Anthropic bringt Claude Sonnet 4.5: KI-Coding-Assistent arbeitet 30 Stunden am Stück

Anthropic positioniert sein neues Modell Claude Sonnet 4.5 als Coding-Spezialist, der komplexe Aufgaben über 30 Stunden fokussiert bearbeiten kann. Für Unternehmen bedeutet das: KI-Agenten, die tatsächlich selbstständig programmieren und Computeraufgaben erledigen – bei gleichbleibenden Kosten.

Kennen Sie das? Ihre Entwickler verbringen Stunden mit repetitiven Coding-Aufgaben, während die wirklich kreativen Problemlösungen liegen bleiben. Anthropic adressiert mit Claude Sonnet 4.5 genau diese Ressourcenverschwendung. Das neue Modell soll nicht nur Code schreiben, sondern tatsächlich wie ein Junior-Entwickler arbeiten können – inklusive Browser-Bedienung, Spreadsheet-Bearbeitung und selbstständiger Fehlerkorrektur. Die Betonung liegt auf „soll“, denn die vollmundigen Versprechen kennt man in der KI-Branche zur Genüge.

Die praktischen Neuerungen klingen allerdings durchaus praxistauglich. Claude Code erhält Checkpoints – endlich kann man zu früheren Arbeitsständen zurückkehren, wenn die KI mal wieder kreativ interpretiert hat, was Sie eigentlich wollten. Die neue VS Code Extension und eine Chrome-Erweiterung bringen das Modell direkt in die gewohnte Arbeitsumgebung Ihrer Teams. Besonders interessant für längere Projekte: Ein erweitertes Kontextfenster und Memory-Tool sollen es ermöglichen, dass die KI auch bei komplexen, mehrstufigen Aufgaben nicht den Faden verliert.

Die Benchmark-Zahlen lesen sich beeindruckend: Auf dem SWE-bench Verified, der reale Software-Entwicklungsaufgaben testet, führt Sonnet 4.5 das Feld an. Bei OSWorld, einem Test für Computer-Bedienungsaufgaben, erreicht das Modell 61,4 Prozent – vor vier Monaten lag der Bestwert noch bei 42,2 Prozent. Anthropic berichtet von Arbeitszyklen über 30 Stunden, in denen das Modell fokussiert an komplexen Aufgaben arbeitet. Ob das in Ihrer spezifischen Unternehmensumgebung auch funktioniert, werden Sie selbst testen müssen.

Für Entwicklerteams gibt es mit dem Claude Agent SDK einen besonderen Bonus: Die Infrastruktur, mit der Anthropic seine eigenen Produkte baut, steht nun als Entwicklungskit zur Verfügung. Das bedeutet theoretisch, dass Ihre Teams eigene KI-Agenten mit denselben Fähigkeiten entwickeln können. Der Preis bleibt bei 3 Dollar für Input und 15 Dollar für Output pro Million Tokens – identisch mit dem Vorgängermodell.

Im aktuellen KI-Wettrüsten zwischen OpenAI, Google und Anthropic markiert diese Veröffentlichung einen interessanten Schwerpunkt: Statt auf Allround-Intelligenz setzt Anthropic auf spezialisierte Arbeitsleistung. Während andere Anbieter ihre Modelle breiter aufstellen, fokussiert sich Sonnet 4.5 auf das, was in Unternehmen tatsächlich Zeit und Geld kostet – die Automatisierung von Entwicklungs- und Computerarbeiten. Die verbesserten Fähigkeiten in Fachbereichen wie Finanzen, Recht und Medizin deuten darauf hin, dass auch spezialisierte Branchen profitieren könnten.

Claude Sonnet 4.5 ist ab sofort über die API mit dem Modellnamen „claude-sonnet-4-5“ verfügbar. Wenn Sie bereits Claude-Kunde sind, können Sie das neue Modell ohne Preisaufschlag testen. Für Neueinsteiger gilt: Die Integration ist eine Nachmittagsaufgabe für Ihre IT, die Amortisation hängt davon ab, wie viele Coding-Aufgaben Sie tatsächlich automatisieren können. Ein Pilotprojekt mit klar definierten Erfolgsmetriken wäre der vernünftige erste Schritt.



Mehr zu Claude Sonnet 4.5