und ab Professional Edition mit 115 €/User/Monat wird es teuer für relativ eingeschränkte Funktionen.



Die Lösung eignet sich für kleine Vertriebsteams (5-20 Personen), die einfache Pipeline-Verwaltung benötigen und bereits in der Zendesk-Welt zu Hause sind. Für alle anderen gibt es bessere Alternativen wie Pipedrive oder HubSpot.

Zoho CRM: Preisgünstiges All-in-One-CRM mit KI-Funktionen

Zoho CRM ist eine etablierte, funktionsreiche CRM-Plattform des indischen Software-Anbieters Zoho, die sich durch ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Mit KI-Assistent Zia, umfangreichen Automatisierungen und Integration in über 1.000 Anwendungen richtet sich Zoho an Unternehmen jeder Größe.

Kostenlose Version für bis zu 3 User mit Basisfunktionen

KI-Assistent Zia für Verkaufsprognosen, Abwanderungsprognosen und Produktempfehlungen

Omnichannel-Kommunikation (E-Mail, Telefon, Live-Chat, Social Media)

Umfassende Workflow-Automatisierung und Lead-Scoring

Over 1.000 Integrationen plus nahtlose Integration mit anderen Zoho-Apps

EU-Server in Frankfurt verfügbar (DSGVO-konform)

Hervorragende Reporting- und Analytics-Funktionen

Was fehlt/ist nicht so gut?

Steile Lernkurve bei Einrichtung und Anpassung

UI kann überladen wirken, gelegentliche Performance-Probleme

Support hauptsächlich auf Englisch, Qualität variiert je nach Tarif

Integrationen mit Drittanbietern weniger reibungslos als bei Salesforce/HubSpot

Manche Übersetzungen ins Deutsche qualitativ nicht perfekt

Stark polarisierende Nutzerbewertungen (sehr zufrieden oder sehr unzufrieden)

Komplexität erfordert oft Unterstützung bei Implementierung

Preise

Free:

0 € – für bis zu 3 User

Grundlegende CRM-Funktionen

Lead-, Kontakt-, Geschäftsverwaltung

Mobile Apps

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Standard:

14 €/User/Monat (jährlich) bzw. 18 € (monatlich)

Mehrere Pipelines

Workflow-Regeln

Benutzerdefinierte Berichte

E-Mail-Integration

Professional:

23 €/User/Monat (jährlich) bzw. 30 € (monatlich)

Unbegrenzte benutzerdefinierte Dashboards

Zia AI-Assistent (Basis)

Validierungsregeln

Erweiterte Anpassungen

Enterprise (beliebtester Tarif):

40€/User/Monat (jährlich) bzw. 50€ (monatlich)

Zia AI-Funktionen (erweitert)

Multi-User-Portale

Benutzerdefinierte Module

Gebietsmanagement

Sandbox für Tests

Ultimate:

52 €/User/Monat (jährlich) bzw. 65 € (monatlich)

Erweiterte KI- und ML-Funktionen

Feature-Limits maximal erhöht

Premium-Support

Multi-Brand-Management

Zusätzlich:

30 Tage kostenlose Testversion (Ultimate)

Rabatte für Non-Profit-Organisationen

Keine Einrichtungsgebühren

Pay-as-you-go-Modell (flexible Anpassung)

Urteil zu Zoho CRM

Zoho CRM ist der Preis-Leistungs-Champion unter den großen CRM-Anbietern: Die kostenlose Version für 3 User ist perfekt für Micro-Unternehmen, und selbst der Enterprise-Tarif mit 40 €/User ist deutlich günstiger als vergleichbare Salesforce- oder Microsoft-Lösungen. Die Funktionsvielfalt ist beeindruckend, von umfassender Marketing-Automation bis zu KI-gestützten Verkaufsprognosen ist alles dabei. Die Integration in das Zoho-Ökosystem (über 45 Anwendungen) macht es zur idealen Wahl für Unternehmen, die eine All-in-One-Business-Suite suchen.



Aber: Die Komplexität ist erheblich. Ohne strukturierte Einführung und Training sind Teams schnell überfordert. Die Bewertungen sind stark polarisiert, entweder lieben Nutzer die Anpassbarkeit, oder sie scheitern an der Komplexität. Die Empfehlung: Für Unternehmen mit 10-100 Mitarbeitern, die bereit sind, Zeit in Einrichtung zu investieren und den Enterprise-Tarif zu wählen, bietet Zoho CRM einen großen Mehrwert. Für Einsteiger oder Teams, die schnell produktiv werden wollen, sind einfachere Lösungen wie Pipedrive besser geeignet.

