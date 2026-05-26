SAP hat Mitte Mai 2026 die SAP Autonomous Suite und die SAP Business AI Platform offiziell vorgestellt. Walldorf bringt mit der neuen Plattform autonome KI-Agenten direkt in die ERP-Kernprozesse — von der Liquiditätsplanung über die Verpackungs-Compliance bis zur Custom-Code-Migration aus alten ECC-Installationen.

Der entscheidende Schritt: Eine sichere Sandbox-Laufzeitumgebung in Zusammenarbeit mit NVIDIA OpenShell schließt das Vertrauensproblem, das bisher den breiten Einsatz autonomer Agenten im regulierten Mittelstand blockierte. Für SAP-Kunden im DACH-Raum stellt sich damit nicht mehr die Frage, ob agentische KI ins ERP einzieht, sondern wann.

Sie haben in den letzten zwölf Monaten Dutzende Demos für KI-Tools im ERP-Umfeld gesehen, jedes Mal eindrucksvoll, jedes Mal mit dem gleichen Compliance-Vorbehalt. Wer trägt die Haftung, wenn der Agent eine Bestellung freigibt, ein Limit überschreitet, eine Zahlung auslöst? Genau diese Frage will SAP mit der neuen Architektur klären.

SAP Autonomous Suite und SAP Business AI Platform sind seit der SAP Sapphire Anfang Mai 2026 als gemeinsame Architektur verfügbar.

Der Cash Management Agent reduziert den manuellen Aufwand für Liquiditätsplanung um bis zu 80 Prozent.

Neue Compliance-Agenten halbieren den Zeitaufwand für Verpackungs-Compliance-Prüfungen und verkürzen Simulationen von einem Tag auf rund 20 Minuten.

Custom Code Migration Agents unterstützen die Migration von ECC auf SAP Cloud ERP für Kunden mit dem entsprechenden Commitment.

NVIDIA OpenShell als sichere Sandbox-Laufzeitumgebung adressiert das Vertrauensproblem agentischer Systeme im regulierten Umfeld.

Was kann die SAP Autonomous Suite konkret?

SAP-Agenten-Architektur mit Context Layer, Domain Models und Knowledge Graphs für Geschäftslogik-Integration

Die offizielle SAP-Vorstellung im News Center beschreibt die Architektur in drei Schichten. Im Kern steht der Context Layer, der den Agenten ein detailliertes Geschäftsmodell der Kundeninstallation liefert. SAP-eigene Domain Models, mit SAP-Code trainiert, übernehmen die Übersetzung zwischen natürlicher Sprache und Geschäftslogik. Knowledge Graphs liefern den Agenten die Landkarte durch die jeweilige ERP-Landschaft. Damit treffen Agenten Entscheidungen nicht auf Basis allgemeiner Sprachmodelle, sondern auf Basis des spezifischen Customizings.

Die zweite Schicht ist die SAP Business AI Platform mit dem Joule-Framework. Mistral und Cohere liefern souveräne Modelloptionen in der Cloud-Infrastruktur von SAP, NVIDIA-Modelle ergänzen die Familie. Die dritte Schicht ist die sichere Ausführungsumgebung. NVIDIA OpenShell isoliert Agenten in Sandboxes, setzt Sicherheitsrichtlinien auf Dateisystem- und Netzwerkebene durch und verhindert, dass eine fehlerhafte Agentenlogik in produktive Systeme durchschlägt.

Konkrete Agenten liefern bereits messbare Ergebnisse. Der Cash Management Agent analysiert tägliche Kontoauszüge, führt automatische Abstimmungen durch und meldet Auffälligkeiten zur manuellen Prüfung. SAP nennt eine Reduktion des manuellen Aufwands um bis zu 80 Prozent. Im Nachhaltigkeitsbereich verkürzen neue Agenten Verpackungs-Compliance-Prüfungen auf rund die Hälfte der bisherigen Zeit. Im Entwicklungsbereich helfen Custom Code Migration Agents dabei, ECC-Altsysteme auf S/4HANA zu migrieren.

Was bedeutet das für DACH-SAP-Kunden im Mittelstand?

SAP bietet Mittelständlern KI-gestützte Tools zur schnelleren ECC-Migration auf S/4HANA und senkt damit Beratungskosten erheblich

Drei Verschiebungen werden für mittelständische SAP-Kunden in den nächsten zwölf Monaten konkret. Erstens verkürzt sich die ECC-Migration. Wer bisher die S/4HANA-Migration vor sich hergeschoben hat, bekommt jetzt einen KI-gestützten Pfad, der den eigenen Custom Code analysiert und Migrationspfade vorschlägt. Das war bisher der teuerste Beratungsposten der Migration. Zweitens kommt der Compliance-Hebel ins Spiel.

