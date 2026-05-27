McKinsey hat am 19. Januar 2026 die Studie „Bürokratie rückbauen, Deutschland entlasten“ veröffentlicht. Im Zentrum steht ein methodischer Vorschlag, wie sich Bürokratiekosten in Bundesressorts systematisch und messbar senken lassen. Die Studie kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der politische Druck zur Entbürokratisierung 2026 so hoch ist wie selten zuvor.

Drei Prinzipien der McKinsey-Methodik

Bürokratierückbau durch drei Prinzipien: KI-gestützte Tests auf Bestandsgesetze, messbare Reduktionsziele pro Organisationseinheit und konkrete Einsparungsvorgaben

Die Studie skizziert drei zentrale Prinzipien für wirksamen Bürokratierückbau:

Erprobtes trifft KI: Bewährte Werkzeuge wie KMU-Test und Digitalcheck sollen nicht nur bei neuen Gesetzen angewendet werden, sondern auch retrospektiv auf den Bestand. Quantitative Zieldimensionen: Jede Organisationseinheit erhält messbare Reduktionsziele, etwa konkrete Einsparbeträge oder die Anzahl zu reduzierender Vorgaben. KI-gestützte Auswertung: Beschwerden, Stellungnahmen von Wirtschaftsverbänden und behördeninterne Berichte werden mittels KI strukturiert ausgewertet, um Schmerzpunkte sichtbar zu machen.

Wie KI im Bürokratieabbau funktioniert

McKinsey-Szenario: Ressort mit 3.000 Vorgaben und 15 Mrd. Euro Bürokratiekosten soll 3,75 Mrd. Euro einsparen durch KI-Analyse von Beschwerden

McKinsey hat ein hypothetisches Beispielszenario beschrieben: Ein Ressort mit vier Fachabteilungen, rund 3.000 Vorgaben und jährlichen Bürokratiekosten von etwa 15 Milliarden Euro erhält ein ressortweites Einsparziel von 3,75 Milliarden Euro. Jede Fachabteilung dokumentiert ihre Vorgaben, wertet vorhandene Daten aus und ergänzt KI-gestützte Analysen von Beschwerden und Verbändeingaben.

Der Wert dieses Ansatzes liegt in der Geschwindigkeit. KI verarbeitet große Mengen unstrukturierter Texte in kurzer Zeit und macht so Belastungsmuster sichtbar, die manuell schwer zu identifizieren wären.

Was Unternehmen davon haben

McKinsey-Methodik gewichtet KI-gestützte Stellungnahmen stärker und identifiziert branchenspezifische Belastungen besser für Mittelstand

Für mittelständische Betriebe bedeutet die McKinsey-Methodik vor allem zwei Dinge. Erstens werden Stellungnahmen in Konsultationsprozessen stärker gewichtet, wenn KI die Auswertung übernimmt. Zweitens steigt die Chance, dass branchenspezifische Belastungen tatsächlich identifiziert und priorisiert werden.

Voraussetzung ist allerdings, dass die Bundesressorts den Ansatz übernehmen. Bisher ist das nur in Teilen geschehen. Der Nationale Normenkontrollrat hat in seiner Modernisierungsagenda ähnliche Werkzeuge angekündigt, doch die flächendeckende Skalierung steht noch aus.

Der bisherige Bürokratieabbau hat zu oft an punktuellen Einzelmaßnahmen geklebt. Eine systematische Methodik mit KI-Unterstützung ist überfällig“, so Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Fazit für Entscheider

Die McKinsey-Studie liefert kein neues Konzept im engeren Sinn, sondern eine strukturierte Methodik. Wenn der Bund den Ansatz tatsächlich übernimmt, könnte 2026 das Jahr werden, in dem Bürokratierückbau vom Schlagwort zur messbaren Praxis wird. Bis dahin gilt: Unternehmer sollten branchenspezifische Belastungen klar dokumentieren und in Verbänden bündeln, damit KI-Auswertungen sie auch finden.