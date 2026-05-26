Die Frontier-Lücke schrumpft. DeepSeek hat am 24. April zwei Preview-Versionen seines neuen Sprachmodells DeepSeek V4 veröffentlicht. Mit einem Intelligence Index von 51.51 und freien Gewichten auf Hugging Face liefert das chinesische Labor erneut ein Modell, das die proprietären Frontier-Vertreter unter Preisdruck setzt. Für deutsche Mittelständler verschiebt sich damit die Wirtschaftlichkeitsrechnung der KI-Adoption.

Was DeepSeek V4 leistet

Preview-Versionen mit verbessertem multimodalen Reasoning, erweiterter Workspace-Integration und größerem Kontextfenster. V4 erreicht Intelligence-Index-Ranking von 53.90

Die Preview-Versionen sind als Test-Branch konzipiert und liefern Verbesserungen in mehreren Dimensionen. Verbesserte multimodale Reasoning-Fähigkeiten, erweiterte Workspace-Integration und ein größeres Kontextfenster gehören zu den dokumentierten Sprüngen. Im Intelligence-Index-Ranking liegt V4 damit auf Augenhöhe mit Kimi K2.6 (53.90) und MiMo V2.5 Pro von Xiaomi (53.83), während GPT-5.5 und Claude Opus 4.7 die Spitze halten.

Entscheidender als die Benchmark-Position ist die Open-Weight-Strategie. Wer V4 selbst hostet, zahlt für Tokens nur die Hardware. Das macht DeepSeek zur ernsthaften Option für Workloads mit hoher Token-Volumetrie, etwa Dokumenten-Verarbeitung, Übersetzungsketten oder interne RAG-Systeme.

Was deutsche Mittelständler davon haben

41% der deutschen Unternehmen nutzen KI aktiv, ein Drittel beklagt höhere Kosten als geplant. DeepSeek V4 senkt operative Ausgaben um 50 bis 66 Prozent

Die Bitkom-Studie hat im Mai dokumentiert, dass 41 Prozent der deutschen Unternehmen aktiv KI nutzen, ein Drittel jedoch über höhere Kosten klagt als kalkuliert. Genau hier setzt DeepSeek V4 an. Wer bisher monatlich vierstellige Token-Rechnungen bei OpenAI oder Anthropic produziert, kann mit Open-Weight-Alternativen die operativen Kosten halbieren bis dritteln, sofern die eigenen Use-Cases nicht zwingend Frontier-Niveau brauchen.

Eine Einschränkung gilt. DeepSeek ist ein chinesisches Labor und unterliegt damit chinesischer Datenschutzgesetzgebung. Wer das Modell als Managed-API der DeepSeek-Cloud nutzt, transferiert Anfragen nach China. Für DSGVO-sensible Workloads ist nur das Self-Hosting eine valide Option, und die braucht Hardware-Kapazitäten, die nicht jeder Mittelständler vorhält. Die Ryzen-AI-Halo-Analyse mit 192 GB Speicher liefert dazu die passende Hardware-Brücke.

DeepSeek V4 ist kein Frontier-Modell, aber V4 muss auch keines sein. Für 80 Prozent der typischen Mittelstands-Use-Cases liefert ein Open-Weight-Modell mit Index-Wert 50 alles, was gebraucht wird. Die übrigen 20 Prozent bleiben Frontier-Aufgabe. Diese Aufgabenteilung wird 2026 zum Standard. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie der Modellmarkt sich neu sortiert

Fünf Labore lieferten im April 2026 Modelle mit Intelligence Index über 50. Das Frontier-Plateau wird vom Solo-Wettbewerb zum Cluster. Multi-Model-Strategien werden zur Standard-Beschaffungspraxis

Fünf Labore haben im April 2026 Modelle mit Intelligence Index über 50 ausgeliefert. Das Frontier-Plateau ist damit kein Solo-Wettbewerb mehr, sondern ein Cluster. Für Beschaffer bedeutet das: Multi-Model-Strategie wird die Regel, nicht die Ausnahme. Die SAP Autonomous Suite demonstriert das Prinzip auf Enterprise-Ebene mit austauschbaren Backend-Modellen.

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