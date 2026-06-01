Deutschland will nicht länger zusehen. Mit dem Programm Next Frontier AI stellt die Bundesinnovationsagentur SPRIND 125 Millionen Euro bereit, um Unternehmen zu fördern, die zu Europas Antwort auf OpenAI oder DeepSeek werden könnten. Bewerbungsschluss war der 1. Juni 2026.

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Das Signal ist eindeutig: Während die USA mit Milliarden in KI-Infrastruktur investieren und China mit DeepSeek bewiesen hat, dass leistungsstarke Frontier-Modelle auch außerhalb der amerikanischen Tech-Giganten entstehen können, will Deutschland nun eigene Flaggschiffe aufbauen. Und das mit Tempo.

Was steckt hinter Next Frontier AI?

SPRIND fördert Unternehmen bei der Entwicklung von Frontier-KI-Modellen über drei Wettbewerbsstufen innerhalb von 24 Monaten mit erheblichen Fördermitteln

Das Programm richtet sich an Unternehmen, die an der Entwicklung sogenannter Frontier-KI-Modelle arbeiten. Gemeint sind Systeme, die an der technologischen Leistungsgrenze operieren und das Potenzial haben, ganze Industrien zu verändern. SPRIND definiert drei Wettbewerbsstufen über einen Zeitraum von 24 Monaten. Wer alle Stufen durchläuft, kann einen signifikanten Anteil der Gesamtfördersumme erhalten.

Zentrales Ziel ist nicht nur die technische Entwicklung, sondern die Schaffung von Unternehmen, die international konkurrenzfähig sind und gleichzeitig europäischen Werten wie Datenschutz und Transparenz verpflichtet bleiben. Genau diese Kombination fehlt bisher auf dem globalen Markt.

Wer sich fragt, wie KI-Kompetenzen in bestehenden Unternehmen aufgebaut werden, findet in unserem Beitrag KI-Lizenzen überall, Lernkultur nirgends wichtige Einordnungen dazu.

Drei Stufen, 24 Monate, ein Ziel

Drei Wettbewerbsstufen über 24 Monate: SPRIND setzt auf schrittweise Selektion

Der Wettbewerb ist in drei Phasen strukturiert. In der ersten Phase bewerben sich Teams mit Konzepten und Vorarbeiten. In der zweiten Phase werden ausgewählte Teams gefördert und müssen konkrete Prototypen oder Modellversionen vorweisen. Die dritte Phase richtet sich an diejenigen, die skalierbare Systeme entwickelt haben und nun auf Marktreife vorbereitet werden.

Dieser gestaffelte Ansatz hat einen klaren Vorteil: SPRIND kann früh aussieben und konzentriert Ressourcen auf die vielversprechendsten Teams. Ähnliche Strukturen kennt man aus amerikanischen DARPA-Programmen, die in der Vergangenheit technologische Durchbrüche mitfinanziert haben.

Wie der Bitkom-Länderindex 2026 zeigt, ist das digitale Gefälle innerhalb Deutschlands noch erheblich. Ein Förderprogramm wie Next Frontier AI kann nur dann Wirkung entfalten, wenn auch die Infrastruktur in der Fläche mitkommt.

Warum jetzt und warum Deutschland?

Die Dringlichkeit kommt nicht von ungefähr. Chinas Staatsrat hat angekündigt, ein umfassendes KI-Gesetz zu entwickeln, das Algorithmenaufsicht und Lieferkettenregulierung einschließt. Die USA verfolgen eine aggressiv wachstumsorientierte KI-Politik per Exekutivorder. Europa reguliert mit dem AI Act, aber ohne parallel dazu eigene Modellkompetenz aufzubauen, bleibt das Regulieren eine Antwort auf fremde Technologie.

SPRIND adressiert genau diese Lücke. Next Frontier AI ist kein Forschungsprogramm. Der Fokus liegt auf kommerziell verwertbarer Frontier-KI, die auf dem Weltmarkt bestehen kann. In einer Zeit, in der McKinsey Bürokratieabbau mit KI verknüpft und damit zeigt, wie breit die Einsatzfelder sind, ist das kein Luxus, sondern strategische Notwendigkeit.

Parallel läuft der Aufbau einer europäischen KI-Infrastruktur. Quantencomputing, physische KI-Systeme und Halbleiter stehen auf den Investitionsprioritätenlisten mehrerer Industrienationen. Deutschland kann sich in diesem Rennen nicht auf Bescheidenheit zurückziehen.