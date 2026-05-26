24 Stunden, 7.400 Angriffe, ein Patch. Im WordPress-Plugin Burst Statistics klafft seit Anfang Mai eine Authentication-Bypass-Lücke, die unauthentifizierten Angreifern erlaubt, jeden bekannten Administrator-Account zu übernehmen. Die Exploit-Welle läuft. Wer die Plugin-Version 3.4.2 vom 12. Mai 2026 noch nicht eingespielt hat, sollte das in den nächsten Stunden nachholen.

Was die Lücke technisch tut

MainWP-Plugin: Authentifizierungslücke ermöglicht REST-API-Zugriff mit beliebigem Passwort bei bekanntem Admin-Namen

Die Schwachstelle steckt im MainWP-Authentication-Proxy des Plugins und beruht auf einer falschen Return-Value-Prüfung. Angreifer müssen lediglich einen gültigen Administrator-Benutzernamen kennen, dann genügt ein beliebiges Passwort im Basic-Auth-Header. Das Plugin behandelt die Anfrage als authentifiziert und gewährt vollen REST-API-Zugriff, inklusive der wp/v2/users-Endpunkte. Wordfence führt die Lücke unter CVE-2026-8181.

Innerhalb der ersten 24 Stunden nach Disclosure hat das Wordfence-Netzwerk über 7.400 Exploit-Versuche blockiert. Das Tempo ist nicht ungewöhnlich. Die Smart-Slider-Lehre vom Juni 2025 mit 800.000 Sites in sechs Stunden hat gezeigt, wie schnell Angreifer offene CVEs ausnutzen, sobald die Disclosure veröffentlicht ist.

Wer betroffen ist und was jetzt zu tun ist

Burst Statistics schließt mit Version 3.4.2 eine kritische Auth-Bypass-Lücke. Admin-Logs sollten auf verdächtige Aktivitäten überprüft werden

Burst Statistics zählt zur Stammausstattung vieler DSGVO-bewusster WordPress-Sites, weil das Plugin als datenschutzfreundliche Alternative zu Google Analytics vermarktet wird. Der Patch in Version 3.4.2 schließt die Auth-Bypass-Lücke. Wer Auto-Updates aktiviert hat, ist abgesichert. Alle anderen sollten in zwei Schritten vorgehen: erst die Plugin-Version prüfen, dann die Admin-Logs auf verdächtige REST-API-Zugriffe scannen.

Wer einen ungewöhnlich aktiven Admin-Account findet, der nicht zur eigenen Crew gehört, hat ein Problem. Account löschen, Passwörter zurücksetzen, Two-Factor-Authentication für alle verbleibenden Admins erzwingen. Wie ernst die Lage 2026 ist, dokumentiert die BSI-Cybersicherheitsstudie mit jedem vierten Internetnutzer als Cyber-Opfer.

Auth-Bypass über bekannten Usernamen ist 2026 ein kalkulierbares Risiko. Standard-Adminnamen wie ‚admin‘ oder Hostingsnamen sind binnen Sekunden geraten. Die Verteidigung ist nicht der Username, sondern Hardware-Two-Factor plus ein gepatchtes Plugin. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Der größere Trend

Drei von vier kritischen WordPress-Sicherheitslücken im Mai 2026 sind Authentication-Fehler statt Code-Injektionen. Plugin-Auswahl nach Update-Frequenz und Vendor-Sicherheitsverhalten wird essential

Drei von vier hochkritischen WordPress-Disclosures im Mai 2026 sind Authentication- oder Authorization-Failures, keine klassischen Code-Injektionen. Das verschiebt die Verteidigungslogik. Wer Plugins nach Funktion auswählt, ohne die Update-Frequenz und das Disclosure-Verhalten des Vendors zu prüfen, läuft 2026 in steigende Risiken. Hosting-Agenturen sollten ihre Plugin-Whitelists entsprechend pflegen.

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