Lesen Ihre Verträge noch Juristen? Bald nicht mehr.

Vertragsmanagement kostet Unternehmen Hunderte Arbeitsstunden pro Jahr. Die KI-Plattform Ivo will das ändern und sammelt dafür 55 Mio. US-Dollar (ca. 52 Mio. €) ein. Uber, Shopify und Reddit nutzen die Software bereits.

Was macht Vertragsarbeit so zeitintensiv?

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ihr Rechtsteam sitzt auf einem Berg ungeprüfter Verträge, während das Tagesgeschäft weiterläuft. Die wichtigsten Business-Informationen verstecken sich irgendwo in diesen Dokumenten. Aber niemand hat Zeit, sie systematisch zu durchsuchen.

Genau hier setzt das Startup Ivo an.

Verträge. Verstanden. In Sekunden.

Das Unternehmen aus San Francisco hat eine Series-B-Finanzierung über 55 Mio. US-Dollar abgeschlossen. Angeführt wird die Runde vom bestehenden Investor Blackbird. Weitere Beteiligungen kommen von Costanoa Ventures, Uncork Capital, Fika Ventures, GD1 und Icehouse Ventures.

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Welche Ergebnisse liefert die Plattform?

Die Zahlen sprechen für sich: Seit der letzten Finanzierungsrunde ist der jährlich wiederkehrende Umsatz um 500 % gestiegen. Die Kundenzahl wuchs um 134 %. Bei Fortune-500-Unternehmen legte die Nutzung um 250 % zu.

Min-Kyu Jung, CEO und Mitgründer von Ivo, beschreibt die Mission so: „Unser Ziel war immer, die Arbeit mit Verträgen schnell, präzise und angenehm zu machen. Jede wichtige Geschäftsbeziehung wird durch eine Vereinbarung definiert. Trotzdem kämpfen die meisten Organisationen damit, die darin enthaltenen Erkenntnisse zu extrahieren.“

Unser Ziel war immer, die Arbeit mit Verträgen schnell, präzise und angenehm zu machen. Jede wichtige Geschäftsbeziehung wird durch eine Vereinbarung definiert. Trotzdem kämpfen die meisten Organisationen damit, die darin enthaltenen Erkenntnisse zu extrahieren. Min-Kyu Jung, CEO und Mitgründer von Ivo

Wie viel Zeit sparen Anwender konkret?

Das Produkt Ivo Review verspricht 75 % Zeitersparnis gegenüber manueller Vertragsprüfung. Die Software arbeitet mit sogenannten Playbooks. Das sind von Juristen erstellte Regelwerke, die Unternehmenspositionen und Präzedenzfälle standardisieren. So prüft das System jeden Vertrag nach denselben Qualitätsmaßstäben.

Kate Gardner, Senior Manager Contract Operations bei Uber, erklärt die Entscheidung für Ivo: „Uber hat sich für Ivo entschieden, weil es intuitiv zu bedienen ist, eine hohe Genauigkeit zeigt, in mehreren Sprachen funktioniert und unsere Vertraulichkeitsanforderungen erfüllt.“

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Was unterscheidet Ivo von anderen Legal-Tech-Lösungen?

Der zweite Baustein heißt Ivo Intelligence. Dieses Tool analysiert komplette Vertragsarchive in Sekunden. Ohne manuelle Eingaben oder Verschlagwortung. Fragen, die früher Monate manueller Durchsicht erforderten, beantwortet das System in Minuten. Es erkennt automatisch Zusammenhänge zwischen Vereinbarungen und markiert Standard-Rechtspositionen.

Carla Michel, Director Senior Counsel bei CDW, bestätigt den Ansatz: „CDWs Partnerschaft mit Ivo entspricht unseren strategischen Prioritäten bei der Integration von KI in juristische Workflows. Das Contract Review Tool und das Intelligence Tool optimieren die Vertragsanalyse und verbessern Entscheidungen durch KI-gestützte Erkenntnisse.“

Für wen ist das relevant?

Das frische Kapital fließt in Produktentwicklung und Skalierung. Neben Uber setzen auch Shopify, Atlassian, Reddit und Canva auf die Plattform. James Palmer, Principal bei Blackbird, ordnet ein: „Inhouse-Rechtsteams verlangen Produkte, die hochpräzise arbeiten und zu ihren Workflows passen. Die anspruchsvollsten Teams sind extrem wählerisch bei den Tools, denen sie vertrauen. Ivos Erfolg bei einigen der weltbesten Unternehmen zeigt, dass es diese Messlatte konstant übertrifft.“

Die langfristige Vision: Verträge sollen von administrativem Ballast zu strategischen Assets werden. Das Unternehmen plant, Klarheit, Geschwindigkeit und Intelligenz ins Vertragsmanagement zu bringen. Damit Teams unternehmensweit mit mehr Sicherheit und besseren Erkenntnissen arbeiten können.