Microsoft Build 2026 beginnt am 2. Juni in San Francisco, und das Leitmotiv steht schon vor der Eröffnung fest: Windows soll von der Hülle für klassische Programme zur Laufzeitumgebung für autonome KI-Agenten werden. Satya Nadella eröffnet die Entwicklerkonferenz, ein neues Windows 12 steht ausdrücklich nicht auf der Agenda.

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Microsoft hat den Schwerpunkt diesmal ungewöhnlich früh kommuniziert. Der Sessionkatalog liegt offen, die Keynote ist für 9:30 Uhr Pazifischer Zeit angesetzt, und sämtliche sieben Tracks kreisen um ein einziges Thema: KI-Agenten als nächste Anwendungsschicht. Für deutsche Entscheider lohnt der Blick auf die Konferenz, weil hier die Plattformstrategie festgelegt wird, an der sich Microsoft-Kunden in den kommenden Jahren orientieren müssen.

Was kündigt Microsoft konkret an?

Im Zentrum steht die Neupositionierung von Windows als Agent-Plattform. Erwartet werden ein Windows Agent Framework mit neuen Programmierschnittstellen, ein Copilot-Agentenmodus und ein Windows Agent Store für die Verteilung. Die Logik dahinter: Aufgaben sollen nicht mehr Anwendung für Anwendung erledigt werden, sondern von spezialisierten Software-Agenten, die mehrstufige Arbeit eigenständig ausführen.

Microsoft Foundry unterstützt dabei bereits Modelle von OpenAI, Anthropic, Mistral und DeepSeek, und die Sessions zeigen, wie Entwickler zwischen diesen Modellen routen, Kosten steuern und Agenten in den Produktivbetrieb bringen.

Warum fehlt ein neues Windows?

Auffällig ist, was nicht kommt. Microsoft hat bestätigt, dass kein Windows 12 vorgestellt wird, weder als Keynote-Slot noch als Breakout-Session. Build war historisch der Ort für die großen Betriebssystem-Ankündigungen, von Windows 10 über das Windows-Subsystem für Linux bis zu den Windows-11-Funktionen.

Schon Build 2025 erwähnte das Betriebssystem kaum, und 2026 vollendet diesen Rückzug. Die Botschaft dahinter ist strategisch: Microsoft verkauft Windows künftig nicht über neue Oberflächen, sondern über die Fähigkeit, lokale KI und agentische Arbeitsabläufe zu hosten.

Was bedeutet das für deutsche Unternehmen?

Für IT-Verantwortliche im Mittelstand verschiebt sich die Planungsgrundlage. Ein dedizierter Track zu lokaler Windows-KI deutet darauf hin, dass Microsoft Modelle direkt auf dem Gerät laufen lassen will, was Latenz senkt und Datenschutzbedenken bei sensiblen Daten entschärft. Gleichzeitig rückt Kostensteuerung in den Vordergrund: Wer Agenten produktiv einsetzt, muss den Token-Verbrauch überwachen und Richtlinien durchsetzen.

Genau dieser Faden zieht sich derzeit durch die ganze Branche, von der Verlagerung der Copilot-App in den Edge-Browser bis zur neuen, nutzungsbasierten Abrechnung bei GitHub Copilot. Drei Punkte sollten Entscheider nach der Keynote prüfen: ob das Agent Framework offene Standards nutzt oder Microsoft-Kunden bindet, wie Foundry die Modellauswahl und die Kosten transparent macht, und welche Agenten tatsächlich lokal statt in der Azure-Cloud laufen.

Microsoft verkauft Windows nicht mehr als Fenster zu Programmen, sondern als Schaltzentrale für digitale Mitarbeiter. Wer im Mittelstand jetzt eine Agentenstrategie aufschiebt, verhandelt 2028 aus einer schwächeren Position. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Die eigentliche Probe steht nach der Keynote an. Ankündigungen einer Agent-Plattform gab es schon 2025, geliefert wurde wenig. Ob Build 2026 den Schwenk vom Versprechen zum produktiv nutzbaren Werkzeug schafft, entscheidet sich daran, ob das Windows Agent Framework als Preview wirklich verfügbar wird und welche Aufgaben es ohne Cloud-Anbindung bewältigt.

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