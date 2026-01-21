Macht Sie Ihr Energieversorger unabhängig? Kaum.

Das Berliner Startup Cloover sichert sich 1,15 Milliarden Euro für seine KI-Plattform, die Haushalte vom Stromnetz entkoppeln soll. Das Geld fließt in ein Betriebssystem, das Solaranlagen, Batteriespeicher und Wärmepumpen endlich massentauglich machen will.

Warum scheitert die Energiewende am Installateur?

Kennen Sie das? Sie wollen eine Solaranlage, aber zwischen Angebot und Inbetriebnahme vergehen Monate. Fragmentierte Prozesse sind schuld. Europas Energiewende hängt von Hunderttausenden kleinen und mittelständischen Installateuren ab. Die meisten arbeiten mit zusammengestückelter Software, händischen Abläufen und haben kaum Zugang zu Kapital. Traditionelle Banken können Energieanlagen für Privathaushalte nicht schnell genug finanzieren.

Cloover hat dieses Problem analysiert und adressiert es mit einer KI-gestützten Plattform, die Workflow-Management, Finanzierung, Beschaffung und Energieoptimierung in einem System vereint. Automatisierte Abläufe erkennen Risiken früh und ermöglichen datenbasierte Entscheidungen. Das System bewertet bei der Kreditvergabe langfristige Energieeinsparungen statt nur klassische Bonitätskriterien.

Dieser Stecker hat genug vom Netz. Er macht jetzt in Eigenversorgung und nimmt erstmal Urlaub.

„Mit diesem Commitment von 1,15 Milliarden Euro ermöglichen wir Haushalten, energieunabhängig zu werden. Ohne die Reibung durch Vorabkosten oder komplizierte Kreditanträge“, sagt Jodok Betschart, Mitgründer und CEO von Cloover.

Mit diesem Commitment von 1,15 Milliarden Euro ermöglichen wir Haushalten, energieunabhängig zu werden. Ohne die Reibung durch Vorabkosten oder komplizierte Kreditanträge. Jodok Betschart, Mitgründer und CEO von Cloover

Shopify für Energie?

Die Gründer beschreiben ihre Vision als „Shopify der Energie“. Alle Beteiligten verbinden sich auf einer Plattform: Hersteller, Installateure, Haushalte und Investoren. Installateure bieten Finanzierung direkt beim Verkaufsgespräch an und steigern so ihre Abschlussquoten. Die Partner generieren im Durchschnitt 30 % mehr Umsatz, weil sie Kunden erreichen, die sie vorher nicht bedienen konnten.

„Wir bauen das Rückgrat für Energieunabhängigkeit. Eine Plattform, die Herstellern, Installateuren, Haushalten und Investoren die Werkzeuge gibt, um zu wachsen und dezentrale Energie im großen Stil zu liefern“, ergänzt Mitgründer Valentin Gönczy.

Die Finanzierungsrunde setzt sich aus 21 Millionen Euro Eigenkapital und einer Kreditlinie von 1,15 Milliarden Euro zusammen. Namhafte Investoren wie MMC Ventures, QED Investors, Lowercarbon Capital und Bosch Ventures beteiligen sich. Der Europäische Investitionsfonds stellt zusätzlich eine Garantie über 300 Millionen Euro bereit.

Strom wird Heimspiel.

Wann kommt Cloover nach Frankreich?

Das Unternehmen verachtfachte seinen Umsatz 2025 bei Profitabilität und nähert sich 96 Millionen Euro Jahresumsatz. Für 2026 peilt Cloover 480 Millionen Euro an, für 2027 rund 960 Millionen Euro. Explosive Nachfrage nach dezentralen Energielösungen treibt das Wachstum.

Oliver Richards, General Partner bei MMC Ventures, ordnet ein: „Cloover adressiert eine der größten und strukturell wichtigsten Chancen in der europäischen Energiewende. Was sie wirklich auszeichnet, ist die Umsetzung: 2025 lieferte das Team herausragende kommerzielle Fortschritte und baute gleichzeitig die Grundlagen eines skalierbaren Plattformgeschäfts.“

Mit dem frischen Kapital plant Cloover die Expansion in weitere europäische Märkte. Frankreich, Italien, Großbritannien und Österreich stehen auf der Liste. Haushalte profitieren von Energiekosteneinsparungen zwischen 20 und 30 % durch optimierte Systemleistung und Finanzierung. Wer seine Stromrechnung senken und unabhängiger werden will, sollte die Entwicklung beobachten.

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