FAQ

Was ist ein CRM-System einfach erklärt? Ein CRM-System (Customer Relationship Management System) ist eine Software zur zentralen Verwaltung aller Kundenbeziehungen und -daten. Das CRM-System sammelt automatisch alle Informationen zu Kunden, Interessenten und Geschäftspartnern an einem Ort – von Kontaktdaten über E-Mail-Verläufe bis zu Kaufhistorien. So können Vertrieb, Marketing und Kundenservice jederzeit auf dieselben aktuellen Informationen zugreifen. u003cbru003eu003cbru003eModerne CRM-Systeme automatisieren zudem wiederkehrende Aufgaben wie Follow-up-E-Mails, erinnern an Termine und helfen durch Reporting-Funktionen, Verkaufschancen besser zu erkennen. Kurz gesagt: Ein CRM-System macht aus unübersichtlichen Excel-Listen und verstreuten Notizen eine professionelle Kundendatenbank, die Ihr gesamtes Team produktiver macht. Wer ist Marktführer bei CRM-Systemen? Salesforce ist mit großem Abstand der globale Marktführer bei CRM-Systemen und hält etwa 23% Marktanteil weltweit. Das CRM-System des US-amerikanischen Unternehmens wird von über 150.000 Unternehmen genutzt und gilt als Referenz im Enterprise-Segment. u003cbru003eu003cbru003eAuf den Plätzen folgen Microsoft Dynamics 365, SAP Sales Cloud, Oracle und HubSpot. Im DACH-Raum sind jedoch auch europäische Anbieter wie Pipedrive (Estland) und Zoho stark vertreten, besonders bei kleinen und mittleren Unternehmen, die Wert auf Benutzerfreundlichkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Welches ist das beste CRM-System? Das beste CRM-System gibt es nicht pauschal – die richtige Wahl hängt von Unternehmensgröße, Budget und Anforderungen ab. Für kleine bis mittlere Unternehmen (5-50 Mitarbeiter) empfiehlt sich Pipedrive als bestes CRM-System: Es ist benutzerfreundlich, schnell implementiert und kostet ab 14€/User/Monat. Große Unternehmen mit komplexen Anforderungen greifen häufig zu Salesforce Sales Cloud, dem leistungsstärksten aber auch teuersten CRM-System am Markt (ab 100 €/User). u003cbru003eu003cbru003eEine gute Mittelklasse-Lösung ist HubSpot CRM mit kostenloser Basisversion und skalierbaren Funktionen. Zoho CRM bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis mit kostenloser Version für 3 User und umfangreichen Features ab 14 €/User. Start-ups mit knappem Budget sollten Microsoft Dynamics 365 Sales oder die HubSpot Free-Version in Betracht ziehen. Ja, moderne CRM-Systeme lassen sich problemlos mit bestehenden Tools wie Outlook, Gmail, Teams und anderen Business-Anwendungen integrieren. Das CRM-System synchronisiert dann automatisch E-Mails, Kalendereinträge und Kontakte bidirektional. Pipedrive bietet native Outlook-Integration, bei der E-Mails direkt aus dem CRM-System versendet und getrackt werden können. u003cbru003eu003cbru003eSalesforce integriert sich ebenfalls tief in Microsoft 365, während HubSpot sowohl Gmail als auch Outlook unterstützt. Die meisten CRM-Systeme bieten zusätzlich Integrationen über Zapier oder Make für hunderte weitere Tools, von u003ca href=u0022https://www.drweb.de/buchhaltungssoftware-vergleich/u0022u003eBuchhaltungssoftwareu003c/au003e über Projektmanagement bis zu Marketing-Automation. Wichtig: Prüfen Sie vor der Anschaffung, ob Ihr favorisiertes CRM-System native Integrationen für Ihre wichtigsten Business-Tools bietet, da diese meist zuverlässiger funktionieren als Drittanbieter-Konnektoren. Braucht jedes Unternehmen ein CRM-System oder reicht Excel? Excel reicht nur für Kleinstunternehmen mit unter 5 Mitarbeitern und wenigen Kundenkontakten. Sobald mehrere Personen gleichzeitig auf Kundendaten zugreifen müssen, wird Excel unübersichtlich und fehleranfällig. Ein CRM-System wird spätestens dann unverzichtbar, wenn: Sie mehr als 50 aktive Kundenkontakte verwalten, ein Vertriebsteam koordinieren müssen, Follow-ups und Wiedervorlagen nicht mehr im Kopf behalten können, oder Kollegen nicht wissen, wer wann mit welchem Kunden gesprochen hat. u003cbru003eu003cbru003eStudien zeigen: Unternehmen mit einem CRM-System schließen 29 % mehr Deals ab und verkürzen Verkaufszyklen um durchschnittlich 46 %. Selbst Freelancer profitieren von kostenlosen CRM-Systemen wie HubSpot oder Zoho Free. Die Faustregel: Wenn Sie mehr als 2 Stunden pro Woche mit Kundendaten-Verwaltung verbringen, amortisiert sich ein CRM-System bereits durch Zeitersparnis. Welches CRM-System nutzen erfolgreiche deutsche Mittelständler? Erfolgreiche deutsche Mittelständler setzen primär auf Pipedrive, HubSpot, Salesforce und SAP Sales Cloud als CRM-Systeme. Pipedrive ist besonders beliebt bei wachstumsorientierten Mittelständlern (20-200 Mitarbeiter), da es verkaufsfokussiert, intuitiv und schnell implementiert ist. HubSpot wählen vor allem marketing-affine Unternehmen, die Inbound-Marketing und Sales verzahnen wollen. u003cbru003eu003cbru003eDas CRM-System Salesforce dominiert bei größeren Mittelständlern (200+ Mitarbeiter) mit komplexen Vertriebsprozessen, während SAP Sales Cloud hauptsächlich bei Unternehmen mit bestehender SAP-Infrastruktur zum Einsatz kommt. Zoho CRM gewinnt zunehmend Marktanteile bei preisbewussten Mittelständlern. Eine Studie des BVMW zeigt: 68% der erfolgreichen Mittelständler nutzen ein professionelles CRM-System, aber nur 34% schöpfen dessen Potenzial voll aus. Der Erfolg liegt nicht nur in der Tool-Auswahl, sondern vor allem in konsequenter Nutzung und Datenpflege.