WordPress 7.0 ist da: Was am 21. Mai zählt
21. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes

WordPress 7.0 ist da: Was am 21. Mai zählt

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
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WordPress 7.0 ist seit dem 20. Mai 2026 ausgeliefert. Im Core sitzen jetzt die Connectors-API für OpenAI, Claude und Gemini, ein neues DataViews-Admin, kontextbezogene Notes und überarbeitete Blöcke wie Breadcrumbs, Icons und ein lightbox-fähiges Gallery-Element. Das angekündigte Real-Time-Editing fehlt, weil Matt Mullenweg den Code zwölf Tage vor Release aus dem Stack genommen hat.

Stellen Sie sich vor, Sie loggen sich heute ins WordPress-Backend ein und sehen drei neue Connectoren in den Einstellungen. Genau das passiert auf jeder Site, die WordPress 7.0 frisch eingespielt hat. Das Update markiert den größten Architektur-Sprung seit dem Block-Editor 2018.

Das Wichtigste in Kürze

  • WordPress 7.0 seit 20. Mai 2026 verfügbar, freigegeben über das WordPress-Core-Team
  • Connectors-API für OpenAI, Claude und Gemini im Core, Drittanbieter ab Version 7.1
  • Real-Time Collaboration entfernt, kommt frühestens in 7.3 oder später
  • PHP 8.3 empfohlen, hartes Minimum bleibt PHP 7.2.24

Welche Features liefert 7.0 wirklich?

Drei Audio-Kabel-Stecker in einer Basis mit der Aufschrift „WordPress 7.0“
WordPress-Core erhält Connectors-API für standardisierte KI-Integration mit zentraler Schlüsselverwaltung. OpenAI, Claude und Gemini unterstützt, Drittanbieter ab 7.1 möglich

Connectors-API ist die Schlagzeile dieses Releases. Erstmals bringt der WordPress-Core eine standardisierte Schnittstelle für externe KI-Dienste mit zentraler API-Schlüsselverwaltung. OpenAI, Anthropic Claude und Google Gemini sind als Anbieter zum Start dabei. Plugin-Entwickler können sich ab Version 7.1 als Drittanbieter eintragen. Die offizielle WordPress-News-Seite dokumentiert den Release-Eintrag.

Editor und Admin bekommen einen sichtbaren Schliff. Neu sind die Blöcke Breadcrumbs und Icons, der Cover-Block unterstützt jetzt Video-Hintergründe, der Grid-Block wird responsiv, und die Gallery bekommt eine native Lightbox. Im Backend setzt das neue DataViews-System auf einer iframe-basierten Editor-Struktur auf. Block-Sichtbarkeit lässt sich pro Screen-Size steuern, was bisher nur per Custom-CSS oder Plugin möglich war. Das gestrichene Real-Time-Editing ist in der Notbremse-Entscheidung von Matt Mullenweg ausführlich begründet.

Eine Core-Schnittstelle für drei KI-Anbieter ist die größte Plattform-Erweiterung seit dem Block-Editor. Sites, die jetzt nicht den Connector-Pfad sauber aufsetzen, hinken im Q3 hinterher.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Update heute oder erst nächste Woche?

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Drupal 7.0 Update zwischen 22. und 25. Mai empfohlen, nachdem Plugin-Kompatibilität geklärt ist

Patch-Disziplin bleibt am Release-Tag oberstes Gebot. Direkt am 20. Mai zu aktualisieren ist nur dort sinnvoll, wo eine vollständige Staging-Kopie auf 7.0 bereits gegen die wichtigsten Plugins getestet wurde. Für die meisten Mittelstands-Sites empfiehlt sich ein Update zwischen dem 22. und 25. Mai. Bis dahin haben Page-Builder, SEO-Plugins und WooCommerce-Erweiterungen ihre ersten Kompatibilitäts-Patches eingespielt. Achten Sie auf das Feld „Tested up to: 7.0″ im Plugin-Repository.

Vier Schritte stehen vor jedem Update an: PHP-Version auf 8.3 prüfen, ein vollständiges Backup von Datenbank und Files erstellen, einen Staging-Klon auf 7.0 hochziehen und einen kompletten Workflow vom Beitrag bis zum Bestellvorgang durchspielen. Erst danach den Live-Update einplanen. Die parallel laufende Burst-Statistics-Lücke zeigt, wie schnell unverdächtige Plugins zur Eintrittsmöglichkeit werden. Wer für die Hosting-Auswahl noch keine Entscheidung getroffen hat, findet im WordPress-Hosting-Vergleich die deutsche Anbieterlandschaft mit PHP-8.3-Verfügbarkeit.

Roadmap bis Herbst: Version 7.1 ist für den 19. August 2026 auf der WordCamp US angekündigt. Dann öffnet sich das Connector-Verzeichnis für Drittanbieter, und das Real-Time-Editing bekommt eine neue Test-Runde. Heute geht es um die saubere Inbetriebnahme von 7.0, alles andere folgt.

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