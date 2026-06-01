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Microsoft stoppt Claude Code intern: API-Kosten fressen das Budget

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
1 Min. Lesezeit
Microsoft stoppt Claude Code intern: API-Kosten fressen das Budget

Microsoft hat entschieden, die meisten internen Claude-Code-Lizenzen zu kündigen. Deadline ist der 30. Juni 2026. Der Auslöser: monatliche API-Kosten zwischen 500 und 2.000 Dollar pro Entwickler bei einer Nutzungsrate von 84 bis 95 Prozent.

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Hohe Adoption, unlösbares Kostenproblem

Moderne Glasgebäude bei Bewölkung, Autos, Fußgänger, beleuchteter „Aurora“-Eingang
5.000 Microsoft-Entwickler nutzten Claude Code intensiv, was zu untragbar hohen Kosten führte

Rund 5.000 Entwickler bei Microsoft haben Claude Code genutzt. Die Adoptionsrate war damit außergewöhnlich hoch. Hohe Lizenzquoten bedeuten aber nicht automatisch produktiven Einsatz, wie wir bereits analysiert haben. Im Fall Microsoft stimmt beides: Die Entwickler nutzten das Tool intensiv, und genau das trieb die Kosten in nicht tragbare Höhen. Hochgerechnet auf die gesamte Entwicklerbelegschaft hätte das Jahresbudget weit in den Milliarden-Bereich gereicht.

Hohe Adoption ist der Traum jedes Tools. Ohne Kostenkontrolle wird der Traum schnell zum Albtraum für das Budget.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Kündigung trotz positiver Nutzerbewertungen

Männer arbeiten nachts in einem modernen Großraumbüro an Computern mit Programmiercode
Claude Code von Anthropic wird von Microsoft am 14. Mai eingestellt, obwohl interne Tests die Qualität bestätigten. Grund ist die fehlende Token-Effizienz

Intern wurde Claude Code von Entwicklern positiv bewertet. Microsoft zieht die Reißleine nicht wegen mangelnder Qualität, sondern ausschließlich aus wirtschaftlichen Gründen. Die Kündigung wurde am 14. Mai kommuniziert. Claude Code lässt sich mit bestimmten Konfigurationen deutlich token-effizienter betreiben, ein Umstand, der im internen Rollout offenbar keine ausreichende Berücksichtigung fand.

Signal an den KI-Markt

Digitales Preisschild im Supermarkt zeigt „Preis-Check AI“ und 29,99 € mit Preissteigerung an
Microsoft schaltet KI-Coding-Tool wegen hoher Betriebskosten ab. Enterprise-Anbieter müssen ihre Preismodelle überdenken

Microsoft hält eine strategische Beteiligung an OpenAI und gilt als einer der größten Investoren im KI-Sektor. Wenn selbst dieses Unternehmen KI-Coding-Tools wegen der Betriebskosten abschaltet, ist das ein deutliches Signal. Anbieter von KI-Entwickler-Tools werden ihre Preismodelle für Enterprise-Kunden überdenken müssen. Die Kostenfrage rund um KI-Infrastruktur ist längst nicht mehr nur ein Start-up-Problem.

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Tags: Anthropic Microsoft
Markus Seyfferth
Autor
Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
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