SAP bündelt seine souveränen KI-Angebote in einer EU AI Cloud und holt europäische Modelle wie Mistral und die Aleph-Alpha-Technologie an Bord. Sensible Unternehmensdaten sollen Europa nicht mehr verlassen. Für regulierte Branchen ist das eine handfeste Alternative zu den US-Hyperscalern.

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Souveräne KI wird mit SAPs EU AI Cloud vom Schlagwort zum Produkt. Jahrelang hieß es, an AWS, Azure und Google führe kein Weg vorbei. SAP widerspricht dieser Annahme nun mit einer eigenen Stack-Variante.

Das Wichtigste in Kürze

SAP bietet souveräne KI als SaaS, PaaS und IaaS auf europäischer Infrastruktur an.

Als souveräne Modelle stehen unter anderem Mistral und Cohere bereit, dazu die Aleph-Alpha-Technologie.

Die Daten bleiben innerhalb europäischer Grenzen und fließen nicht in das Modelltraining.

Was steckt hinter der EU AI Cloud?

SAP garantiert Datenhoheit in Europa: Kundendaten verlassen europäische Infrastruktur nicht und werden nicht für KI-Training genutzt

Datenhoheit ist der Kern. SAP verspricht, dass Kundendaten die europäische Infrastruktur nicht verlassen und nicht zum Training der Modelle genutzt werden. Betreiben lässt sich die Plattform in SAP-Rechenzentren, auf vertrauenswürdiger europäischer Infrastruktur oder als verwaltete On-Premise-Lösung.

Modellauswahl macht den Unterschied. Statt nur auf US-Anbieter zu setzen, integriert SAP europäische Sprachmodelle in seinen Generative-AI-Hub auf der Business Technology Platform. Damit lassen sich KI-Funktionen nutzen, ohne dass Personaldaten oder Finanzkennzahlen über den Atlantik wandern.

Strategische Einordnung liefert der Vorstand. „Mit der Verbindung von SAP Business AI Platform und SAP Autonomous Suite verankern wir KI-Agenten direkt in Geschäftsprozessen, Daten und Governance“, sagt SAP-Chef Christian Klein. Die Stoßrichtung passt zur Warnung von Mistral-CEO Arthur Mensch, sensiblen Code nicht in US-KI zu legen.

Für wen lohnt sich der Wechsel?

Regulierte Branchen profitieren zuerst von der europäischen Datenverarbeitung.

Regulierte Branchen profitieren zuerst. Banken, Versicherer, Behörden und Gesundheitsbetriebe arbeiten mit Daten, die laut AI Act und DSGVO besonders geschützt sind. Für sie senkt eine europäische Verarbeitung das Compliance-Risiko spürbar, gerade weil der EU Digital Omnibus die KI-Fristen neu sortiert.

Bestandskunden sollten genau hinschauen. Bereits auf der Sapphire band SAP neue KI-Funktionen eng an die Cloud-ERP-Welt, wie die Analyse zu SAP Sapphire 2026 zeigt. Prüfen Sie deshalb, ob die EU AI Cloud an einen Migrationspfad gekoppelt ist, bevor Sie sie einplanen.

Handlungsempfehlung: Fordern Sie von SAP eine klare Liste der verfügbaren Modelle und eine Liste der Rechenzentren in Deutschland an. Erst damit lässt sich seriös vergleichen, ob die europäische Variante Ihre Anforderungen an Leistung und Recht zugleich erfüllt.

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