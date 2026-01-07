Was macht LinkedIn so erfolgreich? Drei Gründe

Das Business-Netzwerk hat seinen Umsatz seit 2020 mehr als verdoppelt. Der Schlüssel zum Wachstum? Ein Prinzip aus der Gründerzeit, das Toxizität verhindert und Qualität fördert.

Vom Jobportal zur täglichen Anlaufstelle

Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie öffnen LinkedIn eigentlich nur kurz. Und plötzlich sind zehn Minuten vergangen. Das Microsoft-Unternehmen hat sich vom reinen Karriere-Netzwerk zur Content-Plattform entwickelt. Der Umsatz stieg von 7 Milliarden Dollar (etwa 6,7 Milliarden Euro) im Jahr 2020 auf 17 Milliarden Dollar (rund 16,3 Milliarden Euro) in 2025. Die Mitgliederzahl verdoppelte sich auf 1,3 Milliarden.

Klarnamen als Qualitätsfilter

Der wichtigste Erfolgsfaktor ist gleichzeitig der älteste: die Klarnamenpflicht. „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft wir intern debattiert haben: Sollten wir Handles hinzufügen?“, sagt Gyanda Sachdeva, Leiterin Consumer Experience bei LinkedIn. Man entschied sich dagegen. Studien belegen die Wirkung. Eine Analyse von Online-Foren ergab, dass 53 % anonymer Kommentare Angriffe oder Vulgäres enthielten. Bei identifizierten Nutzern waren es nur 29 %.

LinkedIn Wachstum 2020-2025 | DrWeb.de 📈 LinkedIn Wachstum 2020–2025 Das Business-Netzwerk auf Erfolgskurs 17 Mrd. Umsatz 2025 (USD) +143 % seit 2020 1,3 Mrd. Mitglieder weltweit Verdoppelt 4,7 % Tägliche Mehrfach-Nutzer +20 % vs. 2020 Drei Erfolgsfaktoren 👤 1. Klarnamenpflicht Echte Namen seit der Gründung. Das schafft Vertrauen und reduziert toxisches Verhalten messbar. 🧠 2. Qualitätsdruck Wer mit Namen postet, überlegt zweimal. Das Ergebnis: fundiertere Diskussionen statt Wut-Klicks. ⚖️ 3. Sanfterer Algorithmus LinkedIn pusht Beiträge mit wirtschaftlichem Mehrwert. Kontroverse Hot-Takes werden nicht belohnt. 🔬 Studie: Toxische Kommentare nach Identifikation Anonym 53 % Identifiziert 29 %

Qualität statt Wut-Klicks

James Bailey, Wirtschaftsprofessor am Providence College, verbrachte früher viel Zeit auf X. Seine Einschätzung heute: „Es ist wie ein verfluchtes Artefakt, das einem große Macht verleiht, auf dem Laufenden zu bleiben. Aber zum Preis einer subtilen Korruption der Seele.“ Inzwischen nutzt er LinkedIn täglich. Der Grund: bessere Diskussionen. Eine Studie chinesischer Forscher zeigte, dass Investmentforen nach Einführung einer ID-Pflicht qualitativ hochwertigere Beiträge produzierten.

Lesehunger?

Der sanftere Algorithmus

LinkedIn hat seinen Feed grundlegend überarbeitet. 2017 kam das News-Feed-Update, Anfang 2024 folgten TikTok-ähnliche Kurzvideos. Der Algorithmus priorisiert Beiträge, die „wirtschaftliche Chancen“ schaffen und häufig gespeichert werden. Kontroverse Hot-Takes werden nicht gepusht. Sachdeva erklärt: „Es kommt fast nie aus einem Ort der Kontroverse. Es ist normalerweise sehr konstruktiv.“

Nutznießer der Konkurrenz-Krise

Der Timing-Vorteil ist enorm. Während X unter Elon Musk die Content-Moderation zurückfuhr und Meta das Fact-Checking einstellte, positionierte sich LinkedIn als seriöse Alternative. Für Business-Entscheider bedeutet das: Eine Plattform, auf der professionelle Inhalte nicht im Rauschen untergehen. Der Preis? Gelegentliche Humble-Brags von Kontakten, die ihre Beförderung als demütigende Erfahrung verkaufen.

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Quelle: WSJ tech