Wer in regulierten Branchen wie Pharma, Chemie, Finanzdienstleistung oder Lebensmittel arbeitet, sieht in den neuen Sustainability- und Compliance-Agenten echte Effizienzgewinne. Drittens verändert sich die Lizenzlogik. RISE-Kunden bekommen im ersten Jahr drei aktivierte Assistenten, GROW-Kunden Zugriff auf das gesamte Portfolio direkt beim Onboarding.

Wer als ECC- oder On-Premise-Kunde unterwegs ist und ein Commitment zur Cloud-Migration eingeht, erhält Zugang zu ausgewählten KI-Szenarien. Das ist SAPs deutliches Signal, dass die On-Premise-Welt mittelfristig in den Beobachtungsstatus gerät und Innovationen in der Cloud landen. Mittelständler mit historischer ECC-Installation sollten diesen Faktor in ihre IT-Roadmap aufnehmen.

Walldorf liefert mit der Autonomous Suite die Architektur, die agentische KI im regulierten Mittelstand erst tragfähig macht. Der OpenShell-Sandkasten löst das Compliance-Problem, das bisher jeder zweite SAP-Kunde im ersten Kick-Off-Meeting auf den Tisch legte. Wer 2026 noch ohne klare KI-Roadmap im ERP unterwegs ist, fällt im Vergleich zu seinen Wettbewerbern wirtschaftlich zurück. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was sollten SAP-Verantwortliche jetzt prüfen?

SAP-Kunden sollten im Sommer 2026 ihr Lizenzmodell prüfen, Joule-Assistenten testen und den Cash Management Agent pilotieren

Vier konkrete Schritte sind im Sommer 2026 sinnvoll. Erstens das eigene SAP-Lizenzmodell auf Joule-Assistant-Aktivierung prüfen. RISE-Kunden sollten von ihrem Account Executive eine Übersicht der drei verfügbaren Assistenten anfordern und sie auf konkrete Use-Cases mappen. Zweitens den Cash Management Agent in einer kontrollierten Pilotphase testen. Liquiditätsplanung ist ein klar abgegrenzter Prozess mit messbarem ROI.

Drittens, für Unternehmen mit ECC-Installation und Migrations-Druck, ein Custom-Code-Migration-Audit beauftragen. Hier liegt nicht nur ein Werkzeug, sondern eine veränderte Kostenkurve für das gesamte Migrationsprojekt. Viertens den Compliance-Bereich mit der eigenen Compliance-Abteilung durchgehen. Verpackung, CSRD, Lieferkettengesetz – wo der Agent Stunden spart, sollte die Aktivierung priorisiert werden.

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Deutsche Unternehmen setzen KI langsamer um als international üblich. DrWeb-Analysen zur Bitkom-Studie 2026 und EU-KI-Compliance zeigen aktuelle Herausforderungen auf

Wer die strategische Lage einordnen will, findet im DrWeb-Bestand mehrere Anker. Unsere Analyse zur Bitkom-KI-Studie 2026 zeigt die deutsche Adoption-Realität. Der Bericht zu den verschobenen EU-KI-Fristen ordnet die Compliance-Lage ein. Unser Beitrag zu Gemini for Science zeigt, wo agentische KI in der Forschung bereits Wirkung entfaltet. Und unser Bericht zur DATEV-Maibilanz erinnert daran, in welchem konjunkturellen Klima diese Investitionen entstehen.

Auf der Service-Ebene helfen drei weitere Anker. Unser Ranking der 15 größten Rechenzentren Deutschlands ordnet die Infrastruktur-Frage ein. Der WordPress Hosting Vergleich 2026 ergänzt die Server-Strategie für Web-Workloads. Und der Bericht zur Cum-Ex-Verurteilung Berger erinnert daran, warum saubere Audit-Trails in autonomen Systemen unverzichtbar sind.

Was wir konkret empfehlen

SAP-Verantwortliche sollten Autonomous Suite ab Q3 2026 operativ angehen: drei fokussierte Pilotprojekte mit messbarem ROI statt großer Transformationsplan

SAP-Verantwortliche im Mittelstand sollten die Autonomous Suite nicht als Roadmap-Punkt für 2027 abheften, sondern als operative Frage für das dritte Quartal 2026. Drei klar abgegrenzte Pilotprojekte mit messbarem ROI sind realistischer als ein großer Transformations-Plan. Und der OpenShell-Sandbox-Ansatz nimmt der Geschäftsführung das letzte Argument gegen den Einstieg in autonome Agentenlogik. Wer jetzt sauber pilotiert, hat im Frühjahr 2027 belastbare Zahlen für die nächste Investitions-Diskussion.