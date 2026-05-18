Hamburg führt, der Rest stockt: Bitkom-Länderindex 2026 ist da
Der Bitkom-Länderindex 2026 ist da, und das Ergebnis bleibt unbequem. Kein einziges Bundesland digitalisiert mehr als 49 Prozent seiner Verwaltungsleistungen. Hamburg verteidigt die Spitze als einziges Bundesland mit mehr als 70 Punkten. Berlin folgt auf Platz zwei. Das Saarland macht den größten Sprung von Rang 12 auf Platz 6.
Bekannt? Sie wollen Ihren Wohnsitz online ummelden, und nach drei Klicks landen Sie wieder beim Papierformular. Für viele deutsche Bürger ist das Alltagsrealität — und für deutsche Unternehmen ein Wettbewerbsnachteil.
Das Wichtigste in Kürze
- Hamburg führt den Bitkom-Länderindex 2026 mit über 70 Punkten als einziges Bundesland an
- Keine deutsche Landesverwaltung digitalisiert mehr als 49 Prozent ihrer Leistungen
- Saarland macht den größten Sprung: von Rang 12 auf Platz 6
- Nur zwei Bundesländer unterhalten eigenständige Digitalministerien
- Veröffentlichung des Index am 8. Mai 2026 durch den Branchenverband Bitkom
Wer liegt vorn, wer hinten?
Hamburg verteidigt die Spitzenposition vor allem dank seiner digitalen Wirtschaft und Infrastruktur. 97 Prozent Glasfaserabdeckung sind bundesweit Spitze. Berlin folgt auf Platz zwei mit ausgewogenen Werten quer durch die Index-Kategorien. Die nördlichen Bundesländer glänzen insgesamt bei der Infrastruktur.
Die ostdeutschen Länder holen bei der digitalen Bildung auf. Mecklenburg-Vorpommern überrascht in der Kategorie „Digitale Gesellschaft“ auf Platz 2, weil das Land sechs Pflichtstunden Informatik in allen Schulformen verankert hat.
Beim Gesamtindex und in der Verwaltungs-Kategorie landet MV allerdings auf Platz 15 und 16. Die Spreizung zwischen Vorbild-Themen und strukturellen Lücken ist überall im Land sichtbar.
Warum stagniert die deutsche Verwaltung?
Der Index legt drei strukturelle Befunde offen. Nur zwei Bundesländer unterhalten eigenständige Digitalministerien. In den anderen Ländern ist Digitalisierung Anhängsel an Innen-, Wirtschafts- oder Staatskanzleien. Das verteilt Verantwortung und verzögert Entscheidungen.
Erstmals fließen in den Index Indikatoren wie Rechenzentrumsdichte, Start-up-Freundlichkeit, IT-Sicherheit und Forschungseinrichtungen ein. Die Erweiterung zeigt, dass deutsche Bundesländer beim reinen Verwaltungsoutput nicht weiterkommen, ohne die wirtschaftliche und wissenschaftliche Basis mitzudenken. Das macht den Index praktischer für Standortvergleiche.
Die Wal-Timmy-Bürokratie-Lehre aus Mecklenburg-Vorpommern illustriert, wie sich Standortrückstand und Symbolpolitik gegenseitig verstärken. Wer drei Wochen Aufmerksamkeit für eine Sandbank investiert, hat in dieser Zeit keinen Wärmeplan gemacht.
Was sagt der Bund dazu?
Bundeskanzler Friedrich Merz bekräftigte in einer Regierungserklärung am 9. Mai das Ziel einer umfassenden digitalen Transformation bis 2035. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung beziffert die jährlichen Einsparungen durch vollständige Digitalisierung der Verwaltung auf 150 bis 250 Milliarden Euro.
Konkret fließt das Geld in einzelne Landesprogramme. Hessen investiert 800.000 Euro in ein neues Kompetenzzentrum für Digitalisierung im ländlichen Raum in Gießen. Bayern unterzeichnete am 8. Mai eine strategische Partnerschaft mit der belgischen Region Flandern für KI, Mikroelektronik und Forschungstransfer.
Welche Konsequenzen ziehen Unternehmen?
Wer als Mittelständler einen neuen Standort sucht, sollte den Länderindex 2026 als Filter nutzen. Die kombinierten Indikatoren zu Glasfaser, IT-Sicherheit und Verwaltungsdigitalisierung sind ein robuster Proxy für die operative Reibung, die ein digitalisierter Betrieb in einem Bundesland erlebt.
Für Unternehmen mit Behördenkontakt ist die Spreizung praktisch relevant. Hamburg hat 49 Prozent digitalisierte Verwaltungsleistungen, das Schlusslicht weniger als 30 Prozent. Diese Differenz bedeutet bei einer Genehmigung mehrere Wochen Verzögerung. Wer eine Niederlassung in mehreren Bundesländern plant, sollte das einkalkulieren.
Den vollständigen Bitkom-Länderindex 2026 finden Sie auf der Bitkom-Website mit detaillierten Profilen pro Bundesland.
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